Явор Хайтов: АПС не се чувства победена и ще премине 4-процентната бариера

АПС не се чувства победен от Делян Пеевски и неговата формация. Това заяви Явор Хайтов, който участва в изборите в коалиция със Земеделския народен съюз.

Хайтов подчерта, че в подготовката за изборите коалицията е събрала много енергия и подкрепа, включително от млади хора.

„Не се чувстваме победени от никого. Видях много енергия и желание за участие. Регистрирахме листи във всички 31 многомандатни избирателни района и започваме кампанията уверено“, каза той.

По думите му социологическите прогнози, които не дават шанс на формацията да премине 4-процентната бариера, няма да се окажат точни.

„Традиционните ни избиратели постепенно се завръщат. Убеден съм, че ще присъстваме в следващото Народно събрание и това е необходимо за България“, заяви Хайтов.

Той припомни, че преди година именно тяхната политическа сила е била ключова за опитите за съставяне на правителство.

„Ние смятахме, че най-добрият вариант е коалиция между първата и втората политическа сила с наша подкрепа. България има нужда от стабилни институции и функциониращ парламент“, посочи депутатът.

Според Хайтов една от основните цели на коалицията е борбата с т.нар. модел на „завладяната държава“.

По думите му един от основните проблеми е липсата на доверие в институциите, особено в съдебната система.

„Работата на Народното събрание е под всякаква критика, а доверието в съдебната система е силно разклатено“, каза той.

Хайтов посочи като сериозен проблем факта, че парламентът не е избрал навреме своята квота във Висшия съдебен съвет.

„Имаме хора с изтекли мандати, които продължават да представляват съдебната система. Това трябва да се промени възможно най-бързо“, заяви той.