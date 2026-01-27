Антон Станков за Съвета за мир на Тръмп: България е държава в оставка. Не стои сериозно

Участието на България в такъв тип международни договори предполага ратификация на Народното събрание. Това заяви бившият правосъден министър Антон Станков в ефира на "Опорни хора" по повод първоначалното съгласие за присъединяване на страната ни в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп.

"Изпълнителната власт има право на инициативата, но да не забравяме, че България е държава в оставка - правителство в оставка, парламент, който трябва да бъде разпуснат. Не стои сериозно. Това не е правен проблем по принцип, но е политически", изтъкна бившият правосъден министър.

По повод промените в Изборния кодекс, Станков коментира: "Специализираният съд, прокуратурата, КПК - как бяха създадени? Явно за бухалка - допълнителен натиск върху политическите процеси... Много се надявам на нова национална кръгла маса. Има необходимост. Тя трябва да тръгне от извънпарламентарните сили, защото в парламента виждаме, че е непродуктивно, неработещо. Впоследствие могат да бъдат включени тези партии, но това е много сложен политически проект, процес, който трудно би могъл да бъде управляван".

"В същото време трябва да завърши с промени в Конституцията", заключи ексминистърът пред Bulgaria ON AIR.

Той сподели личното си мнение по темата за съдебната власт, мястото на прокуратурата и на Следствието: "Това са въпроси, които КС е казал, че трябва да бъдат решавани от Велико Народно събрание".