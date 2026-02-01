Вълни с височина до 4 метра се очакват по Черноморието

През следващите 48 часа се очакват големи вълни между 2 и 3 метра по нашето Черноморие, като най-високи ще бъдат по Южното Черноморие - до 4 метра, предупредиха от Meteo Balkans.

Припомняме, че за днес беше обявен оранжев код в голяма част от страната. В Източна България ще духа умерен, временно силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Облачно и с валежи е времето по Черноморието.