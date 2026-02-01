АПИ: Мъгла и намалена видимост по магистралите „Хемус“ и „Тракия“

В областите Видин, Ловеч, Монтана и Пазарджик вали сняг, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия.

Поради мъгла е намалена видимостта до 50 метра на автомагистрала (АМ) „Хемус“ от км 34 до км 45, както и на АМ „Тракия“ от км 50 до км 55. Мъгла има и на прохода Петрохан, като видимостта е намалена до 100 метра.

Времето над страната е облачно. Температурите са в интервала от -5°С до +7°С. Слаб вятър духа в почти цялата страна.

От пътната агенция призовават шофьорите да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

Оранжев код за обилен снеговалеж и виелици е обявен за днес в почти цялата страна, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология на своя сайт (НИМХ). Предупрежденията са за значителни снеговалежи и образуване на снежна покривка 10-20 см, виелици и навявания. В източната половина от страната се очаква и силен североизточен вятър с пориви 19-24 м/секунда. Жълт код за обилен снеговалеж е обявен за областите Видин, София-град, Кюстендил и Перник.

Източник: btvnovinite.bg