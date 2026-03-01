Новини
Емил Дечев: Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР

1 Март, 2026 19:33, обновена 1 Март, 2026 18:38

Останалите петима за момента остават, заяви вътрешният министър

Емил Дечев: Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР. Останалите петима за момента остават. Това обяви пред NOVA служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Ще има промени и в ръководствата на районните управления.

Аз и моят екип имаме план за работа във връзка с изборите. Този план е стартиран. В петък сутринта в ГДНП предстои национално съвещание, вървим по план, каза Дечев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киро Шприца

    20 13 Отговор
    Нашто мевере.

    Коментиран от #7, #53, #99

    18:39 01.03.2026

  • 2 Сменяй

    45 16 Отговор
    И режи до Кокал герберската мафия

    Коментиран от #10, #15, #84

    18:41 01.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    21 23 Отговор
    Тъкмо написах в предишна тема , че глупаците не знаят какво говорят !!! Поредният НПО либераст злепостави паветниците не ПП с признание, че овладяват МВР за да няма честни избори, и да бръмчат с флашките!!!

    Коментиран от #19

    18:41 01.03.2026

  • 5 Промяна

    18 24 Отговор
    С НАШЕ МВР ИЗБОРИ ПРАВИМ С АЛАБАЛАТА С ПРЕЗИДЕНТА С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ СЪС ГЮРОВИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНСТВО БЕЗ ЛЕГИТИМНО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ ТОВА СЕ КАЗВА НАСИЛИЕ ПОДМЯНА ОВЛАДЯВАНЕ НАД ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #13

    18:41 01.03.2026

  • 6 Бай Данчо

    19 15 Отговор
    Сбе вие не сте ли турени само да проведете избори? Защо го раздавате шерифи?

    18:42 01.03.2026

  • 7 Боко и Шиши Магнитски

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "Киро Шприца":

    Нашето МВР.

    Коментиран от #98

    18:42 01.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Още

    18 5 Отговор
    може !

    18:42 01.03.2026

  • 10 Промяна

    8 17 Отговор

    До коментар #2 от "Сменяй":

    МАФИЯТА КА ТЕЗИ КОИТО БЕЗ ИЗБОПИ С МЕТЕЖИТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ГИ НАЗНАЧИ ПРЕЗИДЕНСТВО БЕЗ ЛЕГИТИМНО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ ТОВА Е МАФИЯТА С ОВЛАДЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА ВЛАСТ БЕЗ ИЗБОРИ МАФИОТСКО НАСИЛИЕ НАД ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

    18:43 01.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дориана

    28 15 Отговор
    Трябва да има тотална чистка с уволнения не само в МВР , но и във всички завладени институции от Борисов и Пеевски. Всички съюзници и проводници на корупцията и мафията трябва да бъдат освободени, за да се освободи България от корупционни схеми.

    Коментиран от #18, #27

    18:44 01.03.2026

  • 13 Ирония

    18 4 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    С НАШЕ МВР ИЗБОРИ ПРАВИМ, ФАЛШИВИ БЮЛЕТИНИ, С КОРУМПИРАНИ "КАЛИНКИ" , КОИТО СЕ СНИМАТ ПРЕД ГЕРБА С ШИШКО МАГНИТСКИ, ОВЛАДЯВАНЕ СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ ОТ ДВЕТЕ ПРАСЕТА БОКО И ШИШИ МАГНИТСКИ.

    Коментиран от #24

    18:45 01.03.2026

  • 14 Гнилоч ,

    8 0 Отговор
    шуробаджанащина , рушвети , на второ работно място при мафията и всевъзможни субекти , което им носи далеч по - големи суми ежемесечно и екстрено !

    18:45 01.03.2026

  • 15 Промяна

    12 13 Отговор

    До коментар #2 от "Сменяй":

    ШАЙКАТА ШАРЛАТАНИ ПЕТРОХАНЦИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ЗАЩО НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА МЕТЕЖИТЕ КОИТО ВЪРШАТ ТУК КОЙ ГИ ДЪРЖИ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ТОЗИ Е СЛУЖЕБЕН НАЗНАЧЕТ ЗА ИЗБОРИТЕ А НЕ ДА БЕЗЧИНСТВА КАТО МУТРА

    Коментиран от #20

    18:45 01.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 цитат

    18 9 Отговор
    Кой ти позволява да махаш хората на Шиши ,това е безобразие,особено Русенският началник,човека на Даниел Митов

    Коментиран от #23

    18:46 01.03.2026

  • 18 Промяна

    11 9 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    НИЩОТО БОЛНОТО ТОЗИ ДАЖЕ НЕ Е СПЕЧЕЛИЛ ИЗБОРИТЕ ВЪРШИ ТЕРОР НАД ЦЯЛАТА ИНСТИТУЦИЯ МУТРАТА НА ОЛИГАРСИТЕ БЕЗЧИНСТВА

    18:47 01.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Брат

    10 10 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    Извинявай, но хайде първо се научи да пишеш правилно и после изказвай Мнение. Нещо ми го играеш Герберче.

    Коментиран от #29

    18:47 01.03.2026

  • 21 Дон балон

    8 10 Отговор
    Емил Дечев: Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР демек ще правим избори с наше МВР

    18:47 01.03.2026

  • 22 кочо чистеменски

    7 3 Отговор
    г-н дечев този пазач от дясната ти страна ,не беше ли пазача и на борисов щото съм го виждал като че ли пазеше мутрите на прехода или греша

    18:48 01.03.2026

  • 23 Промяна

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "цитат":

    КАКЪВ ШИШИ ТЕ ГОНИ ТОЗИ ДА НЕ Е МУТРАТА НА ОЛИГАРСИТЕ НАЗНАЧЕТ ЗА ИЗБОРИТЕ НАЗНАЧАВА СВОИ СЛУГИ ДА КОРПОРАТИНЕН ВОТ ВЕЧЕ Е В МВР ЗА ШАРЛАТАНИТЕ КУПЕН

    Коментиран от #41

    18:48 01.03.2026

  • 24 Промяна

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "Ирония":

    ОПИСВАШ МУТРЕНСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ТОЗИ СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОРИГАРСИ КУПУВАТЕ ИЗБОРИТЕ ВИЖДА СЕ ЯСНО ЧЕРВЕНИТЕ СВИНЕ ПЛАЩАТ НА СРУГИТЕ СИ ДА ВЪРШАТ МРЪСНАТА РАБОТА

    Коментиран от #28

    18:50 01.03.2026

  • 25 парадокси

    3 1 Отговор
    Само софийския шеф не е сменен, защото аргумента , че трябва да бъде сменен гл.секретар на МВР беше, че при протестите в столицата МВР е допуснало вандалски прояви в София.

    18:50 01.03.2026

  • 26 Браво на Емил Дечев!! Има топки!!

    18 12 Отговор
    Емил Дечев е по-корав и от Бойко Рашков, и от Демерджиев!!! Емил Дечев е изключително морален и достоен човек, компетентен, безпристрастен.

    Коментиран от #35

    18:51 01.03.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    9 11 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Виж го този на снимката. Такова нагло и надуто същество не бяхме виждали. Държа се надменно и в Народното събрание. Този глупак не знае ли, че няма по-висш орган в България. И уж правист бил. Пеевски и Бойко вече ми станаха симпатични, като ги сравнявам с тези наглеци на Гюров.

    Коментиран от #31, #33

    18:52 01.03.2026

  • 28 Ирония

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    ОПИСВАШ МУТРЕНСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ТОЗИ СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОРИГАРСИ И ВТУК НА КАДЪР НА ДС - ШИШИ МАГНИТСКИ, КОЙТО КУПУВА ИЗБОРИТЕ ВИЖДА СЕ ЯСНО ЧЕРВЕНИТЕ СВИНЕ ПЛАЩАТ НА СРУГИТЕ СИ ДА ВЪРШАТ МРЪСНАТА РАБОТА.

    18:52 01.03.2026

  • 29 Промяна

    5 6 Отговор

    До коментар #20 от "Брат":

    АЗ СЪМ СИ АЗ ТИ КАК РЕШИ КАКВО СЪМ АЗ ЗАЩИТАВАМ БЪЛГАРИЯ КОРПОРАТИВЕТ ВОТ ДЕЧЕВ ВЕЧЕ Е ОСИГУРИЛ НАШЕ МВР НАЗНАЧЕН СЛУЖЕБЕН СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    Коментиран от #38, #39, #43, #60

    18:52 01.03.2026

  • 30 Държава

    5 3 Отговор
    където полицията провежда изборите, я наричат ПОЛИЦЕЙСКА държава.

    18:53 01.03.2026

  • 31 Пич

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":

    Я се прегледай

    Коментиран от #37

    18:53 01.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Истината

    8 6 Отговор

    До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":

    Емил Дечев е пример за български съдия, който съчетава професионализъм, принципност и отдаденост към правото. Със своята работа той допринася за утвърждаването на справедливостта и доверието в съдебната система. В решенията си се ръководи от закона и моралната отговорност към обществото. Неговата дейност показва, че съдията не е просто тълкувател на нормите, а пазител на правовия ред и човешкото достойнство. Сега най-достоен ппемиер!!!

    Коментиран от #46, #49, #55, #58

    18:54 01.03.2026

  • 34 Евгени от Алфапласт

    8 5 Отговор
    А така! Сменяй смотаните гербесъци некадърни!🤣

    18:54 01.03.2026

  • 35 Промяна

    7 7 Отговор

    До коментар #26 от "Браво на Емил Дечев!! Има топки!!":

    ДЕЧЕВ НАЗНАЧЕН СЛУЖЕБЕН СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ВЕЧЕ ОСИГУРИ КОРПОРАТИВЕН ВОТ НА НАШЕ МВР АЛАБАЛАТА

    18:54 01.03.2026

  • 36 Мими, размърдай тая глава

    2 0 Отговор
    Остават 5. Ама кои, бе?

    18:55 01.03.2026

  • 37 Промяна

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "Пич":

    ДЕЧЕВ Е СЛУЖЕБЕН И ДОКОГА СМЯТА ЧЕ ЩЕ ЦАРУВА НАГЛЕЦ Е СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ПРАСЕТА Е

    Коментиран от #40, #44

    18:55 01.03.2026

  • 38 Боже

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Пази България!

    18:55 01.03.2026

  • 39 Ирония

    2 6 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    АЗ ЗАЩИТАВАМ БЪЛГАРИЯ. ТИ ЗАЩИТАВАШ НАШЕ МВР НА ШИШИ МАГНИТСКИ. НАЗНАЧЕН СЛУЖЕБЕН СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ И САМ ОЛИГАРХ И КОРУПЦИОНЕР Е ШИШИ МАГНИТСКИ.

    Коментиран от #42

    18:56 01.03.2026

  • 40 Ирония

    9 5 Отговор

    До коментар #37 от "Промяна":

    ШИШИ Е КОРУПЦИОНЕР И БАНДИТ.
    ВСИЧКИ НЕГОВИ ВНЕДРЕНИ КЪРТИЦИ В МВР ДА СЕ ОТСТРАНЯТ!

    18:57 01.03.2026

  • 41 Ирония

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "Промяна":

    КВИ ШАРЛАТАНИ ТЕ ГОНЯТ БРЕ. ПО-ГОЛЕМИ ШАРЛАТАНИ ОТ БОКО И ШИШИ НЯМА!! ДВАМАТА БАНДИТА И ТЕХНИТЕ ПРОТЕЖЕТА В МВР ВЪЪЪЪН!!

    Коментиран от #59

    18:58 01.03.2026

  • 42 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #39 от "Ирония":

    ДЕЧЕВ Е НАЗНАЧЕН С ПРЕВРАТ КОГО ЗАЩИТАВА ХАХАХА ТЕЗИ КОИТО НАПРАВИХА ПРЕВРАТА А В ПРЕЗИДИНСТВОТО НЯМА ИЗБРАН ЛЕГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТ НО И ТОВА ЩЕ МИНЕ ДА ЗНАЕШ ДЕЧЕВ Е СЛУГА И НИЩО ПОВЕЧЕ ОВЛАДЯ МВР ЯСНО Е КАТО ЗАПЛАШВА И ВЪРШИ ТЕРОР ХАХАХАХА

    Коментиран от #52

    19:00 01.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ирония

    5 5 Отговор

    До коментар #37 от "Промяна":

    ШИШИ МАГНИТСКИ И БОКО ТИКВАТА В ЗАТВОРА! ВЕДНАГА! ТАМ ИМ Е МЯСТОТО! И ВСИЧКИ КОРУМПИРАНИ КАДРИ В МВР, ПРИХВАНАТИ ОТ ДВАМАТА БАНДИТА ШИШИ И БОКО ВЪН ОТ МВР!
    ДАВАЙ ДЕЧЕВ, ИЗРИНИ МРЪСОТИЯТА!

    Коментиран от #50

    19:01 01.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Истината":

    АМА ЧЕ ГНУСОТИЯ ПО ГНУСОТИЯ НАЙ ГНУСОТИЯ НА ЧЕРВЕНИТЕ ПРАСЕТА ПРЕВРАТАДЖИИТЕ ДОКОГА СМЯТАТЕ ЧЕ ЩЕ УДЪРЖИТЕ С ТЕРОР ХАХАХАХА

    Коментиран от #51

    19:01 01.03.2026

  • 47 Давай Дечев

    5 5 Отговор
    Mачкай чадърите на мафията!

    Коментиран от #63

    19:01 01.03.2026

  • 48 Лена

    5 1 Отговор
    И този ще свърши като Цицелков

    19:02 01.03.2026

  • 49 Хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Истината":

    Бившата му жена не е на същото мнение , чети !

    19:02 01.03.2026

  • 50 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ирония":

    ИРОНИЯТА ЧЕ ПРЕВРАТАДЖИИТЕ СА ЗА ЗАТВОРА СЕГА ВЕДНАГА КАКВОТО И ДА ЛЪЖЕШ ТУК СЕ ВИЖДА КОЙ НАПРАВИ ОВЛАДЯВАНЕ НА ВЛАСТТА И КОЙ Е ЗА ЗАТВОРА А ТИ СИ ДРАСКАЙ ТУК

    Коментиран от #56

    19:03 01.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ирония

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "Промяна":

    ШИШИ МАГНИТСКИ И БОКО КЮЛЧЕВ ПАЧКОВ ЧРЕЗ ПИНЧЕРИТЕ СИ ТОШКО И БАЛАБАНКО, ЗАЕДНО С ДИВАННИЯ ЧЕРВЕЙ ЧАЛГАРЯ ИСКАТ ДА НАПРАВЯТ ПРЕВРАТ И ДА ОЧЕРНЯТ ДОСТОЕН ЧОВЕК КАТО ЕМИЛ ДЕЧЕВ - ПРЕМИЕРА, КОЙТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МОРАЛЕН И ДОСТОЕН ЧОВЕК, КАКВИТО СА РЯДКОСТ ВЕЧЕ В БЪЛГАРИЯ!!!

    Коментиран от #54

    19:04 01.03.2026

  • 53 Сменил го бил

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Киро Шприца":

    Лора Крумова му подсказваше как ги бил сменил, щото той не се е срещал с всички сменени.
    Браво Лорче, трудно се взимат 10 000 евро заплата..

    19:04 01.03.2026

  • 54 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Ирония":

    ИРОНИЯТА ЧЕ ПРЕВРАТАДЖИИТЕ СА ЗА ЗАТВОРА СЕГА ВЕДНАГА КАКВОТО И ДА ЛЪЖЕШ ТУК СЕ ВИЖДА КОЙ НАПРАВИ ОВЛАДЯВАНЕ НА ВЛАСТТА И КОЙ Е ЗА ЗАТВОРА А ТИ СИ ДРАСКАЙ ТУК

    19:05 01.03.2026

  • 55 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "Истината":

    Това , което виждам е един глупак с физиономия и държане на председател на ТКЗС . Нула култура, нула възпитание , използващ тъпи селски лафове, на които се радва. На хартия не знам и не искам да знам , какъв е. Начело на МВР никога не е имало такъв тъпак.

    19:06 01.03.2026

  • 56 Ирония

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "Промяна":

    ШИШИ Е КОРУПЦИОНЕР И БАНДИТ, БОКО ТИКВАТА СЪЩО.
    ВСИЧКИ ТЕХНИ ВНЕДРЕНИ КЪРТИЦИ В МВР ДА СЕ ОТСТРАНЯТ!

    Коментиран от #62, #66

    19:06 01.03.2026

  • 57 Никой

    0 0 Отговор
    Нещо не става ясно - но това е положението.

    19:07 01.03.2026

  • 58 Митко

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Истината":

    Не знам колко добър съдия е но виж на маса няма равен ,много му личи ! Добър е и в танците като му гледам снимките

    Коментиран от #64

    19:08 01.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Чест и почитания на Емил Дечев!

    2 8 Отговор
    Емил Дечев е обществена фигура, която се отличава с последователност, експертност и ясна позиция по важни въпроси, свързани с правовия ред. В работата си демонстрира ангажираност към реформите и стремеж към по-голяма прозрачност и справедливост. Подходът му се характеризира с диалогичност и уважение към институциите, което създава усещане за стабилност и отговорност. Той показва, че лидерството изисква не само компетентност, но и смелост да защитаваш принципите си.

    Коментиран от #70

    19:08 01.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Внимавай!

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "Митко":

    Троловете на Шиши Магнитски използват едни и същи очернящи и клеветящи похвати.

    19:10 01.03.2026

  • 65 И още...

    2 3 Отговор

    До коментар #62 от "Данчо":

    Емил Дечев се отличава с умерен и аргументиран стил, който вдъхва доверие и усещане за професионална стабилност. Той поставя акцент върху върховенството на закона и необходимостта от устойчиви реформи, които да укрепят институциите. С ясна визия и последователност в позициите си, Дечев показва, че обществената отговорност върви ръка за ръка с личната почтеност. Неговият подход съчетава експертност и прагматизъм, което го прави разпознаваем и уважаван в публичното пространство.

    Коментиран от #100

    19:11 01.03.2026

  • 66 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Ирония":

    АМА ТЕБЕ ТЕ Е СТРАХ ОТ ДВАМА ЧОВЕКА ЛИ ХАХАХА ХАХАХА ЖАЛКИ МАФИОТИ

    Коментиран от #69

    19:11 01.03.2026

  • 67 Истината

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Промяна":

    Емил Дечев впечатлява с балансиран подход и устойчивост в отстояването на принципите си. Той говори ясно и аргументирано по теми, свързани с реформите и независимостта на институцийте, като поставя обществения интерес на първо място. В изказванията и действията му личи стремеж към прозрачност, професионална етика и последователност. Подобен стил на работа създава усещане за стабилност и предвидимост — качества, които са особено ценни в динамична обществена среда.

    19:11 01.03.2026

  • 68 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "Евгени от Алфапласт":

    Я СЕ ВИЖ ТИ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАШ ХАХАХАХАХА ДРАСКАЧИ

    Коментиран от #71

    19:12 01.03.2026

  • 69 Ирония

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Промяна":

    ТАКА Е, ПРАВ СИ - ШИШИ МАГНИТСКИ И БОКО ТИКВАТА СА ЖАЛКИ МАФИОТИ!!

    Коментиран от #72

    19:12 01.03.2026

  • 70 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #61 от "Чест и почитания на Емил Дечев!":

    ДЕЧЕВ Е НАЗНАЧЕН И НИЩО ПОВЕЧЕ ВЪРШИ МРЪСНАТА РАБОТА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАПСИ НА ТЕЗИ КОИТОПЛАЩАТ МЕТЕЖИТЕ СЕГА

    Коментиран от #73

    19:13 01.03.2026

  • 71 Ирония

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "Промяна":

    ТРОЛЪТ НА ШИШИ МАГНИТСКИ И БОКО ТИКВОКО, КРИЕЩ СЕ ПОД ИМЕТО "ПРОМЯНА" БЪЛВА КОМЕНТАРИ НА КОНВЕЙР.

    Коментиран от #76, #77

    19:14 01.03.2026

  • 72 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #69 от "Ирония":

    НЯМАШ ДУМИ ПАПАГАЛ СИ ЧЕ И НЕВЕЖА СИ МАФИОТИТЕ СЕГА НАЗНАЧИХА ГЮРОВИТЕ ДА РУШАТ ДЪРЖАВАТА НИ АЛЧНИ ОТДАВНА ПОДГОТВЯНИТЕ МЕТЕЖИ СМЯТАТ ЧЕ С ТЕРОР ЩЕ ВЕКУВАТ

    Коментиран от #75

    19:15 01.03.2026

  • 73 Ирония

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Промяна":

    ШИШИ МАГНИТСКИ И БОКО ТИКВАТА СА НАЗНАЧЕНИ ДА ВЪРШАТ МРЪСНАТА РАБОТА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАПСИ НА ТЕЗИ КОИТО ПЛАЩАТ, ЗА ДА ИМ ФАЛШИФИЦИРАТ БЮЛЕТИНИТЕ И ДА КУПУВАТ ГЛАСОВЕ!

    19:15 01.03.2026

  • 74 Българин

    4 0 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    19:16 01.03.2026

  • 75 Ирония

    3 4 Отговор

    До коментар #72 от "Промяна":

    НЯМАШ ДУМИ ПАПАГАЛ СИ ЧЕ И НЕВЕЖА СИ МАФИОТИТЕ ШИШИ И БОКО СИ БЯХА НАЗНАЧИЛИ "КАЛИНКИ" В МВР ДА ИМ ВЪРШАТ МРЪСНАТА РАБОТА, ДА ИМ ПРИКРИВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ГОДИНИ НАРЕД, ДА РУШАТ ДЪРЖАВАТА НИ, АЛЧНИ МАФИОТИ ШИШИ И БОКО.

    Коментиран от #79

    19:17 01.03.2026

  • 76 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #71 от "Ирония":

    ЧОВЕК СЪМ ЧОВЕК СЪМ И СПРИ ДА РЪСИШ ОБИДИ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА НИ ЗАЩОТО ОСВЕН РАЗНИ МУТРИ ПРАСЕТА МАФИОТИ ТУК ЖИВЕЯТ И ДРУГИ БЪЛГАРИ

    Коментиран от #83

    19:18 01.03.2026

  • 77 Евгени от Алфапласт

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Ирония":

    Боко му е пийнал мозъка със сламка. Сварил го е като жаба как се вари. Неспасяем е.😂

    Коментиран от #80

    19:18 01.03.2026

  • 78 Браво на Емил Дечев!! Има топки!!

    2 5 Отговор
    Емил Дечев се отличава с последователна позиция в защита на принципите на правовата държава и институционалната отговорност. Той демонстрира спокойствие и аргументираност дори в сложни обществени ситуации, което създава усещане за стабилност и професионална зрялост. В работата си поставя акцент върху прозрачността и необходимостта от дългосрочни решения, а не краткосрочни компромиси. Неговият публичен образ се свързва с компетентност, умерен тон и уважение към закона и обществото.

    19:18 01.03.2026

  • 79 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #75 от "Ирония":

    АМА ТИ ИМАШ ЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ВСИЧКАТА ГНУСОТИЯ КОЯТО ДРАСКАШ ТУК ГНУСОТИЯ ДО ГНУСОТИЯ

    Коментиран от #81

    19:19 01.03.2026

  • 80 Така е! Прав си!

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "Евгени от Алфапласт":

    Повтаря опорни точки на Шиши и Боко без критично мислене. Хахаха ;-))

    19:20 01.03.2026

  • 81 Ирония

    2 5 Отговор

    До коментар #79 от "Промяна":

    ШИШИ И БОКО СА МАФИОТИ!
    МАФИЯТА ВЪН!
    МАФИЯТА В ЗАТВОРА!

    19:21 01.03.2026

  • 82 Промяна

    3 3 Отговор
    ДЕЧЕВ МЕ НАЗНАЧИ ДА ТРОЛЯ ТУК АМА АС ДУМ ТУПА КАТО ГУС ХАХАХАЙХААА

    Коментиран от #85

    19:23 01.03.2026

  • 83 Ирония

    2 5 Отговор

    До коментар #76 от "Промяна":

    МУТРИТЕ ШИШИ МАГНИТСКИ И БОКО ТИКВАТА, НА КОИТО СИ СЛУГА, НЕ СА ДЪРЖАВАТА!
    ДЪРЖАВАТА Е НАРОДА, КОЙТО ИСКА ДА ГИ ИЗМЕТЕ!
    ДАВАЙ, ЕМИЛ ДЕЧЕВ, ИЗРИНИ МАФИОТСКИТЕ СТРУКТУРИ В МВР НА ШИШИ И БОКОООООО!!! 😂

    19:23 01.03.2026

  • 84 големдебил

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сменяй":

    Голям ентусиазъм ви гони.Дежа вю,така беше и с шарлатаните.Ще видим докога ще трае радостта ви.

    Коментиран от #87, #89, #90

    19:25 01.03.2026

  • 85 Ирония

    2 4 Отговор

    До коментар #82 от "Промяна":

    ТРОЛЪТ СЛУГА НА ШИШИ И БОКО Е ЛЪЖЕЦ, ПОДВИЗАВАЩ СЕ ПОД ИМЕТО "ПРОМЯНА"!

    19:25 01.03.2026

  • 86 Емил Дечев достоен вътрешен министър!!!

    2 3 Отговор
    Емил Дечев показва решителност и ясна управленска воля в един изключително чувствителен момент. Смяната на ръководни кадри и заявеният конкретен план за работа около изборите говорят за стремеж към по-голяма дисциплина, отговорност и прозрачност в системата на МВР. Важно е, когато става дума за изборен процес, институциите да действат организирано и проактивно — а заявката за национално съвещание и работа „по план“ показва именно такъв подход. Това е сигнал за сериозност и ангажираност към честността на вота и стабилността на държавата.

    Коментиран от #96

    19:27 01.03.2026

  • 87 Възмутен

    2 4 Отговор

    До коментар #84 от "големдебил":

    Разликата е, че тук не става дума за сляп ентусиазъм, а за конкретни действия и поета отговорност. Когато има ясно заявен план, организационни мерки и публична отчетност, това не е „дежавю“, а нормално функциониране на институциите. Скептицизмът е здравословен, но е по-честно да се съди по резултатите, а не предварително да се лепят етикети. Нека видим какво ще бъде постигнато – критиката е смислена, когато стъпва на факти, а не на предположения.

    19:28 01.03.2026

  • 88 Име

    2 3 Отговор
    …искаме и смяна на прокурори и съдии.И тиквата и шопара в кауша …

    19:28 01.03.2026

  • 89 Радул

    2 3 Отговор

    До коментар #84 от "големдебил":

    Спокойно, ентусиазмът не е престъпление. По-лошо е вечното мрънкане без аргументи. Ако всяка промяна автоматично ви изглежда като „дежа вю“, проблемът може би не е в промяната, а в нагласата. Нека първо видим резултатите, после ще раздаваме етикети.

    19:29 01.03.2026

  • 90 Мнение

    2 3 Отговор

    До коментар #84 от "големдебил":

    Сравненията с „шарлатани“ звучат удобно, но са кухи без факти. Тук говорим за конкретни управленски решения и поет ангажимент. Ако има грешки — ще се видят. Но предварителното отписване е просто евтин скептицизъм.

    Коментиран от #94

    19:30 01.03.2026

  • 91 Голямо геройство

    1 0 Отговор
    сега ше цъфнем и вържем!След 5 месеца,Пеевски ще е виновен!

    19:32 01.03.2026

  • 92 дцоиас

    1 4 Отговор
    Браво, всички калинки на ГЕРБ и другата свиня с ритници и да се махат. Вече 35 г само мижат милиционерите докато разбойниците ограбиха България. Не можаха да хванат нито 1 разбойник от ГЕРБ. Да се махат и на борсата.

    19:33 01.03.2026

  • 93 Слави

    1 0 Отговор
    Това ли е чегъртането?

    19:34 01.03.2026

  • 94 големдебил

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "Мнение":

    Щом ви устройва полиотпадъкът мунчо,да ви е честит.И още много Боташ договори да си подпише,а вие да плащате.Аз съм подредил живота.Да му мислят мунчопоклонниците.

    19:35 01.03.2026

  • 95 Браво!

    1 1 Отговор
    Каквото почукало, такова се обадило! Да се ориентират, какво ще се случва след 19.04

    19:41 01.03.2026

  • 96 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #86 от "Емил Дечев достоен вътрешен министър!!!":

    ОВЛАДЯ ИНСТИТУЦИЯТА ДЕЧЕВ РАДЕВ СПОКОЙНО НАВСЯКЪДЕ СА НАШИ СЛУГИ НА ХРАНИЛКАТА СА АКЦИЯ СТРАХ В ДЕЙСТВИЕ АЛАБАЛАТА НАШЕ МВР ВСИЧКО Е ТОЧНО СПОКОЙНО

    19:42 01.03.2026

  • 97 Промяна

    2 1 Отговор
    ОВЛАДЯ ИНСТИТУЦИЯТА ДЕЧЕВ РАДЕВ СПОКОЙНО НАВСЯКЪДЕ СА НАШИ СЛУГИ НА ХРАНИЛКАТА СА АКЦИЯ СТРАХ В ДЕЙСТВИЕ АЛАБАЛАТА НАШЕ МВР ВСИЧКО Е ТОЧНО СПОКОЙНО

    19:42 01.03.2026

  • 98 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Боко и Шиши Магнитски":

    А трябваше изборите да са с меверето на боко и шиши!
    Сега не е честно!

    19:51 01.03.2026

  • 99 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Киро Шприца":



    Няма да е тяхното. Време си беше за смяна.


    .

    19:53 01.03.2026

  • 100 Сериозно ли

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "И още...":

    Прилича на пияно селско говедо

    19:54 01.03.2026

  • 101 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Дечев е пълен боклук.
    Боко му даде пари и охрана

    19:55 01.03.2026

