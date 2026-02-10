Новини
България »
Започва проверка на Център за настаняване в Смолян

10 Февруари, 2026 18:24 1 194 10

  • смолян-
  • център за настаняване-
  • момче-
  • нападение

Контролният орган се е самосезирал от публикации в медиите

Започва проверка на Център за настаняване в Смолян - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) започва спешна проверка на Центъра за настаняване от семеен тип в Смолян след информация за живеещо в него момче, пострадало при нападение. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Контролният орган се е самосезирал от публикации в медиите, според които 16-годишно момче, настанено в Центъра, е прието в болница с фрактура на черепа и комоцио в резултат на побой. Инцидентът е станал извън територията на социалната услуга, се посочва в съобщението.

АКСУ ще провери дали полаганата грижа и създадената организация за работа отговарят на изискванията за качество.

От Областната дирекция на МВР съобщиха по-рано днес, че момче на 16 години е прието в болница след побой в Смолян. Съобщението за пребитото момче е подадено в 19,59 ч. снощи от дежурен възпитател в Центъра за наставяне от семеен тип, където пострадалият младеж живее.

Момчето разказало, че към 18,00 ч. неизвестни хора са го удряли с ръце и крака по тялото и главата. Младежът е бил закаран по-късно в центъра и впоследствие транспортиран от екип на Спешна помощ в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 странна работа?

    8 2 Отговор
    за жалби от родители за децата им към лама гуру подводния държавата не си мръдва пръста а за някакви си чужденци само от публикация в интернет вече назначват проверка??? това как да го тълкуваме? явно към ламата е имало протекция от високо равнище щом и да закрият полицейския участък в района з за даняма кой да му пречи

    Коментиран от #3

    18:31 10.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 @@@

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "странна работа?":

    Сандов и ДС кмета на София ги пазят

    18:36 10.02.2026

  • 4 Пак ли ти бе !

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Проверете бащата на някаква Саяна":

    Току що оскубах триъгълника на тази дето те из С ра !

    18:40 10.02.2026

  • 5 Гуцко

    9 2 Отговор
    да каже за Петрохан, там имало деца, за които той халхабер не е имал. Нали е социален, айде да изчезва вече тоя неадекватник

    18:45 10.02.2026

  • 6 Хмм

    1 1 Отговор
    дайте му името и ще разберем защо

    19:18 10.02.2026

  • 7 Тити

    1 0 Отговор
    У нас проверките са след дъжд качулка.

    20:05 10.02.2026

  • 8 Няма ли новина

    0 0 Отговор
    От политическия партизанин, който се изстреля с 200 от президентството ?!

    20:14 10.02.2026

  • 9 Къв център бре смешник...

    5 0 Отговор
    Днес беше съобщено че има 9,5% поскъпване на малката потребителска кошница само за 40 дни....

    20:18 10.02.2026

  • 10 Центъра за настаняване от семеен тип

    2 1 Отговор
    и живеещо в него момче ? Да не е с друго момче от семеен тип ?

    20:20 10.02.2026

