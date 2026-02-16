Новини
Илиян Василев: Кръговратът на мутренската власт се затваря

Илиян Василев: Кръговратът на мутренската власт се затваря

16 Февруари, 2026 12:02

Този модел работи само при едно условие - има перспектива за власт, а през властта - за ресурс

Илиян Василев: Кръговратът на мутренската власт се затваря - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси

Кръговратът на мутренската власт се затваря.

Когато Борисов дойде на власт, част от шефовете на силовите групировки, които не приеха новия ред, бяха елиминирани - физически или икономически. Други бяха „убедени“, че е време да сменят анцузите с костюми. Да престанат с показния рекет и кражбите на коли - поне в стария им, груб формат - и да влязат в институциите. Получиха концесии за боклук, плажове, паркинги. Достъп до банки, застрахователи, обществени поръчки. Някои станаха депутати, министри, кметове. Подземието се институционализира. И кротнаха.

Това припомня във "Фейсбук" Илиян Василев.

Този модел работи само при едно условие - има перспектива за власт, а през властта - за ресурс, защото голяма част от бизнесите им не са пазарно доказуеми, а изискват постоянни нови поръчки и връзка с публичен ресурс.

Днес тази перспектива изглежда разклатена. Ако в следващия парламент Борисов и Пеевски не разполагат с достатъчно депутати, за да гарантират контрол върху публичните потоци и регулаторите, целият механизъм започва да скърца. А когато достъпът до ресурс е под въпрос, се връщах към "букалките".

Тогава политическата конкуренция се пренася извън нормалния терен. Влиза палежи, убийства, заплахи - страхът. Влизат внушенията. Влизат показните престъпления.

Петрохан беше първият тревожен маркер - независимо от интерпретациите, внушенията и опитите за пренасочване на вниманието. Там обществото усети, че броят на жертвите сякаш няма значение, а информационната рамка се конструира предварително.

Подпалването на автомобил и опитът за палеж на дома на кмета в Бистрица вече звучат като друг тип послание - по-директно, по-примитивно, по-познато от 90-те. Когато институционалният чадър отслабва, на преден план излизат самите изпълнители.

Посланието е елементарно:

„Или ще изберете нашите, или се връщаме към стария режим на рекет.“

Историята показва нещо просто - когато Борисов и Пеевски потънат информационно, когато престанат да са в центъра на публичния дебат, това рядко означава слабост. По-често означава, че действат през други канали. Тихо. Подмолно. Без да поемат директна отговорност.

Страхът е инструмент.

Паниката е инструмент.

Демонстрацията на сила е инструмент. В безскрупулната битка за власт на всяка цена.

Но има и нещо друго - обществото вече е уморено от този цикъл. И колкото по-очевиден става механизмът, толкова по-трудно е да бъде продаден като „случайност“.

Забравих - едни мутри, от улицата, които извършват престъпленията, няма как да бъдат разследвани от другите мутри, които са в институциите.

Не е сложно. Въпросът е дали хората ще разпознаят модела навреме.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 40 Отговор
    Мутра диктатор е за предпочитане пред диктатор военен.

    12:06 16.02.2026

  • 2 стига вече , че потече

    17 21 Отговор
    Айдеее ... и дъртият п..ал се "изходи" ! Абе - цялото "кралско" (пардон - п..алско) войнство вече е на амбразурите .

    12:07 16.02.2026

  • 3 Дориана

    41 19 Отговор
    Пеевски, Борисов и Слави Трифонов са най- голямото зло за България. Тези хора трябва да напуснат Парламента и политиката . Опитаха се да унищожат България чрез диктатура, мафия, олигархия, корупция и рекети. Изгониха инвеститорите. Опитаха се и чрез бюджета да вкарат България в тежка икономическа криза и дългова спирала. Тези хора разчитат единствено и само на купен вот, на фалшифициране на изборите , защото са наясно, че народа ги мрази и е отвратен от тях.

    12:09 16.02.2026

  • 4 Дориана

    33 12 Отговор
    Слави Трифонов да излезе и да каже пред целия български народ, защо толкова неистово искаше да влезе в политиката и да вкара в Парламента свои депутати , които да играят ролята на Троянски кон съюзявайки се с Пеевски и Борисов да саботират реформите в Съдебната власт, в Администрацията и навсякъде, да играят ролята на патерици за прикриване на корупцията , мафията и олигархията. Да отговори, защо неговите депутати Тошо Йорданов и Балабанов играят ролята на маша в изпълнение на всички поръчки от Борисов и Пеевски като промените в Изборния кодекс със сканиращи устройства и орязване на секции в чужбина. Защо същите депутати играят ролята на саботьори в Парламента, с агресивно и просташко поведение уронвайки престижа на Парламента като институция. ИТН излизат от Парламента , падат надолу под 2 % и те го знаят . Точно за това се стремят да откраднат и фалшифицират изборите,но не им се получава. Така, че си получават заслуженото.

    Коментиран от #8, #13

    12:10 16.02.2026

  • 5 нов бардак

    10 6 Отговор
    Когато Радев ще бори олигархията чрез архитектите на олигарсите като Ил.Василев и с съвпадащите виждания с добрия сокол от АПС (с вето срещу ограничен брой секции в Турция), то е ясно как с изопачена пропаганда ДС реваншизма на прехода взима отново властта.

    12:12 16.02.2026

  • 6 Смях в залата

    11 12 Отговор
    Здравейте, другарю. Това докато учихте в москва ли го измислихте?

    12:12 16.02.2026

  • 7 Историк

    19 3 Отговор
    Трудно ми е да си обясня каквито и да било истински, а не по сценарий, социологически проучвания за Радев преди да е обявил как ще влезе в политическия живот - как ще се регистрира за участие в изборите,след като няма своя партия, каква е програмата му в български и международен геополитически план, след като като президент се е люшкал от изток на запад и обратно, какво конкретно предлага на българския народ. Според социолозите, народът,който не знае за какво ще гласува, вече му казват какви резултати ще обявят за изборите. В такава ситуация трудно може да бъде убеден мислещия човек, че ще има промяна, а по-скоро се подготвя поредната подмяна ,замислена от ДС-КГБ сценаристите на мафията.

    12:14 16.02.2026

  • 8 Направо

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    имаш покана със запазена позиция за прес аташе на неродения безименен радев проект.

    12:14 16.02.2026

  • 9 Данев

    12 10 Отговор
    В Радев са надеждите на честните българи да смачка Мафията на двете прасета, превзели цялата Държава.

    12:15 16.02.2026

  • 10 Домашен любимец

    4 4 Отговор
    Без Тръмп да прати хеликоптера и да ги отведе при Венецуелския бос, играта доста ще загрубее! Първите вече паднаха!

    12:18 16.02.2026

  • 11 верно е

    5 5 Отговор
    Радев вдигна юмрук и обяви "Мутри вън! Да си върнем България!" ... и изкара мутрите от дупките и им върна България на Трактора, Татко Петко и Сенсея.

    12:20 16.02.2026

  • 12 едно въпросче

    4 5 Отговор
    Колко са 10% на 6 милиарда за 13 години газ от БОТАШ?

    12:20 16.02.2026

  • 13 Домашен любимец

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Защото Слави след БТВ вече не може да изхранва менажерията си със същия стандарт и ги намести депутати, използвайки ниските морални и етични стандарти на увреденото ви общество, съставено от все по малко добри българи! Защото отдавна е протектиран от мафията да осмива Костов и други неприятни за мафията личности, а не видя себе си какво чучело е, когато феновете от недорасли хлапета и лелки с диплома среден 3, му дадоха % за първа политическа сила!

    12:23 16.02.2026

  • 14 гост

    6 0 Отговор
    Ако има държава мутрите ще са неутрализирани или ликвидирани. През 90-те години подигравания "батька" Лукашенко в Беларус успя!

    12:24 16.02.2026

  • 15 Цвете

    2 4 Отговор
    ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ДВАМАТА " КОРИФЕИ " В АНЦУЗИ? 🐷🎃🇧🇬🤔🙄☹️🐷🎃🇧🇬👏

    12:26 16.02.2026

  • 16 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Василев, кога ще се "затвори кръга" на приватизаторите? Кога ще видим в магазините хладилник "Мраз"?

    12:28 16.02.2026

  • 17 Пенев

    6 2 Отговор
    Да не забравяме, че Василев е агент на ДС Сашо. А зад Радев е пълно с такива. Зад ППДБ също.

    12:32 16.02.2026

  • 18 Агент Сашо

    3 0 Отговор
    Агент Сашо съм... вие не сте ме питали, ама аз да си кажа...

    12:53 16.02.2026

  • 19 Верно ли

    3 2 Отговор
    Много ми е забавно как ПеПедебилните подръжници се опитват да омаловажат факта, че това петроханско НПО е лично тяхна продукция и как "държавата на мутрите" носи пряка вина за случилото се, а те ни лук яли, ни лук мирисали!!! Няма да мине тая!

    12:56 16.02.2026

