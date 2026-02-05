Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Първият български хуманоиден робот гостува в столично училище

5 Февруари, 2026 08:03 3 845 32

Робърт е символ на това какво можем, когато обединим сили заедно

Първият български хуманоиден робот гостува в столично училище - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Първият български хуманоиден робот Робърт посети столичното 119-о СУ "Акад. Михаил Арнаудов" днес. По време на срещата машината демонстрира възможности за комуникация чрез изкуствен интелект и отговори на философски въпроси на учениците, съобщи БНТ.

"Робърт е символ на това какво можем, когато обединим сили заедно", заяви създателят на робота Методи Димитров. Според него бъдещето принадлежи на съвместната работа между хората и технологиите, а страхът от автоматизацията е излишен.

По време на демонстрацията Робърт влезе в ролята на събеседник, отговаряйки дори на въпроси за метафизиката на Аристотел. Учениците определиха преживяването като впечатляващо, виждайки в хуманоида бъдещ партньор, а не конкурент.

Директорът на 119-о училище Диян Стаматов подчерта, че днешното поколение ученици има шанса да живее в нови дигитални измерения, за които трябва да бъде подготвено още в класната стая.

Макар Робърт да е създаден преди година и вече да е „работил“ като брокер и полицай в чужбина, внедряването на подобни технологии в България все още е в начален етап. Създателят му Методи Димитров поясни, че цената на един такъв робот е съизмерима с тази на нов автомобил, но подчерта, че ползите за обществото са неизмеримо по-големи.


София / България
  • 1 да бе да

    13 3 Отговор
    как му е китайското име на желязото ?

    08:05 05.02.2026

  • 2 Ми що така

    18 2 Отговор
    След като е български робот що се казва Робърт?

    Коментиран от #5, #6

    08:15 05.02.2026

  • 3 в кратце

    9 2 Отговор
    Първият български хуманоиден робот ще гостува в НС и ще е първият български ИИ министър-председател. И ха дано България да се оправи икономически!

    08:17 05.02.2026

  • 4 Да, български робот с име Робърт

    10 2 Отговор
    Можеше да е Роби, Ради, Митко, Веско и още стотици български имена, но авторът му е дал английско име. Със сигурност хардуера и ИИ са китайски. Около Гуанджоу има 50,000 фирми, свързани с роботика. Колко са в България? В БАН имаше институт по роботика и кибернетика.

    Коментиран от #9, #11, #17

    08:19 05.02.2026

  • 5 честен ционист

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ми що така":

    Защото Дейвид, щеше да е много натрапчиво. Ти Сергей ли искаш да се казва?

    08:22 05.02.2026

  • 6 Йеронимус БОШ

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ми що така":

    Това име Робърт звучи много неуважително към сегашните БАЩИ на НАЦИЯТА !
    Друго си е да беше я Бойчо , я Дидко ! Нали ?

    08:26 05.02.2026

  • 7 баба

    13 3 Отговор
    "Създателят му Методи Димитров поясни, че цената на един такъв робот е съизмерима с тази на нов автомобил, но подчерта, че ползите за обществото са неизмеримо по-големи."

    Някой може ли поне една полза да ми каже. че аз освен да е една скъпа играчка, друго не виждам.

    Коментиран от #13

    08:26 05.02.2026

  • 8 Дрънчащ Робърт бидон

    5 2 Отговор
    Смотан железен бидон, тотална излагация правен с чук и наковалня. А леенето с противоналягане е българско изобретение.

    08:29 05.02.2026

  • 9 Финтех шмекер

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да, български робот с име Робърт":

    Нали не си представяш, че този НПО-таджия Методи Димитров е изобретателя? То момчето бие на някакъв фитнесджия, явно просто поставено лице за пробутване на нелепата идея за хуманоидите в обществото и точене на обществени поръчки.

    08:29 05.02.2026

  • 10 кой му дреме

    3 4 Отговор
    утре ще го намерят разпарчедосан от кореняците шопи у накоя автоморга собственост на бивш полицай

    08:29 05.02.2026

  • 11 Аз аз аз БОЙКО

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да, български робот с име Робърт":

    Требеше да го кръстят Бойко Борисов на най умния в кавички крадлив селянин в България и да повтаря като папагал лъжите на шайкаджията!

    08:32 05.02.2026

  • 12 Кристин Ретард

    4 1 Отговор
    Да не е като онова руското срутище, дето беше се напило с водка и лосион за вана на презентацията и се гътна пред публиката?

    09:06 05.02.2026

  • 13 джак

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "баба":

    Ако ги сложат да заместват ДЪРЖАВНИ ЧИНОВНИЦИ които само си начисляват премии ще се видят и ползите В това число и съдии които на момента да издават присъди, и присъдата веднага ефективна ,особено за каращите в пияно състояние убийци и крадци И после да си обжалват от килията ТАКА ЩЕ ИМА ПОЛЗИ ЗА ОБЩЕСТВОТО

    09:52 05.02.2026

  • 14 Я виж

    4 0 Отговор
    Терзийката се преоблякъл като робот.

    10:27 05.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нехиs

    3 2 Отговор
    За да се хареса на учениците, роботът трябва да знае две изречения: Ко стаа, брат? Къде си, брат?
    Както и на всяко второ изречение да се ползва думата "брат".
    Общо 30 думи и роботът ще контактува перфектно с тези сел:::::ски по---"""лучовеци.

    10:52 05.02.2026

  • 17 Нехиs

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да, български робот с име Робърт":

    Името трябва да е Ганчо. Ако е мъжко. Имаче - Гана.

    10:54 05.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Толкова

    4 1 Отговор
    Сме назад с технологиите,че това е смях където сте го публикували!ДА ГНИЕТЕ В АДА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ НЕГОДНИЦИ!

    12:16 05.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ха ха

    3 1 Отговор
    Виждали сте вие хуманоиден робот в сравнение с това дърво където сте го изтъпанли,и го гледате като голям камък,НЕЩАСТНИЦИ ЮРОАТЛАНТИЧЕСКИ.НИЕ НЕМОЖ И ПИРОН ДА ПРОИЗВЕДЕМ ТЕЯ ТУК ХУМАНОИДЕН РОБОТ,ВИЖДАЛИ СТЕ ВИЕ ХУМАНОИДЕН РОБОТ,ТОВА СМЯХ И ПАРИ НА ВЯТЪРА!!!КИТАЙ И САЩ ЗА СЕГА ИМАТ НАЙ-ДОБРИТЕ РОБОТИ ДАЖЕ КИТАЙ ГИ НАДВИВА ЗА СЕГА,А ТОВА ТУК Е НИЩО СМЕХ В ЗАЛАТА!

    12:24 05.02.2026

  • 23 ЕС ТРЯБВА

    3 1 Отговор
    Да бъде закрит,барабар с ФАЛШВИТЕ СИ СОРОС МЕДИИ,ИЗНАГЛЯХА С ТОВА ТРИЕНЕ НА НЕУДОБНИТЕ КОМЕНТАРИ ИЗОБЛИЧАВАЩИ ГИ КАКВИ ГИ ВЪРШАТ РЕАЛНО ЕВРОГОМНОЯДИТЕ!МИ ПРИЕМЕТЕ ГО НЕ СТАВАТЕ ЗА НИЩО ЕС,А БЪЛГАРИЯ Е МНОГО ДАЛЕЧ ОТ ТЕХНОЛОГИИТЕ ПО ЗЛЕ ОТ АФРИКА,ТОВА НА СНИМАКАТА НЕ Е ПРАВЕНО ТУК И НЕ Е РОБОТ А КУКЛА,ПРОСТО ЗАЩОТО Т ПИТЕ РЕДАКТОРАЧЕТА НЕ ЗНАЯТ КАКВО ПИШАТ И ЛЪЖАТ!!!

    12:29 05.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Някой

    1 1 Отговор
    Може ли депутатите да са роботи вече, не крадат, имат повече акъл от човек

    16:11 05.02.2026

  • 30 ХаХаХа Нация техническа

    1 1 Отговор
    Само заблуждавате се.
    Знаете ли къде се намира образованието на Китай например, на Сингапур , Тайван .
    Къде сте тръгнали вие българите да се сравнявате по резултати с тези които се борят за място под слънцето.
    Взимайте си заплатките и с тях купувайте играчките които напреднали технически наций са превърнали в доходен бизнес.
    В България думата - Бизнес е мръсна. Това се повтаря постоянно .
    А бизнеса движи света.
    А значението на думата бизнес е работа.

    5222

    20:23 05.02.2026

  • 31 Излагация.

    2 0 Отговор
    Пълна излагация.
    България ще започне да произвежда роботи , когато кромида,морковите и чесъна се произвеждат в България.
    Иска се яка работа-учене и работа.

    20:33 05.02.2026

  • 32 Ха ха баро

    0 0 Отговор
    То и Робот ни трябваше ко да кажа

    17:33 06.02.2026

