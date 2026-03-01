Емил Дечев: Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР

Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР. Останалите петима за момента остават. Това обяви пред NOVA служебният вътрешен министър Емил Дечев.
Ще има промени и в ръководствата на районните управления.
Аз и моят екип имаме план за работа във връзка с изборите. Този план е стартиран. В петък сутринта в ГДНП предстои национално съвещание, вървим по план, каза Дечев.
1 Киро Шприца
Коментиран от #7, #53, #99
18:39 01.03.2026
2 Сменяй
Коментиран от #10, #15, #84
18:41 01.03.2026
4 Пич
Коментиран от #19
18:41 01.03.2026
5 Промяна
Коментиран от #13
18:41 01.03.2026
6 Бай Данчо
18:42 01.03.2026
7 Боко и Шиши Магнитски
До коментар #1 от "Киро Шприца":Нашето МВР.
Коментиран от #98
18:42 01.03.2026
9 Още
18:42 01.03.2026
10 Промяна
До коментар #2 от "Сменяй":МАФИЯТА КА ТЕЗИ КОИТО БЕЗ ИЗБОПИ С МЕТЕЖИТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ГИ НАЗНАЧИ ПРЕЗИДЕНСТВО БЕЗ ЛЕГИТИМНО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ ТОВА Е МАФИЯТА С ОВЛАДЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА ВЛАСТ БЕЗ ИЗБОРИ МАФИОТСКО НАСИЛИЕ НАД ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
18:43 01.03.2026
12 Дориана
Коментиран от #18, #27
18:44 01.03.2026
13 Ирония
До коментар #5 от "Промяна":С НАШЕ МВР ИЗБОРИ ПРАВИМ, ФАЛШИВИ БЮЛЕТИНИ, С КОРУМПИРАНИ "КАЛИНКИ" , КОИТО СЕ СНИМАТ ПРЕД ГЕРБА С ШИШКО МАГНИТСКИ, ОВЛАДЯВАНЕ СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ ОТ ДВЕТЕ ПРАСЕТА БОКО И ШИШИ МАГНИТСКИ.
Коментиран от #24
18:45 01.03.2026
14 Гнилоч ,
18:45 01.03.2026
15 Промяна
До коментар #2 от "Сменяй":ШАЙКАТА ШАРЛАТАНИ ПЕТРОХАНЦИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ЗАЩО НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА МЕТЕЖИТЕ КОИТО ВЪРШАТ ТУК КОЙ ГИ ДЪРЖИ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ТОЗИ Е СЛУЖЕБЕН НАЗНАЧЕТ ЗА ИЗБОРИТЕ А НЕ ДА БЕЗЧИНСТВА КАТО МУТРА
Коментиран от #20
18:45 01.03.2026
17 цитат
Коментиран от #23
18:46 01.03.2026
18 Промяна
До коментар #12 от "Дориана":НИЩОТО БОЛНОТО ТОЗИ ДАЖЕ НЕ Е СПЕЧЕЛИЛ ИЗБОРИТЕ ВЪРШИ ТЕРОР НАД ЦЯЛАТА ИНСТИТУЦИЯ МУТРАТА НА ОЛИГАРСИТЕ БЕЗЧИНСТВА
18:47 01.03.2026
20 Брат
До коментар #15 от "Промяна":Извинявай, но хайде първо се научи да пишеш правилно и после изказвай Мнение. Нещо ми го играеш Герберче.
Коментиран от #29
18:47 01.03.2026
21 Дон балон
18:47 01.03.2026
22 кочо чистеменски
18:48 01.03.2026
23 Промяна
До коментар #17 от "цитат":КАКЪВ ШИШИ ТЕ ГОНИ ТОЗИ ДА НЕ Е МУТРАТА НА ОЛИГАРСИТЕ НАЗНАЧЕТ ЗА ИЗБОРИТЕ НАЗНАЧАВА СВОИ СЛУГИ ДА КОРПОРАТИНЕН ВОТ ВЕЧЕ Е В МВР ЗА ШАРЛАТАНИТЕ КУПЕН
Коментиран от #41
18:48 01.03.2026
24 Промяна
До коментар #13 от "Ирония":ОПИСВАШ МУТРЕНСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ТОЗИ СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОРИГАРСИ КУПУВАТЕ ИЗБОРИТЕ ВИЖДА СЕ ЯСНО ЧЕРВЕНИТЕ СВИНЕ ПЛАЩАТ НА СРУГИТЕ СИ ДА ВЪРШАТ МРЪСНАТА РАБОТА
Коментиран от #28
18:50 01.03.2026
25 парадокси
18:50 01.03.2026
26 Браво на Емил Дечев!! Има топки!!
Коментиран от #35
18:51 01.03.2026
27 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "Дориана":Виж го този на снимката. Такова нагло и надуто същество не бяхме виждали. Държа се надменно и в Народното събрание. Този глупак не знае ли, че няма по-висш орган в България. И уж правист бил. Пеевски и Бойко вече ми станаха симпатични, като ги сравнявам с тези наглеци на Гюров.
Коментиран от #31, #33
18:52 01.03.2026
28 Ирония
До коментар #24 от "Промяна":ОПИСВАШ МУТРЕНСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ТОЗИ СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОРИГАРСИ И ВТУК НА КАДЪР НА ДС - ШИШИ МАГНИТСКИ, КОЙТО КУПУВА ИЗБОРИТЕ ВИЖДА СЕ ЯСНО ЧЕРВЕНИТЕ СВИНЕ ПЛАЩАТ НА СРУГИТЕ СИ ДА ВЪРШАТ МРЪСНАТА РАБОТА.
18:52 01.03.2026
29 Промяна
До коментар #20 от "Брат":АЗ СЪМ СИ АЗ ТИ КАК РЕШИ КАКВО СЪМ АЗ ЗАЩИТАВАМ БЪЛГАРИЯ КОРПОРАТИВЕТ ВОТ ДЕЧЕВ ВЕЧЕ Е ОСИГУРИЛ НАШЕ МВР НАЗНАЧЕН СЛУЖЕБЕН СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ
Коментиран от #38, #39, #43, #60
18:52 01.03.2026
30 Държава
18:53 01.03.2026
31 Пич
До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":Я се прегледай
Коментиран от #37
18:53 01.03.2026
33 Истината
До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":Емил Дечев е пример за български съдия, който съчетава професионализъм, принципност и отдаденост към правото. Със своята работа той допринася за утвърждаването на справедливостта и доверието в съдебната система. В решенията си се ръководи от закона и моралната отговорност към обществото. Неговата дейност показва, че съдията не е просто тълкувател на нормите, а пазител на правовия ред и човешкото достойнство. Сега най-достоен ппемиер!!!
Коментиран от #46, #49, #55, #58
18:54 01.03.2026
34 Евгени от Алфапласт
18:54 01.03.2026
35 Промяна
До коментар #26 от "Браво на Емил Дечев!! Има топки!!":ДЕЧЕВ НАЗНАЧЕН СЛУЖЕБЕН СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ВЕЧЕ ОСИГУРИ КОРПОРАТИВЕН ВОТ НА НАШЕ МВР АЛАБАЛАТА
18:54 01.03.2026
36 Мими, размърдай тая глава
18:55 01.03.2026
37 Промяна
До коментар #31 от "Пич":ДЕЧЕВ Е СЛУЖЕБЕН И ДОКОГА СМЯТА ЧЕ ЩЕ ЦАРУВА НАГЛЕЦ Е СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ПРАСЕТА Е
Коментиран от #40, #44
18:55 01.03.2026
38 Боже
До коментар #29 от "Промяна":Пази България!
18:55 01.03.2026
39 Ирония
До коментар #29 от "Промяна":АЗ ЗАЩИТАВАМ БЪЛГАРИЯ. ТИ ЗАЩИТАВАШ НАШЕ МВР НА ШИШИ МАГНИТСКИ. НАЗНАЧЕН СЛУЖЕБЕН СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ И САМ ОЛИГАРХ И КОРУПЦИОНЕР Е ШИШИ МАГНИТСКИ.
Коментиран от #42
18:56 01.03.2026
40 Ирония
До коментар #37 от "Промяна":ШИШИ Е КОРУПЦИОНЕР И БАНДИТ.
ВСИЧКИ НЕГОВИ ВНЕДРЕНИ КЪРТИЦИ В МВР ДА СЕ ОТСТРАНЯТ!
18:57 01.03.2026
41 Ирония
До коментар #23 от "Промяна":КВИ ШАРЛАТАНИ ТЕ ГОНЯТ БРЕ. ПО-ГОЛЕМИ ШАРЛАТАНИ ОТ БОКО И ШИШИ НЯМА!! ДВАМАТА БАНДИТА И ТЕХНИТЕ ПРОТЕЖЕТА В МВР ВЪЪЪЪН!!
Коментиран от #59
18:58 01.03.2026
42 Промяна
До коментар #39 от "Ирония":ДЕЧЕВ Е НАЗНАЧЕН С ПРЕВРАТ КОГО ЗАЩИТАВА ХАХАХА ТЕЗИ КОИТО НАПРАВИХА ПРЕВРАТА А В ПРЕЗИДИНСТВОТО НЯМА ИЗБРАН ЛЕГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТ НО И ТОВА ЩЕ МИНЕ ДА ЗНАЕШ ДЕЧЕВ Е СЛУГА И НИЩО ПОВЕЧЕ ОВЛАДЯ МВР ЯСНО Е КАТО ЗАПЛАШВА И ВЪРШИ ТЕРОР ХАХАХАХА
Коментиран от #52
19:00 01.03.2026
44 Ирония
До коментар #37 от "Промяна":ШИШИ МАГНИТСКИ И БОКО ТИКВАТА В ЗАТВОРА! ВЕДНАГА! ТАМ ИМ Е МЯСТОТО! И ВСИЧКИ КОРУМПИРАНИ КАДРИ В МВР, ПРИХВАНАТИ ОТ ДВАМАТА БАНДИТА ШИШИ И БОКО ВЪН ОТ МВР!
ДАВАЙ ДЕЧЕВ, ИЗРИНИ МРЪСОТИЯТА!
Коментиран от #50
19:01 01.03.2026
46 Промяна
До коментар #33 от "Истината":АМА ЧЕ ГНУСОТИЯ ПО ГНУСОТИЯ НАЙ ГНУСОТИЯ НА ЧЕРВЕНИТЕ ПРАСЕТА ПРЕВРАТАДЖИИТЕ ДОКОГА СМЯТАТЕ ЧЕ ЩЕ УДЪРЖИТЕ С ТЕРОР ХАХАХАХА
Коментиран от #51
19:01 01.03.2026
47 Давай Дечев
Коментиран от #63
19:01 01.03.2026
48 Лена
19:02 01.03.2026
49 Хи хи
До коментар #33 от "Истината":Бившата му жена не е на същото мнение , чети !
19:02 01.03.2026
50 Промяна
До коментар #44 от "Ирония":ИРОНИЯТА ЧЕ ПРЕВРАТАДЖИИТЕ СА ЗА ЗАТВОРА СЕГА ВЕДНАГА КАКВОТО И ДА ЛЪЖЕШ ТУК СЕ ВИЖДА КОЙ НАПРАВИ ОВЛАДЯВАНЕ НА ВЛАСТТА И КОЙ Е ЗА ЗАТВОРА А ТИ СИ ДРАСКАЙ ТУК
Коментиран от #56
19:03 01.03.2026
52 Ирония
До коментар #42 от "Промяна":ШИШИ МАГНИТСКИ И БОКО КЮЛЧЕВ ПАЧКОВ ЧРЕЗ ПИНЧЕРИТЕ СИ ТОШКО И БАЛАБАНКО, ЗАЕДНО С ДИВАННИЯ ЧЕРВЕЙ ЧАЛГАРЯ ИСКАТ ДА НАПРАВЯТ ПРЕВРАТ И ДА ОЧЕРНЯТ ДОСТОЕН ЧОВЕК КАТО ЕМИЛ ДЕЧЕВ - ПРЕМИЕРА, КОЙТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МОРАЛЕН И ДОСТОЕН ЧОВЕК, КАКВИТО СА РЯДКОСТ ВЕЧЕ В БЪЛГАРИЯ!!!
Коментиран от #54
19:04 01.03.2026
53 Сменил го бил
До коментар #1 от "Киро Шприца":Лора Крумова му подсказваше как ги бил сменил, щото той не се е срещал с всички сменени.
Браво Лорче, трудно се взимат 10 000 евро заплата..
19:04 01.03.2026
54 Промяна
До коментар #52 от "Ирония":ИРОНИЯТА ЧЕ ПРЕВРАТАДЖИИТЕ СА ЗА ЗАТВОРА СЕГА ВЕДНАГА КАКВОТО И ДА ЛЪЖЕШ ТУК СЕ ВИЖДА КОЙ НАПРАВИ ОВЛАДЯВАНЕ НА ВЛАСТТА И КОЙ Е ЗА ЗАТВОРА А ТИ СИ ДРАСКАЙ ТУК
19:05 01.03.2026
55 РЕАЛИСТ
До коментар #33 от "Истината":Това , което виждам е един глупак с физиономия и държане на председател на ТКЗС . Нула култура, нула възпитание , използващ тъпи селски лафове, на които се радва. На хартия не знам и не искам да знам , какъв е. Начело на МВР никога не е имало такъв тъпак.
19:06 01.03.2026
56 Ирония
До коментар #50 от "Промяна":ШИШИ Е КОРУПЦИОНЕР И БАНДИТ, БОКО ТИКВАТА СЪЩО.
ВСИЧКИ ТЕХНИ ВНЕДРЕНИ КЪРТИЦИ В МВР ДА СЕ ОТСТРАНЯТ!
Коментиран от #62, #66
19:06 01.03.2026
57 Никой
19:07 01.03.2026
58 Митко
До коментар #33 от "Истината":Не знам колко добър съдия е но виж на маса няма равен ,много му личи ! Добър е и в танците като му гледам снимките
Коментиран от #64
19:08 01.03.2026
61 Чест и почитания на Емил Дечев!
Коментиран от #70
19:08 01.03.2026
64 Внимавай!
До коментар #58 от "Митко":Троловете на Шиши Магнитски използват едни и същи очернящи и клеветящи похвати.
19:10 01.03.2026
65 И още...
До коментар #62 от "Данчо":Емил Дечев се отличава с умерен и аргументиран стил, който вдъхва доверие и усещане за професионална стабилност. Той поставя акцент върху върховенството на закона и необходимостта от устойчиви реформи, които да укрепят институциите. С ясна визия и последователност в позициите си, Дечев показва, че обществената отговорност върви ръка за ръка с личната почтеност. Неговият подход съчетава експертност и прагматизъм, което го прави разпознаваем и уважаван в публичното пространство.
Коментиран от #100
19:11 01.03.2026
66 Промяна
До коментар #56 от "Ирония":АМА ТЕБЕ ТЕ Е СТРАХ ОТ ДВАМА ЧОВЕКА ЛИ ХАХАХА ХАХАХА ЖАЛКИ МАФИОТИ
Коментиран от #69
19:11 01.03.2026
67 Истината
До коментар #59 от "Промяна":Емил Дечев впечатлява с балансиран подход и устойчивост в отстояването на принципите си. Той говори ясно и аргументирано по теми, свързани с реформите и независимостта на институцийте, като поставя обществения интерес на първо място. В изказванията и действията му личи стремеж към прозрачност, професионална етика и последователност. Подобен стил на работа създава усещане за стабилност и предвидимост — качества, които са особено ценни в динамична обществена среда.
19:11 01.03.2026
68 Промяна
До коментар #60 от "Евгени от Алфапласт":Я СЕ ВИЖ ТИ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАШ ХАХАХАХАХА ДРАСКАЧИ
Коментиран от #71
19:12 01.03.2026
69 Ирония
До коментар #66 от "Промяна":ТАКА Е, ПРАВ СИ - ШИШИ МАГНИТСКИ И БОКО ТИКВАТА СА ЖАЛКИ МАФИОТИ!!
Коментиран от #72
19:12 01.03.2026
70 Промяна
До коментар #61 от "Чест и почитания на Емил Дечев!":ДЕЧЕВ Е НАЗНАЧЕН И НИЩО ПОВЕЧЕ ВЪРШИ МРЪСНАТА РАБОТА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАПСИ НА ТЕЗИ КОИТОПЛАЩАТ МЕТЕЖИТЕ СЕГА
Коментиран от #73
19:13 01.03.2026
71 Ирония
До коментар #68 от "Промяна":ТРОЛЪТ НА ШИШИ МАГНИТСКИ И БОКО ТИКВОКО, КРИЕЩ СЕ ПОД ИМЕТО "ПРОМЯНА" БЪЛВА КОМЕНТАРИ НА КОНВЕЙР.
Коментиран от #76, #77
19:14 01.03.2026
72 Промяна
До коментар #69 от "Ирония":НЯМАШ ДУМИ ПАПАГАЛ СИ ЧЕ И НЕВЕЖА СИ МАФИОТИТЕ СЕГА НАЗНАЧИХА ГЮРОВИТЕ ДА РУШАТ ДЪРЖАВАТА НИ АЛЧНИ ОТДАВНА ПОДГОТВЯНИТЕ МЕТЕЖИ СМЯТАТ ЧЕ С ТЕРОР ЩЕ ВЕКУВАТ
Коментиран от #75
19:15 01.03.2026
73 Ирония
До коментар #70 от "Промяна":ШИШИ МАГНИТСКИ И БОКО ТИКВАТА СА НАЗНАЧЕНИ ДА ВЪРШАТ МРЪСНАТА РАБОТА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАПСИ НА ТЕЗИ КОИТО ПЛАЩАТ, ЗА ДА ИМ ФАЛШИФИЦИРАТ БЮЛЕТИНИТЕ И ДА КУПУВАТ ГЛАСОВЕ!
19:15 01.03.2026
74 Българин
До всички Българи от Мен!
Честита Баба Марта!
Първата лястовица да Ви носи шастие,
първият щъркел успехи, а първата
мартеничка - здраве за цялата година!
19:16 01.03.2026
75 Ирония
До коментар #72 от "Промяна":НЯМАШ ДУМИ ПАПАГАЛ СИ ЧЕ И НЕВЕЖА СИ МАФИОТИТЕ ШИШИ И БОКО СИ БЯХА НАЗНАЧИЛИ "КАЛИНКИ" В МВР ДА ИМ ВЪРШАТ МРЪСНАТА РАБОТА, ДА ИМ ПРИКРИВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ГОДИНИ НАРЕД, ДА РУШАТ ДЪРЖАВАТА НИ, АЛЧНИ МАФИОТИ ШИШИ И БОКО.
Коментиран от #79
19:17 01.03.2026
76 Промяна
До коментар #71 от "Ирония":ЧОВЕК СЪМ ЧОВЕК СЪМ И СПРИ ДА РЪСИШ ОБИДИ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА НИ ЗАЩОТО ОСВЕН РАЗНИ МУТРИ ПРАСЕТА МАФИОТИ ТУК ЖИВЕЯТ И ДРУГИ БЪЛГАРИ
Коментиран от #83
19:18 01.03.2026
77 Евгени от Алфапласт
До коментар #71 от "Ирония":Боко му е пийнал мозъка със сламка. Сварил го е като жаба как се вари. Неспасяем е.😂
Коментиран от #80
19:18 01.03.2026
78 Браво на Емил Дечев!! Има топки!!
19:18 01.03.2026
79 Промяна
До коментар #75 от "Ирония":АМА ТИ ИМАШ ЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ВСИЧКАТА ГНУСОТИЯ КОЯТО ДРАСКАШ ТУК ГНУСОТИЯ ДО ГНУСОТИЯ
Коментиран от #81
19:19 01.03.2026
80 Така е! Прав си!
До коментар #77 от "Евгени от Алфапласт":Повтаря опорни точки на Шиши и Боко без критично мислене. Хахаха ;-))
19:20 01.03.2026
81 Ирония
До коментар #79 от "Промяна":ШИШИ И БОКО СА МАФИОТИ!
МАФИЯТА ВЪН!
МАФИЯТА В ЗАТВОРА!
19:21 01.03.2026
82 Промяна
Коментиран от #85
19:23 01.03.2026
83 Ирония
До коментар #76 от "Промяна":МУТРИТЕ ШИШИ МАГНИТСКИ И БОКО ТИКВАТА, НА КОИТО СИ СЛУГА, НЕ СА ДЪРЖАВАТА!
ДЪРЖАВАТА Е НАРОДА, КОЙТО ИСКА ДА ГИ ИЗМЕТЕ!
ДАВАЙ, ЕМИЛ ДЕЧЕВ, ИЗРИНИ МАФИОТСКИТЕ СТРУКТУРИ В МВР НА ШИШИ И БОКОООООО!!! 😂
19:23 01.03.2026
84 големдебил
До коментар #2 от "Сменяй":Голям ентусиазъм ви гони.Дежа вю,така беше и с шарлатаните.Ще видим докога ще трае радостта ви.
Коментиран от #87, #89, #90
19:25 01.03.2026
85 Ирония
До коментар #82 от "Промяна":ТРОЛЪТ СЛУГА НА ШИШИ И БОКО Е ЛЪЖЕЦ, ПОДВИЗАВАЩ СЕ ПОД ИМЕТО "ПРОМЯНА"!
19:25 01.03.2026
86 Емил Дечев достоен вътрешен министър!!!
Коментиран от #96
19:27 01.03.2026
87 Възмутен
До коментар #84 от "големдебил":Разликата е, че тук не става дума за сляп ентусиазъм, а за конкретни действия и поета отговорност. Когато има ясно заявен план, организационни мерки и публична отчетност, това не е „дежавю“, а нормално функциониране на институциите. Скептицизмът е здравословен, но е по-честно да се съди по резултатите, а не предварително да се лепят етикети. Нека видим какво ще бъде постигнато – критиката е смислена, когато стъпва на факти, а не на предположения.
19:28 01.03.2026
88 Име
19:28 01.03.2026
89 Радул
До коментар #84 от "големдебил":Спокойно, ентусиазмът не е престъпление. По-лошо е вечното мрънкане без аргументи. Ако всяка промяна автоматично ви изглежда като „дежа вю“, проблемът може би не е в промяната, а в нагласата. Нека първо видим резултатите, после ще раздаваме етикети.
19:29 01.03.2026
90 Мнение
До коментар #84 от "големдебил":Сравненията с „шарлатани“ звучат удобно, но са кухи без факти. Тук говорим за конкретни управленски решения и поет ангажимент. Ако има грешки — ще се видят. Но предварителното отписване е просто евтин скептицизъм.
Коментиран от #94
19:30 01.03.2026
91 Голямо геройство
19:32 01.03.2026
92 дцоиас
19:33 01.03.2026
93 Слави
19:34 01.03.2026
94 големдебил
До коментар #90 от "Мнение":Щом ви устройва полиотпадъкът мунчо,да ви е честит.И още много Боташ договори да си подпише,а вие да плащате.Аз съм подредил живота.Да му мислят мунчопоклонниците.
19:35 01.03.2026
95 Браво!
19:41 01.03.2026
96 Промяна
До коментар #86 от "Емил Дечев достоен вътрешен министър!!!":ОВЛАДЯ ИНСТИТУЦИЯТА ДЕЧЕВ РАДЕВ СПОКОЙНО НАВСЯКЪДЕ СА НАШИ СЛУГИ НА ХРАНИЛКАТА СА АКЦИЯ СТРАХ В ДЕЙСТВИЕ АЛАБАЛАТА НАШЕ МВР ВСИЧКО Е ТОЧНО СПОКОЙНО
19:42 01.03.2026
97 Промяна
19:42 01.03.2026
98 Българин
До коментар #7 от "Боко и Шиши Магнитски":А трябваше изборите да са с меверето на боко и шиши!
Сега не е честно!
19:51 01.03.2026
99 САМО КОМЕНТИРАМ 😉
До коментар #1 от "Киро Шприца":
Няма да е тяхното. Време си беше за смяна.
.
19:53 01.03.2026
100 Сериозно ли
До коментар #65 от "И още...":Прилича на пияно селско говедо
19:54 01.03.2026
101 Ха ХаХа
Боко му даде пари и охрана
19:55 01.03.2026