Георги Първанов: Виждам троен модел – Борисов-Пеевски-Радев

„Промяната започва от нас“ – това каза БСП на последния Конгрес. За Крум Зарков мога да кажа само доби думи млад, енергичен, високоинтелигентен, почтен. Помня, че подаде две оставки, тръгна си без шум, отстоявайки своята позиция. Това заяви пред БНТ президентът Георги Първанов (2002-2012 г.).
„С цялото ми уважение към досегашното ръководство, те платиха сметката за онези договорки, шушу-мушу между други лидери. Аз по-рано бях казал, че е време да покажем воля, характер в управлението, без това да го ерозира. Не го направихме, затова изгубихме. Отношенията с ГЕРБ и ДПС – Ново начало натежаха на рейтинга на БСП. ГЕРБ са труден коалиционен партньор, тяхната коалиционна култура не е на най-високо ниво“, на мнение е той.
„Има реални шансове младият лидер да възстанови доверието на БСП и в опитните кадри, и в младите. Конкуренцията с Румен Радев няма да бъде безметежна от негова страна.
На мнение е, че има неясно положение в лявото пространство – някои говорят за партньорство с Радев.
„Аз твърдя конкуренция, защото в етап на предизборна кампания ние сме конкуренти с всички. Когато прескочим изборната кариера, тогава слагаме картите на масата, слагаме офертите и разсъждаваме има ли основа за партньорство. А и не съм чул Радев да се обърне към БСП и левицата като потенциални негови партньори”, подчерта Първанов.
Смята, че идеята за битка с „модела“ трябва да получи разшифровка за кой модел става дума: „Виждам един троен модел – Борисов, Пеевски и самият Радев. Не работят заедно, но де факто пречат в близка степен на развитието на българската политика.”
„Искам да реагирам остро на поведението на един провокатор и хулиган, даже няма да му споменавам името. Поведението му е недостойно“, категоричен е той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 АГАТ а Кристи
09:01 11.02.2026
3 УЖАС
09:02 11.02.2026
4 анти
09:02 11.02.2026
5 ХАХАХА
Коментиран от #23
09:03 11.02.2026
6 Първанов е милионер
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Зедно рита-е топчица с простата и крадлива Тиква Борисов и играеха с Вальо Златев тройка белот. Първанов да го поизтупат малко следствените органи за милионите, които притежава.
Коментиран от #33
09:03 11.02.2026
7 НЕ не
09:03 11.02.2026
8 име
Коментиран от #30
09:06 11.02.2026
9 Номероклатурчик
09:08 11.02.2026
10 Първанов-истинското му лице
09:10 11.02.2026
11 Пенчо
09:11 11.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ГОСПОДИН ПЪРВАНОВ
09:19 11.02.2026
14 И аз и аз
09:20 11.02.2026
15 На кривата ракета Космоса и пречил
09:20 11.02.2026
16 Гоце
09:21 11.02.2026
17 Аз от годин и повече
Договорено е между тях!
Днес опозицията са само ДПС, Възраждане и Нинова!
Първанов буквално казва същото, но мялко по- завоалирано.
ПОдкрепете опозицията, всеки сам да си реши за кого от трите опозициони партии да гласува. Инак ще имаме Путин в български вариант.
09:21 11.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... А ЖЕНАТА НА КИРО ДОБРЕВ ИМА ФИРМА С РУМЕН ГАЙТАНСКИ ВЪЛКА - ЧОВЕКА НА МАДЖО :)
.....
МОДЕЛА Е ГЕРБ - БСП - ДПС НН - ЗАЩОТО БИЗНЕС ТАТКОТО НА ПЕЕВСКИ Е ЧЕРВЕНИЯ ДС ОРЪЖЕЕН ТЪРГОВЕЦ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ :)
09:22 11.02.2026
20 Някой
09:24 11.02.2026
21 АГЕНТ ГОЦЕ
09:24 11.02.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПЪРВАНОВИ - ДОБРЕВИ - СИК - СУПЕР БОРОВЕЦ - БОЙКО БОРИСОВ - ОМАН - И ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ ?
09:24 11.02.2026
23 Бай Араб
До коментар #5 от "ХАХАХА":АБВ е там на където се е запътил Радев ,никъде .
09:27 11.02.2026
24 гочето
09:34 11.02.2026
25 Няма шанс
09:34 11.02.2026
26 Първанов:
Не съм чул Радев да се обърне към БСП и левицата като потенциални партньори, защо ние трябва ей така да се обръщаме към него.
Радев не е дал знак, че може и иска да представлява левите избиратели. Това, че Радев се отказа от поста си, не му гарантира никакъв по-голям успех. Идеята за борба с олигархията и мафията можеше да получи по-добра реализация от позицията на държавен глава - един президент има повече лостове за това от един все още несъстоял се партиен лидер. Вероятно Радев си е направил сметката, но идеята за битка с модела трябва да получи разшифровка,
09:36 11.02.2026
27 А НЕМА НУЖДА ЖОРЕЕЕЕ
09:36 11.02.2026
28 Агент Гоце
09:40 11.02.2026
29 Деций
09:46 11.02.2026
30 Завист
До коментар #8 от "име":Това е точно така. Първанов е едно нищожество, мижитурка спрямо Радев. Сега умира на мъка, че Радев се ползва широка народна любов и подкрепа. Сега се сети за БСП. Създаде партия успопедно на БСП, която има нищожна подкрепа и той , както винаги няма смелоста да оглави, а се скри.
Завистта наистина помрачава памета.
09:52 11.02.2026
31 Първанов Вярваш ли си на подобна Глупос?
09:56 11.02.2026
32 Наблюдател
09:57 11.02.2026
33 00000
До коментар #6 от "Първанов е милионер":Първанка, краданка, а хотелчето на синчето, как така, отличници по крадене, хаха!
09:58 11.02.2026
34 Много заедно си работят даже
09:58 11.02.2026
35 Първанов
Да си припомним историята- Първанов лансира Радев в политиката. Преди това Радев беше абсолютно неизвестен. Първанов смяташе да го издигне от името на АБВ.
Радев месеци наред се явяваше по медиите като човек на АБВ. В един момент той се завъртя и мина към БСП и Нинова. Това беше второто предателство на Радев.
Първото беше,че като генерал от ВВС се е занимавал с ПАРТИЙНА ПОЛИТИКА. ТАЙНО И ПРОТИВОЗАКОННО.
Продължениет го знаем- Борисов направи Радев президент, ниминирайки абсолютно неизбираемата Цецка Цачева.
Ставайки президент, още през първия си мандат, Радев извърши третото си предателство- предаде и Нинова и продължи да наруашва конституцията, като се занимава с партийна дейност- домъкна от някъде си Кики, Коко, Ленчето , Лорер и другите. Заедно с дружката му татко Петко създадоха новата партия ПП.
И до днес Шарлатаните от ППДБ са ударният отряд на Радев.
10:02 11.02.2026
36 Пеевски
Доган и до днес е фактор, той сезалепи за Радев и Борисов и отново реди коалиции, но в много по малка и по слаба степен, Няма ги вече обръчите и самодоволните мазни и нагли лакърдии, морфични резонанси и т.н.
Пеевски е опозиция на Радев, кажи речи единствената и отново дори само за това си срува да бъде подкрепен. Прав- крив- той е опозиция на кремълския решетников агент в България.
Пеевски стои на европейски позиции, подкрепя Украйна , членува в партия от Европа- все плюсове за него.
Радев в коя партия членува, в съветската?
Така че- гласуваме за опозицията. Чисто рационално- трябва да има опозиция на Радев, инак всички други са се предали, начело с Борисов.
10:12 11.02.2026