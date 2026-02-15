Новини
Георги Първанов: Крум Зарков няма никакви обвързаности

15 Февруари, 2026 11:44, обновена 15 Февруари, 2026 10:54 990 34

Излизането на Радев година преди края на мандата не беше коректно от, смята бившият държавен глава

Георги Първанов: Крум Зарков няма никакви обвързаности - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Новият лидер на БСП Крум Зарков няма никакви обвързаности - нито политически, нито икономически. Това заяви Георги Първанов, президент в периода (2002 - 2012 г.)

"В неговата почтеност не може да има никакво съмнение. Това е предпоставка да оттласнем и да се върнем в мача", каза още бившият държавен глава пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос ще се пренареди ли политическият пъзел в тази кампания с появата на президента Румен Радев на политическия терен, Първанов отговори: "Пренареждане със сигурност ще има. Как ще изглежда това - да имаме търпението след няколко месеца да видим".

"Излизането на Радев година преди края на мандата не беше коректно от гледна точка на представата за институцията държавен глава. Второ, той ако искаше да бори мафията, олигархията, от позицията на държавен глава можеше да го прави много по-успешно", посочи още той.

По отношение на трагедията в Петрохан и Околчица, Първанов коментира: "Тази трагедия се политизира повече от всяка друга. Тази може би е уникална. Това е част от общата атмосфера. Още повече, че наближават избори, а ние имаме една стара традиция - дойдат ли избори, всичко да се преекспонира, да се раздува".

По думите му има много разделителни линии в нашето общество.

"Тази може би не е най-голямата, а е най-странната разделителна линия. И най-вече това, което ме притеснява, е, че виждам едни объркани институции. Не твърдя, че са действали неадекватно - това ще покаже разследването, но всеки говори и тълкува посвоему нещата", коментира още Георги Първанов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Гей Хазарин.Без коментар

    10:57 15.02.2026

  • 2 хах

    9 3 Отговор
    Само към ДС

    10:57 15.02.2026

  • 3 Браво на Крумчо !

    14 3 Отговор
    Като изключим манията му да преследва котки е добро момче! Всичко си изяжда и редовно поздравява!🤥

    10:58 15.02.2026

  • 4 Сталин

    12 2 Отговор
    Ей Трипер ,този талмудист е човек на Синедриона ,болшевик,това малко ли е

    10:59 15.02.2026

  • 5 Да,да

    18 2 Отговор
    Знае ги Гоце нещата! Той беше успешен борец срещу олигархията, без обвързаности!

    10:59 15.02.2026

  • 6 цитат

    13 6 Отговор
    Костадинов спря да брани лева,започна да брани Борисов и Пеевски за да получи евраци

    10:59 15.02.2026

  • 7 Ами те разделителните

    10 1 Отговор
    Линии ти ги създаде
    Ползвай си офиса безплатно и стига злобя по другите на които на кутелчето даже не се равняваш

    11:01 15.02.2026

  • 8 Дориана

    12 4 Отговор
    Крум Зарков се провали и допусна голяма грешка с избора на Киселова, което още повече ще отблъсне избирателите. БСП ОЛ е предателска партия, която подкрепяше мафията, корупцията , пълзящата диктатура и зависимите институции по нареждане на Борисов и Пеевски. БСП ОЛ. излизат от Парламента падат надолу под 2 %.

    11:02 15.02.2026

  • 9 гоце

    13 0 Отговор
    тоз що го изкарахте от нафталина
    тамън го бяхме забравили от епопея на забравените некадърници дето ни ги кордисвахте тук

    11:02 15.02.2026

  • 10 Страх има в БСП

    11 1 Отговор
    Щом Гоце се появи да рекламира новото лице, нещата май не са добре. Зарков нямал зависимости? Е, вече има една от Първанов. Дори и да е чист като сълза, няма как новият председател да се дистанцира от червените милионери и сглобкаджии от отиващия си парламент. Всъщност Първанов, може би е изиграл някаква роля в сглобката с ГЕРБ като се има предвид какви хвалебствени интервюта за тях даваше. БСП трябва да бъде наказа от собствените си предадени избиратели. В кал са до шия. Калта е лепкава и не се мие лесно.

    11:03 15.02.2026

  • 11 оня с коня

    4 2 Отговор
    Първанов твърди,че Зарков няма никакви Обвързаности.От тук и логичният въпрос към Първанов:Смята ли той че БСП ще влезе в Парламента при следващите избори,щото липсата на Обвързаност на Зарков значи че няма и никаква подкрепа отникъде.

    11:04 15.02.2026

  • 12 Разделителната линия на тези избори:

    1 4 Отговор
    От едната страна- Радев, ГЕРБ, ППДБ, АСП, БСП, МЕЧ, Величие, Черепа, малките извънпарламентарни русофилски партии.

    От другата страна- опозицията- Възраждане, ДПС, Нинова, малките извънпарламентарни партии против Радев.

    ЗА или ПРОТИВ Радев- това е линията!

    11:05 15.02.2026

  • 13 А Седефчов

    10 0 Отговор
    и той "хич няма" ! И той и сина му с хотели .

    11:06 15.02.2026

  • 14 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Защото са го поценили. Ако знаеха ...

    11:06 15.02.2026

  • 15 Дядо леонид....

    7 1 Отговор
    Агент гоце пак ни залъгва.......

    11:10 15.02.2026

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 2 Отговор
    ДРУГАРЯ КРУМ ZAPKOB ........................ HЯМА НИКАКВИ ОБВЪРZAHOCTИ СЪС РЕZИДЕНТА МУНЧО .......................... САМО МАЙКА МУ БЕШЕ В ........................ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА........................ ИЗДИГАНЕТО НА ЧИЧО.МУНЧО ЗА (П)РЕZИДЕНТ И ........................... СТАНА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА ЧОРАПА ........................... ФАКТ !

    11:13 15.02.2026

  • 17 сив кардинал

    9 0 Отговор
    колега първанков,кой направи яловата ни "демокрация" от съветски тип в България още през 1989г.????????

    Коментиран от #21

    11:14 15.02.2026

  • 18 Никой

    1 0 Отговор
    Седи добре.

    11:15 15.02.2026

  • 19 какво значи коректно

    3 2 Отговор
    Щом е законно, значи е коректно!
    Не било коректно, демек, не ми е кеф.
    Ами хубаво, ама според други си е много коректно. Дори обвиняват Радев за това, че не го е направил преди години.

    11:30 15.02.2026

  • 20 По-добре

    6 1 Отговор
    хора със зависимости да не хвалят Зарков. За кого казваха агент Гоце???

    Коментиран от #22

    11:31 15.02.2026

  • 21 другара

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "сив кардинал":

    Как кой ами азе и другарите ми - лесно се познаваме имаме милиарди в зелено и династии от връзкари - никога в историята ни не е имало по-големи връзкари и по-дундуркани номенклатури от нашите династии. Князете и царете ни са имали по-малко паре и по=малко привилегии от нас!
    След нас и потоп.

    11:35 15.02.2026

  • 22 що бе

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "По-добре":

    Зарата и другара Гоце много си приличат дори. Той Зарата имитира Гоцко. Излиза от БКП но с едни напарфюмирани и напудрени европриказки. Гоце беше същия и милиардер станА.

    11:36 15.02.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    НЕЗАВИСИМ или
    НЕ, ЗАВИСИМ 🤔
    От.....
    Леонид (Ленко) Атанасов Кацамунски е български офицер, генерал-майор от Държавна сигурност. Баща на журналистката Анна Заркова и дядо на Крум Зарков - председател на БСП и бивш служебен министър на правосъдието в кабинета на Гълъб Донев.🤔

    Коментиран от #26

    11:38 15.02.2026

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    1 0 Отговор
    Освен с калния бункир, като гоце и боташович‼️

    11:38 15.02.2026

  • 25 ццц

    0 0 Отговор
    Също няма никакъв шанс, ама никакъв. Тоя, който подкрепяше това, да не се дава право на глас на народа за еврото, сега ще моли същия народ да гласува за него. Как ще стане тая работа, първанчо?

    Коментиран от #29

    11:40 15.02.2026

  • 26 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не е баща, а пастрок, копейка празна!

    11:40 15.02.2026

  • 27 Напротив

    2 0 Отговор
    обвързан е с теб, подлога гнусна!Всички сте за затвора до живот.

    11:40 15.02.2026

  • 28 хах

    1 1 Отговор
    Чиста брюкселска марионетка.

    11:41 15.02.2026

  • 29 ццц

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "ццц":

    Но като знам колко са продажни копейките за 10 евро ще гласуват за бункерните слуги пак

    11:42 15.02.2026

  • 30 хи хи

    0 0 Отговор
    Гошето се шегува.

    11:53 15.02.2026

  • 31 Ауууу

    1 2 Отговор
    На кого ги разправяш тия.До преди година си бъркаха по дупките с Румен Радев .Комунистите са най долната сган на света и това зло ако не се изкорени ще ограбват докъто са на власт.

    11:56 15.02.2026

  • 32 Гоце лансира Радню,

    1 0 Отговор
    който го заряза и се залепи за Нинова, после заряза и нея!

    12:04 15.02.2026

  • 33 Да уточним!

    1 0 Отговор
    Зарков = Радев.

    Точка!

    12:08 15.02.2026

  • 34 бивш бесепар преди Зафиров и Зарков

    0 0 Отговор
    С Крум Зарков БСП още повече втвърди капиталистическата си ориентация и урсулизма.

    12:11 15.02.2026

