Георги Първанов: Виждам троен модел – Борисов-Пеевски-Радев

„Промяната започва от нас“ – това каза БСП на последния Конгрес. За Крум Зарков мога да кажа само доби думи млад, енергичен, високоинтелигентен, почтен. Помня, че подаде две оставки, тръгна си без шум, отстоявайки своята позиция. Това заяви пред БНТ президентът Георги Първанов (2002-2012 г.).

„С цялото ми уважение към досегашното ръководство, те платиха сметката за онези договорки, шушу-мушу между други лидери. Аз по-рано бях казал, че е време да покажем воля, характер в управлението, без това да го ерозира. Не го направихме, затова изгубихме. Отношенията с ГЕРБ и ДПС – Ново начало натежаха на рейтинга на БСП. ГЕРБ са труден коалиционен партньор, тяхната коалиционна култура не е на най-високо ниво“, на мнение е той.

„Има реални шансове младият лидер да възстанови доверието на БСП и в опитните кадри, и в младите. Конкуренцията с Румен Радев няма да бъде безметежна от негова страна.

На мнение е, че има неясно положение в лявото пространство – някои говорят за партньорство с Радев.

„Аз твърдя конкуренция, защото в етап на предизборна кампания ние сме конкуренти с всички. Когато прескочим изборната кариера, тогава слагаме картите на масата, слагаме офертите и разсъждаваме има ли основа за партньорство. А и не съм чул Радев да се обърне към БСП и левицата като потенциални негови партньори”, подчерта Първанов.

Смята, че идеята за битка с „модела“ трябва да получи разшифровка за кой модел става дума: „Виждам един троен модел – Борисов, Пеевски и самият Радев. Не работят заедно, но де факто пречат в близка степен на развитието на българската политика.”

„Искам да реагирам остро на поведението на един провокатор и хулиган, даже няма да му споменавам името. Поведението му е недостойно“, категоричен е той.