Антон Станков за Съвета за мир на Тръмп: България е държава в оставка. Не стои сериозно

27 Януари, 2026 08:51 1 120 13

"Специализираният съд, прокуратурата, КПК - как бяха създадени? Явно за бухалка - допълнителен натиск върху политическите процеси", коментира още Станков

Участието на България в такъв тип международни договори предполага ратификация на Народното събрание. Това заяви бившият правосъден министър Антон Станков в ефира на "Опорни хора" по повод първоначалното съгласие за присъединяване на страната ни в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп.
"Изпълнителната власт има право на инициативата, но да не забравяме, че България е държава в оставка - правителство в оставка, парламент, който трябва да бъде разпуснат. Не стои сериозно. Това не е правен проблем по принцип, но е политически", изтъкна бившият правосъден министър.
По повод промените в Изборния кодекс, Станков коментира: "Специализираният съд, прокуратурата, КПК - как бяха създадени? Явно за бухалка - допълнителен натиск върху политическите процеси... Много се надявам на нова национална кръгла маса. Има необходимост. Тя трябва да тръгне от извънпарламентарните сили, защото в парламента виждаме, че е непродуктивно, неработещо. Впоследствие могат да бъдат включени тези партии, но това е много сложен политически проект, процес, който трудно би могъл да бъде управляван".

"В същото време трябва да завърши с промени в Конституцията", заключи ексминистърът пред Bulgaria ON AIR.

Той сподели личното си мнение по темата за съдебната власт, мястото на прокуратурата и на Следствието: "Това са въпроси, които КС е казал, че трябва да бъдат решавани от Велико Народно събрание".


  • 1 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Всички опасни страни за България са във Фонда за мир на Тръмп.-Русия,САЩ, Турция, Сърбия.По добре да сме съюзници с тях отколкото врагове.

    08:58 27.01.2026

  • 2 Кирил

    5 3 Отговор
    Българийката си отива.

    Коментиран от #3

    09:04 27.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    Четвъртият Райх си отива.България съществува от 14 000 години и ще я има още толкова.

    09:07 27.01.2026

  • 4 Какво

    5 3 Отговор
    ...правителство, Шиши накара Тиквун да изпрати Водопада на срещата и да подпише....правителство, дртн дрън. Кажете му името на инициатора, стига сте би баламосвали, друг е въпроса дали трябва да сме в новия блок

    Коментиран от #5, #9

    09:09 27.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Какво":

    В Борда за мир на Тръмп са най силните армии в света -САЩ, Русия, Турция, Египет, Саудитска Арабия, Пакистан.Искаш България да е враг с тях?

    09:14 27.01.2026

  • 6 СЛОНА

    2 4 Отговор
    НЕ Е ТАКА,КАКВО ТРЯБВА ДА ЧАКАМЕ ЕС ДА НИ ВОДИ ЗА НОСА ,ЧЕ ДА НЕ БИ ЕС ДА НИ ОТКУПИ СВОБОДАТА ОТ СССР ПРЕЗ 1981Г. КОГАТО ИСКАШЕ ДА СТАНЕМ ЕДНА ОТ РЕПУБЛИКИТЕ НА СССР!!!
    МНОГО ПРАВИЛНО Е ПОСТЪПИЛ ПРЕМИЕРЪТ,А ТИ НЕМАШ ДУМАТА ТУК !!!

    09:31 27.01.2026

  • 7 Ант Станков?? Слушайте Тръмп

    3 3 Отговор
    Защото ще отнесете Шамарите!

    09:36 27.01.2026

  • 8 А бе

    2 1 Отговор
    И ти беше един министър,ум да ти зайде! Не беше по-стока от следващите. Каквито ни министрите,такава и държавата.

    09:37 27.01.2026

  • 9 СЛОНА

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Какво":

    ГОВОРИШ ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ!!!
    КАТО НЕЗНАЕШ НЕ ЯШ ЛАЙ!!!
    БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА Е НЕЗАВИСИМА ОТ ЕС И РУСИЯ,ЗА ДА МОЖЕ ДА УЧАСТВА И В ДРУГИ СЪЮЗИ ,А НЕ ДА НИ ОПРЕДЕЛЯТ НИЙ КАКВО ДА ПРАВИМ!!!

    09:39 27.01.2026

  • 10 Зъл пес

    3 1 Отговор
    Да Антоне,в оставка е заради скачащите неандерталци по площадите.У нас първо се съсипва нещо,после се чудим как да го оправяме.Малоумщина.

    09:43 27.01.2026

  • 11 СЛОНА

    0 1 Отговор
    ЦАРА ТРЯБВА ДА Е ГОЛ В ТОЗ МОМЕНТ!!!
    ПРЕМИЕРА Е ПРАВ И ТРЯБВА ДА МУ СВАЛЯТЕ ШАПКА ЗА ТАЗ ПОСТЪПКА!!!

    09:58 27.01.2026

  • 12 Оле ле

    1 0 Отговор
    Тая набеден юридически "капацитет" пак ли е изпълзял да ръси мозък!?

    10:17 27.01.2026

  • 13 ЕвроАтнатически безродник

    0 0 Отговор
    Българска народна банка е основана на 25 януари 1879 г. от Временното руско управление в България.
    Тя е изцяло държавна собственост и първоначално има за основна цел да кредитира новото българско правителство.
    През 1880 г. е приет Закон за правото на рязане на монети в Княжеството, с който се създава и българската парична единица – левът (състоящ се от 100 ст и равен по сила на 1 френски франк) и се утвърждава монополното право на банката в тази област, а през следващата година са отсечени първите български монети от 2, 5 и 10 стотинки.
    А решението за самостоятелна,парична единица,не свързана с френския франк е по предложение на генерал- губернаторът княз Александър Дондуков- Корсаков.
    Нa 1 aвгуcт 1885 г. в Caнкт Пeтeрбург e oтпeчaтaнa първaтa бългaрcкa бaнкнoтa c нoминaл 20 лeвa. Днec тaзи бaнкнoтa ce cъхрaнявa в Иcтoричecкия музeй Гaбрoвo.

    Нима е възможно “окупатор“ да създаде държавна банка на друга страна с цел подпомагане на чуждо правителство?!
    Това са факти,за това че жълтопаветниците не ги знаят са си отговорни само те..синдромът на Дънинг- Крюгер: глупавите не знаят,че са глупави.
    Днес точно 145 год по- късно едни наведени,безхарактерни, хлъзгави същества се радваха,че левът вече нямало да го има.Тез ми напомнят Ганьо Балкански,който гордо се разхождал по Виената,ама имал мускалчета в пояса
    Та когато започнат да ви говорят какво е направила Русия за българите и какво ЕС се сетете за товаЕвроАтнатически безродник

    10:18 27.01.2026

