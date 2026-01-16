След Варна - и в Добричка област учениците излизат в онлайн обучение. Детските градини и ясли да продължат да приемат деца, но при строг медицински контрол. Грипна епидемия е обявена от 19 до 23 януари, съобщи бТВ.

Зорница Димитрова е майка на две деца и от сутринта чака с по-голямото дете, което е ученик, за преглед пред лекарския кабинет.

В края на миналата седмица пациентите с грипоподобни симптоми при д-р Желка Керанова се увеличили.

"Има едни оплаквания, които човек би могъл да ги неглижира. Силна болка в гърлото, дори кашлица няма. Това е водещото поне в моята практика и появата на температура на един по-късен етап”, казва тя.

В училище „Христо Ботев” около 15% от децата отсъстват, а в един от третите класове има и деца, които вече са на онлайн занимания.

От понеделник ще бъдат забранени свижданията в болницата и в социалните услуги.