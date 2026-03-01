Иван Демерджиев: МВР се превърна в МВР Ново начало

Конфликтите все по-често се решават с военна сила. Това коментира пред NOVA Иван Демерджиев, цитиран от news.bg.
Конфликтът в Иран е със сериозен потенциал и затова той призова да не се подценява ситуацията. Той призова за отговорно поведение от страна на компетентните институции.
Демерджиев изтъкна, че промените в МВР са наложителни. Системата има нужда от почистване и прочистване, заяви той. МВР се превърна в МВР Ново начало, подчерта Иван Демерджиев и призова силовия министър към още по-бързи и решителни действия.
Съветът му към вътрешния министър Емил Дечев е да не се отклонява от целта да се проведат честни и прозрачни избори. Според него политиците не трябва да се отклоняват от исканията на хората на протеста.
За БСП той вижда, че някои хора там не искат да се отърсят от ДПС, а други искат. Той не разкри с коя коалиция ще се яви Румен Радев на изборите, нито дали ще е в листите. Недопустимо е посягането върху конституционни права, посочи Демерджиев за промените в Изборния кодекс, довели до намаляване на избирателните секции в страните извън ЕС.
Тази поправка е поправка за Пеевски, категоричен бе бившият вътрешен министър. Подкрепата за Румен Радев има потенциал да расте, убеден е още той. Демерджиев не изключва пълно мнозинство в парламента за Радев.
Демерджиев ще е до Румен Радев със или без партия
Той се надява да бъде създадена държава, в която има ред, сигурност, право и борба с корупцията
Източник: news.bg
1 Дзак
19:07 01.03.2026
2 ганю
Коментиран от #16
19:07 01.03.2026
3 я да проверим пожарогасителя
19:07 01.03.2026
4 Факт
19:08 01.03.2026
5 Дориана
Коментиран от #10, #17, #18, #23
19:08 01.03.2026
6 Радо
19:08 01.03.2026
7 Дааа
19:11 01.03.2026
8 Да,бе
19:12 01.03.2026
9 Българин
До всички Българи от Мен!
Честита Баба Марта!
Първата лястовица да Ви носи шастие,
първият щъркел успехи, а първата
мартеничка - здраве за цялата година!
19:17 01.03.2026
10 Пич
До коментар #5 от "Дориана":Много наивно! ПП да не би да направиха нещо друго?! Спомни си Рашков! И за да съм справедлив - и Радев ще направи същото!!!
19:17 01.03.2026
11 хаха 🤣
19:18 01.03.2026
12 Майора
19:24 01.03.2026
13 Що , бе
19:28 01.03.2026
14 ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ
19:30 01.03.2026
15 Промяна
Коментиран от #19
19:33 01.03.2026
16 НЕ ЦИГАНСКО МВР А
До коментар #2 от "ганю":ГРОБАДЖИЙСКИ -НОВО НАЧАЛО ОТ ЕДНАТА СТРАНА ПРАСЕ А ОТ ДРУГАТА СВИНЯ РАБОТИМЕ ЗА ХОРАТА.
19:34 01.03.2026
17 Промяна
До коментар #5 от "Дориана":НИЩОТО ИНСТИТУЦИИТЕ ВЕЧЕ СА ОВЛАДЕНИ ОТ РАДЕВ И НЕГОВИТЕ СЛУГИ ДЕЧЕВ МЕЧЕВ И СИЕ ТЕРОР НАЛАГАТ НАД ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ АКЦИЯ СТРАХ В ДЕЙСТВИЕ ТОВА КЕ НАРИЧА СТАНИ ДА СЕДНА ОВЛАДЯВАНЕ НАШЕ МВР НИЩОТОООО МУТРЕНСКО ОВЛАДЯВАНЕ БЕЗ ИЗБОРИ С МЕТЕЖИ ПЛАТЕНИ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ
Коментиран от #20
19:37 01.03.2026
18 Промяна
До коментар #5 от "Дориана":НИЩОТО ИНСТИТУЦИИТЕ ВЕЧЕ СА ОВЛАДЕНИ ОТ РАДЕВ И НЕГОВИТЕ СЛУГИ ДЕЧЕВ МЕЧЕВ И СИЕ ТЕРОР НАЛАГАТ НАД ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ АКЦИЯ СТРАХ В ДЕЙСТВИЕ ТОВА КЕ НАРИЧА СТАНИ ДА СЕДНА ОВЛАДЯВАНЕ НАШЕ МВР НИЩОТОООО МУТРЕНСКО ОВЛАДЯВАНЕ БЕЗ ИЗБОРИ С МЕТЕЖИ ПЛАТЕНИ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ
Коментиран от #21
19:38 01.03.2026
19 Евгени от Алфапласт
До коментар #15 от "Промяна":Тихо там, от коневръза! Не пеете в хора.😎
19:39 01.03.2026
21 д-р охболи
До коментар #18 от "Промяна":тука ли си бе ПРОМЯНА,от психото те издирват!
19:44 01.03.2026
22 Браво
Коментиран от #25
19:45 01.03.2026
23 Промяна
До коментар #5 от "Дориана":НИЩОТО ДЕЧЕВ СЛУЖЕБЕН ЗАВЛАДЯ ЦЯЛОТО МВР БЕ НИЩОТОООООО ДЕЧЕВ СЛУЖЕБЕН НАЗНАЧЕН ЗАВЛАДЯ ЦЯЛОТО МВР НИЩОТООООО 5 ТИ КАКВИ ГНУСОТИИ ДРАСКАШ ТУК АЗ ЖИВЕЯ ТУК НИЩОТООО ДЕЧЕВ СЛУЖЕБЕН НАЗНАЧЕН ЗАВЛАДЯ ЦЯЛОТО МВР Е ТОВЕ Е МЕТОД НАЛИ АМА НЕ Е КОРУМПИРАН НАЛИ
19:56 01.03.2026
24 ЕДГАР КЕЙСИ
19:56 01.03.2026
25 Промяна
До коментар #22 от "Браво":АБЕ ТУК ИМА ЕДНИ ДЕЖУРНИ ДО ОТКАТ ГНУСОТИИ ДРАСКАТ АМА ВИЕ ЯВНО НЕ ЖИВЕЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪРГАРИЯ
Коментиран от #26
19:58 01.03.2026
26 ПРОМЯНО
До коментар #25 от "Промяна":НЕ ВСИЧКИ ЛУДИ СА В ЛУДНИЦАТА,НАЛИ?
20:01 01.03.2026