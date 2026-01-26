Грипна епидемия и в Пловдив- от 28 януари

Здравната инспекция в Пловдив препоръчва да се обяви грипна епидемия от сряда – 28 януари, съобщават от bTV. Мярката се налага заради драстичния скок на заболелите от грип.
Преустановяват се присъствените занятия в училищата, обяви директорът на инспекцията д-р Аргир Аргиров. Дали учениците ще минат на онлайн обучение, или ще излязат в грипна ваканция, предстои да се произнесе инспекторатът по образование в Пловдив, допълни той.
Областният оперативен щаб за борба с грипа се събира на заседание този следобед, на което ще бъде взето окончателно решение относно мерките.
Междувременно от днес учениците в Добричко се връщат в клас след седмица на дистанционно обучение.
Грипната епидемия в областта не беше удължена и така всички временно преустановени дейности се възстановяват и ще функционират в нормален режим. За последната седмица се отчита спад в заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания в областта.
Въпреки подобрената епидемична обстановка, здравните власти препоръчват на гражданите да продължат да спазват основни превантивни мерки – избягване на събирания с много хора, носене на защитна маска на места със струпване на хора и редовна дезинфекция.
Във Варна до днес включително са в сила противоепидемични мери. Такива има и в Бургас до петък.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МИР
Когато се разболяха всички се сетихте за грипна ваканция.
Коментиран от #4
12:38 26.01.2026
2 А защо
13:24 26.01.2026
3 Слагай КПП-тата и никой
Коментиран от #5
13:35 26.01.2026
4 малоумен
До коментар #1 от "МИР":Колко да са всички? От 15% до 20% от учениците. Варненци откога го пребориха вируса!
13:44 26.01.2026
5 Нали си чипиран?
До коментар #3 от "Слагай КПП-тата и никой":Наливат ти новия код и си готов.
13:45 26.01.2026
6 Българин
13:48 26.01.2026