Валери Жаблянов: И трудът има цена, не само бензина

14 Март, 2026 09:40 511 6

Валери Жаблянов: И трудът има цена, не само бензина - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Левицата намери пътя, по който да тръгне. Тя застана на леви, автентични и социалистически позиции по въпросите на мира и срещу войната, за сътрудничеството между народите в Европа, в името на просперитета на европейските граждани, без насаждане на омраза и милитаризъм, който залива Европейския съюз в последните години.". Това заяви в ефира на Bulgaria ON AIR Валери Жаблянов - член на ИБ на НС на БСП и водач на листата на БСП-ОЛ за Шумен.

Социалистът коментира и гласуването в парламента за т. нар. Борд за мира: „Позицията на БСП е ясна - той не кореспондира с установените в сегашното международно право институции, сигурност и дипломатически отношения. Тази организация е инициирана едностранно и предполага принципи на клубно управление, а не е международна организация. Тя е в нарушение на основни уставни норми на ООН и считаме, че нейното съществуване подкопава международното право. Неслучайно държавите, които са се присъединили към нея, са малцина“.

Жаблянов изрази тревога, че събитията от края на миналата година са оставили България без редовен бюджет и много държавни институции, граждани и общините са изправени на ръба на финансовите си възможности, особено на фона на непрекъснатото поскъпване на редица стоки и услуги. По думите му е важно, че е бил приет удължителният бюджет. "Следващото Народно събрание ще трябва да приеме редовен бюджет, подобен на този, който бе провален, ако искаме българските граждани и работници да не са в перманентна стачка. На пазара има и цена на труда, не само на бензина.", предупреди той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    5 1 Отговор
    някой да е видял да намалят цени на прудукти като падне цената на петрола?! цялата ви система е измамна, на комунизма косури търсите, вище си наусраните гащи!!!!

    09:53 14.03.2026

  • 2 ЦЕНАТА НА ДЕПУТАТИТЕ

    0 0 Отговор
    МНООГО ВИСОКА ...,АМА ТРДЪТ ИМ НИКАКЪВ.

    10:03 14.03.2026

  • 3 Да де, ама

    0 0 Отговор
    А Жаблянов някога свършил ли е нещо полезно за България?! Ей така със собствените си ръце или глава, нещо в полза на народа да е направил. Партията му бе и е слуга на пеевско-герберските крадци, опустошили Отечеството ни.

    10:04 14.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БСП трябва да е партия

    0 0 Отговор
    На работническо-селската класа в БГ. Ама трябва......

    10:17 14.03.2026

  • 6 Oня с коня

    0 0 Отговор
    Според Жаблянов Левицата намерила пътя по който да тръгне,но Той няма да я отведе в НС,камо ли във Властта.И тук въпросът е:С КАКВО тогава тази Партия ще е полезна на Електората си?

    10:19 14.03.2026

