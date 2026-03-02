Новини
Времето днес, прогноза за понеделник, 2 март: Предимно слънчево, ще духа слаб северен вятър

2 Март, 2026 03:00 407 6

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните стойности ще достигнат между 12 и 17 градуса

Снимка: БНТ
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

През нощта в Северна и Източна България, както и в Горнотракийската низина, ще има ниска облачност или мъгли.

Минималните температури ще бъдат между минус 4 и 1 градус, в София - около минус 3 градуса. Максималните стойности ще достигнат между 12 и 17 градуса, в районите с трайна мъгла между 5 и 10 градуса, в София около 15 градуса, по Черноморието от 7 до 9 градус

Ще бъде предимно слънчево със слаб северен вятър. В Дунавската равнина и Източна България все още ще е мъгливо, но след обяд видимостта ще се подобрява.

И в планините ще преобладава слънчево време с умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури по най-високите върхове ще са от минус 5 градуса на Мусала до минус 3 градуса на Черни връх.

Слънчево и все по-топло ще бъде до средата на новата седмица.

До вторник минималните температури в цялата страна ще са вече над нулата, а максималните между 13 и 18 градуса. Вероятността за валежи е малка.

В сряда ще започне застудяване, дневните температури ще се понижат с 3 - 4 градуса, а в четвъртък облачността ще се увеличи и ще има райони със слаби превалявания предимно до дъжд.


България
