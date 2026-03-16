Проф. Драганов за конфликта в Иран: Туризмът няма да спре

Нормално е хората да се притесняват в тази ситуация, виждам голямо напрежение, но е без основание. Този филм сме го гледали и преди – имахме 12-дневна война миналата година, преди това световни кризи, но винаги след това е имало обрат и повече туристи. Това заяви пред бТВ проф. Румен Драганов, директор на Института за анализ и оценка в туризма.

Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия, коментира: „Виждам канселиране в авиацията от страна на клиенти. Всички си презаверяват билетите за по-нататък. В същото време, авиационното гориво е с около 20% увеличение. Обикалянето на зоната на конфликта вдига цените, защото се увеличава времето с час и нещо при дълги дестинации.“

„Този месец ще имаме около 780 000 пристигания от чужбина. Когато стана кризата, изтеглихме 1200. Общо ефективни са около 620 000. Имаме 740 000 пътувания на българи в чужбина. Не са спрени пътуванията за Египет и Северна Африка. Основните пътувания – за ЕС, не са афектирани. Очакваме да се увеличат полетите от България към различни дестинации, защото се освободиха самолети. Не очакваме слаба година като цяло“ допълни Драганов.

Уточни, че цените на почивките ще вървят нагоре, но след подобни събития има интензивност на пътуванията.

„Всеки има право да се притеснява колкото си иска”, каза още той.

Иванджиков обърна внимание: „В момента имаме самолети на земята, което авиокомпаниите опитват да компенсират чрез цената на билетите. Всички очакваме цената на горивата да се качва още нагоре.”

„Няма да спре туризмът“, категоричен е Драганов.