Трайчо Трайков обсъди енергийното сътрудничество със САЩ с Х. Мартин Макдауъл

14 Март, 2026 09:21 526 18

  трайчо трайков
  х. мартин макдауъл
  • енергийно сътрудничество

Основен акцент в разговора бе удължаването на дерогацията за четирите дъщерни дружества на „Лукойл“ в България

Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков проведе среща с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл. Двамата обсъдиха актуални теми от двустранното енергийно сътрудничество, както и отражението на глобалните геополитически напрежения върху енергийните пазари.

Основен акцент в разговора бе удължаването на дерогацията за четирите дъщерни дружества на „Лукойл“ в България от страна на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC). Министър Трайков и временно управляващият посолството Макдауъл обсъдиха възможностите за адекватно адресиране на въпроса с оглед улесняване на процеса, което е от интерес за нормалното функциониране и стабилността на пазара.

Обсъдено бе и партньорството с американската страна по стратегическия проект за изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с технологията AP1000 на компанията „Уестингхаус“. Отбелязано бе значението на проекта като ключов елемент от усилията за устойчиво развитие на българския енергиен сектор, включително чрез привличането на инвестиции с дългосрочна добавена стойност.

Напредъкът по изграждането на Вертикалния газов коридор на наша територия бе също сред темите на фокус. Предвид значението на инфраструктурата за диверсификация на доставките и за повишаване на енергийната сигурност в региона бе подчертан потенциалът на България да се утвърди като водещ маршрут за пренос на втечнен природен газ, включително доставки от САЩ.

Министър Трайков и временно управляващият посолството Макдауъл подчертаха значението партньорството между двете държави и в този смисъл потвърдиха готовността за активно продължаване на ползотворното сътрудничество.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 След подаряването на ТЕЦовете

    15 0 Отговор
    Тройчо крадеца ще подари АЕЦа на гoведapcкитe си господари.

    Коментиран от #7

    09:23 14.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор
    Енергийно сътрудничество със САЩ, на практика няма. Къде го виждате това сътрудничество?

    09:24 14.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Тези двамата ще взривят АЕЦ Козлодуй.

    09:26 14.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    САЩ ще ни продават петрол по 200 долара за барел.Бензин по 4 евро за литър.

    Коментиран от #14

    09:28 14.03.2026

  • 5 Гончар Романенко

    9 0 Отговор
    Какво ни казва дедо Дончо с това временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България "....от цяла година вече?!:))

    09:28 14.03.2026

  • 6 Янки Дудъл

    14 0 Отговор
    Няма да купувате от Русия на 15€.
    Ние ще купува е на толкова, а вие от нас на 50€.
    Уелком им дъ клуб оф дъ Рич.

    09:30 14.03.2026

  • 7 Хитър Петър

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "След подаряването на ТЕЦовете":

    2 блока АЕЦ Белене за 4 милиарда не може, нов блок на Козлодуй за 15 милиарда може.

    Коментиран от #10

    09:32 14.03.2026

  • 8 Факт

    8 0 Отговор
    Да си партньор на сащ означава, да нямаш своя политика, да ги храниш и да си даваш Г.3. безплатно.

    09:34 14.03.2026

  • 9 Верно ли

    12 0 Отговор
    Това влечуго трябва да бъде държано на къс повод от енергетиката ни!!!

    09:36 14.03.2026

  • 10 Факт

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хитър Петър":

    Както и 20 самолета Рафал за 2 милиарда не може, но 8 щайги Ф16 за 3 милиарда може

    09:37 14.03.2026

  • 11 Трай си Трайчо

    4 1 Отговор
    Важното е да останеш с глава.

    09:39 14.03.2026

  • 12 Така Така

    8 0 Отговор
    До кога територията ще ги обслужва гия мошеници

    09:43 14.03.2026

  • 13 ПЪЛЕН КРИ.....ТЕН

    6 0 Отговор
    ОТНАСЯ СЕ И ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ МУ

    09:43 14.03.2026

  • 14 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    За САЩ високите цени на нефта и горивата също са много неприятни . Но ако имаш предвид да предложим за нас на САЩ варианта на Борисов "купуваме F16 на цени F35", ще стане .

    09:46 14.03.2026

  • 15 Даун.

    4 1 Отговор
    Трайчо СЛАБОУМНИЯ КАК ЗАБРАВИЛ, че според него случито се в Иран има ползи за БГ. И такива нас ни упрвляват.

    09:48 14.03.2026

  • 16 Дзак

    0 1 Отговор
    Ф.бг следи Трайчо кога става, кога ляга. Маниакална обсесия.

    10:00 14.03.2026

  • 17 Перо

    4 0 Отговор
    По политически причини дадохме оборудването на АЕЦ Белене на Украйна, сега купуваме ток 1000 МВ /колкото тока от един ядрен реактор/ от Гърция. Държавата сключва договори на измислени цени с депутати и олигарси, окупирали зелената енергия и населението пищи заради надути сметки! От износител, станахме голям вносител по политически причини и всичко се оправдава от акушерката Урсула с две думи за АЕЦ “стратегическа грешка”! Като че ли беше непредвидима!

    10:04 14.03.2026

  • 18 Кражба.

    0 0 Отговор
    Според тях и на двамата: “…нормалното функциониране и стабилността на пазара” това е кражба (разбой) на чужда собственост частна или държавна. Това е обяснение на хитра дума “деригация”. Кратно - отмяна.Който не знае.

    10:15 14.03.2026

