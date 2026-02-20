Новини
България »
Шумен »
КЕВР влиза на спешна проверка във ВиК-Шумен

КЕВР влиза на спешна проверка във ВиК-Шумен

20 Февруари, 2026 14:04 773 4

  • добрич-
  • безводие-
  • проблеми-
  • криза-
  • кевр-
  • шумен-
  • проверка

Съгласно Общите условия на дружеството, нарушеното водоподаване накърнява правата на потребителите за качество на предоставяните водни услуги и е предпоставка за възникване на социални и здравни рискове

КЕВР влиза на спешна проверка във ВиК-Шумен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране започна извънредна проверка на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. Проверката е назначена от председателя на КЕВР Пламен Младеновски във връзка с постъпили сигнали на граждани за влошено качество на предоставяната водоснабдителна услуга.

Жителите на Шумен останаха без водоподаване в продължение на няколко дни поради авария в помпена станция. Регулаторът се позовава на информации на медии, според които, въпреки възстановеното към момента водоподаване, водата е негодна за пиене и не се препоръчва от здравните власти, посочи dnes.bg.

В последния ден от управлението си в МРРБ Иван Иванов поиска оставка на ръководството на ВиК дружеството в Шумен.

Съгласно Общите условия на дружеството, нарушеното водоподаване накърнява правата на потребителите за качество на предоставяните водни услуги и е предпоставка за възникване на социални и здравни рискове.

От КЕВР информират, че в рамките на извънредната проверка ще бъдат проучени причините за аварията и ще бъде оценена оперативността и адекватността на предприетите от водното дружество мерки. Ще бъдат проверени също изпълнението на задълженията за своевременно оповестяване, осигуряване на водоноски и др. ВиК Шумен“АД следва да представи на Комисията пълен анализ на създалата се ситуация и конкретни мерки за недопускане на подобни продължителни прекъсвания на водоподаването.

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея. При констатирани нарушения от страна на водното дружество КЕВР ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на непрекъсваеми и качествени услуги и защита на правата на потребителите.

Днес стана ясно, че отново на места в Шумен ще бъде спряно водоподаването.

След извършено обследване и откриване на скрит теч ще бъде извършен авариен ремонт на бул. „Мадара“ в Шумен. Водоподаването в района ще бъде спряно, от бул. „Ришки Проход“, до 16:00 часа днес. Това съобщават на сайта си от „Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Шумен“ ООД.

Поради технологичен процес за пълнене на водопреносната мрежа на Шумен вчера бе спряно водоподаването към кв. „Макак“ и село Дибич.

Аварийните дейности по възстановяване на водоподаването към Шумен приключиха на 18 февруари и около 13:00 часа започна пълнене на водоснабдителната система. По-рано през деня водоподаването към града беше временно преустановено. На 15 февруари т.г. заради авария в помпена станция „1300“ също беше спряно водоснабдяването на Шумен. Поетапното пълнене на водопреносната мрежа започна вечерта на 17 февруари.


Шумен / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малеееее

    6 0 Отговор
    Шумен е окраден от бесепарите на Зафиров. Прибрали са милиони в червените си джобове.

    14:18 20.02.2026

  • 2 Шшшшшуменско

    4 0 Отговор
    Пак са изтървали черната пантера в Шумен.

    14:22 20.02.2026

  • 3 Симулантииии

    6 0 Отговор
    Ошраихте ЕРП-тата, сега и ВиК-то. Некадърници и нищоправци. Само прах в очите на ограбваният народ. Непотребна комисия с поредните заплатаджиии. Закривай.! Оставка!! Непотребни нищоправци. Няма кой да представлява Държавата и вилята на народа. Всичко влачи и опосква.

    14:23 20.02.2026

  • 4 Мая

    6 0 Отговор
    Голям праз. Ще напишат в заключение, че гражданите са виновни

    14:43 20.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове