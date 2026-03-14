Военен джип се вряза в ресторант край Пловдив

Военен джип се блъсна в култовия ресторант “Бялата река” на пътя между между Карлово и Калофер. Инцидентът станал в петък следобед, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.
По първоначална информация шофьорът забравил да дръпне ръчната спирачка.
Така паркираният джип потеглил сам напред, изминал известно разстояние и се забил в ресторанта. Няма пострадали при инцидента, няма и нанесени сериозни щети.
Ситуацията провокира редица коментари в социалните мрежи.
“Родната армия патрулира в ресторантите”, пише потребител. “Бързат да си поръчат”, коментира друг.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
11:06 14.03.2026
2 Да, да
11:06 14.03.2026
3 Натовските боклуци
11:06 14.03.2026
4 факюнато
11:09 14.03.2026
5 мъко мисирска
щото вчера пак така , утре пак ли ще се врязва? защо ви плащат се чудя?
Коментиран от #14
11:09 14.03.2026
6 РЕАЛИСТ
11:10 14.03.2026
7 Евгени от Алфапласт
11:10 14.03.2026
8 оня с коня
защото това е военна агресия, нападат ни врагове!
11:10 14.03.2026
9 1488
11:11 14.03.2026
10 кой му дреме
Коментиран от #20
11:11 14.03.2026
11 1488
самолетите на братята американци с какво гориво ги зареждате ?
Коментиран от #12, #13
11:12 14.03.2026
12 Xеми 3начи Bазелин
До коментар #11 от "1488":Зареждат ги с безплатен за тях български керосин. Ганьо черпи.
11:15 14.03.2026
13 РЕАЛИСТ
До коментар #11 от "1488":То ясно с какво, ама дали въобще си плащат или е на вересия.
11:15 14.03.2026
14 Днеска
До коментар #5 от "мъко мисирска":е под друг ъгъл..... снимката.
11:15 14.03.2026
15 случая е приключен
Коментиран от #17, #19, #22, #28
11:19 14.03.2026
16 Васил
11:20 14.03.2026
17 американеца е над всичко много ясно
До коментар #15 от "случая е приключен":ако бай тошо беше жив тия щяха да са ни врагове и сега да ги ленчуват ама сега тия не подлежат на наказание
племето българско никой не го зачита за човеци или за народ
11:22 14.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Абе,
До коментар #10 от "кой му дреме":май са като тебе, подлоги на дедо Сорос...
11:26 14.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 РЕАЛИСТ
До коментар #15 от "случая е приключен":Имаше такъв случай във Великобритания. През 2019 една служителка в американска военно въздушна база уби 19 годишно момче на мотор. Американката карала в насрещното, щото в Англия е обратно движение. Имаше имунитет и си тръгна спокойно в щатите без присъда. Родителите стигнаха дори до Белия дом и пак нищо. Смятай щом в Англия е така, кво ще е в България. В Япония имаше изнасилване и пак солджъръ си тръгна по живо по здраво.
Коментиран от #25
11:34 14.03.2026
23 народни пари
11:38 14.03.2026
24 оня с коня
12:02 14.03.2026
25 защо пак ревеш?
До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":важното е че НАТО ни пази и ес ни храни
12:03 14.03.2026
26 Алеко
12:08 14.03.2026
27 Претоплена манджа
12:10 14.03.2026
28 Дик диверсанта
До коментар #15 от "случая е приключен":Автомобила е с български номер.
Оставям на читателите на Факти да си направят изводите за теб, иначе когато ги напиша ме трият.
12:10 14.03.2026