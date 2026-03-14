Макс Верстапен: Всичко, което можеше да се обърка, се обърка в спринта

14 Март, 2026 11:01 661 1

Проблемите на четирикратния световен шампион започнаха още на старта, когато той не може да потегли и практически потъна до дъното на класирането

Павел Ковачев

Макс Верстапен не успя да се пребори за точки в спринтовото състезание в Китай, в което той завърши на деветата позиция.

Проблемите на четирикратния световен шампион започнаха още на старта, когато той не може да потегли и практически потъна до дъното на класирането. Впоследствие пилотът на Red Bull започна постепенно да си пробива път напред през колоната преди да се отправи към бокса в 13-ия тур, когато на пистата се появи колата на сигурността.

След рестарта три обиколки преди финала Верстапен продължи да напредва, но така и не успя да стигне до точките. А след края на надпреварата нидерландецът даде много кратко интервю пред Sky Sports F1 и просто заяви, че е всичко, което е можело да се обърка, се е объркало в спринта.

„В момента нямам много думи. Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Стартът е един проблем, който ние трябва да решим, но след това балансът беше ужасен. Може би имах най-високата деградация от всички, което е просто некотролируемо. Освен това някои част от колата не бяха подготвени по най-добрия възможен начин. Просто трябва да се стегнем“, обясни четирикратният шампион.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    3 0 Отговор
    Пъпката не заслужава подиум!

    11:07 14.03.2026

