Спорно назначение в ръководството на областната управа на Добрич

Спорно назначение в ръководството на областната управа на Добрич

14 Март, 2026 18:37, обновена 14 Март, 2026 18:46

Новият зам.-шеф с противоречиво минало

Спорно назначение в ръководството на областната управа на Добрич - 1
Назначението на Урал Мехмед Кязим за заместник областен управител на област Добрич предизвика въпроси и критики заради негово минало, свързано с разследване за злоупотреби с европейски средства, научи ФАКТИ.

Със заповед на министър-председателя от 6 март 2026 година Кязим е назначен на поста заедно с Милена Петрова, като част от попълването на политическия кабинет в Областната администрация в Добрич. Със същото решение е освободен досегашният заместник областен управител Живко Желязков.

Назначението обаче повдигна въпроси заради по-стари публикации, свързващи името на Кязим със скандал около неправомерно получени европейски субсидии. През 2009 година медии съобщиха за група т.нар. „мними фермери“, обвинени, че са източвали средства по европейски програми за земеделие чрез фиктивни заявления за субсидии. Според информацията по случая съдът е оставил част от заподозрените в ареста по подозрения за незаконно получени средства.

Схемите с неправомерни субсидии бяха сериозен проблем в края на първото десетилетие след присъединяването на България към Европейския съюз. Тогава институциите разследваха редица случаи на кандидати за подпомагане, които са декларирали несъществуващи площи или дейности с цел получаване на еврофинансиране.

Въпреки че подобни казуси датират отпреди повече от десетилетие, включването на човек, свързван в миналото с подобни разследвания, в ръководството на областна администрация поражда въпроси за критериите при назначенията в служебната власт. Към момента официална позиция от правителството относно критиките към назначението на Урал Кязим не е оповестена.

Анализатори отбелязват, че подобни назначения често предизвикват обществено недоволство, особено когато става дума за позиции в държавната администрация, които имат пряко отношение към управлението на публични ресурси, регионални политики и най-вече провеждането на парламентарните избори след месец.


Подобни новини


