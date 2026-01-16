Новини
България »
В Добричка област учениците излизат в онлайн обучение

В Добричка област учениците излизат в онлайн обучение

16 Януари, 2026 12:48 521 2

  • грипна епидемия-
  • добрич-
  • онлайн обучение

Грипна епидемия е обявена от 19 до 23 януари

В Добричка област учениците излизат в онлайн обучение - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След Варна - и в Добричка област учениците излизат в онлайн обучение. Детските градини и ясли да продължат да приемат деца, но при строг медицински контрол. Грипна епидемия е обявена от 19 до 23 януари, съобщи бТВ.

Зорница Димитрова е майка на две деца и от сутринта чака с по-голямото дете, което е ученик, за преглед пред лекарския кабинет.

В края на миналата седмица пациентите с грипоподобни симптоми при д-р Желка Керанова се увеличили.

"Има едни оплаквания, които човек би могъл да ги неглижира. Силна болка в гърлото, дори кашлица няма. Това е водещото поне в моята практика и появата на температура на един по-късен етап”, казва тя.

В училище „Христо Ботев” около 15% от децата отсъстват, а в един от третите класове има и деца, които вече са на онлайн занимания.

От понеделник ще бъдат забранени свижданията в болницата и в социалните услуги.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Много добре.Училищата са развъдник на наркомани.

    12:50 16.01.2026

  • 2 От онзи ден

    1 0 Отговор
    Вълчев: "Екраните ерозират мотивацията на учениците за математика и природни науки."

    13:06 16.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове