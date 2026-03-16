Проф. Драганов за конфликта в Иран: Туризмът няма да спре

Нормално е хората да се притесняват в тази ситуация, виждам голямо напрежение, но е без основание. Този филм сме го гледали и преди – имахме 12-дневна война миналата година, преди това световни кризи, но винаги след това е имало обрат и повече туристи. Това заяви пред бТВ проф. Румен Драганов, директор на Института за анализ и оценка в туризма.
Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия, коментира: „Виждам канселиране в авиацията от страна на клиенти. Всички си презаверяват билетите за по-нататък. В същото време, авиационното гориво е с около 20% увеличение. Обикалянето на зоната на конфликта вдига цените, защото се увеличава времето с час и нещо при дълги дестинации.“
„Този месец ще имаме около 780 000 пристигания от чужбина. Когато стана кризата, изтеглихме 1200. Общо ефективни са около 620 000. Имаме 740 000 пътувания на българи в чужбина. Не са спрени пътуванията за Египет и Северна Африка. Основните пътувания – за ЕС, не са афектирани. Очакваме да се увеличат полетите от България към различни дестинации, защото се освободиха самолети. Не очакваме слаба година като цяло“ допълни Драганов.
Уточни, че цените на почивките ще вървят нагоре, но след подобни събития има интензивност на пътуванията.
„Всеки има право да се притеснява колкото си иска”, каза още той.
Иванджиков обърна внимание: „В момента имаме самолети на земята, което авиокомпаниите опитват да компенсират чрез цената на билетите. Всички очакваме цената на горивата да се качва още нагоре.”
„Няма да спре туризмът“, категоричен е Драганов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стига
Коментиран от #16
08:46 16.03.2026
2 Туризмът няма да спре ли
и иранците се ядосат и край
големите кошници по черноморието ще останат празни
без чужди туристи
08:46 16.03.2026
3 честен ционист
Коментиран от #8, #12
08:47 16.03.2026
4 Така е
08:48 16.03.2026
5 Джамбаза
А българските туристи са туристи с автомобил.
В Несебър и Слънчев бряг ти прибират колата още докато се регистрираш в хотела, а и след това места за паркиране няма.
По-добре някъде на юг.
В Гърция и Турция уважават гостите.
Коментиран от #9, #13
08:49 16.03.2026
6 Мотрите искат
08:49 16.03.2026
7 към халки дики
08:50 16.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Аз ако ходя на море ходя само в туркия
До коментар #5 от "Джамбаза":За мен бегето няма море от десетилетия...и безплатно да е нема да ида
08:51 16.03.2026
10 Симо
08:53 16.03.2026
11 Бре
Държавата би трябвало да има план как да подкрепи туроператорите в момент, когато се налага да отложат вече заплатени екскурзии. Нали и те плащат данъци?
08:53 16.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ои8уйхътгрф
До коментар #5 от "Джамбаза":Че кво ти пука- и без друго само дибили ходят по бг лаѝноморието... Всеки с малко мозък ходи като минимум по Гърция и Турция (и им излиза дори по-евтино), а тези с малко повечко пари у джоба ходят по екзотични места...
Жокер- 10 дни на "слънчака" в 4-звезден хотел (за 3-ма души) струва колкото 7 дни на Бали в луксозна вила, включително със самолетните билети...
09:15 16.03.2026
14 Аз се записах за две такова,
09:20 16.03.2026
15 турист
09:27 16.03.2026
16 Много
До коментар #1 от "Стига":Добър съвет давате! За съжаление точно бедните са предимно глупави, и са склонни да дават последните си пари, за да се изфукат. Примерно за екскурзии и автомобили, които не могат да си позволят, и затъват в кредити. Насреща няма кой да впечатлят. Дреме им на богатите, че някой бил на Халкидики, примерно. Ние отиваме в Хонконг когато си поискаме!
09:29 16.03.2026
17 Горно Уйно
09:33 16.03.2026
18 Механик
09:43 16.03.2026