Проф. Драганов за конфликта в Иран: Туризмът няма да спре

16 Март, 2026 08:44 732 18

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нормално е хората да се притесняват в тази ситуация, виждам голямо напрежение, но е без основание. Този филм сме го гледали и преди – имахме 12-дневна война миналата година, преди това световни кризи, но винаги след това е имало обрат и повече туристи. Това заяви пред бТВ проф. Румен Драганов, директор на Института за анализ и оценка в туризма.

Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия, коментира: „Виждам канселиране в авиацията от страна на клиенти. Всички си презаверяват билетите за по-нататък. В същото време, авиационното гориво е с около 20% увеличение. Обикалянето на зоната на конфликта вдига цените, защото се увеличава времето с час и нещо при дълги дестинации.“

„Този месец ще имаме около 780 000 пристигания от чужбина. Когато стана кризата, изтеглихме 1200. Общо ефективни са около 620 000. Имаме 740 000 пътувания на българи в чужбина. Не са спрени пътуванията за Египет и Северна Африка. Основните пътувания – за ЕС, не са афектирани. Очакваме да се увеличат полетите от България към различни дестинации, защото се освободиха самолети. Не очакваме слаба година като цяло“ допълни Драганов.

Уточни, че цените на почивките ще вървят нагоре, но след подобни събития има интензивност на пътуванията.

„Всеки има право да се притеснява колкото си иска”, каза още той.

Иванджиков обърна внимание: „В момента имаме самолети на земята, което авиокомпаниите опитват да компенсират чрез цената на билетите. Всички очакваме цената на горивата да се качва още нагоре.”

„Няма да спре туризмът“, категоричен е Драганов.


  • 1 Стига

    25 0 Отговор
    с тези екскурзии ! Слезте на земята !

    Коментиран от #16

    08:46 16.03.2026

  • 2 Туризмът няма да спре ли

    24 0 Отговор
    ако сащ самолетите се мотаят тук
    и иранците се ядосат и край
    големите кошници по черноморието ще останат празни
    без чужди туристи

    08:46 16.03.2026

  • 3 честен ционист

    2 19 Отговор
    Ганчо се облизва за британски туристи, които по правило бяха най-многобройни в Близкия изток.

    Коментиран от #8, #12

    08:47 16.03.2026

  • 4 Така е

    21 1 Отговор
    няма да спре, защото си имаме укри !

    08:48 16.03.2026

  • 5 Джамбаза

    17 1 Отговор
    И отново се помолиха за български туристи!
    А българските туристи са туристи с автомобил.
    В Несебър и Слънчев бряг ти прибират колата още докато се регистрираш в хотела, а и след това места за паркиране няма.
    По-добре някъде на юг.
    В Гърция и Турция уважават гостите.

    Коментиран от #9, #13

    08:49 16.03.2026

  • 6 Мотрите искат

    12 0 Отговор
    Грабежите да продължават вечно

    08:49 16.03.2026

  • 7 към халки дики

    12 0 Отговор
    „Няма да спре туризмът“, категоричен е бръмбароф

    08:50 16.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аз ако ходя на море ходя само в туркия

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Джамбаза":

    За мен бегето няма море от десетилетия...и безплатно да е нема да ида

    08:51 16.03.2026

  • 10 Симо

    11 0 Отговор
    Опитват се да изкарат още пари заради войната, а той зимният сезон до седмица, две вече ще е приключил!

    08:53 16.03.2026

  • 11 Бре

    6 5 Отговор
    Разбира се, че след прекратяването на военните действия туризъм ще има. Но докато в района има война, туристическите посещения ТРЯБВА ОФИЦИАЛНО ДА СЕ ЗАБРАНЯТ. Ако някой е достатъчно наивен да си мисли, че няма да се стовари ракета в някоя от съседните на Иран държави, то властите официално трябва да го озаптят. Такъв кандидат-турист може да не е много умен, но ако се случи нещо с него после с наши пари ще го лекуваме или ще му се изплаща доживотна инвалидна пенсия. Ако пък стане най-лошото, кой ще му отгледа децата? А сирашките им пенсии пак ще са от нашия джоб. Освен да пази живота си, човек има и отговорности спрямо други хора, включително и родителите му, за които някой ще трябва да се грижи след като остареят.
    Държавата би трябвало да има план как да подкрепи туроператорите в момент, когато се налага да отложат вече заплатени екскурзии. Нали и те плащат данъци?

    08:53 16.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ои8уйхътгрф

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Джамбаза":

    Че кво ти пука- и без друго само дибили ходят по бг лаѝноморието... Всеки с малко мозък ходи като минимум по Гърция и Турция (и им излиза дори по-евтино), а тези с малко повечко пари у джоба ходят по екзотични места...
    Жокер- 10 дни на "слънчака" в 4-звезден хотел (за 3-ма души) струва колкото 7 дни на Бали в луксозна вила, включително със самолетните билети...

    09:15 16.03.2026

  • 14 Аз се записах за две такова,

    8 0 Отговор
    екскур. до Иран. Ше си правя селфи на фона на пикиращ юдейски авион. Ако мога ше си удължа престоя до безкрай за сметка на Тромпета. Ако не знаете, до 60 литра месечно бензина там струва 1 амерички цент, а отпосле идва 3-4 ам.стотинки. И то във война. А ний тук в мир сме на 250 пъти повеке. Е тва е Евройския съюз! Висок стандарт/на сметкити/.Точка.

    09:20 16.03.2026

  • 15 турист

    5 0 Отговор
    От нато ще разрешат ли тая година да се къпем в Черно море?

    09:27 16.03.2026

  • 16 Много

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стига":

    Добър съвет давате! За съжаление точно бедните са предимно глупави, и са склонни да дават последните си пари, за да се изфукат. Примерно за екскурзии и автомобили, които не могат да си позволят, и затъват в кредити. Насреща няма кой да впечатлят. Дреме им на богатите, че някой бил на Халкидики, примерно. Ние отиваме в Хонконг когато си поискаме!

    09:29 16.03.2026

  • 17 Горно Уйно

    4 0 Отговор
    Дреме ми на дедовио за вашио туризъм.

    09:33 16.03.2026

  • 18 Механик

    2 0 Отговор
    Няма, няма. Няма да се плашите! Като думнат още един автобус с кашерни шапчици и гледай после какъв туризъм ще настане.

    09:43 16.03.2026

