До края на месеца започва експериментално изгаряне на биомаса в ТЕЦ „Марица-изток 2“

11 Февруари, 2026 14:44 1 626 20

Промяната на горивната база има потенциал да осигури допълнителен добив и реализация на лигнитните въглища в комплекса

Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

До края на този месец ще започне експериментално изгаряне на отпадъчна дървесина в ТЕЦ „Марица-изток 2“. Това съобщи пред журналисти министърът на енергетиката Жечо Станков, който днес посети комплекса. По неговите думи в началото на експеримента ще се добавят 5% биомаса към лигнитните въглища, като постепенно количеството ще се увеличава до 30%. При достигане на това количество цената на електроенергията, произведена от държавния ТЕЦ 2 може да бъде намалена с до 50 евро/МВтч – това е сериозен резултат, който значително ще повиши конкурентоспособността на производството и ще увеличи необходимостта от добив на повече въглища. Очаква се и намаляване с около 50% на въглеродните емисии, които имат сериозна роля в цената на електроенергията, произведена от ТЕЦ „Марица-изток 2“. Процесът има ключово значение за осигуряване на стабилна заетост и перспектива за работа на комплекса „Марица изток“. „Ако в момента в централата работят пет блока, нашите надежди са догодина по това време, благодарение на включването на дървесен чипс в горивото, натоварването да е 100% и да работят всичките осем блока“, подчерта министър Станков.

Закупуването на машини за включването на дървесен чипс може да бъде финансирано с безвъзмездни средства от Фонда за справедлив преход, където имаме достъп до 88 млн. евро, по линия на фондовете за въглищните региони, както и с кредитни средства.

Добавянето на отпадъчна дървесина към лигнитните въглища като гориво за производство на електроенергия има потенциал да се превърне в успешен пример за сътрудничество между енергетиката и горските стопанства, осигурявайки устойчивост и конкурентоспособност в развитието и на двата отрасъла.

Промяната на горивото е дискутирана и с мениджмънта на двете американски централи – ТЕЦ „Марица-изток“ 1 и ТЕЦ „Марица-изток“ 3, стана ясно още от думите на енергийния министър. Ако тя е успешна, тези две централи също имат готовност да добавят биомаса към лигнитните въглища в своето производство.

Експериментът с включването на отпадъчна дървесина в горивото за производство на електроенергия идва в резултат на едногодишно целенасочено търсене на устойчиви възможности за развитие на комплекса „Марица-изток“. В процеса са включени водещи представители на сектора, както и учени с безспорна дългогодишна експертиза.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    13 0 Отговор
    Браво! Първо роми, после гласоподавателите на ДПС и ППЛГДБ и на края цялото ръководство и членовете на Шалом

    Коментиран от #3

    14:52 11.02.2026

  • 2 Няма такъв пушек, не се диша

    10 1 Отговор
    Онея обгазителите тец-ове къде пушат черно до ТЕЦ 1 на кой са? Защо не са спрени? Това е чиста отрова,

    Коментиран от #5, #13

    14:54 11.02.2026

  • 3 Мнение

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Не пропускай и герб, основните съсипници на България!

    15:04 11.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ерин Брокович

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма такъв пушек, не се диша":

    Къде да им заведение дела?

    15:07 11.02.2026

  • 6 Бойкот на О.Л.Хлъц

    5 0 Отговор
    В Столипиново има много биомаса за изгаряне...

    15:08 11.02.2026

  • 7 Всъщност

    7 1 Отговор
    Искат да правят чудеса , ама тока от тецовете е в пъти по-скъп от този на АЕЦ . За замърсяването , да не говорим . А вятърните и слънчеви централи са с по-скъп ток и от ТЕЦовете . Затова истината е във втора държавна АЕЦ Белене .

    Коментиран от #10

    15:09 11.02.2026

  • 8 оня с коня

    2 4 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмнеАEЦ-а и yнищожи тоя кoфти ГЕНбългaрcки

    Коментиран от #11, #12, #14

    15:11 11.02.2026

  • 9 Хейт

    6 0 Отговор
    Очаквайте експериментално въздухът ви да стане толкова отровен, колкото в София. Тука горят отпадъци в ТЕЦ-овете и не можем да отворим прозорците.

    Коментиран от #17

    15:15 11.02.2026

  • 10 Ха Здрасти!

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Всъщност":

    Че то именно по тая причина,ЕС не ни разреши да си построим втора държавна АЕЦ Белене ....!
    А нашите продажби управници чинно козируваха...!
    За да не може една малка БГ,да бъде енергийно-независима от ЕС...!

    15:16 11.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с папагала...

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    ...пак си изпапагали пасквила...!
    Едно баба си знае...едно си бае...😂🤣😝!

    15:20 11.02.2026

  • 13 Интересно...?!

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма такъв пушек, не се диша":

    Тоя министър за б@л@ци ли ни има?!
    Че то най-големият пушек и замърсяване е от изгаряне на биомаса...!
    Питайте жителите на Димитровград и Гълъбово,дето ТЕЦ-овете на Ковачки горят въпросният продукт...!

    15:24 11.02.2026

  • 14 Файърфлай

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Конски,стига си я повтарял тая твоя глупост сто пъти-водо-воден реактор не може да гърми.Може да изпусне радиация,но да гърми.Това да не ти е ловджийско чифте. А на мене ми е кеф,че тази технология дава нови шансове на комплекса и най- вече,че за т.нар. "зелен преход" все по-малко се дрънка.Засега.

    Коментиран от #15

    15:33 11.02.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Файърфлай":

    да ама клапана му умрял и сга ще молим руснаците да ни продадат клапан, ще видиш ти дали не може да гръмне като надуе парата вътре как ще кипне чайника

    Коментиран от #16, #19

    15:38 11.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Некой си

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хейт":

    В софийските ТЕЦ-ове НЯМА КАК да се гори твърдо гориво.
    Мръсният въздух е заради безбройните строежи, разнасящи кал из цяла София, заради биомасата от Факултето, която гори ПДЧ и заради обикновената метеорология.

    15:47 11.02.2026

  • 18 Биомаса ква биомаса бе

    2 0 Отговор
    Тоновете италиански канцерогенен боклук и всякакъв друг български боклук....то ще се усети в цялата страна канцерогенния задух ...това с рец- ивете го живяхме до 2019....смърдеше на гбяс на цялата територия, въздух нямаше. ..

    15:50 11.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    0 1 Отговор
    Стана ясно, че пепедебилите са радева структура. А как само го плюеха....

    18:03 11.02.2026

