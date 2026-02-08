Новини
България »
Крум Зарков: Победата е обща. Сочеха ни с пръст, но вече ще бъдем за пример

8 Февруари, 2026 03:49, обновена 8 Февруари, 2026 02:59 1 515 19

Очакваха се много изненади за тези избори, първата изненада е, че изненадата дойде от БСП, заяви новият лидер на партията

Крум Зарков: Победата е обща. Сочеха ни с пръст, но вече ще бъдем за пример - 1
Снимка: БГНЕС
"Има загуби, по-достойни от всяка победа, и има победи, които носят огромна отговорност. Аз съзнавам тази отговорност и считам тази победа за общо дело. Тя не е победа на един над друг, на един председател над друг. Тя е победа над апатията и над чувството за примирение. Тя нямаше да бъде възможна, ако в Българската социалистическа партия нямаше живец, сила, принадлежност и семейство".

Това заяви в първата си реч новият лидер на БСП Крум Зарков.

В гласуването снощи са участвали общо 737 делегати, като 721 от подадените бюлетини са били действителни, а 16 – недействителни, пише Епицентър.

Руси Статков е получил 3 гласа, Борислав Гуцанов – 302, а Крум Зарков е събрал 416 гласа, с което печели избора за председател на БСП.

Гласуването започна в 19 ч. и трябваше да продължи до 20 ч., но се оказа, че делегатите са дали вота си експедитивно.

След официалното обявяване на резултата Конгресът гласува съставът на Националния съвет да се увеличи с един член - на 182, тъй като новоизбраният лидер до този момент не бе член на пленума.

Зарков благодари "най-сърдечно за оказаното доверие, за най-високата чест за всеки социалист - ръководството на Българската социалистическа партия". Изказа благодарност и на опонентите си, защото са показали, че политика може да се прави принципно.


"Това е огромен сигнал, силен знак към нашата партия, към членовете и симпатизантите", продължи Зарков.

"Не само че нищо не е загубено, голямото сега започва", заяви Зарков. "Те виждат, че ние ги чухме и разбрахме", каза за симпатизантите на БСП той.

Наша отговорност освен думите, да последват и действия, аз съм готов с тях и те ще бъдат бързи, каза новият лидер на БСП. Хората, които са с мен, са готови с тях и те ще ми помогнат, добави той.

Крум Зарков коментира, че е отправен и знак към всички българи, знак към всеки, който си мисли, че няма смисъл да се бори, че политиката е мръсна работа, че не е възможно, ако не те посочат, че не е възможно, ако не те направят, че не е възможно, ако не се договориш.

Възможно е и ние днес го доказахме, заяви той.

"Нека оттук нататък всеки български гражданин знае, че в България има партия, която има традиции и бъдеще, в която демокрацията не е просто дума, не е само процедура, а е начин на функциониране", каза Зарков.

"Има грешки, има санкциониране на грешки, има уважение и това е нормалният политически процес, този процес скоро трябва да завладее цяла България", добави той.

"Очакваха се много изненади за тези избори, първата изненада е, че изненадата дойде от БСП", каза Крум Зарков. Той посочи, че оттук нататък предстои много работа, ще се виждат с граждани и ще заявят смирено, но амбициозно какво искат да постигнат за България. Пътят е тежък, но по този път ще вървим заедно и ще стигнем далеч, каза Зарков.

Ако до вчера ни сочеха с пръст, днес трябва да ни дават за пример. Ще заразим цялата страна с друг начин на правене на политика. Очакваха се много изненади на тези избори, първата изненада дойде от БСП! Ще заявим смирено, но амбициозно това, което искаме да постигнем за България, каза още Зарков в речта си.

"Надпреварата за поста председател на БСП е сериозна, защото е истински политически сблъсък, какъвто може да има само в една партия в България," каза пред журналисти в началото на гласуването Крум Зарков.

"Надявам се, че тази надпревара ще повлече крак за други партии и най-накрая за целия български народ. Защото това е борба, която ще доведе до нов правов ред", каза още бившият правосъден министър.

Зарков е роден на 21 ноември 1982 г. в град София. Завършва 9-а Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в столицата и има магистърска степен по международно право и право на международните организации в Университет Париж 1 Пантеон-Сорбона във Франция.

Бил е народен представител в 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание и част от Изпълнителното бюро на БСП.

Служебен министър на правосъдието в служебния кабинет на Гълъб Донев и секретар по правните въпроси на държавния глава Румен Радев от 3 юли 2023 г. до май 2025 г., когато напусна "Дондуков" 2 заради несъгласие с въпроса на референдума за еврото, иницииран от президента.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    26 12 Отговор
    Тоя негодник е полезен колкото торба с използвани тампони

    Коментиран от #3, #4

    03:15 08.02.2026

  • 2 Гробар

    26 11 Отговор
    Той ще сложи кръста върху гроба на БСП

    03:29 08.02.2026

  • 3 Берия

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Как сказоно : ,,Счет циплята будеть в Апреле...Пожьiвем...увидим" :)))

    04:09 08.02.2026

  • 4 Прав си

    25 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    След ,,Сорбоната" целият му ,,трудов" стаж до сега е на...Политическата сцена" - дори краткият му ,като Министър...все на софрата с баницата , ще мисли за...гладните...

    04:17 08.02.2026

  • 5 Не бързайте да се радвате,

    17 4 Отговор
    на тази костелива партия й трябва твърда ръка, тя е военизирана формация. Видяхме как подлогите й я съсипваха отвътре, сега Зарков не може да я реставрира, той е мекушав и не може да устои на кариеристи като Кирил Добрев и Жаблянов, те ще му спретнат провал. С Румен Радев няма да работи, защото избяга от президенството, нали беше негов съветник. Остава сам сред вълци, а те бързо ще го разкостят!?

    06:08 08.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 009

    15 4 Отговор
    Забрави се или това не е важно, Зарков "израстна" като политическо пуделче на Нинова. Да видим какво е научил, но шансът за успех е малък, а и внуците на бившите БКП, ДС и подобни велможи вече си имат ПП-ДБ.

    07:10 08.02.2026

  • 8 стоян георгиев

    13 7 Отговор
    Тоя мазен галош беше против референдума за еврото! Галоша му с галош! БСП вече е история, този ще я довърши!

    07:31 08.02.2026

  • 9 АНТИ-КОМУНИ$Т

    8 2 Отговор
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
    ДАНО Б $ П-АРИТ€ ДА Н€ ВЛ€ЗНАТ В парлаМ€НТА!
    81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    07:42 08.02.2026

  • 10 Нагълтал

    8 3 Отговор
    се с клишета , гъделичка с тях лековерни субекти с атрофирали мозъци !

    07:47 08.02.2026

  • 11 Пляс пляс с пе далите

    11 1 Отговор
    водно колело

    08:00 08.02.2026

  • 12 си пън

    8 1 Отговор
    заркофф щом мислиш,че след брака с тулупа ще ви вярват,питай каракачанката,чак се втали от мъка по купището

    08:05 08.02.2026

  • 13 Цървул

    6 1 Отговор
    Голям залък лапни , голяма дума не казвай . Ще ви видим примера .

    08:28 08.02.2026

  • 14 НАЦИОНАЛИСТ

    4 2 Отговор
    АМА МНОГО ГНУ$ НО, ГАД НО КОМУНИ$ТИЧ€$КО К . П€ Л€НЦ€- ВНУК НА Г€ Йрал от КД$!
    81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    09:06 08.02.2026

  • 15 604

    6 1 Отговор
    Лансират се само гейчоуфтци лизачи...тия все едни същи мантри преди избори..и всеки път все е в името на клиентелата им от олигарси които са и админи нъ държавни постове...дъ го духъте..костов раздаде фабрикити а вие цялътъ държаво! Да пукнете цялътъ ви наглъ групъ...а оня женския гном пр нъ пърламентъ с камъни да се убиеие

    09:13 08.02.2026

  • 16 Тъпак

    5 1 Отговор
    Ти си същият печалбар и родоотстъпник!

    10:27 08.02.2026

  • 17 безпартиен

    1 0 Отговор
    И сеченето е със СРЕДЕН ПРЪСТ!

    11:31 08.02.2026

  • 18 Посетител

    1 0 Отговор
    Щом жълто-паветните почнаха да те хвалят, ясно ми е що за птица си...

    11:32 08.02.2026

  • 19 БСП стахаха още по-психарски

    2 0 Отговор
    Ако някой познат гласува за БСП се отказвам от него.

    11:54 08.02.2026

