Виктор Чаушев: „Назначените от СОС ръководства превърнаха транспортните дружества в гевгир

11 Март, 2026 13:25 401 3

Наливат се пари, резултат няма, каза той

Виктор Чаушев: „Назначените от СОС ръководства превърнаха транспортните дружества в гевгир - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община не може да продължава да увеличава финансирането на транспортните дружества без гаранция, че средствата се управляват ефективно. Това заяви заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев на брифинг пред медиите по повод протестните действия на синдикални организации в столичния транспорт.

Казаното от Чаушев съвпада с позицията на кмета на София Васил Терзиев: “Проблемите в транспорта са известни. Неизвестно остава защо ръководствата продължават да вземат решения, които ги задълбочават”.

По думите на заместник-кмета по транспорта проблемите в сектора са дългогодишни и не могат да бъдат решени чрез спорадични финансови инжекции или политически демонстрации. Той коментира и поканата към ръководството на Столична община да посети тази сутрин депо „Трамкар“. По думите му решението общината да не участва в това събитие не означава липса на ангажираност към проблемите в сектора.

„Ние много добре знаем какви са условията на труд в транспортните дружества. Няма нужда някой да ни запознава с тях“, подчерта той.

Според Чаушев основният проблем в момента не е само размерът на финансирането, а начинът, по който се управляват самите дружества.

“Дружествата се управляват като гевгир – постоянно се наливат средства, но резултатът не достига нито до служителите, нито до гражданите,“ каза той.

Зам.-кметът даде пример със ситуацията в „Столичен автотранспорт“, където въпреки увеличението на възнагражденията през миналата година продължава сериозният недостиг на кадри.

„Въпреки увеличението на заплатите и въпреки допълнителните средства, които бяха предоставени, днес в „Столичен автотранспорт“ продължават да липсват около 300 водачи“, посочи Чаушев.

Той подчерта и че при ограничени ресурси приоритетите трябва да бъдат насочени към подобряване на ефективността и условията на труд.

„Пари за подобряване на ефективността на дружествата явно няма. Но пари за закупуване на стари автобуси на десет пъти по-висока цена – има. Пари за комисиони по договори за доставки на природен газ през посредници също има“, каза заместник-кметът.

По думите му исканията на служителите в транспорта следва да бъдат адресирани и към ръководствата на самите дружества.

„Тези дружества имат директори и бордове, които са назначени от Столичния общински съвет. Именно те управляват системата и именно те трябва да дадат отговор на първо място“, заяви Чаушев.

Той подчерта още, че Столична община остава отворена за разговори със синдикалните организации, но те трябва да се водят в рамките на реалистични решения.

„Ние не можем да продължаваме да наливаме средства в пробита каца. Средства се дават там, където има ефективност и където резултатът може да бъде видян“, заключи той.

От Столична община припомнят, че кметът Васил Терзиев вече е настоял за независим външен одит на транспортните дружества и за смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“, но тези предложения бяха блокирани в Столичния общински съвет.

Според общината устойчивото решение на проблемите в градския транспорт изисква ясна управленска отговорност, прозрачност и ефективно управление на публичните средства, така че системата да работи по-добре както за служителите, така и за гражданите на София.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дреме ти на шортите

    1 0 Отговор
    То и на цион желесния купол още миналата година стана на гевгир, ама пак се пънат "богоизбраните".

    13:27 11.03.2026

  • 2 Ватманяк

    1 0 Отговор
    Както неколкократно писах, преди 4-5-6 години Чаушев беше в доста близки отношениа със "Спаси София" Кавото искате разбирайте под "доста близки". След това се намесиха и други в някои лични взаимоотношения и се "разделиха". Съответно доведе и до разногласия кой има по-голяма експертиза и когато Чаушев със странични пасове (и вероятно пак "отношения") взе административно предимство разногласията преминават в противопоставяне. И както писах - такива пари няма да бъдат осигурени, освен със заем. Терзиев не е все пак толкова луд, за да вземе толкова голям заем, а в настоящата геополитическа обстановка нямаи кой да му го даде. Всичко друго е прах в очите на слепите (в случая на несведущите), а те са 99% от софиянци. Чаушев има акъл - но само колкото да "разбира" проблемите, защото от малък се вре по неправителствени транспортни сдружения, но е неможач. Ако не бяха ръководствата на Метрополитен и Столичен Електтротранспорт - нямаше да има изобщо градски транспорт. За автотранспорта е малко по-друго - там имаше и има много външни интереси, които го загробват.

    10:28 11.03.2026

    13:38 11.03.2026

  • 3 Ватманяк7252

    0 0 Отговор
    И когато "от малък се вреше по неправителствени транспортни сдружения", беше 50 кила с дрехита, а сега - ашколсун

    13:43 11.03.2026

