Крум Зарков: Победата е обща. Сочеха ни с пръст, но вече ще бъдем за пример

"Има загуби, по-достойни от всяка победа, и има победи, които носят огромна отговорност. Аз съзнавам тази отговорност и считам тази победа за общо дело. Тя не е победа на един над друг, на един председател над друг. Тя е победа над апатията и над чувството за примирение. Тя нямаше да бъде възможна, ако в Българската социалистическа партия нямаше живец, сила, принадлежност и семейство".

Това заяви в първата си реч новият лидер на БСП Крум Зарков.

В гласуването снощи са участвали общо 737 делегати, като 721 от подадените бюлетини са били действителни, а 16 – недействителни, пише Епицентър.



Руси Статков е получил 3 гласа, Борислав Гуцанов – 302, а Крум Зарков е събрал 416 гласа, с което печели избора за председател на БСП.

Гласуването започна в 19 ч. и трябваше да продължи до 20 ч., но се оказа, че делегатите са дали вота си експедитивно.

След официалното обявяване на резултата Конгресът гласува съставът на Националния съвет да се увеличи с един член - на 182, тъй като новоизбраният лидер до този момент не бе член на пленума.

Зарков благодари "най-сърдечно за оказаното доверие, за най-високата чест за всеки социалист - ръководството на Българската социалистическа партия". Изказа благодарност и на опонентите си, защото са показали, че политика може да се прави принципно.



"Това е огромен сигнал, силен знак към нашата партия, към членовете и симпатизантите", продължи Зарков.

"Не само че нищо не е загубено, голямото сега започва", заяви Зарков. "Те виждат, че ние ги чухме и разбрахме", каза за симпатизантите на БСП той.

Наша отговорност освен думите, да последват и действия, аз съм готов с тях и те ще бъдат бързи, каза новият лидер на БСП. Хората, които са с мен, са готови с тях и те ще ми помогнат, добави той.

Крум Зарков коментира, че е отправен и знак към всички българи, знак към всеки, който си мисли, че няма смисъл да се бори, че политиката е мръсна работа, че не е възможно, ако не те посочат, че не е възможно, ако не те направят, че не е възможно, ако не се договориш.

Възможно е и ние днес го доказахме, заяви той.

"Нека оттук нататък всеки български гражданин знае, че в България има партия, която има традиции и бъдеще, в която демокрацията не е просто дума, не е само процедура, а е начин на функциониране", каза Зарков.

"Има грешки, има санкциониране на грешки, има уважение и това е нормалният политически процес, този процес скоро трябва да завладее цяла България", добави той.



"Очакваха се много изненади за тези избори, първата изненада е, че изненадата дойде от БСП", каза Крум Зарков. Той посочи, че оттук нататък предстои много работа, ще се виждат с граждани и ще заявят смирено, но амбициозно какво искат да постигнат за България. Пътят е тежък, но по този път ще вървим заедно и ще стигнем далеч, каза Зарков.

Ако до вчера ни сочеха с пръст, днес трябва да ни дават за пример. Ще заразим цялата страна с друг начин на правене на политика. Очакваха се много изненади на тези избори, първата изненада дойде от БСП! Ще заявим смирено, но амбициозно това, което искаме да постигнем за България, каза още Зарков в речта си.

"Надпреварата за поста председател на БСП е сериозна, защото е истински политически сблъсък, какъвто може да има само в една партия в България," каза пред журналисти в началото на гласуването Крум Зарков.

"Надявам се, че тази надпревара ще повлече крак за други партии и най-накрая за целия български народ. Защото това е борба, която ще доведе до нов правов ред", каза още бившият правосъден министър.

Зарков е роден на 21 ноември 1982 г. в град София. Завършва 9-а Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в столицата и има магистърска степен по международно право и право на международните организации в Университет Париж 1 Пантеон-Сорбона във Франция.

Бил е народен представител в 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание и част от Изпълнителното бюро на БСП.

Служебен министър на правосъдието в служебния кабинет на Гълъб Донев и секретар по правните въпроси на държавния глава Румен Радев от 3 юли 2023 г. до май 2025 г., когато напусна "Дондуков" 2 заради несъгласие с въпроса на референдума за еврото, иницииран от президента.