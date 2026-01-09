Новини
Над 140 пострадали на леда потърсиха помощ в „Пирогов" само за 24 часа

Над 140 пострадали на леда потърсиха помощ в „Пирогов“ само за 24 часа

9 Януари, 2026 10:46

При 15 от тях се налага оперативно лечение, тъй като счупванията им са много тежки

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 140 души, пострадали на леда в София между 8:00 часа сутринта на 8 януари и 8:00 часа сутринта на 9 януари, потърсиха помощ в университетската болница “Пирогов”.

35 от пострадалите, дошли в Спешното отделение са останали в болницата.

При 15 от тях се налага оперативно лечение, тъй като счупванията им са много тежки.

В рамките на тези 24 часа най-тежко са пострадали няколко жени и един мъж на около 50 години.

Те са с тежки счупвания, заради които се е наложило да бъдат оперирани по спешност, съобщиха от лечебното заведение.

Един от дежурните шеф-екип в Спешния травматологичен кабинет д-р Стефанов напомня хората да бъдат внимателни.

Ако намерят незаледени участъци - да минават по тях, да бъдат с обувки със стабилни подметки, да ходят с ръце извън джобовете, както и да се погрижат за по-възрастните си близки, за да не се налага те да излизат и по този начин да рискуват да пострадат на леда.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 разчекват на заледен тротоар краката

    2 5 Отговор
    не са слушкали да седят на топло вкъщи . има грип а . да не ходят по леда без котки . друг вариянт е да слакат предпазки . хокей на лед е с предпазки . падат си на леда колкото си искат . и нищо им няма . по 160 евро предпазки .

    Коментиран от #7, #11

    10:49 09.01.2026

  • 3 а Бобчева как е ?

    10 1 Отговор
    отчита успехи нали.

    Ще се молите да се връне Фандъкова

    10:52 09.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    САМО Е БИЛ ОКОЛО 5 СМ!

    10:59 09.01.2026

  • 5 за 72 часа ще са около 2-3 пъти повече

    1 1 Отговор
    140 са дневно . повече от украинските ранени на фронтовете . значи 300 да си готвят торба с бинт и риванол . 1 травмиран е 400 лв на касата . походката е важна . видиш ли заледяване и си пешак свиваш коленете и повдигаш дупето леко нагоре . пристъпяш разбира се по бавно . нахлъзването е сързано с загубата на равновесието . след като следва преметка се снишаваме максимално надолу . и падането ни става от най ниското . и дори твърдото не ни носи много тежки травми .

    10:59 09.01.2026

  • 6 Див чесън

    8 0 Отговор
    Сега Васко Б.клука да плати за последствията от управлението му!

    11:04 09.01.2026

  • 7 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "разчекват на заледен тротоар краката":

    Може да се ползват и стари авт.гуми
    Като спас.пояс...

    11:06 09.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анамд

    3 0 Отговор
    Ухото ще излезе най-некадърния кмет на София. Дори Янчулев ще задмине по неможене.

    11:23 09.01.2026

  • 10 само да питам...

    1 0 Отговор
    Северните народи как оцеляват?Та при тях поне 6 месеца е заледено.Имат отопление на тротоарите ли,какво?Тук май по-вече трябва да се грижим за себе си и да внимаваме.Това не означава,че някои падат нарочно.Защо пред обществени сгради,жилищни,тротоарите не се почистват?Защо?

    11:26 09.01.2026

  • 11 есперанто

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "разчекват на заледен тротоар краката":

    "предпазки"?Нова дума в шопския език.И това не бяхме чували-предпазки.Тоя език съвсем го изчанчихте.

    11:33 09.01.2026

