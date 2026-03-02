Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Надежда Нейнски разговаря с външните министри на Израел, Кувейт и Йордания по иранската криза

Надежда Нейнски разговаря с външните министри на Израел, Кувейт и Йордания по иранската криза

2 Март, 2026 04:16, обновена 2 Март, 2026 03:19 355 2

  • надежда михайлова-
  • иран-
  • външни министри

Тя взе участие и в неформална среща на външните министри на държавите-членки на Европейския съюз

Надежда Нейнски разговаря с външните министри на Израел, Кувейт и Йордания по иранската криза - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски разговаря по телефона с външния министър на Държавата Израел Гидеон Саар, с външния министър на Държавата Кувейт шейх Джара Джабер Ал-Ахмад Ал-Сабах, и с вицепремиера и външен министър на Хашемитско кралство Йордания Айман Сафади.

Тя взе участие и в неформална среща на външните министри на държавите-членки на Европейския съюз, която се състоя онлайн, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

В разговорите бе обсъдена актуалната ситуация по отношение на конфликта в Иран и обстановката в региона на Близкия изток.

В контекста на сигурността на българските граждани израелският външен министър Гидеон Саар увери първия ни дипломат, че израелското правителство има готовност да съдейства при необходимост от завръщането в България на краткосрочно пребиваващи български граждани.

По време на разговорите първият ни дипломат изрази пълна солидарност с Кувейт и кувейтския народ във връзка с иранските нападения срещу цели в страната, които представляват грубо нарушение на суверенитета на Кувейт. От своя страна, министър Ал-Сабах декларира пълния ангажимент за сигурността на българските граждани, намиращи се на територията на страната, както и готовността си за евентуално съдействие при ескалация на напрежението.

В разговора си с вицепремиера и външен министър на Йордания Айман Сафади министър Нейнски изрази солидарност с йорданската страна в настоящия критичен за региона период. Двамата се обединиха около разбирането, че Иран следва да прекрати ударите по съседни държави и да работи за деескалация на напрежението. Бе поставен акцент и върху необходимостта настоящата криза да не отклонява вниманието от ситуацията в Газа и изпълнението на втората фаза от Всеобхватния план за прекратяване на конфликта в Газа, допълват от МВнР.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 0 Отговор
    важнот е че:

    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмнеАEЦ-а и yнищожи тоя кoфти ГЕНбългaрcки

    03:20 02.03.2026

  • 2 Кучкар

    2 0 Отговор
    Не знаех,че женските животни които лаят могат и да говорят

    03:29 02.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове