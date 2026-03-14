Кристиан Вигенин: Европа да защити енергийната си независимост и интереса на хората

„Европа трябва да защити енергийната си независимост и интереса на хората. Стара Загора е една от най-засегнатите области от новите климатични политики и именно затова Маришкият басейн трябва да бъде съхранен. Това не означава отказ от климатичните цели на Европейския съюз, а съобразяване с реалността, с икономиката и с интереса на държавата. България има нужда от Маришкия басейн, от тези мощности и от разумен енергиен микс, в който възобновяемите източници, ядрената енергетика и ТЕЦ-овете да бъдат в балансирано съотношение.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в пресклуба на БТА в Стара Загора. Той заяви подкрепата си за водача на листата на БСП - ОЛ в Старозагорски избирателен район Иван Кръстев. Присъстваха областният и общинският председател на партията в Стара Загора, както и Красимир Куртев, заместник-кмет на община Раднево и председател на Общинския съвет на БСП в Раднево и Станислав Габровски, кмет на с. Обручище и председател на Общинския съвет на БСП в Гълъбово.

Евродепутатът направи пряка връзка между темата за енергийната сигурност и военните удари срещу Иран. Той припомни, че както БСП, така и Партията на европейските социалисти са изразили категорично несъгласие с военната операция и са настояли за незабавно прекратяване на бойните действия и за дипломатически решения. Според него е тревожно, че десницата си затваря очите за случващото се, докато последствията вече се виждат в растящите цени на енергоносителите, които неизбежно ще повлияят върху цените на електроенергията, горивата и стоките от първа необходимост.

„Когато говорим за високите цени и зависимостта на Европа и България от внос на суровини и енергоносители, виждаме тук в Маришкия басейн ресурс, който е наш, който ни прави независими и който може реално да помогне в критични ситуации“, подчерта Вигенин.

От своя страна Иван Кръстев акцентира, че от началото на годината десетки хиляди домакинства са получили необяснимо високи сметки за електроенергия, а все повече производствени предприятия затварят врати именно заради високата цена на тока. Кръстев изтъкна, че базовите мощности са безалтернативни за редица производства и че България не може да си позволи да извежда от експлоатация топлоелектрически централи, преди да е гарантирано изграждането на нови мощности със същия капацитет. „Бъдещето на Маришкия басейн е въпрос на национална сигурност и на работни места“, коментира той, като подчерта, че българските ТЕЦ-ове осигуряват безпроблемното електроснабдяване не само на България, но и на Република Северна Македония и на голяма част от Северна Гърция.

Иван Кръстев формулира исканията, които БСП - ОЛ поставя: преразглеждане на Зелената сделка в частта ѝ за големите енергийни мощности, осигуряване на необходима отсрочка за изграждане на нови базови мощности, ограничения и компенсации за цените на емисиите над 50 евро на тон, както и по-активна роля на държавата, включително като собственик в частните топлоелектрически централи.

Кристиан Вигенин съобщи, че преди дни председателят на БСП Крум Зарков е провел срещи в Брюксел със заместник-председателя на Европейската комисия Тереза Рибера и са били поставени два важни въпроса - високите цени на електроенергията в България и прилагането на Системата за търговия с емисии. В разговора е посочено, че липсата на достатъчна свързаност на енергийните мрежи води до парадоксалната ситуация най-бедните страни в Европа да плащат най-скъпа електроенергия. По думите на Вигенин Европейската комисия вече работи по разширяване на енергийната свързаност на региона, която да позволи пренос на електроенергия към и от Централна, Западна и Северна Европа.

Участниците в пресконференцията се обединиха около тезата, че защитата на Маришкия басейн, на работните места, на достъпната електроенергия и на енергийната независимост на България изисква координирани действия на местно, национално и европейско ниво.

