Започва проверка на Център за настаняване в Смолян

Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) започва спешна проверка на Центъра за настаняване от семеен тип в Смолян след информация за живеещо в него момче, пострадало при нападение. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).
Контролният орган се е самосезирал от публикации в медиите, според които 16-годишно момче, настанено в Центъра, е прието в болница с фрактура на черепа и комоцио в резултат на побой. Инцидентът е станал извън територията на социалната услуга, се посочва в съобщението.
АКСУ ще провери дали полаганата грижа и създадената организация за работа отговарят на изискванията за качество.
От Областната дирекция на МВР съобщиха по-рано днес, че момче на 16 години е прието в болница след побой в Смолян. Съобщението за пребитото момче е подадено в 19,59 ч. снощи от дежурен възпитател в Центъра за наставяне от семеен тип, където пострадалият младеж живее.
Момчето разказало, че към 18,00 ч. неизвестни хора са го удряли с ръце и крака по тялото и главата. Младежът е бил закаран по-късно в центъра и впоследствие транспортиран от екип на Спешна помощ в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 странна работа?
Коментиран от #3
18:31 10.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 @@@
До коментар #1 от "странна работа?":Сандов и ДС кмета на София ги пазят
18:36 10.02.2026
4 Пак ли ти бе !
До коментар #2 от "Проверете бащата на някаква Саяна":Току що оскубах триъгълника на тази дето те из С ра !
18:40 10.02.2026
5 Гуцко
18:45 10.02.2026
6 Хмм
19:18 10.02.2026
7 Тити
20:05 10.02.2026
8 Няма ли новина
20:14 10.02.2026
9 Къв център бре смешник...
20:18 10.02.2026
10 Центъра за настаняване от семеен тип
20:20 10.02.2026