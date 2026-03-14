Макс Верстапен: Всичко, което можеше да се обърка, се обърка в спринта

Макс Верстапен не успя да се пребори за точки в спринтовото състезание в Китай, в което той завърши на деветата позиция.

Проблемите на четирикратния световен шампион започнаха още на старта, когато той не може да потегли и практически потъна до дъното на класирането. Впоследствие пилотът на Red Bull започна постепенно да си пробива път напред през колоната преди да се отправи към бокса в 13-ия тур, когато на пистата се появи колата на сигурността.

След рестарта три обиколки преди финала Верстапен продължи да напредва, но така и не успя да стигне до точките. А след края на надпреварата нидерландецът даде много кратко интервю пред Sky Sports F1 и просто заяви, че е всичко, което е можело да се обърка, се е объркало в спринта.

„В момента нямам много думи. Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Стартът е един проблем, който ние трябва да решим, но след това балансът беше ужасен. Може би имах най-високата деградация от всички, което е просто некотролируемо. Освен това някои част от колата не бяха подготвени по най-добрия възможен начин. Просто трябва да се стегнем“, обясни четирикратният шампион.