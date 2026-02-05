Първият български хуманоиден робот гостува в столично училище

Първият български хуманоиден робот Робърт посети столичното 119-о СУ "Акад. Михаил Арнаудов" днес. По време на срещата машината демонстрира възможности за комуникация чрез изкуствен интелект и отговори на философски въпроси на учениците, съобщи БНТ.
"Робърт е символ на това какво можем, когато обединим сили заедно", заяви създателят на робота Методи Димитров. Според него бъдещето принадлежи на съвместната работа между хората и технологиите, а страхът от автоматизацията е излишен.
По време на демонстрацията Робърт влезе в ролята на събеседник, отговаряйки дори на въпроси за метафизиката на Аристотел. Учениците определиха преживяването като впечатляващо, виждайки в хуманоида бъдещ партньор, а не конкурент.
Директорът на 119-о училище Диян Стаматов подчерта, че днешното поколение ученици има шанса да живее в нови дигитални измерения, за които трябва да бъде подготвено още в класната стая.
Макар Робърт да е създаден преди година и вече да е „работил“ като брокер и полицай в чужбина, внедряването на подобни технологии в България все още е в начален етап. Създателят му Методи Димитров поясни, че цената на един такъв робот е съизмерима с тази на нов автомобил, но подчерта, че ползите за обществото са неизмеримо по-големи.
1 да бе да
08:05 05.02.2026
2 Ми що така
Коментиран от #5, #6
08:15 05.02.2026
3 в кратце
08:17 05.02.2026
4 Да, български робот с име Робърт
Коментиран от #9, #11, #17
08:19 05.02.2026
5 честен ционист
До коментар #2 от "Ми що така":Защото Дейвид, щеше да е много натрапчиво. Ти Сергей ли искаш да се казва?
08:22 05.02.2026
6 Йеронимус БОШ
До коментар #2 от "Ми що така":Това име Робърт звучи много неуважително към сегашните БАЩИ на НАЦИЯТА !
Друго си е да беше я Бойчо , я Дидко ! Нали ?
08:26 05.02.2026
7 баба
Някой може ли поне една полза да ми каже. че аз освен да е една скъпа играчка, друго не виждам.
Коментиран от #13
08:26 05.02.2026
8 Дрънчащ Робърт бидон
08:29 05.02.2026
9 Финтех шмекер
До коментар #4 от "Да, български робот с име Робърт":Нали не си представяш, че този НПО-таджия Методи Димитров е изобретателя? То момчето бие на някакъв фитнесджия, явно просто поставено лице за пробутване на нелепата идея за хуманоидите в обществото и точене на обществени поръчки.
08:29 05.02.2026
10 кой му дреме
08:29 05.02.2026
11 Аз аз аз БОЙКО
До коментар #4 от "Да, български робот с име Робърт":Требеше да го кръстят Бойко Борисов на най умния в кавички крадлив селянин в България и да повтаря като папагал лъжите на шайкаджията!
08:32 05.02.2026
12 Кристин Ретард
09:06 05.02.2026
13 джак
До коментар #7 от "баба":Ако ги сложат да заместват ДЪРЖАВНИ ЧИНОВНИЦИ които само си начисляват премии ще се видят и ползите В това число и съдии които на момента да издават присъди, и присъдата веднага ефективна ,особено за каращите в пияно състояние убийци и крадци И после да си обжалват от килията ТАКА ЩЕ ИМА ПОЛЗИ ЗА ОБЩЕСТВОТО
09:52 05.02.2026
14 Я виж
10:27 05.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Нехиs
Както и на всяко второ изречение да се ползва думата "брат".
Общо 30 думи и роботът ще контактува перфектно с тези сел:::::ски по---"""лучовеци.
10:52 05.02.2026
17 Нехиs
До коментар #4 от "Да, български робот с име Робърт":Името трябва да е Ганчо. Ако е мъжко. Имаче - Гана.
10:54 05.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Толкова
12:16 05.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ха ха
12:24 05.02.2026
23 ЕС ТРЯБВА
12:29 05.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Някой
16:11 05.02.2026
30 ХаХаХа Нация техническа
Знаете ли къде се намира образованието на Китай например, на Сингапур , Тайван .
Къде сте тръгнали вие българите да се сравнявате по резултати с тези които се борят за място под слънцето.
Взимайте си заплатките и с тях купувайте играчките които напреднали технически наций са превърнали в доходен бизнес.
В България думата - Бизнес е мръсна. Това се повтаря постоянно .
А бизнеса движи света.
А значението на думата бизнес е работа.
5222
20:23 05.02.2026
31 Излагация.
България ще започне да произвежда роботи , когато кромида,морковите и чесъна се произвеждат в България.
Иска се яка работа-учене и работа.
20:33 05.02.2026
32 Ха ха баро
17:33 06.02.2026