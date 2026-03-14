Новини
България »
Кристиан Вигенин: Европа да защити енергийната си независимост и интереса на хората

14 Март, 2026 10:55 538

  • кристиан вигенин-
  • иван кръстев-
  • енергийна независимост-
  • европа-
  • маришки басейн

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Европа трябва да защити енергийната си независимост и интереса на хората. Стара Загора е една от най-засегнатите области от новите климатични политики и именно затова Маришкият басейн трябва да бъде съхранен. Това не означава отказ от климатичните цели на Европейския съюз, а съобразяване с реалността, с икономиката и с интереса на държавата. България има нужда от Маришкия басейн, от тези мощности и от разумен енергиен микс, в който възобновяемите източници, ядрената енергетика и ТЕЦ-овете да бъдат в балансирано съотношение.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в пресклуба на БТА в Стара Загора. Той заяви подкрепата си за водача на листата на БСП - ОЛ в Старозагорски избирателен район Иван Кръстев. Присъстваха областният и общинският председател на партията в Стара Загора, както и Красимир Куртев, заместник-кмет на община Раднево и председател на Общинския съвет на БСП в Раднево и Станислав Габровски, кмет на с. Обручище и председател на Общинския съвет на БСП в Гълъбово.

Евродепутатът направи пряка връзка между темата за енергийната сигурност и военните удари срещу Иран. Той припомни, че както БСП, така и Партията на европейските социалисти са изразили категорично несъгласие с военната операция и са настояли за незабавно прекратяване на бойните действия и за дипломатически решения. Според него е тревожно, че десницата си затваря очите за случващото се, докато последствията вече се виждат в растящите цени на енергоносителите, които неизбежно ще повлияят върху цените на електроенергията, горивата и стоките от първа необходимост.

„Когато говорим за високите цени и зависимостта на Европа и България от внос на суровини и енергоносители, виждаме тук в Маришкия басейн ресурс, който е наш, който ни прави независими и който може реално да помогне в критични ситуации“, подчерта Вигенин.

От своя страна Иван Кръстев акцентира, че от началото на годината десетки хиляди домакинства са получили необяснимо високи сметки за електроенергия, а все повече производствени предприятия затварят врати именно заради високата цена на тока. Кръстев изтъкна, че базовите мощности са безалтернативни за редица производства и че България не може да си позволи да извежда от експлоатация топлоелектрически централи, преди да е гарантирано изграждането на нови мощности със същия капацитет. „Бъдещето на Маришкия басейн е въпрос на национална сигурност и на работни места“, коментира той, като подчерта, че българските ТЕЦ-ове осигуряват безпроблемното електроснабдяване не само на България, но и на Република Северна Македония и на голяма част от Северна Гърция.

Иван Кръстев формулира исканията, които БСП - ОЛ поставя: преразглеждане на Зелената сделка в частта ѝ за големите енергийни мощности, осигуряване на необходима отсрочка за изграждане на нови базови мощности, ограничения и компенсации за цените на емисиите над 50 евро на тон, както и по-активна роля на държавата, включително като собственик в частните топлоелектрически централи.

Кристиан Вигенин съобщи, че преди дни председателят на БСП Крум Зарков е провел срещи в Брюксел със заместник-председателя на Европейската комисия Тереза Рибера и са били поставени два важни въпроса - високите цени на електроенергията в България и прилагането на Системата за търговия с емисии. В разговора е посочено, че липсата на достатъчна свързаност на енергийните мрежи води до парадоксалната ситуация най-бедните страни в Европа да плащат най-скъпа електроенергия. По думите на Вигенин Европейската комисия вече работи по разширяване на енергийната свързаност на региона, която да позволи пренос на електроенергия към и от Централна, Западна и Северна Европа.

Участниците в пресконференцията се обединиха около тезата, че защитата на Маришкия басейн, на работните места, на достъпната електроенергия и на енергийната независимост на България изисква координирани действия на местно, национално и европейско ниво.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове