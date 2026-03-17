Гюров и Урсула фон дер Лайен обсъдиха четвъртото плащане за България по НПВУ

Подготовката на четвъртото искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост беше във фокуса на телефонния разговор на премиера Андрей Гюров с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В рамките на разговора им днес министър-председателят открои двата основни приоритета на служебния кабинет по отношение на НПВУ.
На първо място премиерът Гюров изтъкна подготовката и подаването на искането за четвърто плащане, като целта е страната ни да получи нов финансов ресурс за инвестиции в началото на лятото. На второ място министър-председателят акцентира върху усилията на правителството да бъде постигнат напредък по мерките, по които Европейската комисия е задържала средства поради неизпълнение. В хода на разговора Гюров изтъкна също ангажираността на служебния кабинет към спазване на графика за изпълнение на изискванията за ефективно усвояване на европейските средства.
От своя страна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за правителството в усилията му да убеди българския парламент да приеме необходимото законодателство, което ще позволи получаването на средствата за България.
