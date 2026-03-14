Военен джип се вряза в ресторант край Пловдив

Военен джип се вряза в ресторант край Пловдив

14 Март, 2026 11:00 1 094 28

По първоначална информация шофьорът забравил да дръпне ръчната спирачка

Военен джип се вряза в ресторант край Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Военен джип се блъсна в култовия ресторант “Бялата река” на пътя между между Карлово и Калофер. Инцидентът станал в петък следобед, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

По първоначална информация шофьорът забравил да дръпне ръчната спирачка.

Така паркираният джип потеглил сам напред, изминал известно разстояние и се забил в ресторанта. Няма пострадали при инцидента, няма и нанесени сериозни щети.

Ситуацията провокира редица коментари в социалните мрежи.

“Родната армия патрулира в ресторантите”, пише потребител. “Бързат да си поръчат”, коментира друг.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    6 3 Отговор
    Завалията е заредил от американските цистерни на летище София и станал неудържим...

    11:06 14.03.2026

  • 2 Да, да

    11 2 Отговор
    Де е Пловдив, де е Калофер!

    11:06 14.03.2026

  • 3 Натовските боклуци

    11 3 Отговор
    Да плащат щетите

    11:06 14.03.2026

  • 4 факюнато

    14 5 Отговор
    Поредния натовки враг на България газещ населението.

    11:09 14.03.2026

  • 5 мъко мисирска

    15 1 Отговор
    тоя джип всеки ден ли се врязва в къщата?

    щото вчера пак така , утре пак ли ще се врязва? защо ви плащат се чудя?

    Коментиран от #14

    11:09 14.03.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    10 1 Отговор
    Пчеличките бачкат по това време, а тези по ресторанти ходят през работно време. При война, ще мобилизират мъжете, а тези търтеи ще са им командири и пак живи ще останат. При война на старшини и сержанти се да а офицерско звание. Да не говорим, че жените жв армията никога няма да влязат в окоп, ама сега прибират шапката с парите.

    11:10 14.03.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    6 1 Отговор
    Бил е отвлечен от ирански камикадзета.🤣🤣🤣

    11:10 14.03.2026

  • 8 оня с коня

    8 1 Отговор
    дали ще може да се задейства члена 5 ?
    защото това е военна агресия, нападат ни врагове!

    11:10 14.03.2026

  • 9 1488

    5 1 Отговор
    нема врьзка с иран

    11:11 14.03.2026

  • 10 кой му дреме

    3 3 Отговор
    а верно ли е че фикции беге сте подлоги на БСП ??

    Коментиран от #20

    11:11 14.03.2026

  • 11 1488

    4 2 Отговор
    а само да попитам
    самолетите на братята американци с какво гориво ги зареждате ?

    Коментиран от #12, #13

    11:12 14.03.2026

  • 12 Xеми 3начи Bазелин

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    Зареждат ги с безплатен за тях български керосин. Ганьо черпи.

    11:15 14.03.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    То ясно с какво, ама дали въобще си плащат или е на вересия.

    11:15 14.03.2026

  • 14 Днеска

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "мъко мисирска":

    е под друг ъгъл..... снимката.

    11:15 14.03.2026

  • 15 случая е приключен

    6 3 Отговор
    Оказали се американски военни.Тука не подлежат на търсене на отговорност за нищо.Могат да пречукат който си поискат в колонията.

    Коментиран от #17, #19, #22, #28

    11:19 14.03.2026

  • 16 Васил

    3 1 Отговор
    Явно е решил да пробва дали става да кара по инерция при тези цени на горивата.

    11:20 14.03.2026

  • 17 американеца е над всичко много ясно

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "случая е приключен":

    ако бай тошо беше жив тия щяха да са ни врагове и сега да ги ленчуват ама сега тия не подлежат на наказание

    племето българско никой не го зачита за човеци или за народ

    11:22 14.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Абе,

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "кой му дреме":

    май са като тебе, подлоги на дедо Сорос...

    11:26 14.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "случая е приключен":

    Имаше такъв случай във Великобритания. През 2019 една служителка в американска военно въздушна база уби 19 годишно момче на мотор. Американката карала в насрещното, щото в Англия е обратно движение. Имаше имунитет и си тръгна спокойно в щатите без присъда. Родителите стигнаха дори до Белия дом и пак нищо. Смятай щом в Англия е така, кво ще е в България. В Япония имаше изнасилване и пак солджъръ си тръгна по живо по здраво.

    Коментиран от #25

    11:34 14.03.2026

  • 23 народни пари

    5 0 Отговор
    Родната Полиция и родната Армия ни пазят! Този военен джип сигурно е изпълнявал СПЕЦИАЛНА мисия в този ресторант!?

    11:38 14.03.2026

  • 24 оня с коня

    2 0 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    12:02 14.03.2026

  • 25 защо пак ревеш?

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    важното е че НАТО ни пази и ес ни храни

    12:03 14.03.2026

  • 26 Алеко

    1 0 Отговор
    Отново излиза въпроса какво прави Ресторант на пътя, и стигаме до извода че Зелен Кон и Умен Военен няма.Очава се на големия паркинг до ресторанта да се използва от Ф16 без ръчна.По непотвърдена информация от персонала на ресторанта са им отказали 4 риби на керемида и 2 л вино.

    12:08 14.03.2026

  • 27 Претоплена манджа

    0 0 Отговор
    Тази ,,новина" бе качена още вчера в 18:36 от колежката ти Мара,ма Ингилизке...

    12:10 14.03.2026

  • 28 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "случая е приключен":

    Автомобила е с български номер.
    Оставям на читателите на Факти да си направят изводите за теб, иначе когато ги напиша ме трият.

    12:10 14.03.2026

