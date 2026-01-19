Новини
От Общината обявиха: Работата по нормализиране на сметопочистването в София продължава СНИМКИ

19 Януари, 2026 13:43 388 3

Столичната община продължава ежедневната работа с повишен капацитет и координация между ангажираните и районните администрации с цел бързо нормализиране на услугата за гражданите

От Общината обявиха: Работата по нормализиране на сметопочистването в София продължава СНИМКИ - 1
Снимки: Столична община
Столичната община продължава интензивната работа по нормализиране на сметопочистването в най-засегнатите райони на града – „Подуяне“, „Слатина“ и „Люлин“. Повишеният капацитет се запазва и днес, като общо 19 камиона работят на терен в трите района. Това става ясно от официалното съобщение.

Извършена дейност на 18 януари 2026 г.

Район „Подуяне“
В района са работили 4 камиона, които са обслужвали кварталите „Левски В“, „Левски Г“, „Левски – къщи“, „Хаджи Димитър“ и „Сухата река“.

Район „Слатина“
На терен са работили 5 камиона в зоните „Летище София“, „Външно министерство“, „ВТУ „Тодор Каблешков““, района на бившия хотел „Плиска“, улиците „Лидице“, „Прелом“, „Атанас Иширков“, „Акад. Георги Бончев“, „Христо Чернопеев“, както и в квартал „Редута“ – по улиците „Юндола“, „Блага Димитрова“, „Кобилино бранище“, „Бричебор“, „Иларион Драгостинов“, „Петър Митов“, „Слава“, „Кутловица“, карето между „Марагидик“ и „Калиманци“. Работено е и в квартал „Христо Смирненски“, по улиците „Марко Бочар“, „Мирково“, „Иван Щерев“, „Кирил Божиков“, „Иван Сергиев“, „Борис Новоселски“, „Г. Аспарухов – Гунди“, „Христо Халачев“, „Мъдрен“, „Александър Момнев“, „Камчия“, както и по „Слатинска“, „Шипченски проход“, „Гео Милев“, „Николай Коперник“, „Атанас Узунов“, „Коста Лулчев“, „Иван Димитров – Куклата“, „Ситняково“ и „Боян Магесник“.

През изминалата нощ са горели контейнери за отпадъци в район „Слатина“. Ситуацията е овладяна своевременно благодарение на бързата реакция на екипите на пожарната. В момента се води разследване за изясняване на причините за инцидента. Днес на терен ще работи допълнителна щипка, която ще разчисти засегнатата зона и ще възстанови нормалното обслужване.

Район „Люлин“
По данни на „Софекострой“, в района са работили 8 камиона, разпределени в „4-ти микрорайон“, „5-ти микрорайон“ (два камиона), „3-ти микрорайон“, „8-ми микрорайон“, „1-ви микрорайон“, „2-ри микрорайон“, „9-ти микрорайон“, „10-ти микрорайон“, „6-ти микрорайон“, „7-ми микрорайон“, зона „Център“ и квартал „Филиповци“.

Общо за деня от районите „Подуяне“ и „Слатина“ са извозени 108 тона тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона.

Планирана дейност за 19 януари 2026 г.

Район „Подуяне”

Днес в района ще работят 5 камиона по „Александър Екзарх“, „Владимир Вазов“, жп линията, карето „Владимир Вазов“ – „Левски Вековен“ – „Тодорини кукли“, каретата „Васил Кънчев“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“ и „Макгахан“ – „Резбарска“ – мост „Чавдар“, както и в карето „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“, кварталите „Левски Г“, „Левски В“ и локалното платно на „Ботевградско шосе“.

Район „Слатина“

На терен ще работят 6 камиона, които ще обслужват зоните „Летище София“, „Министерство на външните работи“, „ВТУ „Тодор Каблешков““, „Шипченски проход“, „Ситняково“, „Борис Христов“, „Гео Милев“, „Светлоструй“, квартал „Христо Смирненски“, кръстовището „Владово“ – „Гео Милев“, „пазар „Слатина““, „Циклама“, „Мъдрен“, „Слатинска“, каретата „Христо Чернопеев“ – „Цариградско шосе“ – „Асен Йорданов“ – „Шипченски проход“ и „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“ – „Александър Жендов“ – „Цариградско шосе“, както и по „Иван Димитров – Куклата“, „Симеонов век“, „Велчо Атанасов“, „Боян Магесник“ и „Марагидик“. Допълнително ще се работи по улиците „Георги Минчев“, „Попова шапка“, „Димитър Софиянец“, „Асенова крепост“, „Георги Обретенов“, „Румен войвода“, „Стоил войвода“ и „Детелин войвода“.
Една щипка и един мултилифт ще работят в квартал „Христо Ботев“.

Район „Люлин“

Днес в района ще работят 8 камиона, разпределени в „4-ти микрорайон“, „5-ти микрорайон“, „3-ти микрорайон“, „8-ми микрорайон“, „1-ви микрорайон“, „2-ри микрорайон“, „9-ти микрорайон“, „10-ти микрорайон“, „6-ти микрорайон“, „7-ми микрорайон“, както и в квартал „Филиповци“.

Столичната община продължава ежедневната работа с повишен капацитет и координация между ангажираните и районните администрации с цел бързо нормализиране на услугата за гражданите.

  • 1 Самохвалко

    2 2 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента. Питам ги защо мен; И ми казаха че се обаждат на всички будали, и не можело да ме пропуснат. Почувствах се поласкан, като стара порноактриса.

    13:44 19.01.2026

  • 2 Трол

    1 0 Отговор
    Фотошоп.

    13:49 19.01.2026

  • 3 Абе да бе

    0 0 Отговор
    Само дето тука втората снимка е преди, а първата сега.

    13:54 19.01.2026

