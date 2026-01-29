Ваня Григорова: Столичната община съкращава 50 служители, сред които и бременна жена

Столичната община съкращава 50 служители от дирекция "Общински приходи", сред които и жена в напреднала бременност, съобщи на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) независимият общински съветник Ваня Григорова, цитирана от БНТ.
Вчера от Столичната община съобщиха, че въвеждат нова управленска структура, която влиза в сила от 1 февруари 2026 г., без да се увеличава числеността на администрацията като се предвиждат минимални съкращения – под 5 на сто, основно в дирекция "Общински приходи", вследствие на дигитализацията на услугите.
Григорова каза днес, че няколко пъти кметът на София Васил Терзиев предлагаше промяна в структурата на Общината, която не беше одобрена от Съвета. Във всички тези случаи гласувах за промяната, за да няма оправдание Терзиев, че работата на СО се възпрепятства от някого целенасочено, посочи Григорова. Оказва се, че резултатите, още преди да влезе в сила новата структура, са много вредни и с много тежка социална цена, добави тя.
Според нея е невярно, че съкращенията в администрацията са едва 5%. В дирекция "Общински приходи" съкращенията са 20%. Около 50 служители от администрацията, която генерира приходите необходими за функционирането на столицата се съкращават, посочи Григорова. Тя подчерта, че от днес за утре се съкращават хора, на които им остават броени месеци до пенсиониране и бременни жени, което е забранено от Закона за държавния служител и от Кодекса на труда.
За последната една година дирекция "Общинските приходи" са генерирали почти 100 млн. лв. повече приходи. Те не събират само местни данъци и такси, а обработват около един милион преписки годишно – това са деклацараци, удостоверения, данъчни оценки, фишове от Центъра за градска мобилност и Столичния инспекторат.
"Всичко това, с което се хвали кметът, се извършва от общинските служители, които са и държавни служители", заяви Григорова.
Тя съобщи за случай със служител на "Общински приходи" в район "Слатина" - жена в напреднала бременност е била уволнена "от днес за утре". Никой няма право да съкрати бременна жена, каза Григорова.
Неприемливо е 50 души от "Общински приходи" да бъдат съкратени и същевременно да се открива нов отдел ПР и маркетинг отдел с 11 човека в него. Ваня Григорова каза, че не подценява ролята на ПР-те на Столичната община, но според нея "11 човека вече изглежда така, сякаш някой си назначава тролската ферма в Столичната община".
Съкратената служителка на "Общински приходи" Елизабет Асенова заяви днес пред медиите в СОС, че на 27 януари е отишла на работа и около обяд от "Човешки ресурси" са я уволнили без предизвестие.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Я ПО-СЕРИОЗНО.
15:10 29.01.2026
2 анонимен
15:10 29.01.2026
3 анонимен
15:11 29.01.2026
4 Още
15:12 29.01.2026
5 анонимен
15:13 29.01.2026
6 500 000 от 600 000 трябва да съкратят
15:13 29.01.2026
7 Нека да пиша
Коментиран от #12
15:13 29.01.2026
8 Ганя Путинофила
15:14 29.01.2026
9 Мирослав
15:14 29.01.2026
10 Сила
15:15 29.01.2026
11 Ваня Григорова
Коментиран от #32
15:15 29.01.2026
12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #7 от "Нека да пиша":ХР.БОТЕВ НЕЩО КАТО МАКСУДА ЛИ Е?
Коментиран от #21
15:16 29.01.2026
13 ,,,,,,
15:16 29.01.2026
14 123
15:16 29.01.2026
15 Цвете
15:19 29.01.2026
16 Ох-х...Ваня
15:21 29.01.2026
17 нон
15:22 29.01.2026
18 Само
Коментиран от #33
15:22 29.01.2026
19 Икономист
15:22 29.01.2026
20 Добре, де,
15:24 29.01.2026
21 Сила
До коментар #12 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Ванчето е оттам ....не знам за Максуда , но вероятно да ....само не знам кой кръщава гетата и помашките местообитания на тая територия с имената на велики българи и защо ??!
Коментиран от #26
15:25 29.01.2026
22 койдазнай
15:25 29.01.2026
23 Да така е
15:27 29.01.2026
24 бако
15:30 29.01.2026
25 пацо
15:32 29.01.2026
26 Нека да пиша
До коментар #21 от "Сила":Също кв.Христо Ботев и Максуда ,Филиповци ,Столипиново.
15:40 29.01.2026
27 Някой
Щом са излишни нека да ги съкращава и без това чиновниците са прекалено много. Не е важно дали е бременна, важното е дали е кадърна. Какво иска Григорова? Да съкратят някоя по-кадърна и работеща и да оставят някоя некадърна и неработеща, само защото била бременна.
Бременните, майките, безработните, пенкионериге, инвалидите ... трябва да са грижи на социалната система.на държаната. Не на работодателите.
Помоща за безработни и пенсията трябва да са поне 25% по-ниски от нетната минимална заплата. Който взима заплата 2 пъти над минималнана да няма прово да получава пенсия, също и инвалидни.
Майчинските трябна да са равни на минималната нетна заплата.
15:41 29.01.2026
28 Парпърляк
15:44 29.01.2026
29 факт
15:44 29.01.2026
30 Сиган
15:52 29.01.2026
31 Там също има бая за съкращение
15:54 29.01.2026
32 Истината
До коментар #11 от "Ваня Григорова":Григорова е хем от клана на червените политици, хем от клана на тъмнозелените, тези 2 факта са показателни за това колко е честна.
Бройката на ромите крадци е по-голяма, но кражбите чного по-дребни от кражбите на политиците.
Един депутат, един министър, един кмет, общински съветник ... краде колкото 1000 роми. 1000 бг политици крадат колкото 1 млн роми.
15:55 29.01.2026
33 Някой
До коментар #18 от "Само":Проблема на СОС не е, че са 60 търтея, пробрема е че вършат НУЛА работа и нанасят ВРЕДА за 500 млн евро.
Изключително вреден е македонеца с кубинския произход.
16:01 29.01.2026
34 Знайко
Григорова е римлянския аналог на Мая Манолова.
16:09 29.01.2026