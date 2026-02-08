Близо 60 000 българи са напуснали Германия през последната година

В периода ноември 2024 г. - октомври 2025 г. 58 450 българи са напуснали Германия. Макар сънародниците ни да остават третата най-голяма група сред европейските мигранти в обратната посока, входящият поток не успява да компенсира отлива.
Това показват данни на федералната статистическа служба на Германия. В резултат на двата процеса българите в Германия са намалели с 11 930 души в 12-те месеца на изследването, съобщава в "Сега". Статистиката е в съзвучие с наблюдаваните в последните години тенденции миграцията в Европа да обръща посоката си.
Това се вижда от известно време и в нашата демографска статистика. Данните за 2025 г. ще бъдат обявени в следващите месеци, но тези за предходната 2024 г. показват, че всеки трети, дошъл да живее в България от чужбина, е с българско гражданство. През 2024 г. 52 189 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България, като от тях 51,5% са граждани на страни извън ЕС, а 34,9% имат българско гражданство. 13,6% са граждани на ЕС, пише БГНЕС.
Германската статистическа служба събира данните за миграцията на база променено местожителство, като не включва хората, които са се преместили за по-малко от три месеца и хората, които сменят два адреса в Германия в рамките на 6 месеца. Тъй като статистиката следи адресните регистрации, а не броят на хората, то в нея вероятно има хора, които са сменили повече от веднъж адреса си. Дори така обаче тенденциите са любопитни.
В нито един месец от периода ноември 2024 г. - октомври 2025 г. нетната миграция на българите в Германия не е положителна, т.е. в нито един месец входящият поток не е по-голям от изходящия. При румънците например има месеци с отрицателна нетна миграция и месеци с положителна. В по-малка степен това се наблюдава и при поляците, и при други националности в Европа.
Най-много са намалели поляците в Германия – с 14 875 души, а българите са на второ място. Доста голямо намаление има и при хърватите – с 10 676 души. Следващите по отрицателна нетна миграция са румънците – по-малко с 5333 души, гърците - с 2010 души, и унгарците – с 1056 души.
Въпреки отлива, българите остават третата най-голяма група по входяща миграция в Германия след румънците и поляците, като румънците изпреварват в пъти останалите. По данни на нашата статистика над 700 000 българи живеят в други държави в Европа. Най-многобройна е диаспората ни в Германия - 371 128 души към 1 януари 2024 г. На второ място е Испания със 112 834 български граждани, живеещи там. 60 494 българи живеят в Нидерландия, 48 659 - в Италия, 13 021 - в Чехия.
