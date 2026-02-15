Георги Първанов: Крум Зарков няма никакви обвързаности

Новият лидер на БСП Крум Зарков няма никакви обвързаности - нито политически, нито икономически. Това заяви Георги Първанов, президент в периода (2002 - 2012 г.)
"В неговата почтеност не може да има никакво съмнение. Това е предпоставка да оттласнем и да се върнем в мача", каза още бившият държавен глава пред Bulgaria ON AIR.
На въпрос ще се пренареди ли политическият пъзел в тази кампания с появата на президента Румен Радев на политическия терен, Първанов отговори: "Пренареждане със сигурност ще има. Как ще изглежда това - да имаме търпението след няколко месеца да видим".
"Излизането на Радев година преди края на мандата не беше коректно от гледна точка на представата за институцията държавен глава. Второ, той ако искаше да бори мафията, олигархията, от позицията на държавен глава можеше да го прави много по-успешно", посочи още той.
По отношение на трагедията в Петрохан и Околчица, Първанов коментира: "Тази трагедия се политизира повече от всяка друга. Тази може би е уникална. Това е част от общата атмосфера. Още повече, че наближават избори, а ние имаме една стара традиция - дойдат ли избори, всичко да се преекспонира, да се раздува".
По думите му има много разделителни линии в нашето общество.
"Тази може би не е най-голямата, а е най-странната разделителна линия. И най-вече това, което ме притеснява, е, че виждам едни объркани институции. Не твърдя, че са действали неадекватно - това ще покаже разследването, но всеки говори и тълкува посвоему нещата", коментира още Георги Първанов.
1 Последния Софиянец
10:57 15.02.2026
2 хах
10:57 15.02.2026
3 Браво на Крумчо !
10:58 15.02.2026
4 Сталин
10:59 15.02.2026
5 Да,да
10:59 15.02.2026
6 цитат
10:59 15.02.2026
7 Ами те разделителните
Ползвай си офиса безплатно и стига злобя по другите на които на кутелчето даже не се равняваш
11:01 15.02.2026
8 Дориана
11:02 15.02.2026
9 гоце
тамън го бяхме забравили от епопея на забравените некадърници дето ни ги кордисвахте тук
11:02 15.02.2026
10 Страх има в БСП
11:03 15.02.2026
11 оня с коня
11:04 15.02.2026
12 Разделителната линия на тези избори:
От другата страна- опозицията- Възраждане, ДПС, Нинова, малките извънпарламентарни партии против Радев.
ЗА или ПРОТИВ Радев- това е линията!
11:05 15.02.2026
13 А Седефчов
11:06 15.02.2026
14 Абсурдистан
11:06 15.02.2026
15 Дядо леонид....
11:10 15.02.2026
16 ЕДГАР КЕЙСИ
11:13 15.02.2026
17 сив кардинал
Коментиран от #21
11:14 15.02.2026
18 Никой
11:15 15.02.2026
19 какво значи коректно
Не било коректно, демек, не ми е кеф.
Ами хубаво, ама според други си е много коректно. Дори обвиняват Радев за това, че не го е направил преди години.
11:30 15.02.2026
20 По-добре
Коментиран от #22
11:31 15.02.2026
21 другара
До коментар #17 от "сив кардинал":Как кой ами азе и другарите ми - лесно се познаваме имаме милиарди в зелено и династии от връзкари - никога в историята ни не е имало по-големи връзкари и по-дундуркани номенклатури от нашите династии. Князете и царете ни са имали по-малко паре и по=малко привилегии от нас!
След нас и потоп.
11:35 15.02.2026
22 що бе
До коментар #20 от "По-добре":Зарата и другара Гоце много си приличат дори. Той Зарата имитира Гоцко. Излиза от БКП но с едни напарфюмирани и напудрени европриказки. Гоце беше същия и милиардер станА.
11:36 15.02.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
НЕ, ЗАВИСИМ 🤔
От.....
Леонид (Ленко) Атанасов Кацамунски е български офицер, генерал-майор от Държавна сигурност. Баща на журналистката Анна Заркова и дядо на Крум Зарков - председател на БСП и бивш служебен министър на правосъдието в кабинета на Гълъб Донев.🤔
Коментиран от #26
11:38 15.02.2026
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
11:38 15.02.2026
25 ццц
Коментиран от #29
11:40 15.02.2026
26 Последния Софиянец
До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не е баща, а пастрок, копейка празна!
11:40 15.02.2026
27 Напротив
11:40 15.02.2026
28 хах
11:41 15.02.2026
29 ццц
До коментар #25 от "ццц":Но като знам колко са продажни копейките за 10 евро ще гласуват за бункерните слуги пак
11:42 15.02.2026
30 хи хи
11:53 15.02.2026
31 Ауууу
11:56 15.02.2026
32 Гоце лансира Радню,
12:04 15.02.2026
33 Да уточним!
Точка!
12:08 15.02.2026
34 бивш бесепар преди Зафиров и Зарков
12:11 15.02.2026