Явор Хайтов: АПС не се чувства победена и ще премине 4-процентната бариера

Явор Хайтов: АПС не се чувства победена и ще премине 4-процентната бариера

17 Март, 2026 20:11 575 12

Традиционните ни избиратели постепенно се завръщат. Убеден съм, че ще присъстваме в следващото Народно събрание и това е необходимо за България

Явор Хайтов: АПС не се чувства победена и ще премине 4-процентната бариера - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

АПС не се чувства победен от Делян Пеевски и неговата формация. Това заяви Явор Хайтов, който участва в изборите в коалиция със Земеделския народен съюз.

Хайтов подчерта, че в подготовката за изборите коалицията е събрала много енергия и подкрепа, включително от млади хора.

„Не се чувстваме победени от никого. Видях много енергия и желание за участие. Регистрирахме листи във всички 31 многомандатни избирателни района и започваме кампанията уверено“, каза той.

По думите му социологическите прогнози, които не дават шанс на формацията да премине 4-процентната бариера, няма да се окажат точни.

„Традиционните ни избиратели постепенно се завръщат. Убеден съм, че ще присъстваме в следващото Народно събрание и това е необходимо за България“, заяви Хайтов.

Той припомни, че преди година именно тяхната политическа сила е била ключова за опитите за съставяне на правителство.

„Ние смятахме, че най-добрият вариант е коалиция между първата и втората политическа сила с наша подкрепа. България има нужда от стабилни институции и функциониращ парламент“, посочи депутатът.

Според Хайтов една от основните цели на коалицията е борбата с т.нар. модел на „завладяната държава“.

По думите му един от основните проблеми е липсата на доверие в институциите, особено в съдебната система.

„Работата на Народното събрание е под всякаква критика, а доверието в съдебната система е силно разклатено“, каза той.

Хайтов посочи като сериозен проблем факта, че парламентът не е избрал навреме своята квота във Висшия съдебен съвет.

„Имаме хора с изтекли мандати, които продължават да представляват съдебната система. Това трябва да се промени възможно най-бързо“, заяви той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе, да...

    11 2 Отговор
    ако минете и 1 процент ще почерпя

    20:12 17.03.2026

  • 2 Шон Член

    7 5 Отговор
    Ще имат повече проценти от тирето ДПС-НН 😃

    Коментиран от #9

    20:17 17.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сус бе

    9 2 Отговор
    шашкъне турски

    20:19 17.03.2026

  • 5 Питане

    8 1 Отговор
    "сокола" има ли вече перушина ???

    20:19 17.03.2026

  • 6 гост

    8 1 Отговор
    Повечето пишман политици са като кукувички от часовник: Наближат ли избори се показват, изкукат поредната си глупост, колкото да покажат, че съществуват и се прибират до следващите. И те са като м............топки: Участват, но не влизат.

    20:19 17.03.2026

  • 7 Земеделец

    7 2 Отговор
    Къде е пияния демент. Търси под кой мост да се приюти. Единственото положително, което шишо свърши за добро.

    20:20 17.03.2026

  • 8 122333

    4 3 Отговор
    Блажени са вярващите!

    20:22 17.03.2026

  • 9 Ще те допълня

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шон Член":

    Дебелото и Угоено парче Пеевски никой не го иска и ще бъде наритан.

    20:26 17.03.2026

  • 10 Прав е!

    2 1 Отговор
    на 30%

    20:33 17.03.2026

  • 11 ООрана държава

    2 0 Отговор
    апс бсп итн.... Под 1%

    20:41 17.03.2026

  • 12 И така

    2 0 Отговор
    Ще минете в друго измерение,на друга галактика

    20:44 17.03.2026

