Започва проверка на Център за настаняване в Смолян

Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) започва спешна проверка на Центъра за настаняване от семеен тип в Смолян след информация за живеещо в него момче, пострадало при нападение. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Контролният орган се е самосезирал от публикации в медиите, според които 16-годишно момче, настанено в Центъра, е прието в болница с фрактура на черепа и комоцио в резултат на побой. Инцидентът е станал извън територията на социалната услуга, се посочва в съобщението.

АКСУ ще провери дали полаганата грижа и създадената организация за работа отговарят на изискванията за качество.

От Областната дирекция на МВР съобщиха по-рано днес, че момче на 16 години е прието в болница след побой в Смолян. Съобщението за пребитото момче е подадено в 19,59 ч. снощи от дежурен възпитател в Центъра за наставяне от семеен тип, където пострадалият младеж живее.

Момчето разказало, че към 18,00 ч. неизвестни хора са го удряли с ръце и крака по тялото и главата. Младежът е бил закаран по-късно в центъра и впоследствие транспортиран от екип на Спешна помощ в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян.