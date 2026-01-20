Еврогрупата приветства плавния преход към еврото у нас

Еврогрупата поздрави България за успешното въвеждане на еврото. Изявлението направи председателят ѝ Кириакос Пиеракакис след първото за годината заседание на финансовите министри от еврозоната.
На пресконференция в Брюксел той отбеляза, че е получил комплект български евромонети от министъра на финансите в оставка Теменужка Петкова, посочи "Нова телевизия".
Еврокомисарят Валдис Домбровскис добави, че преходът към еврото бележи исторически момент за България, Евросъюза и еврозоната – и подчерта гладкото протичане на процеса, благодарение на техническата подготовка и информационната кампания в страната ни.
Еврогрупата е групата на министрите на финансите на страните от Еврозоната, събиращи се на ежемесечно неформално съвещание за координиране на тяхната икономическа политика.
"Започнахме дискусиите си с анализ от страна на министър Петкова за прехода на нейната страна към еврото. Българите използват валутата от 1 януари насам като законно платежно средство. Еврогрупата поздравява българските власти за плавно изпълнения преход. Еврото е в сърцето на нашия европейски проект като стълб на икономическата стабилност и просперитет, който обединява 21 страни, които използват общата валута", отбеляза Кириакос Пиеракакис.
Коментиран от #4, #5, #6
До коментар #1 от "Копейките":Еврото е временно явление а левът ще пребъде.
До коментар #1 от "Копейките":Света не свърши, но цените продължават да се увеличават, а заплатите вече са наполовина!
До коментар #1 от "Копейките":С въвеждането на Евро в България на "братушките” тук ще им се разкатае м?мата, а те са злобни и отмъстителни и тепърва ще берем с тях ядове...
