Близо 60 000 българи са напуснали Германия през последната година

8 Февруари, 2026 09:27

Германската статистическа служба събира данните за миграцията на база променено местожителство

Близо 60 000 българи са напуснали Германия през последната година - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В периода ноември 2024 г. - октомври 2025 г. 58 450 българи са напуснали Германия. Макар сънародниците ни да остават третата най-голяма група сред европейските мигранти в обратната посока, входящият поток не успява да компенсира отлива.

Това показват данни на федералната статистическа служба на Германия. В резултат на двата процеса българите в Германия са намалели с 11 930 души в 12-те месеца на изследването, съобщава в "Сега". Статистиката е в съзвучие с наблюдаваните в последните години тенденции миграцията в Европа да обръща посоката си.

Това се вижда от известно време и в нашата демографска статистика. Данните за 2025 г. ще бъдат обявени в следващите месеци, но тези за предходната 2024 г. показват, че всеки трети, дошъл да живее в България от чужбина, е с българско гражданство. През 2024 г. 52 189 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България, като от тях 51,5% са граждани на страни извън ЕС, а 34,9% имат българско гражданство. 13,6% са граждани на ЕС, пише БГНЕС.

Германската статистическа служба събира данните за миграцията на база променено местожителство, като не включва хората, които са се преместили за по-малко от три месеца и хората, които сменят два адреса в Германия в рамките на 6 месеца. Тъй като статистиката следи адресните регистрации, а не броят на хората, то в нея вероятно има хора, които са сменили повече от веднъж адреса си. Дори така обаче тенденциите са любопитни.

В нито един месец от периода ноември 2024 г. - октомври 2025 г. нетната миграция на българите в Германия не е положителна, т.е. в нито един месец входящият поток не е по-голям от изходящия. При румънците например има месеци с отрицателна нетна миграция и месеци с положителна. В по-малка степен това се наблюдава и при поляците, и при други националности в Европа.

Най-много са намалели поляците в Германия – с 14 875 души, а българите са на второ място. Доста голямо намаление има и при хърватите – с 10 676 души. Следващите по отрицателна нетна миграция са румънците – по-малко с 5333 души, гърците - с 2010 души, и унгарците – с 1056 души.

Въпреки отлива, българите остават третата най-голяма група по входяща миграция в Германия след румънците и поляците, като румънците изпреварват в пъти останалите. По данни на нашата статистика над 700 000 българи живеят в други държави в Европа. Най-многобройна е диаспората ни в Германия - 371 128 души към 1 януари 2024 г. На второ място е Испания със 112 834 български граждани, живеещи там. 60 494 българи живеят в Нидерландия, 48 659 - в Италия, 13 021 - в Чехия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цели

    60 3 Отговор
    катуни се връщат в родината си .

    09:30 08.02.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 25 Отговор
    РУСКИТЕ МЮФТИИ СЕ ОПЛАКВАТ
    ЧЕ В РУСИЯ ТАТАРИТЕ ОТ ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ
    СПРЕЛИ ДА ХОДЯТ НА ДЖАМИЯ
    ..... ПОНЕЖЕ НЕ ИСКАЛИ ДА СЕ МЕШАТ С
    УАХАБИТИТЕ ВАРВАРИ ОТ СРЕДНА АЗИЯ
    ....

    Коментиран от #36

    09:31 08.02.2026

  • 3 Как

    64 2 Отговор
    Прецахаха се социалните помощи. Стана по трудно вземането им. Каква да правят там?

    Коментиран от #59

    09:31 08.02.2026

  • 4 Свободен

    26 33 Отговор
    Новата дестинация е Русия!
    Плащат в юани, бият и еб...т гастарбайтерите!
    Все неща, любими на копеите, те обичат твърдата ръка и камшика!

    Коментиран от #16, #21, #35

    09:32 08.02.2026

  • 5 Чики рики

    49 3 Отговор
    Пишете цигани!

    09:33 08.02.2026

  • 6 Напуснали Германия

    37 3 Отговор
    Но не се връщат в България, що ли

    Коментиран от #23

    09:33 08.02.2026

  • 7 ужаст

    23 3 Отговор
    Клетниците не са издържали на омразното германско Евро.

    09:35 08.02.2026

  • 8 Емигрант

    30 11 Отговор
    Платена дезинформация, аз съм в Дортмунд, всяка седмиц пристигат по няколко човека от бг и търсят помощ с установяване. Не говоря за търтеи от малцинствата

    Коментиран от #13, #22, #64

    09:41 08.02.2026

  • 9 Кирил

    15 3 Отговор
    В Чехия е по добре.

    09:41 08.02.2026

  • 10 Паразитите са се преместили

    28 1 Отговор
    на друга кьорсофра.
    Правят по няколко чавета и ходят в общината да търсят “деЦки”.
    Ханс развъжда ромеите от своя джоб.

    09:42 08.02.2026

  • 11 Това означава

    18 2 Отговор
    Че 60000 ромляни са се върнали?!

    Коментиран от #33

    09:45 08.02.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    26 14 Отговор
    Англия, Франция и Германия се превърнаха в Халифат. Който е ходил там знае. За това българите товарят багажа на колите и се прибират тихомълком в България. Великият българин, големия държавник Бойко Борисов изгради държава за чудо и приказ. Поклон до земи.

    Коментиран от #14

    09:45 08.02.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    14 4 Отговор

    До коментар #8 от "Емигрант":

    Дортмунд е един от малкото градове, който не е превзет от араби, турци, пакистанци и цигани. Заксен и до някъде Бранденбург също са си Германия.

    Коментиран от #67

    09:47 08.02.2026

  • 14 Който е ходил

    5 38 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    знае че лъжеш за Англия, Франция и Германия. За останалото си прав. Бойко Борисов е единствения български политик ДОКАЗАЛ че работи за България и българите и хората затова си гласуват най-много за него.

    Коментиран от #31

    09:48 08.02.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 3 Отговор
    ЗА ВАРВАРИТЕ ОТ ПУСТИНЯТА , ТУРЦИЯ
    И ХИМАЛАИТЕ ... БГ ЦИГАНИНА СИ Е БГ ЦИГАНИН ....
    ... ВЪПРЕКИ ЧЕ СА РОДНИНИ .....
    И ЗАТОВА ГИ МАЧКАТ :) БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
    СА НАЙ - ТОЛЕРАНТНИТЕ ЗА ЦИГАНИ ДЪРЖАВИ
    .... А МОЛДОВА СИ Е НАРАВО ТЯХНАТА РОДИНА
    - ТАМ СА СИ ЦИГАНИ КАТО АХМЕД ДЕМИР ДОГАН

    09:52 08.02.2026

  • 16 Няма Нито Една

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    Капейка
    Да се е записала за Обосрацията на Путин.

    А изминаха 4 години
    Откакто Реват

    За ПУТИНУ
    За МАТУШКА.

    Капейките се оказа Страхливи Плъхове.

    Коментиран от #26

    09:53 08.02.2026

  • 17 хари потър

    16 2 Отговор
    е па ще си дойдат като богати пенсионери. там и 5 г да бачкаш си с по голема пенсия отколкото в бг с 30г стаж..Идват си 65г богаташи защото си имат и къщи и жилища тук и защото не им се живее в навалица от африка и не им се пушат цигари по 7 евро и какво им липсва в БЪЛГАРИЯ и евро си имат официално А Младите не са по бачкането и отлива е по голям..Кое не е нормално

    Коментиран от #44

    09:54 08.02.2026

  • 18 Преселил се в Русия

    6 4 Отговор
    Българите са се преселили от Германия в Матушка - раят на земята !

    09:55 08.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Това е постоянен поток

    14 1 Отговор
    ромуланци с дисаги на рамо непрестанно се мъкнат там да мърсят.
    Търсят все на баницата мекото.
    Просто, циганскаизмет.

    09:56 08.02.2026

  • 21 Зъл пес

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    Начело с Фатмака,напред!

    09:57 08.02.2026

  • 22 Механик

    14 8 Отговор

    До коментар #8 от "Емигрант":

    Интересно такива като тебе какво търсят в български форум? Нали сте се "уредили в живота"? Забравете за нас, ако обичате! Ние спокойно ще минем и без вашите "мъдри" съвети и надзидателно-поучителни речи и забележки. Ние нали не ви учим как да слугувате на немски бабички и как да миете чинии?

    Коментиран от #25

    09:59 08.02.2026

  • 23 Смехоран

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Напуснали Германия":

    Щот чуха че следващия мин.предс. Мунчо сухарев ще ги води към Раша.

    09:59 08.02.2026

  • 24 Фори

    10 0 Отговор
    Русия търси работници. Ще внасят много индийци. Но там трябва да се работи , не може цял живот на социални помощи.

    Коментиран от #38

    09:59 08.02.2026

  • 25 защо бе

    6 4 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    пречим ти на пропагандата ли?

    10:01 08.02.2026

  • 26 Механик

    15 5 Отговор

    До коментар #16 от "Няма Нито Една":

    Ми то и ти вече 4 години викаш за Украина от дивана в Св. Влас, па не ловиш мешката и пушката да ходиш в Покровск.
    Присмял се хърбел на щърбел.

    10:01 08.02.2026

  • 27 Дивите ромейски орди

    4 0 Отговор
    са тръгнали обратно, но на тяхно място идват нови постоянно.
    Сменят се само числата за малко, а нападението си остава.

    10:02 08.02.2026

  • 28 Курсант

    4 0 Отговор
    Все ми се струва,че притчата за Настрадин Ходжа и магарето е вярна.Нещо не се получава с броенето +/- .

    10:02 08.02.2026

  • 29 Пишете истината

    9 0 Отговор
    и кажете че са цигани, толкова ли е сложно?
    Или е тайна?

    10:04 08.02.2026

  • 30 Факти

    13 2 Отговор
    Със сигурност тези българи няма да се върнат в бг за 800 - 1000 € месечна заплата ! бг чорбаджиите да не се надяват напразно . Просто няма начин !

    Коментиран от #46

    10:04 08.02.2026

  • 31 Лалугер

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Който е ходил":

    И милиони минуси да цъкате,няма да промените истината.Поздравявам автора за коментара.

    10:04 08.02.2026

  • 32 Напуснал

    5 1 Отговор
    В Казан съм... в Казан съм!

    10:06 08.02.2026

  • 33 Данко Харсъзина

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Това означава":

    Циганите си стоят там. На тях си им е добре. Прибират се тези дето бачкат и дето учат след завършването.

    Коментиран от #41

    10:06 08.02.2026

  • 34 az СВО Победа 80

    9 1 Отговор
    Не ни трябват! Там да си стоят!
    Нали е много добре там.... 🤣🤣🤣

    10:06 08.02.2026

  • 35 БАРС

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    НЕ БОЙ СЕ ГАС БЪЛГАРИТЕ РАШКИТЕ НЕ ЗАЕАЧАТ НАПРОТИВ УВАЖАВАТ НИ.

    10:07 08.02.2026

  • 36 Крал Дарий

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Искаш да кажеш за Б ъ лга ро-Мо ха меда ните.

    10:07 08.02.2026

  • 37 цигански

    4 0 Отговор
    пандели и лакърдии…

    10:07 08.02.2026

  • 38 Индианци

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Фори":

    с калашници...

    10:08 08.02.2026

  • 39 Данко Харсъзина

    11 0 Отговор
    От щатите също доста народ се завърна.

    Коментиран от #48

    10:08 08.02.2026

  • 40 БАНко

    6 2 Отговор
    НАТООООООВЦИ , АМА ПИШЕТЕ ГИ НАВРЕМЕ ТЕЗИ РАБОТИ , НЕ СЛЕД ЕФЕКТА ОТ САНКЦИИТЕ НА УРСУСЕЛКОВЦИ !!!

    10:09 08.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Стандартът

    11 0 Отговор
    на живот в България се покачва а в Германия спада, нормално е да се обърне човекопоткът. Отделно България е много по-безопасна и всичко ти е познато. Само че тези дето се връщат ще се учудят че цените на всичко (от храна до жилища) са вече доста изравни с Германия

    Коментиран от #47

    10:11 08.02.2026

  • 43 РЕАЛИСТ

    15 1 Отговор
    Ще се върнат обратно. Като почувстват в България силата на еврото и ще им се приплаче. Скъпотия до шия, беднотия, доктори и зъболекари зяпнали едни големи усти за пари, полуграмотни учители, война по улиците при шофиране и ще осъзнаят грешката си.

    10:11 08.02.2026

  • 44 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "хари потър":

    Бачкаш поне 30 години за пенсия.

    Коментиран от #66

    10:13 08.02.2026

  • 45 И германци

    7 1 Отговор
    заминаващи в Русия!

    10:13 08.02.2026

  • 46 Не се връщат

    8 3 Отговор

    До коментар #30 от "Факти":

    бачкатори а хора със занаят. Един плочкаджия изкарва 5к евро без да си дава зор. В България живее като тузар и си има собствено жилище. За какво му е да стои вече в Германия? Да плаща данъци и да храни мигранти?

    Коментиран от #56

    10:14 08.02.2026

  • 47 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Стандартът":

    Тези които се завръщат знаят всичко. Те не тръгват току така.

    10:15 08.02.2026

  • 48 Тези

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Данко Харсъзина":

    които викаха за Тръмп...

    10:15 08.02.2026

  • 49 Опааа

    5 1 Отговор
    80% от тях са команчи!

    10:15 08.02.2026

  • 50 Зима е

    4 0 Отговор
    връщат се....

    10:17 08.02.2026

  • 51 НИКОЙ не пита

    6 3 Отговор
    Защо БЪЛГАРИЯ ЗАГИВА И ЕМИГРИРА..ДЕМОГРАФСКА КАТАСТРОФА...УНГАРИЯ КАЗАХСТАН цъфтят млади хора с по 3 деца ..тук се краде лъже мами до безобразие..затова...

    10:17 08.02.2026

  • 52 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор
    Благодарение на Бойко Борисов, България е икономическия тигър на Европа в момента. И не е бъкана с мигранти. После жълтокопитните пуснаха имигрантите и започва да се пълни.

    10:17 08.02.2026

  • 53 Ицо

    4 1 Отговор
    Бях в Питер! Навсякъде слушах, айнцу, цвайнцу, дрън!

    10:19 08.02.2026

  • 54 Данко Харсъзина

    2 10 Отговор
    Бойко Борисов възкреси България от пепелищата на комунизма и изгради модерна и просперираща държава, лидер в Европа в моента. Икономически тигър. За това миграцията се завръща. На готово. Готованци.

    10:21 08.02.2026

  • 55 Отвратително място за живеене

    4 3 Отговор
    Манталитет олеле майко! Парадоксалното е, че около 98%, макар и родени там не са местни, но ако ги питаш са чистокръвни германци. 😂

    10:22 08.02.2026

  • 56 Само отговарям

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Не се връщат":

    То за хората със занаят е ясно ! Въпросът е , че дори и онези , без занаят и те не искат да се връщат !

    10:30 08.02.2026

  • 57 Курсант

    5 0 Отговор
    Нещо не е ясно в цялата картина.
    Радваме се ,че се връщат,даже ги приканваме с бонуси по програма за 29 млн.Евро(Народни пари),а същевременно се намалява приносът им към 1,5 милиярда Евро дошли от чужбина средства,като помощ за роднини и съществена и най-голяма инвестиция.
    Дали това не е срамът на власт имащите за това,че прогониха над 2 млн.Български граждани.
    Все пак има известна утеха,че тия,които са от Европейския съюз са не от особено значение също,като миграцията от всяко села във великия град София.Просто е без значение дали е Ротердам или Джулюница.
    Всички,те са Европейски Съюз,бъдещата Конфедерация!

    Коментиран от #58

    10:34 08.02.2026

  • 58 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "Курсант":

    Напоследък роднините от България взеха да им изпращат пари. Те за това се завръщат.

    Коментиран от #61

    10:39 08.02.2026

  • 59 иво

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Как":

    За социалните помощи не знам, но беше особено неприятно, на коледен бонус да ми друснат 50% данък, съвсем отделно от този за заплатата. Имам го и фиша, мога да го покажа. Отношението на хората се промени, стана меко казано - учудващо неприятно. Аз съм също от тези, дето скоро се прибират, и не, не е заради тия прословути помощи. Пътищата на места са по-зле от българските вече, въпреки маркировката, и знаците. Здравната система, ако опреш до нея, си просто един рехнунг - да, лекуват те, ама и експериментират, и те смучат да им работиш, докато не се скапеш напълно, от експериментите им, след което изцяло те забравят, а и ако не си немец, НЯМА да получиш обезщетения за здравословни увреждания, нито напускане заради тях - не го признават. Все такива ми ти неща, които не бяха така допреди две години.

    10:55 08.02.2026

  • 60 Един от всички нас

    7 2 Отговор
    Работя единадесет години за една средно голяма немска фирма ,но винаги съм знаел, че ще се прибера в България. Дори тогава, когато условията за живот бяха несравнимо по-добри от сегашните. Купих си къща,коли на децата, кола за мен,трябваше едновременно да издържам студенка и това всичко без кредити. Всичко вложих в България и не позволих на децата си да идват и да се реализират в Германия. Не съжалявам за това и скоро се завръщат у дома. Завърших професионално обучение тук което ми гарантира веднага немски паспорт, но просто не го искам.Ако изключим лекарите и други високо квалифицирани кадри,мога да кажа ,че живота на българите в Германия ще става трудно-поносим. Става въпрос за трудолюбиви и борещи се хора, такива ,които спазват правилата по-вече и от немците.Много от тях ще се върнат,заради стреса ,сегрегацията, лицемерието ,непосилни данъци и такси ,които плащат , за.да се издържат милиони търтеи.

    Коментиран от #62

    10:58 08.02.2026

  • 61 Курсант

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Данко Харсъзина":

    Ти колко си изпратил?

    11:37 08.02.2026

  • 62 Крал Дарий

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Един от всички нас":

    Правилно си отбелязал за Здравеопазването.Аз също живея в Германия на най-доброто място в света,защото Бързата помощ идва за 10мин., да не се случва.Иначе казано ,Патриархатът,който си създал е прекрасен.Пренесъл си повелята на Партията в Германия,"Работете денонощно,неуморно,за да не се посрамим".Проблемът е,че тия,за които се трудиш и ,на които си купил дипломи разчитат на теб.Въпросът е докога.
    Ако трябва да кажа и лошо за Германия,цените на еко яйцата се вдигнаха със седем цента на бройка,а на ядките значително спаднаха и хората не ги купуват,защото са от Калифорния.

    11:55 08.02.2026

  • 63 Който учи висше

    1 0 Отговор
    образование в Германия и след това работи 2 години не се връща 8 години ,за тези години трябва да си намери работодател и да остане.

    11:58 08.02.2026

  • 64 аз съм в Дортмунд

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Емигрант":

    гледах в ютуб Дортмунд
    самия град и най вече в центъра почти няма германци
    и доста мръсно с графити по сградите и занемарено заради вскакви муджехидини и забрадени

    пролетарии от все страни съединявайте се

    12:03 08.02.2026

  • 65 Луд

    0 0 Отговор
    Едно уточнение,,Наскоро пишеха ,,ЕМИГРАНТИТЕ ИЗПРАЩАТ НАД МИЛЯРД ГОДИШНО,,Това не са емигранти а на Български език се казва ГУРБЕДЧИИ,,Емигрантите над 90% са получили отказ от Българска гражданство и вече 36год са граждани на други държави.Ако някои се интересува колко са такива след 1989год да вземе справка от министерството на съдебната система.Тези които нямат двойно гражданство нямат право да гласуват но да пращат пари имат право защото парите са като въздуха те граница ги не спира.

    12:45 08.02.2026

  • 66 така де

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Данко Харсъзина":

    бачкаш 30 г у българия в испания са 15 в германия 10 в турция също 10

    14:05 08.02.2026

  • 67 Ами да,

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    от труденички от балканите и източна Европа е превзет.

    14:48 08.02.2026

