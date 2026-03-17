Новини
България »
Найден Тодоров: Предлагаме въвеждане на ясни категории на държавните културни институти

17 Март, 2026 20:34 360 1

  • найден тодоров-
  • културни институти

Нямаме намерение да ги закриваме, каза още служебният министър

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Искаме да спрем противопоставянето на публичните културни институти с частните. Културата не е фалирала. Фалирали са инструментите, които Министерството използва, затова предлагаме "лечение". Това заяви служебният министър на културата Найден Тодоров пред журналисти.

Това се случва на фона на протести от страна на музикалните състави на БНР, както и на предупреждения от директори на театри, че са на път да затворят врати заради липсата на пари.

"Нямаме намерение да закриваме държавни културни институти. Имаме начин как този проблем може да бъде решен във времето. Предлагаме въвеждане на ясни категории на държавните културни институти - каква е ролята на всеки институт в обществото, каква е неговата функция, къде се намира и според това да бъде неговото финансиране", съобщи Найденов.

Оказва се, че повечето от културните институти са надхвърлили и предвидените си годишни бюджети от 120% до 200 процента. Предложението за подбор и категоризация какъв да е бюджетът на различните театри, би довело до запълването на дупките в бюджета, смятат от културното ведомство.

Служебният министър каза още, че миналата година минусът в системата е бил 24 млн., а тази е два пъти повече. "На последната права сме с предложението за промени на Закона за закрила и развитие на културата. Чакаме новия парламент, за да ги внесем", каза още Тодоров.

Близо десетилие от живота на Антония Мирчева преминава зад стените на Националната музикална академия. От две години вече тя е и оркестрант в Симфоничния оркестър на Консерваторията. „В един момент майка ми ме поопита „Искаш ли да свириш на инструмент?”, аз казах „Да, бих желала!”. Тя ме попита „Пиано или цигулка?”, а аз отвърнах „Не! Искам да свиря на флейта”. И всъщност тя се оказа моето призвание”, споделя Антония.

Тя живее своята мечта 16 години. Сблъсъкът с проблемите в сектора обаче не е чужд за нея. „Заплащането е много ниско и трудът ни не е оценен. Аз съм млад човек, все още нямам семейство и деца, за мен би било трудно да се справям”, казва Антония.

Предложените промени в Закона за закрила и развитие на културата предстои да бъдат обсъдени в работна група, част от която ще са и директорите на културните институти. Очакванията са законопроектът да бъде внесен и гласуван в следващия 52-и Парламент.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе

    0 0 Отговор
    А защо продължавате да наливате в черни дупки? До кога ще се надписват билети и ще се крадат пари за сметка на цялото МК?

    20:57 17.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове