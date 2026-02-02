Вятърът събори най-старото дърво в двора на манастира "Рождество Богородично" в Бургас

Най-старото дърво в двора на манастир "Рождество Богородично" в Бургас е паднало в неделя около 17:30 часа, предаде БНТ.

Кадри от охранителна камера в манастира са запечатали рухването на дървото.



От светата обител заявиха за БНТ, че инцидентът не е причинен от силен вятър, тъй като по време на случилото се той не е бил интензивен. За щастие при инцидента няма пострадали. Това е третото поред дърво, което пада само, изтръгвайки се от корен.



Игумения Ксения от три години търси помощ, за да бъде извършена санитарна сеч на старите и опасни дървета, но почти винаги получава или отказ, или скъпоструващи оферти, които не е възможно да бъдат платени.



“Надяваме се сега и призоваваме Община Бургас да помогне. Призоваваме и всички бургаски граждани и организации, които могат да помогнат както за разчистването на падналото дърво, така и за обезопасяването на останалите дървета, да се включат”, заявиха от манастира.

Заради влошените метеорологични условия електрозахранването в болницата в Гълъбово бе прекъснато. Аварията е възникнала около 20:00 часа.



Вече близо два часа лечебното заведение е без ток и отопление. Извикани са дежурни екипи на електроразпределителното дружество, които са установили повредата и в момента търсят причината за аварията, за да може да бъде отстранена и електрозахранването възстановено.



Заместник-кметът на общината Пламен Бараков каза, че ситуацията е сериозна и се прави всичко възможно за най-бързото възстановяване на захранването към лечебното заведение.



"Прави се всичко възможно в най-кратък срок да бъде възстановено електроподаването към лечебното заведение", заяви Бараков.



Ситуацията е особено тревожна предвид стратегическото значение на Гълъбово. На територията на общината са разположени най-големите топлоелектрически централи в страната. Именно тази болница е ключовото лечебно заведение, което е в готовност да приема пациенти от ТЕЦ-овете при евентуални промишлени аварии.



Към момента няма официална информация за точния брой на настанените пациенти, нито дали сред тях има такива, които са на апаратно дишане или други животоподдържащи системи.