Явор Хайтов: АПС не се чувства победена и ще премине 4-процентната бариера

АПС не се чувства победен от Делян Пеевски и неговата формация. Това заяви Явор Хайтов, който участва в изборите в коалиция със Земеделския народен съюз.
Хайтов подчерта, че в подготовката за изборите коалицията е събрала много енергия и подкрепа, включително от млади хора.
„Не се чувстваме победени от никого. Видях много енергия и желание за участие. Регистрирахме листи във всички 31 многомандатни избирателни района и започваме кампанията уверено“, каза той.
По думите му социологическите прогнози, които не дават шанс на формацията да премине 4-процентната бариера, няма да се окажат точни.
„Традиционните ни избиратели постепенно се завръщат. Убеден съм, че ще присъстваме в следващото Народно събрание и това е необходимо за България“, заяви Хайтов.
Той припомни, че преди година именно тяхната политическа сила е била ключова за опитите за съставяне на правителство.
„Ние смятахме, че най-добрият вариант е коалиция между първата и втората политическа сила с наша подкрепа. България има нужда от стабилни институции и функциониращ парламент“, посочи депутатът.
Според Хайтов една от основните цели на коалицията е борбата с т.нар. модел на „завладяната държава“.
По думите му един от основните проблеми е липсата на доверие в институциите, особено в съдебната система.
„Работата на Народното събрание е под всякаква критика, а доверието в съдебната система е силно разклатено“, каза той.
Хайтов посочи като сериозен проблем факта, че парламентът не е избрал навреме своята квота във Висшия съдебен съвет.
„Имаме хора с изтекли мандати, които продължават да представляват съдебната система. Това трябва да се промени възможно най-бързо“, заяви той.
1 Да бе, да...
20:12 17.03.2026
2 Шон Член
Коментиран от #9
20:17 17.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сус бе
20:19 17.03.2026
5 Питане
20:19 17.03.2026
6 гост
20:19 17.03.2026
7 Земеделец
20:20 17.03.2026
8 122333
20:22 17.03.2026
9 Ще те допълня
До коментар #2 от "Шон Член":Дебелото и Угоено парче Пеевски никой не го иска и ще бъде наритан.
20:26 17.03.2026
10 Прав е!
20:33 17.03.2026
11 ООрана държава
20:41 17.03.2026
12 И така
20:44 17.03.2026