Важните новини във ФАКТИ на 15.01.2026 г.

На правна комисия отхвърлиха 100% машинен вот на изборите

Извънредно заседание на правната комисия в парламента. На него се обсъждат на първо четене промените в Изборния кодекс, внесени от ПП-ДБ за 100% машинно гласуване. Това предаде бТВ.

Костадин Костадинов: Колебаейки се между лева и еврото, Радев избра турската лира

Правната комисия отхвърли искането на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) за връщане на машинното гласуване.

От 2021 година насам не е воден разговор за проблемите в действащата система за колективно управление на права

Аз съм в тази комисия от 2021 г. и едва сега се води реален разговор по тази тема. Това каза председателят на Комисията по културата и медиите Тошко Йорданов (депутат от „Има такъв народ“) на днешното заседание, на което бяха разгледани установени дефицити в действащата система за колективно управление на права, произтичащи от липсата на утвърдена тарифа за препредаване на аудиовизуални произведения, включени в телевизионните програми.

Симеон Дянков: Два пъти ще ходим на избори за парламент тази година

Най-рано в средата на годината ще имаме редовен бюжет. Не мисля, че служебното правителство ще пипне бюджета, така че по закон след удължения бюджет ще има още три месеца удължение, и отиваме някъде юни, юли. Това заяви Симеон Дянков в ефира на bТВ.

Спират производството на "Кроношпан" във Велико Търново

Министърът на околната среда и водите издаде принудителна административна мярка за спиране на производството на линия на „Кроношпан“ във Велико Търново.

Започват проучвания за редкоземни елемнти на площадката на "Мини Марица изток"

Премиерът в оставка Росен Желязков инспектира проучвателен сондаж на площадка на "Мини Марица-изток", където се извършват изследвания за редкоземни елементи и критични суровини в българските лигнитни въглища.Той определи като ключова ролята на Българската академия на науките и на специализираните институти и подчерта,че Българската наука има с какво да се похвали.

На второ четене: Правната комисия замени машините за гласуване със скенери

Централната избирателна комисия (ЦИК), съгласувано с Министерския съвет, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, прие на второ четене парламентарната правна комисия, която започна обсъждането на второ четене на общ законопроект за промени в Изборния кодекс, предаде БТА.

Асен Василев: "Броячките" са административен капан за 100% хартиен вот

Според Василев, действията на оформилото се мнозинство между ГЕРБ, "ДПС - Ново начало", БСП и "Има такъв народ" са ясен сигнал за подготовка на изборни манипулации чрез създаване на административен хаос.

Йордан Иванов от ДСБ: Няма има скенери на изборите

Откровена неграмотност – така зам.-председателят на ДСБ Йордан Иванов определи Законопроекта за закриване на Антикорупционната комисия. Той обясни в „Лице в лице“, че предложението на ГЕРБ предвижда всички „дела-бухалки“ да се прехвърлят в ГДБОП.

Иван Таков: Положението с отпадъците е нетърпимо за стотици хиляди столичани

Положението с отпадъците е нетърпимо за стотици хиляди столичани, заяви на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) председателят на групата на "БСП за България" Иван Таков.

Скандални промени за мултифондове се правят от отиващ си парламент

Министерство на финансите внесе спорни лобистки промени за мултифондове и намаление в броя и на стойността на пожизнените пенсии, плащани от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

Трима са номинираните за европейски прокурор от България

Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков са тримата номинирани за европейски прокурор от България.

Жечо Станков: Цената на електроенергията за битовите потребители в България е сред най-ниските в Европа

Цената на електроенергията за битовите потребители в България е една от най-ниските в Европейския съюз (ЕС), като страната ни традиционно се конкурира с Малта и Унгария по този показател. Това каза министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков на брифинг пред медиите в Стара Загора. Изказването му бе по повод твърденията на Асен Василев, че високите цени на тока са причина за инфлацията у нас, посочи БТА.

Теменужка Петкова отговори на Асен Василев: Няма никакво обедняване

През 2025 спрямо 2024 година ръстът на минималната работна заплата е 15.4%, а на средната работна заплата ръстът през 2025 спрямо 2024 година е 11.8%. Не може да се говори за абсолютно никакво обедняване на гражданите. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова на брифинг пред журналисти за изпълнението на удължителния закон за бюджета.

Държавата затяга контрола върху транспорта: Един билет за цялото пътуване

Законът за обществения транспорт предвижда пътническата услуга да се контролира чрез телематични средства. Това каза пред журналисти в Габрово заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, предаде кореспондентът на БТА в Габрово Радослав Първанов.

Петър Волгин към Урсула фон дер Лайен: Кога най-после ще излезете от идеологическото си заслепение?!

„Преди да почнем да мислим как да увеличим заетостта в Евросъюза, нека да кажем на какво се дължи настоящата катастрофална икономическа ситуация. Тя е пряк резултат от неразумните решения, които ръководството на Европейския съюз взимаше през последните години - Зелената сделка, допускане на безконтролна нелегална имиграция, свръхбюрократизация, отказ от евтините руски енергийни ресурси. С тези политики Евросъюзът се самоунищожава.“

Трагедия в София! 24-годишен младеж загина! Хале се срина върху трима работници

Около 13:48 ч е паднало хале върху трима работници на ул. "Суходолска", съобщиха от Спешна помощ за bTV.

Пеевски: На АПС и Радев - "Горчиво"

За лидера на ДПС - Ново Начало - Делян Пеевски, важната тема на деня е комисията "Сорос". Това обяви той пред журналисти в парламента.

Асен Василев: Ще намалим драстично броя министерства, ако имаме 121 депутати

В удължителния закон е записано, че заплатите в обществения сектор трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември инфлация. Данните са за 5% инфлация, измерена по местния, българския индекс. Това е доста високо, тъй като е два пъти по-високо от инфлацията, която аз оставих като финансов министър 2024 г. Това заяви пред журналисти председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.

Корнелия Нинова: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети

"Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети", каза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

Осъдиха болницата в Перник да плати над 800 хил. лева

Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ (МБАЛ) в Перник е осъдена на втора инстанция да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент. Това съобщи директорът на лечебното заведение д-р Явор Дренски, съобщи БТА.