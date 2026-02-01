Вълни с височина до 4 метра се очакват по Черноморието

През следващите 48 часа се очакват големи вълни между 2 и 3 метра по нашето Черноморие, като най-високи ще бъдат по Южното Черноморие - до 4 метра, предупредиха от Meteo Balkans.
Припомняме, че за днес беше обявен оранжев код в голяма част от страната. В Източна България ще духа умерен, временно силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Облачно и с валежи е времето по Черноморието.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
САМО В ПУСТИНЯТА ГОБИ Е ВЕЧНО ЛЯТО....
14:48 01.02.2026
2 Спецназ
че колко пари са вложени там ти е бедна фантазията, Баце!
14:51 01.02.2026
3 Сигурно
14:54 01.02.2026