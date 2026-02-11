Новини
Георги Първанов: Виждам троен модел – Борисов-Пеевски-Радев

11 Февруари, 2026 08:35 1 523 36

Не работят заедно, но де факто пречат в близка степен на развитието на българската политика

Мария Атанасова

„Промяната започва от нас“ – това каза БСП на последния Конгрес. За Крум Зарков мога да кажа само доби думи млад, енергичен, високоинтелигентен, почтен. Помня, че подаде две оставки, тръгна си без шум, отстоявайки своята позиция. Това заяви пред БНТ президентът Георги Първанов (2002-2012 г.).

„С цялото ми уважение към досегашното ръководство, те платиха сметката за онези договорки, шушу-мушу между други лидери. Аз по-рано бях казал, че е време да покажем воля, характер в управлението, без това да го ерозира. Не го направихме, затова изгубихме. Отношенията с ГЕРБ и ДПС – Ново начало натежаха на рейтинга на БСП. ГЕРБ са труден коалиционен партньор, тяхната коалиционна култура не е на най-високо ниво“, на мнение е той.

„Има реални шансове младият лидер да възстанови доверието на БСП и в опитните кадри, и в младите. Конкуренцията с Румен Радев няма да бъде безметежна от негова страна.

На мнение е, че има неясно положение в лявото пространство – някои говорят за партньорство с Радев.

„Аз твърдя конкуренция, защото в етап на предизборна кампания ние сме конкуренти с всички. Когато прескочим изборната кариера, тогава слагаме картите на масата, слагаме офертите и разсъждаваме има ли основа за партньорство. А и не съм чул Радев да се обърне към БСП и левицата като потенциални негови партньори”, подчерта Първанов.

Смята, че идеята за битка с „модела“ трябва да получи разшифровка за кой модел става дума: „Виждам един троен модел – Борисов, Пеевски и самият Радев. Не работят заедно, но де факто пречат в близка степен на развитието на българската политика.”

„Искам да реагирам остро на поведението на един провокатор и хулиган, даже няма да му споменавам името. Поведението му е недостойно“, категоричен е той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АГАТ а Кристи

    26 4 Отговор
    А твоя модел - убиеца от Соло /детенце на партиен другар от Перник/ - защо го покри ?

    09:01 11.02.2026

  • 3 УЖАС

    26 4 Отговор
    Ся кво ще правят патериците от ПП-ДБ? Ще се намери ли и за тях некичко? Даниелчо лорер успя ли да намери ново място за паразитиране на родатата си след като ги съкратиха или им се налага да работят горките?!

    09:02 11.02.2026

  • 4 анти

    11 11 Отговор
    Някои виждат модел Радев Първанов Доган

    09:02 11.02.2026

  • 5 ХАХАХА

    43 2 Отговор
    ОЩЕ ЕДНА МУМИЯ ИЗЛЕЗЕ ОТ САРКОФАГА ДА ДАВА АКЪЛ АБВ КЪДЕ Е БЕЕ

    Коментиран от #23

    09:03 11.02.2026

  • 6 Първанов е милионер

    35 4 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Зедно рита-е топчица с простата и крадлива Тиква Борисов и играеха с Вальо Златев тройка белот. Първанов да го поизтупат малко следствените органи за милионите, които притежава.

    Коментиран от #33

    09:03 11.02.2026

  • 7 НЕ не

    24 1 Отговор
    На хората в България е необходимо друга,нова ляво ориентирана партия.БСП сте капиталисти червени и и зполвате политиката само за собствената си олигархия

    09:03 11.02.2026

  • 8 име

    33 2 Отговор
    Първанката е най-мазния политик. Никой друг не може да говори толкова дълго без да каже нищо. Разните боковци, шишовци, догани, кирчовци и асанчовци поне правят смях и са нагли. А първанката до такава степен е свикнал нищо да не казва, че дори за часа да го попитате няма да отговори точно и ясно.

    Коментиран от #30

    09:06 11.02.2026

  • 9 Номероклатурчик

    11 2 Отговор
    Българопродавците са в истерия .. Какво ще предприеме Радев и Зарков.. Позорът за старите синьо-червени лакеи е отново на дневен ред.. пак ли ще напрягаме службите да ни вършат работата, черната..

    09:08 11.02.2026

  • 10 Първанов-истинското му лице

    24 3 Отговор
    Подписал за американски бази,вкарал БГ в нато и ес,разпердушинил бсп, направил коалиция с бойко като беше от абв после пак се намърда в бсп и подкрепяше коалицията с бойко пеевски слави,сега пак мераклия за коалиция с пеевски и бойко или радев.Налагащ разюздания либерализъм и капитализъм,НАГАЖДАЧ ДО ПРИПАДЪК.

    09:10 11.02.2026

  • 11 Пенчо

    17 2 Отговор
    Има нужда от закон, който забранява изказвания на бивши президенти!

    09:11 11.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ГОСПОДИН ПЪРВАНОВ

    18 3 Отговор
    НЯМАШ НИКАКВО ПРАВО ДА НАПАДАШ РАДЕВ .СИГУРНО УГОДНО СИ ЗАБРАВИЛ КОЙ НАПРАВИ МУТРАТА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР С ТВОЙТО СЪГЛАСИЕ ТОЙ СТАНА ТАКА ЧЕ ИМАШ ГРЕХОВЕ .НЕМОЖИМ ПОЖАРНИКАР ДА СЛАГАЛ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР .

    09:19 11.02.2026

  • 14 И аз и аз

    1 1 Отговор
    виждам един троен шлем,, и ДАЖЕ шлем с капаци върху главите на всички бг граждани,Да вървят у пътя и да не си въртят главите наляво надясно ДЕТО КАЗАЛ ПРЕЦЕДЕНТА НЕМА ЛЕВО НЕМА ДЕСНО.. само напред накъдето сочат прогресорите

    09:20 11.02.2026

  • 15 На кривата ракета Космоса и пречил

    16 4 Отговор
    На този мастит псевдо политик, Радев явно му бърка в здравето. Ще гласувам за Радев, просто за да вбеся всички като този, ненакрали се. Въобще е без значение какво ще каже Радев, по зле от тези не може да бъде.

    09:20 11.02.2026

  • 16 Гоце

    8 1 Отговор
    Гоце, свършиха непълнолетните девочки, а?

    09:21 11.02.2026

  • 17 Аз от годин и повече

    3 6 Отговор
    говоря за тройката Борисов - Радев - Догаан, която реди предишнаата сглобка и която ще реди и следващата сглобка.

    Договорено е между тях!

    Днес опозицията са само ДПС, Възраждане и Нинова!
    Първанов буквално казва същото, но мялко по- завоалирано.

    ПОдкрепете опозицията, всеки сам да си реши за кого от трите опозициони партии да гласува. Инак ще имаме Путин в български вариант.

    09:21 11.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 2 Отговор
    ДЕЦАТА НА ПЪРВАНОВ ИМАТ ХОТЕЛИ - И ТО НЕ САМО В СЕЛО БЕЛЧИН - РОДНОТО МЯСТО НА ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ .... СЪС СЕСТРАТА НА КИРО ДОБРЕВ
    .... А ЖЕНАТА НА КИРО ДОБРЕВ ИМА ФИРМА С РУМЕН ГАЙТАНСКИ ВЪЛКА - ЧОВЕКА НА МАДЖО :)
    .....
    МОДЕЛА Е ГЕРБ - БСП - ДПС НН - ЗАЩОТО БИЗНЕС ТАТКОТО НА ПЕЕВСКИ Е ЧЕРВЕНИЯ ДС ОРЪЖЕЕН ТЪРГОВЕЦ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ :)

    09:22 11.02.2026

  • 20 Някой

    2 1 Отговор
    Голям ИГРАЧ и ХИТРЕЦ!

    09:24 11.02.2026

  • 21 АГЕНТ ГОЦЕ

    10 3 Отговор
    Комунисти агенти на ДС номенклатура и всички са милионери с фирми на децата им..раята мухи да лапа браво на Радостин Василев..който каза на Йотова че тя е част от бившата комунистическа номенклатура...

    09:24 11.02.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    КАКВО ОБЩО ИМАТ
    ПЪРВАНОВИ - ДОБРЕВИ - СИК - СУПЕР БОРОВЕЦ - БОЙКО БОРИСОВ - ОМАН - И ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ ?

    09:24 11.02.2026

  • 23 Бай Араб

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "ХАХАХА":

    АБВ е там на където се е запътил Радев ,никъде .

    09:27 11.02.2026

  • 24 гочето

    6 1 Отговор
    виждаш на Цола Драгойчева засечените кюлоти.....

    09:34 11.02.2026

  • 25 Няма шанс

    8 1 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ ДА ПРЕДАДЕ НАРОДА КАТО БСП И ИТН , НЕ ВСИЧКИ СА ПРЕДАТЕЛИ И СПРЕТЕ С ТЕЗИ ТВ ИЗЯВИ ПРОДАЖНИ СЪЩЕСТВА !!!!

    09:34 11.02.2026

  • 26 Първанов:

    3 1 Отговор
    До онзи ден, преди конгреса, можеше да се каже, че Радев ще заличи БСП на изборите. Но с избора на Крум Зарков започва едно завръщане, и има реални шансове младият лидер да възстанови доверието в БСП - и в по-опитните, и в по-младите членове. Конкуренцията с Радев няма да бъде така безметежна от негова страна.

    Не съм чул Радев да се обърне към БСП и левицата като потенциални партньори, защо ние трябва ей така да се обръщаме към него.

    Радев не е дал знак, че може и иска да представлява левите избиратели. Това, че Радев се отказа от поста си, не му гарантира никакъв по-голям успех. Идеята за борба с олигархията и мафията можеше да получи по-добра реализация от позицията на държавен глава - един президент има повече лостове за това от един все още несъстоял се партиен лидер. Вероятно Радев си е направил сметката, но идеята за битка с модела трябва да получи разшифровка,

    09:36 11.02.2026

  • 27 А НЕМА НУЖДА ЖОРЕЕЕЕ

    5 1 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН ДУХ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ САРКОФАГ , А НИЕ ПОМНИМ ТВОЙТА СПОЙКА С БАНКЯ ЛИЙСКИЯ НЕ ГИ ПРИПИСВАЙ НА ДРУГИ..........

    09:36 11.02.2026

  • 28 Агент Гоце

    3 1 Отговор
    След третата голяма ракия, всички виждат двойни и тройни модели.

    09:40 11.02.2026

  • 29 Деций

    2 0 Отговор
    Ти Гоце колко попречи,колко вреден беше,и имаш наглостта да се показваш и да коментираш,ти който беше с 80 милиона в КТБ и ти бяха изчислили ,че трябва да си взел 15000 заплати за да направят тази сума.Редакцията,не давайте трибуна на такива зловредни нафталини,сега половин България ще се стряска ма сън от този шлемаджия,а другата половина ще е с нощни напикавания!

    09:46 11.02.2026

  • 30 Завист

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Това е точно така. Първанов е едно нищожество, мижитурка спрямо Радев. Сега умира на мъка, че Радев се ползва широка народна любов и подкрепа. Сега се сети за БСП. Създаде партия успопедно на БСП, която има нищожна подкрепа и той , както винаги няма смелоста да оглави, а се скри.
    Завистта наистина помрачава памета.

    09:52 11.02.2026

  • 31 Първанов Вярваш ли си на подобна Глупос?

    3 1 Отговор
    Първанов, косвено се Опитва да Оплюе Р Радев!

    09:56 11.02.2026

  • 32 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Не вярвам на този човек, който през 1997 г. върна мандата за съставяне на прaвителство, но след тайна среща на „Копитото“ (свидетели разказват за договорки и крупна сума пари), през 2000 г. спасява Добрев от аферата с марките, а през 2005 г. го съветва да влезе в политиката, знаейки че бизнесът му се развива в съдружие с неговите синове, и въпреки мнението на баща му: „Киро не става за политика, на него му дай далаверата“). А мръсните дела на далавераджията са стотици (подробности публикуваха медии, сред които „Капитал“, „Афера“, „Свободно слово“). Ето за това трябва да отговаря лицето Първанов, както и да обясни как точно Зарков „спечели“ председателското място, а не да се прави на интересен.

    09:57 11.02.2026

  • 33 00000

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Първанов е милионер":

    Първанка, краданка, а хотелчето на синчето, как така, отличници по крадене, хаха!

    09:58 11.02.2026

  • 34 Много заедно си работят даже

    1 0 Отговор
    📽🎤🎬 като холивудски продуценти са "пролетариат 240+ прeзент" 😂

    09:58 11.02.2026

  • 35 Първанов

    1 0 Отговор
    обяви категорично и ясно, че няма да гласува за Радев! Но че харесва Йотова за президент!

    Да си припомним историята- Първанов лансира Радев в политиката. Преди това Радев беше абсолютно неизвестен. Първанов смяташе да го издигне от името на АБВ.

    Радев месеци наред се явяваше по медиите като човек на АБВ. В един момент той се завъртя и мина към БСП и Нинова. Това беше второто предателство на Радев.
    Първото беше,че като генерал от ВВС се е занимавал с ПАРТИЙНА ПОЛИТИКА. ТАЙНО И ПРОТИВОЗАКОННО.
    Продължениет го знаем- Борисов направи Радев президент, ниминирайки абсолютно неизбираемата Цецка Цачева.
    Ставайки президент, още през първия си мандат, Радев извърши третото си предателство- предаде и Нинова и продължи да наруашва конституцията, като се занимава с партийна дейност- домъкна от някъде си Кики, Коко, Ленчето , Лорер и другите. Заедно с дружката му татко Петко създадоха новата партия ПП.

    И до днес Шарлатаните от ППДБ са ударният отряд на Радев.

    10:02 11.02.2026

  • 36 Пеевски

    1 0 Отговор
    заличи Ахмед Доган и неговото ДПС- само заради това му свалям шапката.
    Доган и до днес е фактор, той сезалепи за Радев и Борисов и отново реди коалиции, но в много по малка и по слаба степен, Няма ги вече обръчите и самодоволните мазни и нагли лакърдии, морфични резонанси и т.н.

    Пеевски е опозиция на Радев, кажи речи единствената и отново дори само за това си срува да бъде подкрепен. Прав- крив- той е опозиция на кремълския решетников агент в България.

    Пеевски стои на европейски позиции, подкрепя Украйна , членува в партия от Европа- все плюсове за него.

    Радев в коя партия членува, в съветската?

    Така че- гласуваме за опозицията. Чисто рационално- трябва да има опозиция на Радев, инак всички други са се предали, начело с Борисов.

    10:12 11.02.2026

