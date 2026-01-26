От днес БНБ пуска в обращение първата сребърна колекционерска монета в евро. Тя е посветена на 125-годишнината от първия електрически трамвай в България.
Тиражът е 5000 броя, а цената ѝ е 144 евро или почти 282 лева. Монетата ще се продава на четири каси в централната банка и на четири каси в Касовия център на БНБ. Всеки клиент може да купи само една бройка от нея.
Оценка 1 от 1 гласа.
