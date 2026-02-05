Първият български хуманоиден робот гостува в столично училище

Първият български хуманоиден робот Робърт посети столичното 119-о СУ "Акад. Михаил Арнаудов" днес. По време на срещата машината демонстрира възможности за комуникация чрез изкуствен интелект и отговори на философски въпроси на учениците, съобщи БНТ.

"Робърт е символ на това какво можем, когато обединим сили заедно", заяви създателят на робота Методи Димитров. Според него бъдещето принадлежи на съвместната работа между хората и технологиите, а страхът от автоматизацията е излишен.

По време на демонстрацията Робърт влезе в ролята на събеседник, отговаряйки дори на въпроси за метафизиката на Аристотел. Учениците определиха преживяването като впечатляващо, виждайки в хуманоида бъдещ партньор, а не конкурент.

Директорът на 119-о училище Диян Стаматов подчерта, че днешното поколение ученици има шанса да живее в нови дигитални измерения, за които трябва да бъде подготвено още в класната стая.

Макар Робърт да е създаден преди година и вече да е „работил“ като брокер и полицай в чужбина, внедряването на подобни технологии в България все още е в начален етап. Създателят му Методи Димитров поясни, че цената на един такъв робот е съизмерима с тази на нов автомобил, но подчерта, че ползите за обществото са неизмеримо по-големи.