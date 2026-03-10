Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Петя Димитрова: Над 3 млрд. лева ще останат у хората

10 Март, 2026 20:22 715 11

Факт е също така, че банковата система от гледна точка на лихви и такси е най-ниска в Европа, заяви председателят на Асоциацията на банките в България

Петя Димитрова: Над 3 млрд. лева ще останат у хората - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Процесът по превалутиране и преминаването към работа с евро е преминал без сериозни затруднения. Това заяви Петя Димитрова, председател на Асоциацията на банките в България, в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

По думите ѝ банките и централната банка са работили координирано, за да може преходът да стане безпроблемно. „Процесът мина изключително плавно. Банките и Централната банка работиха изключително координирано. Видяхме, че през първите дни и в навечерието на Нова година и след Нова година нещата се случиха изключително бързо“, посочи тя.

Димитрова отбеляза, че банковите служители са работили през всички почивни дни, за да се гарантира нормалното протичане на процеса. „Нашите служители работиха всичките почивни дни до един, за да може наистина този процес да се случи плавно“, каза тя.

По думите ѝ през първите дни на януари натоварването е било значително. „Обслужвахме по 120 000 клиенти на ден, което е наистина колосално“, заяви Димитрова.

Тя посочи още, че към момента голяма част от левовете вече са изтеглени от обращение. „Към момента 88% от левовете в обращение, или над 26 милиарда, вече са изтеглени от обращение“, обясни тя.

Според изчисленията на банките част от левовете ще останат в населението. „Някаква малка част по нашите изчисления ще остане в населението – около над 3 милиарда“, уточни Димитрова, като допълни, че подобна ситуация е наблюдавана и в други държави.

Тя подчерта, че българската банкова система влиза в еврозоната в много добро състояние. „Ние влизаме в еврозоната като банкова система изключително добре капитализирани“, заяви тя.

По думите ѝ капиталовата адекватност на банковата система е близо 22% при средно 16% за еврозоната. „Ние сме с коефициент на ликвидно покритие 281%, при средно 156% за еврозоната“, допълни тя.

Димитрова посочи още, че в първите месеци на годината не се наблюдават съществени промени в кредитирането и депозитите. „Около 14–15% е ръстът на кредитирането“, каза тя и добави, че ръстът при депозитите е около 17%.

По отношение на жилищния пазар тя отбеляза, че има признаци на успокояване. „Не виждаме наистина този бум, който беше през последните месеци. Според мен има успокоение“, каза Димитрова.

Тя посочи още, че банките в България поддържат едни от най-ниските лихви при кредитите в Европа. „Факт е също така, че банковата система от гледна точка на лихви и такси е най-ниска в Европа“, заяви тя.

По думите ѝ ефектите от преминаването към еврото ще могат да се оценят по-точно след няколко месеца. „Трябва да мине поне първото тримесечие, за да видим дали наистина има промяна“, каза Димитрова.

Тя допълни, че повишаването на кредитния рейтинг на страната е положителен знак. „В момента, в който кредитният рейтинг е повишен, това е позитивно за всички – за банки, за бизнес и за хора“, заключи тя.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 3 Отговор
    Всеки, който си запази левовете, ще спечели повече от колкото от злато!

    20:29 10.03.2026

  • 2 Стенли

    10 1 Отговор
    Тъй тъй ще останат днес като минавах край един голям магазин за хранителни стоки чух една възрастна жена да говори по телефона че преди е давала петдесет лева а сега петдесет и девет евро много стоки и услуги запазиха същите цифри само че в евро 😕 много яко ни одраха с тази прословута еврозона а и тепърва предстои още по голямо дране, а между другото какво стана с тези така наречени магазин за хората 😕 откриха се в две три села по един щанд и това беше а едни десет милиона лева потънаха някъде 🤑

    Коментиран от #5

    20:30 10.03.2026

  • 3 Ха Ха

    7 0 Отговор
    3 милиарда левчета да липсват не е ли много?!Толкова ли сте напечатили за годините след борда?

    20:31 10.03.2026

  • 4 Ало,експертЪ?

    8 0 Отговор
    А на бас,че лихвите в България са по-високи?

    20:32 10.03.2026

  • 5 Деноминацията

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Върви към две по две.....

    20:34 10.03.2026

  • 6 3 милиарда недекларирани

    2 3 Отговор
    не могат да ги извадят, банките питат откъде са!

    20:37 10.03.2026

  • 7 Над 3 млрд. лева ще останат у

    5 1 Отговор
    чекмеджарите
    после ще направят врътка
    и им давате евро

    20:38 10.03.2026

  • 8 Мутрите

    3 0 Отговор
    хора ли са?

    20:42 10.03.2026

  • 9 Цончо

    4 3 Отговор
    У Възраждане са!Чакат завръщането!

    20:44 10.03.2026

  • 10 А на мен все

    1 0 Отговор
    ми се падат чуждоземски монети ,най - красивата е френската - с дървото н живота.....,но като не съм имала на млади години възможност да пътувам ,сега им се радвам като малко дете.Скоро една касиерка на магазин ми върна фалшива(оказа се германска юбилейна 30 години от свалянето на стената.....с растящ номинал....)

    20:50 10.03.2026

  • 11 икономист

    0 1 Отговор
    Пазим си ги ,защото ще си върнем лева и ще го вържем към златото . Излизаме от вредния ЕС !

    20:53 10.03.2026

