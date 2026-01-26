Новини
Грипна епидемия и в Пловдив- от 28 януари

Грипна епидемия и в Пловдив- от 28 януари

26 Януари, 2026 12:23 997 6

Дали учениците ще минат на онлайн обучение, или ще излязат в грипна ваканция, предстои да се произнесе инспекторатът по образование в града 

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Здравната инспекция в Пловдив препоръчва да се обяви грипна епидемия от сряда – 28 януари, съобщават от bTV. Мярката се налага заради драстичния скок на заболелите от грип.
Преустановяват се присъствените занятия в училищата, обяви директорът на инспекцията д-р Аргир Аргиров. Дали учениците ще минат на онлайн обучение, или ще излязат в грипна ваканция, предстои да се произнесе инспекторатът по образование в Пловдив, допълни той.

Областният оперативен щаб за борба с грипа се събира на заседание този следобед, на което ще бъде взето окончателно решение относно мерките.

Междувременно от днес учениците в Добричко се връщат в клас след седмица на дистанционно обучение.
Грипната епидемия в областта не беше удължена и така всички временно преустановени дейности се възстановяват и ще функционират в нормален режим. За последната седмица се отчита спад в заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания в областта.
Въпреки подобрената епидемична обстановка, здравните власти препоръчват на гражданите да продължат да спазват основни превантивни мерки – избягване на събирания с много хора, носене на защитна маска на места със струпване на хора и редовна дезинфекция.

Във Варна до днес включително са в сила противоепидемични мери. Такива има и в Бургас до петък.


Пловдив / България



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МИР

    10 0 Отговор
    Абе вие малоумни ли сте бе?
    Когато се разболяха всички се сетихте за грипна ваканция.

    Коментиран от #4

    12:38 26.01.2026

  • 2 А защо

    2 0 Отговор
    ...не от утре, или да намажат и белите бъндити

    13:24 26.01.2026

  • 3 Слагай КПП-тата и никой

    1 0 Отговор
    да не излиза!И пейките от парковете вдигнете!

    Коментиран от #5

    13:35 26.01.2026

  • 4 малоумен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "МИР":

    Колко да са всички? От 15% до 20% от учениците. Варненци откога го пребориха вируса!

    13:44 26.01.2026

  • 5 Нали си чипиран?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Слагай КПП-тата и никой":

    Наливат ти новия код и си готов.

    13:45 26.01.2026

  • 6 Българин

    0 0 Отговор
    Българи внимавайте! Аз бях във фейсбук още от началното му създаване. И си пишех с някой други приятели и в българия и в америка. Един ден един мой приятел от България, ми каза да вляза в Фейсбука на едно малко градче и там където имаше реклама, че "На пенсионерите ще им дават безплатно инжекции против Грип" да напиша: Пенсионери не си набивайте инжекции, въпреки че са за без пари, за да не се разболявате! Но и взех, че го написах! Веднага на другия ден, като исках да вляза в моя акаунт във Феисбук се оказа, че е ликвидиран. После прочетох една статия, че 300 ученици са били на курс в някаква европейска държава и са ги научили как да контролират "Свободното Слово" във Фейсбук. Единствената държава в света, където има "Свобода на Словото" е Америка. В Америка първият Амедмент е: Всеки има право да си говори каквото иска, всеки има право да пише каквото си иска, всеки има право да си вярва в каквото си иска! В България е Пълен Цензурен комунистически Контрол на Звука излизащ от Устата и Писмото!

    13:48 26.01.2026

