Ваня Григорова: Столичната община съкращава 50 служители, сред които и бременна жена

29 Януари, 2026 15:07 944 34

В дирекция "Общински приходи" съкращенията са 20%

Ваня Григорова: Столичната община съкращава 50 служители, сред които и бременна жена - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичната община съкращава 50 служители от дирекция "Общински приходи", сред които и жена в напреднала бременност, съобщи на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) независимият общински съветник Ваня Григорова, цитирана от БНТ.

Вчера от Столичната община съобщиха, че въвеждат нова управленска структура, която влиза в сила от 1 февруари 2026 г., без да се увеличава числеността на администрацията като се предвиждат минимални съкращения – под 5 на сто, основно в дирекция "Общински приходи", вследствие на дигитализацията на услугите.

Григорова каза днес, че няколко пъти кметът на София Васил Терзиев предлагаше промяна в структурата на Общината, която не беше одобрена от Съвета. Във всички тези случаи гласувах за промяната, за да няма оправдание Терзиев, че работата на СО се възпрепятства от някого целенасочено, посочи Григорова. Оказва се, че резултатите, още преди да влезе в сила новата структура, са много вредни и с много тежка социална цена, добави тя.

Според нея е невярно, че съкращенията в администрацията са едва 5%. В дирекция "Общински приходи" съкращенията са 20%. Около 50 служители от администрацията, която генерира приходите необходими за функционирането на столицата се съкращават, посочи Григорова. Тя подчерта, че от днес за утре се съкращават хора, на които им остават броени месеци до пенсиониране и бременни жени, което е забранено от Закона за държавния служител и от Кодекса на труда.

За последната една година дирекция "Общинските приходи" са генерирали почти 100 млн. лв. повече приходи. Те не събират само местни данъци и такси, а обработват около един милион преписки годишно – това са деклацараци, удостоверения, данъчни оценки, фишове от Центъра за градска мобилност и Столичния инспекторат.

"Всичко това, с което се хвали кметът, се извършва от общинските служители, които са и държавни служители", заяви Григорова.

Тя съобщи за случай със служител на "Общински приходи" в район "Слатина" - жена в напреднала бременност е била уволнена "от днес за утре". Никой няма право да съкрати бременна жена, каза Григорова.

Неприемливо е 50 души от "Общински приходи" да бъдат съкратени и същевременно да се открива нов отдел ПР и маркетинг отдел с 11 човека в него. Ваня Григорова каза, че не подценява ролята на ПР-те на Столичната община, но според нея "11 човека вече изглежда така, сякаш някой си назначава тролската ферма в Столичната община".

Съкратената служителка на "Общински приходи" Елизабет Асенова заяви днес пред медиите в СОС, че на 27 януари е отишла на работа и около обяд от "Човешки ресурси" са я уволнили без предизвестие.


  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    21 0 Отговор
    50 СА МАЛКО.
    Я ПО-СЕРИОЗНО.

    15:10 29.01.2026

  • 2 анонимен

    26 0 Отговор
    Като е толкова съпричастна тя да плаща на умишлено раздутата администрация.

    15:10 29.01.2026

  • 3 анонимен

    29 0 Отговор
    Администрацията в България трябва да бъде намалена с 50 процента ,за да започне да работи ефективно!

    15:11 29.01.2026

  • 4 Още

    26 0 Отговор
    трябва , малко са !

    15:12 29.01.2026

  • 5 анонимен

    20 0 Отговор
    Трябва да се съкращава администрация до дупка , така останалите ще работят.Иначе ще са изгонени. Сега се чудят как нищо да не свършат.

    15:13 29.01.2026

  • 6 500 000 от 600 000 трябва да съкратят

    24 0 Отговор
    Прах в очите!

    15:13 29.01.2026

  • 7 Нека да пиша

    13 1 Отговор
    Бременната е от кв . Христо Ботев,наша надежда ..

    Коментиран от #12

    15:13 29.01.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    13 2 Отговор
    Не барайте електората на Тиквата!

    15:14 29.01.2026

  • 9 Мирослав

    20 1 Отговор
    Чудесно е, че се намалява излишната администрация в общината. Време е калинките да си потърсят истинска работа.

    15:14 29.01.2026

  • 10 Сила

    13 1 Отговор
    Бременната жена от Факултета ли е или от "Христо Ботев" .....за кой път е бременна ??!

    15:15 29.01.2026

  • 11 Ваня Григорова

    12 1 Отговор
    Я кажете, кой повече крадне, ромите или бу гарете?

    Коментиран от #32

    15:15 29.01.2026

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нека да пиша":

    ХР.БОТЕВ НЕЩО КАТО МАКСУДА ЛИ Е?

    Коментиран от #21

    15:16 29.01.2026

  • 13 ,,,,,,

    13 0 Отговор
    Ах каква драма, харантутници

    15:16 29.01.2026

  • 14 123

    11 0 Отговор
    Те 50, 1050 да ви съкратят, търтей нищо правещи !!!

    15:16 29.01.2026

  • 15 Цвете

    14 0 Отговор
    ПОЛОВИНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪКРАТЕНА.КОЛКО КАЛИНКИ ПОЛУЧАВАТ ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ? КОЙ ПЛАЩА УСИГУРОВКИТЕ ?

    15:19 29.01.2026

  • 16 Ох-х...Ваня

    2 0 Отговор
    Наточил съм го здраво

    15:21 29.01.2026

  • 17 нон

    10 0 Отговор
    Тази жена е с такова огромно желание за власт и такова афиширано самочувствие чрез многото говорене, че не виждам нищо друго освен стремеж към най-високите етажи на властта. тежко ни от такива политици! "Всички работят на "ползу рода" ?!??.

    15:22 29.01.2026

  • 18 Само

    11 0 Отговор
    Толкова ли? Там трябва да ви изрият на 80%, отделно и СОС-а да сте не повече от 15. В момента сте над 60 и една купа сено не можете да разделите и никаква работа не вършите.

    Коментиран от #33

    15:22 29.01.2026

  • 19 Икономист

    11 0 Отговор
    И 5000 да съкрати...ще са малко с тази раздута администрация

    15:22 29.01.2026

  • 20 Добре, де,

    12 0 Отговор
    Всички говорят колко раздут е щата на държавните и общонски институции, а като съкратят някой - вой и плач до небесата!

    15:24 29.01.2026

  • 21 Сила

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Ванчето е оттам ....не знам за Максуда , но вероятно да ....само не знам кой кръщава гетата и помашките местообитания на тая територия с имената на велики българи и защо ??!

    Коментиран от #26

    15:25 29.01.2026

  • 22 койдазнай

    8 2 Отговор
    Васко ушето е неможач! В Столична община има хиляди за съкращения. Тия 50 човека не са и 1% от навлеците!

    15:25 29.01.2026

  • 23 Да така е

    13 0 Отговор
    Тези раздути администрации са хранилки за наши хора. С раздут щат се подържат и ниски заплати. Открай време Ванчето, робува на популизма.

    15:27 29.01.2026

  • 24 бако

    7 0 Отговор
    Цигания брат

    15:30 29.01.2026

  • 25 пацо

    6 0 Отговор
    Трябва,че е раздута само заместниците на кмета са 6-7 така е в малката виена

    15:32 29.01.2026

  • 26 Нека да пиша

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сила":

    Също кв.Христо Ботев и Максуда ,Филиповци ,Столипиново.

    15:40 29.01.2026

  • 27 Някой

    6 1 Отговор
    Тази Григорова е много вредна за България. У нас има големи злоупотреби с инвалидните добавки, права ...

    Щом са излишни нека да ги съкращава и без това чиновниците са прекалено много. Не е важно дали е бременна, важното е дали е кадърна. Какво иска Григорова? Да съкратят някоя по-кадърна и работеща и да оставят някоя некадърна и неработеща, само защото била бременна.

    Бременните, майките, безработните, пенкионериге, инвалидите ... трябва да са грижи на социалната система.на държаната. Не на работодателите.
    Помоща за безработни и пенсията трябва да са поне 25% по-ниски от нетната минимална заплата. Който взима заплата 2 пъти над минималнана да няма прово да получава пенсия, също и инвалидни.
    Майчинските трябна да са равни на минималната нетна заплата.

    15:41 29.01.2026

  • 28 Парпърляк

    5 0 Отговор
    50 паразита по-малко!

    15:44 29.01.2026

  • 29 факт

    5 0 Отговор
    Не съм фен на Терзиев, но го приветствам за съкращенията. Всяка политическа сила идвайки на власт назначава верни свои хора, а назначените преди тях верни хора си остават. Така администрацията се раздува постоянно. Явно Терзиев е видял. че има хора без които си може. Струва ми се, че тези съкратени като бройка са минимума, а може и още да бъдат съкратени. Понякога, когато човек отиде в някаква администрация, направо си се вижда, че има нищоправещи чиновници. За тролската ферма не го приветствам.

    15:44 29.01.2026

  • 30 Сиган

    3 0 Отговор
    си е сиган

    15:52 29.01.2026

  • 31 Там също има бая за съкращение

    3 0 Отговор
    Терзиев да се огледа и в цгм

    15:54 29.01.2026

  • 32 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ваня Григорова":

    Григорова е хем от клана на червените политици, хем от клана на тъмнозелените, тези 2 факта са показателни за това колко е честна.

    Бройката на ромите крадци е по-голяма, но кражбите чного по-дребни от кражбите на политиците.

    Един депутат, един министър, един кмет, общински съветник ... краде колкото 1000 роми. 1000 бг политици крадат колкото 1 млн роми.

    15:55 29.01.2026

  • 33 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Само":

    Проблема на СОС не е, че са 60 търтея, пробрема е че вършат НУЛА работа и нанасят ВРЕДА за 500 млн евро.

    Изключително вреден е македонеца с кубинския произход.

    16:01 29.01.2026

  • 34 Знайко

    1 0 Отговор
    Ваня Григорона е пример за това какъв е резултата когато самооценката е много висока, а реалността тъмночервен бок. лук без никакви качества.

    Григорова е римлянския аналог на Мая Манолова.

    16:09 29.01.2026

