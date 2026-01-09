Над 140 пострадали на леда потърсиха помощ в „Пирогов“ само за 24 часа

Над 140 души, пострадали на леда в София между 8:00 часа сутринта на 8 януари и 8:00 часа сутринта на 9 януари, потърсиха помощ в университетската болница “Пирогов”.
35 от пострадалите, дошли в Спешното отделение са останали в болницата.
При 15 от тях се налага оперативно лечение, тъй като счупванията им са много тежки.
В рамките на тези 24 часа най-тежко са пострадали няколко жени и един мъж на около 50 години.
Те са с тежки счупвания, заради които се е наложило да бъдат оперирани по спешност, съобщиха от лечебното заведение.
Един от дежурните шеф-екип в Спешния травматологичен кабинет д-р Стефанов напомня хората да бъдат внимателни.
Ако намерят незаледени участъци - да минават по тях, да бъдат с обувки със стабилни подметки, да ходят с ръце извън джобовете, както и да се погрижат за по-възрастните си близки, за да не се налага те да излизат и по този начин да рискуват да пострадат на леда.
