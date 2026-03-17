Хиновски: Надценката при горивата е двойно по-висока от справедливата

17 Март, 2026 22:11

  • иван хиновски-
  • цени-
  • горива-
  • надценка

Като енергетик съм не само да паднат санкциите върху горивата, но и да паднат санкциите върху ядреното оборудване, например за АЕЦ "Белене", защото ние там също не можем да направим нищо

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ще преживеем и тази криза. Въпросът е какво се прави да се използва тя за установяване на прозрачност в ценообразуването на петролните продукти в България. Това заяви председателят на Управителния съвет на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски в предаването "Денят ON AIR".

Според него всички политици мълчат.

"Може да се направи сметка каква е базовата цена и откъде тръгва печалбата на търговците. Ние страдаме, по колонките са цените вследствие на сделките на търговците на течно гориво. Не е само надценка, има акциз, ДДС, добавки. Справедливо е да бъде не повече от 20%. Смятам, че е двойно по-голяма надценката", анализира Хиновски пред Bulgaria ON AIR.

По думите му при тази ситуация особеният управител не може да направи нищо.

"Той е временен управител, който осигурява работата на предприятието, за да не настане дефицит в България на чужда собственост. "Лукойл Нефтохим" не е наше предприятие. То работи на територията на България, според нашите данъчни закони, но неговите активи не са наша собственост", подчерта председателят на УС на Български енергиен и минен форум.

"Това е геополитически въпрос. Като енергетик съм не само да паднат санкциите върху горивата, но и да паднат санкциите върху ядреното оборудване, например за АЕЦ "Белене", защото ние там също не можем да направим нищо. Един политик ще каже друго. Ако политиците могат да застанат аргументирано, с геополитически аргументи, и кажат, че това срива икономиката ни - отпадане на част от санкциите може да се постигне. Унгария и Словакия никой не ги санкционира", даде пример Хиновски.

Комисията за защита на конкуренцията "може спокойно да поиска структура на производствените разходи на петрола", изтъкна той.

"Лукойл Нефтохим" в продължение на десетки години плаща огромни дарения за политически партии. Предполагам, че това е основното ограничение да не се открие тази черна кутия", отбеляза Хиновски.

Относно мерките на държавата във връзка с цените на горивата, гостът посочи, че това е единственото разумно пазарно решение на компенсация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 0 Отговор
    Някой, нещо....(политик).... да е мецнал...?! Всички ги устройва краденето, и "новият" - също !!!

    22:15 17.03.2026

  • 2 Прозрачност има, всички

    1 0 Отговор
    хора знаят, че около 50 процента от крайната цена на горивата отиват в държавния бюджет... иначе тия горе няма да има какво да ядат и да пият...

    22:16 17.03.2026

