Иван Демерджиев: МВР се превърна в МВР Ново начало

1 Март, 2026 19:59, обновена 1 Март, 2026 19:03 1 723 26

  иван демерджиев
  мвр
  политика

Системата се нуждае от прочистване, заяви бившият вътрешен министър

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

Конфликтите все по-често се решават с военна сила. Това коментира пред NOVA Иван Демерджиев, цитиран от news.bg​.

Конфликтът в Иран е със сериозен потенциал и затова той призова да не се подценява ситуацията. Той призова за отговорно поведение от страна на компетентните институции.

Демерджиев изтъкна, че промените в МВР са наложителни. Системата има нужда от почистване и прочистване, заяви той. МВР се превърна в МВР Ново начало, подчерта Иван Демерджиев и призова силовия министър към още по-бързи и решителни действия.

Съветът му към вътрешния министър Емил Дечев е да не се отклонява от целта да се проведат честни и прозрачни избори. Според него политиците не трябва да се отклоняват от исканията на хората на протеста.

За БСП той вижда, че някои хора там не искат да се отърсят от ДПС, а други искат. Той не разкри с коя коалиция ще се яви Румен Радев на изборите, нито дали ще е в листите. Недопустимо е посягането върху конституционни права, посочи Демерджиев за промените в Изборния кодекс, довели до намаляване на избирателните секции в страните извън ЕС.

Тази поправка е поправка за Пеевски, категоричен бе бившият вътрешен министър. Подкрепата за Румен Радев има потенциал да расте, убеден е още той. Демерджиев не изключва пълно мнозинство в парламента за Радев.

Демерджиев ще е до Румен Радев със или без партия

Той се надява да бъде създадена държава, в която има ред, сигурност, право и борба с корупцията

Източник: news.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 17 гласа.
  • 1 Дзак

    12 2 Отговор
    Очакваме да разгонят и паралелните на МВР групи по интереси!

    19:07 01.03.2026

  • 2 ганю

    12 1 Отговор
    искаш да кажеш сиганско МВР?

    Коментиран от #16

    19:07 01.03.2026

  • 3 я да проверим пожарогасителя

    4 3 Отговор
    с МАНОМЕТЪР има ли нова ваденка

    19:07 01.03.2026

  • 4 Факт

    5 4 Отговор
    Да проверят всички с достъп до граждански информация!

    19:08 01.03.2026

  • 5 Дориана

    19 8 Отговор
    Методите на Пеевски и Борисов за завладяване на всички институции и Общини с цел тяхното политическо оцеляване трябва да бъде унищожено.Трябва да има тотална чистка с уволнения не само в МВР , но и във всички завладени институции от Борисов и Пеевски. Всички съюзници и проводници на корупцията и мафията трябва да бъдат освободени, за да се освободи България от корупционни схеми.

    Коментиран от #10, #17, #18, #23

    19:08 01.03.2026

  • 6 Радо

    9 12 Отговор
    Бях точен с парите новия морал на Румен радев

    19:08 01.03.2026

  • 7 Дааа

    6 7 Отговор
    А бях точен с парите

    19:11 01.03.2026

  • 8 Да,бе

    10 1 Отговор
    Старо,ново начало МВР си е все на ДПС от десетилетия...За туй и тръгнаха с бради,че да не се бръснат новите попълнения.

    19:12 01.03.2026

  • 9 Българин

    4 0 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    19:17 01.03.2026

  • 10 Пич

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Много наивно! ПП да не би да направиха нещо друго?! Спомни си Рашков! И за да съм справедлив - и Радев ще направи същото!!!

    19:17 01.03.2026

  • 11 хаха 🤣

    5 3 Отговор
    Този ще бъде жив сготвен в казан и изпратен на слугата на дълбоката държава сащ Радев като основно ястие. 🤣🤣🤣

    19:18 01.03.2026

  • 12 Майора

    7 6 Отговор
    Мистър Кеш си има също като него поддръжник в лицето на “Бях точен с парите..”!Още повече че той се подкрепя от подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Прокопиев и сие! Това ли е новото начало в политиката?

    19:24 01.03.2026

  • 13 Що , бе

    6 1 Отговор
    Нещо не ти харесва ? Не те ли щат ?

    19:28 01.03.2026

  • 14 ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ

    8 2 Отговор
    ПЕНСИОНИРАХ СЕ 2015г. МНОГО КОЛЕГИ РАЙОННИ ПОЛИЦАЙ И ОФИЦЕРИ ОТ СРЕДНИЯ ЕШЕЛОН СЕ ПЕНСИОНИРАХМЕ ЗАЩОТО ГЕРБ ЗАПОЧНА ДА НАЗНАЧАВА ГЕРБЕРСКИ КАЛИНКИ А МВР НОВО НАЧАЛО СЕ ПОЛУЧИ В МОМЕНТА В КОЙТО МОМЧЕТО ОТ С.КОСТИ СЕ ПРЕМЕСТИ ОТ БОПА И СТАНА МВР-НОВО НАЧАЛО.

    19:30 01.03.2026

  • 15 Промяна

    6 4 Отговор
    ДЕРМЕНДЖИЕВ МВР ВЕЧЕ Е ОВЛАДЯНО КАЖИ НА РАДЕВ ЧЕ НЕГОВИТЕ СЛУГИ СА НАЗНАЧИЛИ ПОСЛУШКОВЦИ И АЛА БАЛАТА Е В ДЕЙСТВИЯ МВР АКЦИЯ СТРАХ ДАВАЙТЕ

    Коментиран от #19

    19:33 01.03.2026

  • 16 НЕ ЦИГАНСКО МВР А

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "ганю":

    ГРОБАДЖИЙСКИ -НОВО НАЧАЛО ОТ ЕДНАТА СТРАНА ПРАСЕ А ОТ ДРУГАТА СВИНЯ РАБОТИМЕ ЗА ХОРАТА.

    19:34 01.03.2026

  • 17 Промяна

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    НИЩОТО ИНСТИТУЦИИТЕ ВЕЧЕ СА ОВЛАДЕНИ ОТ РАДЕВ И НЕГОВИТЕ СЛУГИ ДЕЧЕВ МЕЧЕВ И СИЕ ТЕРОР НАЛАГАТ НАД ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ АКЦИЯ СТРАХ В ДЕЙСТВИЕ ТОВА КЕ НАРИЧА СТАНИ ДА СЕДНА ОВЛАДЯВАНЕ НАШЕ МВР НИЩОТОООО МУТРЕНСКО ОВЛАДЯВАНЕ БЕЗ ИЗБОРИ С МЕТЕЖИ ПЛАТЕНИ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    Коментиран от #20

    19:37 01.03.2026

  • 18 Промяна

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    НИЩОТО ИНСТИТУЦИИТЕ ВЕЧЕ СА ОВЛАДЕНИ ОТ РАДЕВ И НЕГОВИТЕ СЛУГИ ДЕЧЕВ МЕЧЕВ И СИЕ ТЕРОР НАЛАГАТ НАД ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ АКЦИЯ СТРАХ В ДЕЙСТВИЕ ТОВА КЕ НАРИЧА СТАНИ ДА СЕДНА ОВЛАДЯВАНЕ НАШЕ МВР НИЩОТОООО МУТРЕНСКО ОВЛАДЯВАНЕ БЕЗ ИЗБОРИ С МЕТЕЖИ ПЛАТЕНИ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    Коментиран от #21

    19:38 01.03.2026

  • 19 Евгени от Алфапласт

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    Тихо там, от коневръза! Не пеете в хора.😎

    19:39 01.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 д-р охболи

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    тука ли си бе ПРОМЯНА,от психото те издирват!

    19:44 01.03.2026

  • 22 Браво

    3 2 Отговор
    за подкрепата на министър Дечев

    Коментиран от #25

    19:45 01.03.2026

  • 23 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    НИЩОТО ДЕЧЕВ СЛУЖЕБЕН ЗАВЛАДЯ ЦЯЛОТО МВР БЕ НИЩОТОООООО ДЕЧЕВ СЛУЖЕБЕН НАЗНАЧЕН ЗАВЛАДЯ ЦЯЛОТО МВР НИЩОТООООО 5 ТИ КАКВИ ГНУСОТИИ ДРАСКАШ ТУК АЗ ЖИВЕЯ ТУК НИЩОТООО ДЕЧЕВ СЛУЖЕБЕН НАЗНАЧЕН ЗАВЛАДЯ ЦЯЛОТО МВР Е ТОВЕ Е МЕТОД НАЛИ АМА НЕ Е КОРУМПИРАН НАЛИ

    19:56 01.03.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ФАКТИ , ЗАЩО ПОКАZBATE OЩЕ ........................ ТОZИ "АДВОКАТ" ШАРЛАТАНИН (ПАРИТЕ СА ТОЧНИ) ......................... ДЕМЕРДЖИЕВ Е НА НИВОТО - ПАРЦАЛ ........................ ФАКТ !

    19:56 01.03.2026

  • 25 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Браво":

    АБЕ ТУК ИМА ЕДНИ ДЕЖУРНИ ДО ОТКАТ ГНУСОТИИ ДРАСКАТ АМА ВИЕ ЯВНО НЕ ЖИВЕЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪРГАРИЯ

    Коментиран от #26

    19:58 01.03.2026

  • 26 ПРОМЯНО

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    НЕ ВСИЧКИ ЛУДИ СА В ЛУДНИЦАТА,НАЛИ?

    20:01 01.03.2026

