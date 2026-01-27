Антон Станков за Съвета за мир на Тръмп: България е държава в оставка. Не стои сериозно

Участието на България в такъв тип международни договори предполага ратификация на Народното събрание. Това заяви бившият правосъден министър Антон Станков в ефира на "Опорни хора" по повод първоначалното съгласие за присъединяване на страната ни в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп.
"Изпълнителната власт има право на инициативата, но да не забравяме, че България е държава в оставка - правителство в оставка, парламент, който трябва да бъде разпуснат. Не стои сериозно. Това не е правен проблем по принцип, но е политически", изтъкна бившият правосъден министър.
По повод промените в Изборния кодекс, Станков коментира: "Специализираният съд, прокуратурата, КПК - как бяха създадени? Явно за бухалка - допълнителен натиск върху политическите процеси... Много се надявам на нова национална кръгла маса. Има необходимост. Тя трябва да тръгне от извънпарламентарните сили, защото в парламента виждаме, че е непродуктивно, неработещо. Впоследствие могат да бъдат включени тези партии, но това е много сложен политически проект, процес, който трудно би могъл да бъде управляван".
"В същото време трябва да завърши с промени в Конституцията", заключи ексминистърът пред Bulgaria ON AIR.
Той сподели личното си мнение по темата за съдебната власт, мястото на прокуратурата и на Следствието: "Това са въпроси, които КС е казал, че трябва да бъдат решавани от Велико Народно събрание".
До коментар #2 от "Кирил":Четвъртият Райх си отива.България съществува от 14 000 години и ще я има още толкова.
До коментар #4 от "Какво":В Борда за мир на Тръмп са най силните армии в света -САЩ, Русия, Турция, Египет, Саудитска Арабия, Пакистан.Искаш България да е враг с тях?
МНОГО ПРАВИЛНО Е ПОСТЪПИЛ ПРЕМИЕРЪТ,А ТИ НЕМАШ ДУМАТА ТУК !!!
До коментар #4 от "Какво":ГОВОРИШ ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ!!!
КАТО НЕЗНАЕШ НЕ ЯШ ЛАЙ!!!
БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА Е НЕЗАВИСИМА ОТ ЕС И РУСИЯ,ЗА ДА МОЖЕ ДА УЧАСТВА И В ДРУГИ СЪЮЗИ ,А НЕ ДА НИ ОПРЕДЕЛЯТ НИЙ КАКВО ДА ПРАВИМ!!!
ПРЕМИЕРА Е ПРАВ И ТРЯБВА ДА МУ СВАЛЯТЕ ШАПКА ЗА ТАЗ ПОСТЪПКА!!!
13 ЕвроАтнатически безродник
Тя е изцяло държавна собственост и първоначално има за основна цел да кредитира новото българско правителство.
През 1880 г. е приет Закон за правото на рязане на монети в Княжеството, с който се създава и българската парична единица – левът (състоящ се от 100 ст и равен по сила на 1 френски франк) и се утвърждава монополното право на банката в тази област, а през следващата година са отсечени първите български монети от 2, 5 и 10 стотинки.
А решението за самостоятелна,парична единица,не свързана с френския франк е по предложение на генерал- губернаторът княз Александър Дондуков- Корсаков.
Нa 1 aвгуcт 1885 г. в Caнкт Пeтeрбург e oтпeчaтaнa първaтa бългaрcкa бaнкнoтa c нoминaл 20 лeвa. Днec тaзи бaнкнoтa ce cъхрaнявa в Иcтoричecкия музeй Гaбрoвo.
Нима е възможно “окупатор“ да създаде държавна банка на друга страна с цел подпомагане на чуждо правителство?!
Това са факти,за това че жълтопаветниците не ги знаят са си отговорни само те..синдромът на Дънинг- Крюгер: глупавите не знаят,че са глупави.
Днес точно 145 год по- късно едни наведени,безхарактерни, хлъзгави същества се радваха,че левът вече нямало да го има.Тез ми напомнят Ганьо Балкански,който гордо се разхождал по Виената,ама имал мускалчета в пояса
Та когато започнат да ви говорят какво е направила Русия за българите и какво ЕС се сетете за товаЕвроАтнатически безродник
