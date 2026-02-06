Край на грипната епидемия в Пловдив

Пловдив и областта вече не са в грипна епидемия, като ограничителните мерки ще продължат и днес. Заболеваемостта спада и няма основания за удължаването ѝ, съобщи директорът на Регионална здравна инспекция в Пловдив д-р Аргир Аргиров.

В Пловдивска област беше обявена грипна епидемия от 28 януари. Тогава заболеваемостта беше 225 на 10 000 души. От началото на втория учебен срок - 3 февруари-учениците започнаха занятия от разстояние - в електронна среда.