КЕВР влиза на спешна проверка във ВиК-Шумен

Комисията за енергийно и водно регулиране започна извънредна проверка на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. Проверката е назначена от председателя на КЕВР Пламен Младеновски във връзка с постъпили сигнали на граждани за влошено качество на предоставяната водоснабдителна услуга.

Жителите на Шумен останаха без водоподаване в продължение на няколко дни поради авария в помпена станция. Регулаторът се позовава на информации на медии, според които, въпреки възстановеното към момента водоподаване, водата е негодна за пиене и не се препоръчва от здравните власти, посочи dnes.bg.

В последния ден от управлението си в МРРБ Иван Иванов поиска оставка на ръководството на ВиК дружеството в Шумен.

Съгласно Общите условия на дружеството, нарушеното водоподаване накърнява правата на потребителите за качество на предоставяните водни услуги и е предпоставка за възникване на социални и здравни рискове.

От КЕВР информират, че в рамките на извънредната проверка ще бъдат проучени причините за аварията и ще бъде оценена оперативността и адекватността на предприетите от водното дружество мерки. Ще бъдат проверени също изпълнението на задълженията за своевременно оповестяване, осигуряване на водоноски и др. ВиК Шумен“АД следва да представи на Комисията пълен анализ на създалата се ситуация и конкретни мерки за недопускане на подобни продължителни прекъсвания на водоподаването.

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея. При констатирани нарушения от страна на водното дружество КЕВР ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на непрекъсваеми и качествени услуги и защита на правата на потребителите.

Днес стана ясно, че отново на места в Шумен ще бъде спряно водоподаването.

След извършено обследване и откриване на скрит теч ще бъде извършен авариен ремонт на бул. „Мадара“ в Шумен. Водоподаването в района ще бъде спряно, от бул. „Ришки Проход“, до 16:00 часа днес. Това съобщават на сайта си от „Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Шумен“ ООД.

Поради технологичен процес за пълнене на водопреносната мрежа на Шумен вчера бе спряно водоподаването към кв. „Макак“ и село Дибич.

Аварийните дейности по възстановяване на водоподаването към Шумен приключиха на 18 февруари и около 13:00 часа започна пълнене на водоснабдителната система. По-рано през деня водоподаването към града беше временно преустановено. На 15 февруари т.г. заради авария в помпена станция „1300“ също беше спряно водоснабдяването на Шумен. Поетапното пълнене на водопреносната мрежа започна вечерта на 17 февруари.