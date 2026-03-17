Новини
България »
Млада жена и 2-годишно дете пострадаха при катастрофа край Стара Загора

17 Март, 2026 21:04 763 3

Шофьорите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена на 22 години и дете на две години са пострадали при пътен инцидент на главния път между Стара Загора и село Ракитница на разклона за село Богомилово. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Катастрофата е станала малко преди 17:00 часа. По първоначална информация е настъпил сблъсък между два леки автомобила, управлявани от мъже на 50 и 55 години.

Пострадалите са били пътнички в един от автомобилите. Те са транспортирани за преглед в болнично заведение в Стара Загора. Шофьорите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

Минути след този инцидент по същия път е получен сигнал и за още една катастрофа, която е между три леки автомобила. При него няма пострадали.

В понеделник при катастрофа в Казанлък пострада жена.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Монтер

    0 0 Отговор
    Явно на Българина трябва да се отнеме правото да управлява МПС. Ние пеша да ходим се избиваме та какво остава ако се качим в коли.

    Коментиран от #2

    21:18 17.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 2222

    0 0 Отговор
    ЗАЩО,ЗАЩО МЕ ИЗТРИХТЕ БЕ ДУНДИ???

    21:46 17.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове