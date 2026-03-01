Новини
ДСБ: Да видим дали народът на Иран ще доведе до окончателен крах този мракобесен режим

1 Март, 2026 19:33

Управляващите носят отговорност за системни нарушения на редица международни договори, погазване на човешките права, убийства и репресии

ДСБ: Да видим дали народът на Иран ще доведе до окончателен крах този мракобесен режим - 1
Снимка: ДСБ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националното ръководство на „Демократи за силна България“ със загриженост следи развитието на ситуацията в Близкия изток след военните удари на САЩ и Израел по цели, свързани с деспотичния режим в Иран.

От формацията излязоха с позиция относно ударите на Съединените американски щати и Израел по цели на режима в Иран, предаде NOVA.

"Режимът в Техеран носи отговорност за системни нарушения на редица международни договори, както и за погазване на човешките права, включително чрез убийства и репресии срещу собственото си население. Кървавото потушаване на масовите демонстрации срещу режима от декември 2025 г. – януари 2026 г. беше само последният епизод на насилие срещу мирни граждани, които се бореха за своята свобода и достойнство. През последните две десетилетия режимът в Иран се превърна в риск за целия регион на Близкия изток, след като на няколко пъти отхвърли възможността да се откаже доброволно от своята балистична и ядрена програма.

Предстои да видим дали народът на Иран ще излезе по улиците на иранските градове и с решителността си ще доведе до окончателния крах на този мракобесен режим. Ще станем свидетели на това дали иранският народ има сили да вземе властта от тираните на Революционната гвардия, или те ще лансират отново поредния кръвожаден диктатор.
ДСБ изразява солидарност с гражданите на Иран и тяхната борба за демокрация, човешки права и свободно бъдеще", се казва в позицията.

ДСБ счита, че в тази сложна геополитическа ситуация България трябва решително да действа като отговорен член на НАТО и ЕС, като засили оперативното сътрудничество със съюзниците си по отношение на сигурността чрез обмен на разузнавателни данни и активно участие в планирането на общи действия в рамките на двата стратегически съюза, пише още в документа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    66 3 Отговор
    Оф и тия дбили! Нз какъв малоумник трябва да си, за да гладуваш за тези безмозъчни папагали!

    18:49 01.03.2026

  • 2 Госあ

    55 2 Отговор
    Тоя мракобесен режим е евроатлантически натресен, бе ! ……

    18:51 01.03.2026

  • 3 Гробар

    48 1 Отговор
    Фашистите се самозабравиха. Дечицата и внучетата им ще плащат висока цена за наглостта им. Няма къде да избягат.

    18:51 01.03.2026

  • 4 ха ха

    46 0 Отговор
    "Режимът носи отговорност за системни нарушения на редица международни договори, както и за погазване на човешките права, включително чрез убийства и репресии срещу собственото си население./ помислих че пишат за българия а то било за иран

    18:54 01.03.2026

  • 5 Дориана

    37 0 Отговор
    Не, смяната на режима не доведе до нищо добро нито в Афганистан, нито в Ирак или Сирия , нито където и да е било другаде. Тотална грешка е на Тръмп под какъвто и де е повод да започва война, която ще разбуди целия мюсюлмански свят и ще доведе до хиляди жертви , разрушения и Трета Световна етническа война. Да не говорим за икономическата криза като последствие.

    18:54 01.03.2026

  • 6 "Демокрация" никъде не е имало

    40 0 Отговор
    Демокрацията и упадъкът, които последват след цветните "революции" на запада ги знаем от първа ръка от 35 години в България. И най лошият режим е по добър от такава "демокрация". Надявам се Иранците да се огледат около тях и да видят какво се случва с други подобни "демокрации".

    18:54 01.03.2026

  • 7 Ива

    41 0 Отговор
    Светът,най -вече израелският народ трябва да се освободи от диктатора Натаняху !

    18:54 01.03.2026

  • 8 az СВО Победа 80

    35 0 Отговор
    Педофилите в атака срещу Иран!
    🤣🤣🤣

    18:55 01.03.2026

  • 9 Боруна Лом

    28 0 Отговор
    ПОРЕДНАТА ДЪРЖАВА ХВЪРЛЕНА В ХАУС! ОБОРА.....

    18:56 01.03.2026

  • 10 нннн

    34 0 Отговор
    Пcиx.дecните са си псиx.дecни. Фанaтизиpaни aтлaнтици. Гледай им акъла и им крой шапка - мъничка, много мъничка.

    18:57 01.03.2026

  • 11 Ганьо

    9 1 Отговор
    вечно сиирджия , ще гледаш бил .
    "Да видим" казва всичко ю

    18:59 01.03.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    39 0 Отговор
    Тия педофили от ППДБ с всичкия ли са си. Народът на Иран в бесен. При израелската атака на девическото училище са убити 108 момичета според детския УНИЦЕФ. Арабският свят в възмутен. В Багдад протестиращи са нападнали посолството на САЩ. Цветната революция в Иран приключи. Аяролахът е обявен за мъченик. Убити са и дъщеря му, зер му и внучката. Това ли одобрявате бе, извратени ППейци.

    18:59 01.03.2026

  • 13 ха, това,

    33 0 Отговор
    „включително чрез убийства и репресии срещу собственото си население“ защо не го написахте между 2014 и 2022 година за Донбас и Луганск?!? Много „обичам“ двуличниците!

    18:59 01.03.2026

  • 14 Ционисткия режим кога?

    30 0 Отговор
    А какво ще кажат тези "демократи" за ционисткия режим в Израел? Него кога ще го сваляме? Нетаняху от години е подсъдим за корупция и злоупотреба с власт и още не е в затвора. Това не е демокрация, дами и господа, а диктатура. Кога САЩ ще бомбят Израел за да свали режима там в името на "демокрацията"?

    19:00 01.03.2026

  • 15 горски

    25 0 Отговор
    30 години либерализъм до това водят- пълно интелектуална и морална нищета.Гледайте и се учете как хората се превръщат в изгнили зелки.

    Коментиран от #26

    19:01 01.03.2026

  • 16 Софийски селянин,

    25 0 Отговор
    Иранците са миролюбив народ,те не са араби или г@ д н и те евреи!

    19:02 01.03.2026

  • 17 Баба Яга

    18 0 Отговор
    Т..н. демократи сте много заблудени. Сами си лаете пожелателните лозунги, сами си градите тези и интриги. Като така лесно ще пада тоя режим, защо ционсткият глобус започна война?! Защо бе?! Сега ще видите кон боб яде ли... ТСВ ни дакарвате с вашата псевдодемокрация, гнеиди! И демокпратично жидойнките си кацнаха ва летище съфоия с 12 самолета цистерни за война. Ако Иран лупнат летището по тях?! Криптоеврейската трепка във външно ще ни защити ли?!

    19:03 01.03.2026

  • 18 Хмм

    17 0 Отговор
    а къде се криеше аятолах Хомейни, когато шахът беше на власт, ами в Париж, те го обгрижваха, французите и го върнаха в Иран, за да смени светското управление

    19:03 01.03.2026

  • 19 Тракиец 🇺🇦

    17 1 Отговор
    ДСБ е БКП
    ДСБ е шрапнели и отломки на ДС и ЦК на БКП ,отявлени отрочета на комуняги, безродници,бо.клуци продажници андрешковци ..доказани престъпници и крадци

    Мракобесник режим е на ДБ и ДСБ ...защото те поддържат организираната престъпност на ДОМУСЧИЕВ КРИБ БСК АИКБ шиши Боко и т н престъпници...всички помним вис 2 СИК Мултигруп клуб 777 които и до днес действат и дерибействат....гледайте си самолетите с нелегални имигранти от Африка и Пакистан които вкарвате тук на конвейер с цел РАСОВО унищожение на България и дъмпинг на трудовия пазар несретници долни

    19:04 01.03.2026

  • 20 Ами

    15 0 Отговор
    това ДСБ на Костов защо не се яви самостоятелно на избори, да им видим силата и дали има право да ни поучава, а външната ми напомня трагедията с медицинските сестри, трябваше да паднат от власт, за да ги освободят, надеждата пръстта си не помръдна и сега, пълен провал, не е като да ходиш по екскурзии

    19:06 01.03.2026

  • 21 който

    11 0 Отговор
    Гласува за тези безбожници Господ да го накаже и да страда до смъртта си и да гние в вечния аддд

    19:06 01.03.2026

  • 22 стрина

    7 2 Отговор
    Ислямистите са фанатици.Там действа шериата.Нищо друго не се допуска.Дават им до четири жени.Харесват си съществуването и са доволни.Най-важното-има ред.Народа в ислямските държави не желае нов ред.Те много добре слудят какво се срути в християнското общество без вяра в Господ.Планетата е пренаселена и без тотално намаляване на популацията няма да се разминем.Обществата вървят към следващото редуциране на населението.

    Коментиран от #34

    19:07 01.03.2026

  • 23 Ето такива наивници

    16 0 Отговор
    ни връткат и заблуждават в народното събрание.
    Тези измислени герои не ги интересуват сметките за ток и повишението на цените на основните хранителни продукти А витаят в звездите като врачки и ще сменят режима на персийците. Толкова е смешно толкова е смешно че направо граничи с някаква жалка пародия

    19:08 01.03.2026

  • 24 Абе боклуци

    10 0 Отговор
    Иран е суверенна страна бе из мет продажна! САЩ е световно зло!

    19:12 01.03.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    да видим дали народа на българия ще направи същото!

    19:13 01.03.2026

  • 26 ниандерталец

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "горски":

    Къде го видя тоя либерализъм . От 30 години имаме див капитализъм и фашистки методи .

    19:13 01.03.2026

  • 27 Григор

    15 0 Отговор
    На идиотите от "Демократи за силна България" трябва да се обясни следното:
    МИНАБ Е ГРАД В ЮЖЕН ИРАН НА ОКОЛО 30-40 КИЛОМЕТРА ОТ ОРМУЗКИЯ ПРОЛИВ. ВЧЕРА СУТРИНТА Е ПОСЛЕДВАЛ РАКЕТЕН УДАР СРЕЩУ ДЕВИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ В ТОЗИ ГРАД. ЗАГИНАЛИТЕ СА НАД 150, КАТО УБИТИТЕ ДЕЦА СА НАД 100! ВСИЧКИ СА НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 7 И 12 ГОДИНИ! ВИЕ "ДЕМОКРАТИТЕ" СЪВЕСТ ИМАТЕ ЛИ? А МОРАЛ? МАЙ НИТО ЕДНОТО, НИТО ДРУГОТО! ТИЯ,КОИТО СА СЪТВОРИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО, НЕ СА ХОРА! ТОВА СА ЗВЕРОВЕ!

    19:14 01.03.2026

  • 28 Казаха

    5 0 Отговор
    полит пед...ера...сите за над...упе..на България....

    19:18 01.03.2026

  • 29 Атанас генерала

    11 0 Отговор
    Това е режим според вас! Погледнете какво става по улиците на Техеран искат възмездие! Николай Младенов и той се изказа като осъди непровокираната, повтарям какво каза непровокираната иранска агресия! Тези на слепи, на луди на какви ни правят? Непровокирана!!!!!

    19:21 01.03.2026

  • 30 ДСБ

    8 0 Отговор
    Лижем американски З@дници срещу погалване по главата от чистачката на американското посолство

    19:25 01.03.2026

  • 31 Да видим дали народът на бг иска тва

    9 0 Отговор
    ДСБ да бъде изчагъртано

    19:28 01.03.2026

  • 32 дцкась

    9 0 Отговор
    ДСБ боклуци, само вие ли сте хубави бре??? Само вашия режим на педофили е "хубав" а другите са лоши??? Така ли си мислите там в сектата педофили??? Слава на Господ Иисус Христос един файтон мишки сте. Добре е да ви изритат българите и да почвате да работите за да ядете. И без друго сте доказани калпаазани дето до което се допряхте го осраахте.

    19:29 01.03.2026

  • 33 Генерал Наско кантонера

    8 0 Отговор
    ще го хвърлят с парашут в Техеран за да обезвреди атомната бомба на Иран.

    19:33 01.03.2026

  • 34 стринке,

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "стрина":

    аз имам шест жени без да съм мюсулманин, ама ни една от тях не ще да ражда, що сте такива българските жени, не мога да разбера?!?

    19:43 01.03.2026

  • 35 БИХ ЗАБИЛ ЕДИН КИНЖАЛ В ДБ ...

    4 0 Отговор
    ЪНАТЕМА НА ТАНАСОВ И НАДЕТО !

    19:44 01.03.2026

  • 36 Ти да видиш...

    4 0 Отговор
    Сега сигур ние и ЕС ще пращаме оръжие на Иран да се бори срещу агресора ФАЩ и евреи....
    Нали имаме навик да се борим с агресори...

    19:44 01.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Така Така

    0 0 Отговор
    От българският режим по мракобесен няма

    19:53 01.03.2026

  • 39 „Педофили за силна България“

    0 0 Отговор
    фашизоидите на ромеят Иван Костов подадоха глава от фекалиите

    20:00 01.03.2026

