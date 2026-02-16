Илиян Василев: Кръговратът на мутренската власт се затваря

Кръговратът на мутренската власт се затваря.
Когато Борисов дойде на власт, част от шефовете на силовите групировки, които не приеха новия ред, бяха елиминирани - физически или икономически. Други бяха „убедени“, че е време да сменят анцузите с костюми. Да престанат с показния рекет и кражбите на коли - поне в стария им, груб формат - и да влязат в институциите. Получиха концесии за боклук, плажове, паркинги. Достъп до банки, застрахователи, обществени поръчки. Някои станаха депутати, министри, кметове. Подземието се институционализира. И кротнаха.
Това припомня във "Фейсбук" Илиян Василев.
Този модел работи само при едно условие - има перспектива за власт, а през властта - за ресурс, защото голяма част от бизнесите им не са пазарно доказуеми, а изискват постоянни нови поръчки и връзка с публичен ресурс.
Днес тази перспектива изглежда разклатена. Ако в следващия парламент Борисов и Пеевски не разполагат с достатъчно депутати, за да гарантират контрол върху публичните потоци и регулаторите, целият механизъм започва да скърца. А когато достъпът до ресурс е под въпрос, се връщах към "букалките".
Тогава политическата конкуренция се пренася извън нормалния терен. Влиза палежи, убийства, заплахи - страхът. Влизат внушенията. Влизат показните престъпления.
Петрохан беше първият тревожен маркер - независимо от интерпретациите, внушенията и опитите за пренасочване на вниманието. Там обществото усети, че броят на жертвите сякаш няма значение, а информационната рамка се конструира предварително.
Подпалването на автомобил и опитът за палеж на дома на кмета в Бистрица вече звучат като друг тип послание - по-директно, по-примитивно, по-познато от 90-те. Когато институционалният чадър отслабва, на преден план излизат самите изпълнители.
Посланието е елементарно:
„Или ще изберете нашите, или се връщаме към стария режим на рекет.“
Историята показва нещо просто - когато Борисов и Пеевски потънат информационно, когато престанат да са в центъра на публичния дебат, това рядко означава слабост. По-често означава, че действат през други канали. Тихо. Подмолно. Без да поемат директна отговорност.
Страхът е инструмент.
Паниката е инструмент.
Демонстрацията на сила е инструмент. В безскрупулната битка за власт на всяка цена.
Но има и нещо друго - обществото вече е уморено от този цикъл. И колкото по-очевиден става механизмът, толкова по-трудно е да бъде продаден като „случайност“.
Забравих - едни мутри, от улицата, които извършват престъпленията, няма как да бъдат разследвани от другите мутри, които са в институциите.
Не е сложно. Въпросът е дали хората ще разпознаят модела навреме.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:06 16.02.2026
2 стига вече , че потече
12:07 16.02.2026
3 Дориана
12:09 16.02.2026
4 Дориана
Коментиран от #8, #13
12:10 16.02.2026
5 нов бардак
12:12 16.02.2026
6 Смях в залата
12:12 16.02.2026
7 Историк
12:14 16.02.2026
8 Направо
До коментар #4 от "Дориана":имаш покана със запазена позиция за прес аташе на неродения безименен радев проект.
12:14 16.02.2026
9 Данев
12:15 16.02.2026
10 Домашен любимец
12:18 16.02.2026
11 верно е
12:20 16.02.2026
12 едно въпросче
12:20 16.02.2026
13 Домашен любимец
До коментар #4 от "Дориана":Защото Слави след БТВ вече не може да изхранва менажерията си със същия стандарт и ги намести депутати, използвайки ниските морални и етични стандарти на увреденото ви общество, съставено от все по малко добри българи! Защото отдавна е протектиран от мафията да осмива Костов и други неприятни за мафията личности, а не видя себе си какво чучело е, когато феновете от недорасли хлапета и лелки с диплома среден 3, му дадоха % за първа политическа сила!
12:23 16.02.2026
14 гост
12:24 16.02.2026
15 Цвете
12:26 16.02.2026
16 Ти да видиш
12:28 16.02.2026
17 Пенев
12:32 16.02.2026
18 Агент Сашо
12:53 16.02.2026
19 Верно ли
12:56 16.02.2026