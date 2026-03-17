Найден Тодоров: Предлагаме въвеждане на ясни категории на държавните културни институти

Искаме да спрем противопоставянето на публичните културни институти с частните. Културата не е фалирала. Фалирали са инструментите, които Министерството използва, затова предлагаме "лечение". Това заяви служебният министър на културата Найден Тодоров пред журналисти.

Това се случва на фона на протести от страна на музикалните състави на БНР, както и на предупреждения от директори на театри, че са на път да затворят врати заради липсата на пари.

"Нямаме намерение да закриваме държавни културни институти. Имаме начин как този проблем може да бъде решен във времето. Предлагаме въвеждане на ясни категории на държавните културни институти - каква е ролята на всеки институт в обществото, каква е неговата функция, къде се намира и според това да бъде неговото финансиране", съобщи Найденов.

Оказва се, че повечето от културните институти са надхвърлили и предвидените си годишни бюджети от 120% до 200 процента. Предложението за подбор и категоризация какъв да е бюджетът на различните театри, би довело до запълването на дупките в бюджета, смятат от културното ведомство.

Служебният министър каза още, че миналата година минусът в системата е бил 24 млн., а тази е два пъти повече. "На последната права сме с предложението за промени на Закона за закрила и развитие на културата. Чакаме новия парламент, за да ги внесем", каза още Тодоров.

Близо десетилие от живота на Антония Мирчева преминава зад стените на Националната музикална академия. От две години вече тя е и оркестрант в Симфоничния оркестър на Консерваторията. „В един момент майка ми ме поопита „Искаш ли да свириш на инструмент?”, аз казах „Да, бих желала!”. Тя ме попита „Пиано или цигулка?”, а аз отвърнах „Не! Искам да свиря на флейта”. И всъщност тя се оказа моето призвание”, споделя Антония.



Тя живее своята мечта 16 години. Сблъсъкът с проблемите в сектора обаче не е чужд за нея. „Заплащането е много ниско и трудът ни не е оценен. Аз съм млад човек, все още нямам семейство и деца, за мен би било трудно да се справям”, казва Антония.



Предложените промени в Закона за закрила и развитие на културата предстои да бъдат обсъдени в работна група, част от която ще са и директорите на културните институти. Очакванията са законопроектът да бъде внесен и гласуван в следващия 52-и Парламент.