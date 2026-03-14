Валери Жаблянов: И трудът има цена, не само бензина

"Левицата намери пътя, по който да тръгне. Тя застана на леви, автентични и социалистически позиции по въпросите на мира и срещу войната, за сътрудничеството между народите в Европа, в името на просперитета на европейските граждани, без насаждане на омраза и милитаризъм, който залива Европейския съюз в последните години.". Това заяви в ефира на Bulgaria ON AIR Валери Жаблянов - член на ИБ на НС на БСП и водач на листата на БСП-ОЛ за Шумен.

Социалистът коментира и гласуването в парламента за т. нар. Борд за мира: „Позицията на БСП е ясна - той не кореспондира с установените в сегашното международно право институции, сигурност и дипломатически отношения. Тази организация е инициирана едностранно и предполага принципи на клубно управление, а не е международна организация. Тя е в нарушение на основни уставни норми на ООН и считаме, че нейното съществуване подкопава международното право. Неслучайно държавите, които са се присъединили към нея, са малцина“.

Жаблянов изрази тревога, че събитията от края на миналата година са оставили България без редовен бюджет и много държавни институции, граждани и общините са изправени на ръба на финансовите си възможности, особено на фона на непрекъснатото поскъпване на редица стоки и услуги. По думите му е важно, че е бил приет удължителният бюджет. "Следващото Народно събрание ще трябва да приеме редовен бюджет, подобен на този, който бе провален, ако искаме българските граждани и работници да не са в перманентна стачка. На пазара има и цена на труда, не само на бензина.", предупреди той.