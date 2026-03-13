Новини
Бащата на детето, починало на зъболекарски стол: Беше оставен да умре в ръцете на специализант

13 Март, 2026 08:52

Георги Райчев попита има ли „нещо гнило“ в проверките на здравните власти и защо клиниката още работи

Още две медицински лица с обвинения от прокуратурата в Пловдив след смъртта на 6-годишния Ангел, който почина на зъболекарския стол в частна клиника след поставена пълна упойка. Трагедията стана преди почти година, а делото още не е влязло в съда. Общо трима души до момента са с повдигнати обвинения. Двама анестезиолози от клиниката са обвинение за съпричиняване на смъртта на детето.

„Синът ни беше оставен да умре без грижите на лекар, защото лекарят го нямаше. Когато синът ни се влоши след излизането от упойка, той беше оставен в ръцете на един специализант по акушер-гинекология, който не знаеше какво да прави“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ бащата на 6-годишното дете – Георги Райчев.

Той обърна внимание на проверките на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и бившата директорка Иванка Динева.

„След поредната им проверка, документите са предоставени на новия министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски, който не е обърнал внимание, а Иванка Динева е уволнена. Проверките констатират безброй нарушения и най-вероятно клиниката няма капацитет да извършва тези манипулации. Тя няма разрешение да поставя упойка на деца, но въпреки всичко продължава да функционира“, разказа Райчев.

По думите му зъболекарката също няма нужните разрешителни да процедира с деца под обща анестезия.

„Питам има ли нещо гнило в цялата работа и тези, които чакаме да се борят със задкулисието, борят ли се с него в лицето на доц. Околийски, или го подкрепят?“, попита бащата на детето.

Той се обърна към служебния премиер Андрей Гюров и президента Илияна Йотова с призива да се види дали има чадър над клиниката. Призова и журналистите да попитат дали клиниката предстои да бъде затворена заради редица нарушения.


