Вземете 50% отстъпка за хостинг от

87% от доказано опасните стоки продължават да се продават онлайн

17 Март, 2026 23:18 449 4

Огромна част от забранените продукти са предназначени за деца, а козметиката е най-рисковата група в Европа, твърдят от платформата

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

87% от продуктите, за които вече е доказано, че са опасни, продължават да бъдат достъпни за покупка в интернет пространството. Това съобщи Габриела Руменова, създател на онлайн платформата „Ние, потребителите”, в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS. Тя цитира данни от доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, който показва тревожна картина при онлайн търговията, включително със стоки за деца.

Според годишния доклад на европейската система за безопасност Safety Gate, рисковете са разпределени в няколко основни категории:

Козметика: Това е най-голямата група, съставляваща близо една трета от опасните стоки. Рисковете са предимно химически. Руменова припомни забраната на веществото ТПО (токсин) в гел лаковете, наложена след дългогодишни изпитания, доказали трайни увреждания на здравето.

Детски играчки: Те заемат второ място с 19% от всички забранени стоки. При тях опасностите са както химически (токсични бои), така и конструктивни – остри ръбове или дребни детайли, които могат да доведат до задавяне или задушаване. Експертът подчерта, че дори дървените играчки, считани за безопасни, могат да крият рискове заради използваните бои.

Основното предизвикателство пред регулаторите е директното взаимодействие на потребителите с търговци извън Европейското икономическо пространство, предимно през големи азиатски платформи. „В рамките на ЕС отговорност носят всички по веригата – от производителя до търговеца на дребно. Когато обаче се купува директно от платформи извън ЕС, е изключително трудно да се търсят обезщетения при нанесени вреди”, обясни Руменова. Тя допълни, че в САЩ вече има съдебна практика, при която се търси отговорност от самата платформа наравно с търговца.

Габриела Руменова посъветва гражданите да използват портала на системата Safety Gate, където се публикуват снимки, артикулни номера и конкретни партиди на доказано опасни стоки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма по-голяма опасност

    1 0 Отговор
    от посредствена и амбициозна жена !

    23:39 17.03.2026

  • 2 Продават се не само онлайн!

    0 0 Отговор
    Продават се по магазините страшни боклуци от всякакъв характер!
    Как влизат? Нали сме в ЕС?

    Коментиран от #4

    23:49 17.03.2026

  • 3 Уууууу

    0 0 Отговор
    Всеки които има достъп до тези стоки онлай има достъп до интернет за да ги види, а като имат такъв достъп имат и възможността да проверят за тези стоки! Това, че те са ги купили въпреки това си е тяхна отговорност и вина!

    23:52 17.03.2026

  • 4 Е именно затова де

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Продават се не само онлайн!":

    Св. кайма примесена с прах от насекоми , по- евтина от самото свинско.

    23:52 17.03.2026

