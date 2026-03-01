Иван Демерджиев: МВР се превърна в МВР Ново начало

Конфликтите все по-често се решават с военна сила. Това коментира пред NOVA Иван Демерджиев, цитиран от news.bg​.

Конфликтът в Иран е със сериозен потенциал и затова той призова да не се подценява ситуацията. Той призова за отговорно поведение от страна на компетентните институции.

Демерджиев изтъкна, че промените в МВР са наложителни. Системата има нужда от почистване и прочистване, заяви той. МВР се превърна в МВР Ново начало, подчерта Иван Демерджиев и призова силовия министър към още по-бързи и решителни действия.

Съветът му към вътрешния министър Емил Дечев е да не се отклонява от целта да се проведат честни и прозрачни избори. Според него политиците не трябва да се отклоняват от исканията на хората на протеста.

За БСП той вижда, че някои хора там не искат да се отърсят от ДПС, а други искат. Той не разкри с коя коалиция ще се яви Румен Радев на изборите, нито дали ще е в листите. Недопустимо е посягането върху конституционни права, посочи Демерджиев за промените в Изборния кодекс, довели до намаляване на избирателните секции в страните извън ЕС.

Тази поправка е поправка за Пеевски, категоричен бе бившият вътрешен министър. Подкрепата за Румен Радев има потенциал да расте, убеден е още той. Демерджиев не изключва пълно мнозинство в парламента за Радев.

Демерджиев ще е до Румен Радев със или без партия

Той се надява да бъде създадена държава, в която има ред, сигурност, право и борба с корупцията

Източник: news.bg