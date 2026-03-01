ДСБ: Да видим дали народът на Иран ще доведе до окончателен крах този мракобесен режим

Националното ръководство на „Демократи за силна България“ със загриженост следи развитието на ситуацията в Близкия изток след военните удари на САЩ и Израел по цели, свързани с деспотичния режим в Иран.
От формацията излязоха с позиция относно ударите на Съединените американски щати и Израел по цели на режима в Иран, предаде NOVA.
"Режимът в Техеран носи отговорност за системни нарушения на редица международни договори, както и за погазване на човешките права, включително чрез убийства и репресии срещу собственото си население. Кървавото потушаване на масовите демонстрации срещу режима от декември 2025 г. – януари 2026 г. беше само последният епизод на насилие срещу мирни граждани, които се бореха за своята свобода и достойнство. През последните две десетилетия режимът в Иран се превърна в риск за целия регион на Близкия изток, след като на няколко пъти отхвърли възможността да се откаже доброволно от своята балистична и ядрена програма.
Предстои да видим дали народът на Иран ще излезе по улиците на иранските градове и с решителността си ще доведе до окончателния крах на този мракобесен режим. Ще станем свидетели на това дали иранският народ има сили да вземе властта от тираните на Революционната гвардия, или те ще лансират отново поредния кръвожаден диктатор.
ДСБ изразява солидарност с гражданите на Иран и тяхната борба за демокрация, човешки права и свободно бъдеще", се казва в позицията.
ДСБ счита, че в тази сложна геополитическа ситуация България трябва решително да действа като отговорен член на НАТО и ЕС, като засили оперативното сътрудничество със съюзниците си по отношение на сигурността чрез обмен на разузнавателни данни и активно участие в планирането на общи действия в рамките на двата стратегически съюза, пише още в документа.
18:49 01.03.2026
18:51 01.03.2026
18:51 01.03.2026
18:54 01.03.2026
18:54 01.03.2026
6 "Демокрация" никъде не е имало
18:54 01.03.2026
18:54 01.03.2026
8 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
18:55 01.03.2026
18:56 01.03.2026
18:57 01.03.2026
"Да видим" казва всичко ю
18:59 01.03.2026
18:59 01.03.2026
18:59 01.03.2026
14 Ционисткия режим кога?
19:00 01.03.2026
Коментиран от #26
19:01 01.03.2026
19:02 01.03.2026
19:03 01.03.2026
19:03 01.03.2026
19 Тракиец 🇺🇦
ДСБ е шрапнели и отломки на ДС и ЦК на БКП ,отявлени отрочета на комуняги, безродници,бо.клуци продажници андрешковци ..доказани престъпници и крадци
Мракобесник режим е на ДБ и ДСБ ...защото те поддържат организираната престъпност на ДОМУСЧИЕВ КРИБ БСК АИКБ шиши Боко и т н престъпници...всички помним вис 2 СИК Мултигруп клуб 777 които и до днес действат и дерибействат....гледайте си самолетите с нелегални имигранти от Африка и Пакистан които вкарвате тук на конвейер с цел РАСОВО унищожение на България и дъмпинг на трудовия пазар несретници долни
19:04 01.03.2026
19:06 01.03.2026
19:06 01.03.2026
Коментиран от #34
19:07 01.03.2026
23 Ето такива наивници
Тези измислени герои не ги интересуват сметките за ток и повишението на цените на основните хранителни продукти А витаят в звездите като врачки и ще сменят режима на персийците. Толкова е смешно толкова е смешно че направо граничи с някаква жалка пародия
19:08 01.03.2026
24 Абе боклуци
19:12 01.03.2026
19:13 01.03.2026
До коментар #15 от "горски":Къде го видя тоя либерализъм . От 30 години имаме див капитализъм и фашистки методи .
19:13 01.03.2026
МИНАБ Е ГРАД В ЮЖЕН ИРАН НА ОКОЛО 30-40 КИЛОМЕТРА ОТ ОРМУЗКИЯ ПРОЛИВ. ВЧЕРА СУТРИНТА Е ПОСЛЕДВАЛ РАКЕТЕН УДАР СРЕЩУ ДЕВИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ В ТОЗИ ГРАД. ЗАГИНАЛИТЕ СА НАД 150, КАТО УБИТИТЕ ДЕЦА СА НАД 100! ВСИЧКИ СА НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 7 И 12 ГОДИНИ! ВИЕ "ДЕМОКРАТИТЕ" СЪВЕСТ ИМАТЕ ЛИ? А МОРАЛ? МАЙ НИТО ЕДНОТО, НИТО ДРУГОТО! ТИЯ,КОИТО СА СЪТВОРИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО, НЕ СА ХОРА! ТОВА СА ЗВЕРОВЕ!
19:14 01.03.2026
28 Казаха
19:18 01.03.2026
19:21 01.03.2026
19:25 01.03.2026
31 Да видим дали народът на бг иска тва
19:28 01.03.2026
19:29 01.03.2026
19:33 01.03.2026
34 стринке,
До коментар #22 от "стрина":аз имам шест жени без да съм мюсулманин, ама ни една от тях не ще да ражда, що сте такива българските жени, не мога да разбера?!?
19:43 01.03.2026
19:44 01.03.2026
36 Ти да видиш...
Нали имаме навик да се борим с агресори...
19:44 01.03.2026
19:53 01.03.2026
20:00 01.03.2026