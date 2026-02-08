Белгия победи България за Купа Дейвис - Донски и Нестеров загубиха двойките

Белгия си осигури крайния успех срещу България за Купа Дейвис, след като поведе с недостижимото 3:0 след мача на двойки в Пловдив. Гостите демонстрираха по-здрави нерви в решителните моменти и не позволиха на нашия тандем да поднесе изненада.

Първият сет бе решен в тайбрек, където лъвовете наваксаха изоставане, но в края червените асове триумфираха със 7:5 точки. Във втората част българите показаха характер и на два пъти наваксаха пасив, като Донски и Нестеров вкараха играта в нов тайбрек. Там обаче един минипробив при 3:3 се оказа напълно достатъчен за белгийците да затворят срещата и да си подпечатат победата в мача.

След този резултат Белгия спечели сблъсъка категорично с 3:0. Предстои да стане ясно дали оставащите два мача на сингъл ще се проведат по програма, или ще бъдат отменени предвид вече решената развръзка.

ПЪРВИ СЕТ:

Българите стартираха убедително и спечелиха откриващия гейм на 30, с което поведоха в резултата.

Нестеров блесна със страхотен ретур, който за момент затрудни опитните белгийци в подаването им. За съжаление, гостите не допуснаха изненада, затвориха гейма на 15 и успяха да изравнят резултата.

Нашите момчета бяха безапелационни в своето подаване, като отпуснаха само точка на съперниците си и отново излязоха напред в резултата.

Българите бяха изключително близо до пробив след дълъг и труден гейм, в който Донски и Нестеров поставиха съперниците си под сериозно напрежение. Нашите момчета се добраха до точка за пробив, но за съжаление Жиле и Влиген показаха здрави нерви, удържаха подаването си и отново изравниха.

Последва труден сервис гейм и за нашите момчета, но те проявиха характер, успяха да го спечелят и отново излязоха напред в резултата за 3:2.

Белгийците не се огънаха под натиска и успяха отново да изравнят резултата след солиден сервис гейм.

Нашите момчета отново демонстрираха воля и заслужено излязоха напред в резултата за 4:3, притискайки „червените асове“ преди решителните моменти в първата част.

„Червените асове“ отново изравниха резултата след силен гейм, в който не оставиха много възможности на нашите тенисисти. Битката на корта стана още по-оспорвана, а нещата в първия сет видимо започнаха да отиват към решителен тайбрек.

Българският тандем затвори нов бърз гейм в своя полза, който завърши по най-добрия начин – с мощен и безпощаден смач на Донски.

Българският дует притисна сериозно съперниците си в опит да затвори сета още в десетия гейм. „Лъвовете“ показаха страхотна агресия и дори стигнаха до дюс в подаването на гостите, но опитните белгийци запазиха хладнокръвие и изравниха за 5:5, оставяйки развръзката на първата част за самия ѝ край.

Националите ни бяха изправени до стената, след като изостанаха с 0:40 в сервис гейма на Нестеров, но показаха изключително здрави нерви и успяха да изравнят. „Лъвовете“ не трепнаха и при четвъртата възможност за пробив пред белгийците, като в крайна сметка спечелиха това драматично подаване за 6:5.

Белгийците не се разконцентрираха от пропуснатите шансове и изравниха резултата с бърз сервис гейм. Гостите бяха категорични в подаването си, с което фиксираха 6:6 и пратиха развръзката на първия сет в решителен тайбрек.

Тайбрек: Първият минипробив в тайбрека отиде в актива на червените асове, които успяха да поведат с 3:1. Последва обаче двойна грешка на Жил, която върна надеждите на нашите момчета и резултатът бе изравнен за 3:3. В крайна сметка една неточност на лъвовете в самия край им костваше успеха в тази част и те отстъпиха в тайбрека със 7:5 точки.

ВТОРИ СЕТ:

Белгийците стартираха ударно втората част, като набързо спечелиха първия гейм в своя полза. Гостите не загубиха инерцията от тайбрека и успяха веднага да поведат в резултата.

„Лъвовете“ не оставиха съмнение в стабилността си и затвориха бърз гейм на 15, с което веднага възстановиха равенството във втория сет.

"Червените асове" набързо си върнаха водачеството във втория сет, след като записаха нов експресен гейм на сметката си.

Белгийците нанесоха тежък удар по амбициите на нашия тандем, след като реализираха пробив на 0 и поведоха с 3:1 в резултата.

Българският тандем демонстрира непримирим дух и буквално даде всичко от себе си в този пети гейм, за да се върне в битката. „Лъвовете“ показаха страхотна игра и успяха веднага да реализират рибрейк за 3:2.

Донски демонстрира истинска мощ в своето подаване и стартира гейма с два безапелационни аса. Българите не оставиха никакви шансове на съперника в тези минути и бързо затвориха частта, за да изравнят резултата за 3:3.

Нашите момчета набързо си осигуриха комфортна преднина от 0:40 в сервис гейма на Белгия. Въпреки че „червените асове“ опитаха да се измъкнат и спечелиха следващите две точки, българският тандем не позволи обрат. Нестеров изригна с феноменален ретур, който остави съперниците без отговор и донесе втори пореден пробив за България.

"Червените асове" реагираха веднага на натиска и достигнаха до две точки за връщане на пробива в подаването на нашите момчета. При втората възможност гостите не сбъркаха и след безпощаден ретур уинър успяха да изравнят резултата за 4:4.

Опитният белгийски дует записа експресен сервис гейм и не даде никакви шансове на нашите момчета в тези минути. С този успех гостите си върнаха водачеството за 5:4 и се приближиха само на гейм от крайната победа в срещата.

Българският тандем показа изключителна устойчивост и успя да изравни резултата за 5:5 в този напрегнат момент. Въпреки че се стигна до критичното 30:30 и белгийците бяха само на две точки от победата, „лъвовете“ запазиха хладнокръвие и спечелиха най-важните разигравания.

Червените асове бяха категорични в своето подаване и не оставиха изненади, с което си осигуриха минимум тайбрек във втората част. Белгийците отново поведоха в резултата за 6:5.

Българският дует премина през сериозни изпитания в този дванадесети гейм, но прояви характер и не допусна срещата да приключи тук. Въпреки трудностите, пред които бяха поставени, „лъвовете“ намериха начин да се измъкнат и изравниха за 6:6.

Тайбрек: Тайбрекът започна напълно равностойно, като до 3:3 сервиращите печелеха своите точки без никакви колебания. В този ключов момент обаче белгийците нанесоха своя удар и реализираха първия минипробив в подаването на Нестеров. Този аванс се оказа напълно достатъчен за „червените асове“, които не изпуснаха преднината си до края и затвориха тайбрека, а с това и мача.