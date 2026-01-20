Новини
България »
Еврогрупата приветства плавния преход към еврото у нас

Еврогрупата приветства плавния преход към еврото у нас

20 Януари, 2026 07:14 341 7

  • евро-
  • еврозона-
  • българия

Еврокомисарят Валдис Домбровскис добави, че преходът към еврото бележи исторически момент за България

Еврогрупата приветства плавния преход към еврото у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Еврогрупата поздрави България за успешното въвеждане на еврото. Изявлението направи председателят ѝ Кириакос Пиеракакис след първото за годината заседание на финансовите министри от еврозоната.

На пресконференция в Брюксел той отбеляза, че е получил комплект български евромонети от министъра на финансите в оставка Теменужка Петкова, посочи "Нова телевизия".

Еврокомисарят Валдис Домбровскис добави, че преходът към еврото бележи исторически момент за България, Евросъюза и еврозоната – и подчерта гладкото протичане на процеса, благодарение на техническата подготовка и информационната кампания в страната ни.

Еврогрупата е групата на министрите на финансите на страните от Еврозоната, събиращи се на ежемесечно неформално съвещание за координиране на тяхната икономическа политика.

"Започнахме дискусиите си с анализ от страна на министър Петкова за прехода на нейната страна към еврото. Българите използват валутата от 1 януари насам като законно платежно средство. Еврогрупата поздравява българските власти за плавно изпълнения преход. Еврото е в сърцето на нашия европейски проект като стълб на икономическата стабилност и просперитет, който обединява 21 страни, които използват общата валута", отбеляза Кириакос Пиеракакис.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейките

    1 5 Отговор
    много искаха да свърши светът с приемането на еврото, той пък взе че не свърши :)

    Коментиран от #4, #5, #6

    07:16 20.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Миналата година Еврогрупата е 208 000 000 000 евро назад.Радват се че им носим пари в брой.

    07:18 20.01.2026

  • 3 Колко

    2 1 Отговор
    да е плавен, плавния преход и има ли той почва у нас ?

    07:18 20.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Копейките":

    Еврото е временно явление а левът ще пребъде.

    07:19 20.01.2026

  • 5 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Копейките":

    Света не свърши, но цените продължават да се увеличават, а заплатите вече са наполовина!

    07:19 20.01.2026

  • 6 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Копейките":

    С въвеждането на Евро в България на "братушките” тук ще им се разкатае м?мата, а те са злобни и отмъстителни и тепърва ще берем с тях ядове...

    07:22 20.01.2026

  • 7 Постоянно

    1 0 Отговор
    ....някакви групи ни вкарват приемат някъде, а народа никой не го пита и всеки трябва да знае, че тоя проблем назрява и някой ден ще взриви държавата....ще запомни и хората дето го правят и техните списвачи, тежко им

    07:22 20.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове