Гюров и Урсула фон дер Лайен обсъдиха четвъртото плащане за България по НПВУ

17 Март, 2026 21:23 659 17

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подготовката на четвъртото искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост беше във фокуса на телефонния разговор на премиера Андрей Гюров с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В рамките на разговора им днес министър-председателят открои двата основни приоритета на служебния кабинет по отношение на НПВУ.

На първо място премиерът Гюров изтъкна подготовката и подаването на искането за четвърто плащане, като целта е страната ни да получи нов финансов ресурс за инвестиции в началото на лятото. На второ място министър-председателят акцентира върху усилията на правителството да бъде постигнат напредък по мерките, по които Европейската комисия е задържала средства поради неизпълнение. В хода на разговора Гюров изтъкна също ангажираността на служебния кабинет към спазване на графика за изпълнение на изискванията за ефективно усвояване на европейските средства.

От своя страна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за правителството в усилията му да убеди българския парламент да приеме необходимото законодателство, което ще позволи получаването на средствата за България.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смешник

    9 2 Отговор
    Тоя освен с Урсула с друг не може да общува

    Коментиран от #16

    21:26 17.03.2026

  • 2 На Урсула тойбоя

    8 0 Отговор
    Тоя е безопасна игла - гхею! Само аз и млескам на Урсула главъта у таблата, но не съм виновен за тъпотията й !!! Фабрично така си беше...

    21:30 17.03.2026

  • 3 от данъците

    8 0 Отговор
    При Гюров ще плащам чрез сградна инсталация парното на комшията, а от утре и бензина на него и на жена му.

    21:30 17.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горски

    7 0 Отговор
    Някои европейски държави не са получили даже първия транш от тези плащания, нашите пак са отличници. Не бяха ли парите по НПВУ заем, който трябва да се плаща, а не безвъзмездни? Другарката Урсула е глyпава, но ТОП интригантка! Вие, как мислите се става Ръководител на Коминтерна на ЕСССР? На Урсула не й дреме за ЕС. Както си напълни гушката покрай Ковид - сега в пъти повече от въоръжаването. И после - “След мен и потоп”. Яко парички ще има за усвояване, тротоарчета, бюрдюрчета, асфалтче, санировки, спортни площадки в празните села и пр.Замирисва на нови избори , развързва се кесията с цел " грижа" към електората, а след това ремонт на ремонта.

    21:31 17.03.2026

  • 6 На тия петроханските ППДБ пед...

    7 0 Отговор
    ...али им е зор единствено да докопат парите за лапане по тия "зелените" планове и урсуляшки проcтотии. Ни инфлация, ни беднотия за народа ги интересува.

    21:33 17.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оня с коня

    5 0 Отговор
    С 2 думи разговорът е следният:"Искаме Пари"!"Ами приемете съответните Законодателни мерки и ще ги получите".И тук въпросът е:Защо бе Парламентаристи спахте досег и не ги приехте Тия Мерки?А аз ли да ви обяснявам че Приемането хич не е като спазването им?!

    21:34 17.03.2026

  • 9 геополитик от времето на хитлер

    7 0 Отговор
    когато ЕВРОПА се съюзи с РУСИЯ, сащ ще го ду.-хат!

    21:34 17.03.2026

  • 10 бай тикван четвъртото искане за плащане

    3 0 Отговор
    значи
    да не ме забравите като ви кихнат

    21:35 17.03.2026

  • 11 Доктор

    4 0 Отговор
    Повдига ми се от примати.

    21:38 17.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пука Ми !

    2 0 Отговор
    Пука Ми !

    До Мен !

    Няма Да Стигне !

    21:44 17.03.2026

  • 16 Той с Урсула !

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Смешник":

    Той с Урсула !

    Пък ти си Яж !

    Фасула !

    Коментиран от #17

    21:47 17.03.2026

  • 17 Браво

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Той с Урсула !":

    Много добро!

    21:54 17.03.2026

