До края на месеца започва експериментално изгаряне на биомаса в ТЕЦ „Марица-изток 2“

До края на този месец ще започне експериментално изгаряне на отпадъчна дървесина в ТЕЦ „Марица-изток 2“. Това съобщи пред журналисти министърът на енергетиката Жечо Станков, който днес посети комплекса. По неговите думи в началото на експеримента ще се добавят 5% биомаса към лигнитните въглища, като постепенно количеството ще се увеличава до 30%. При достигане на това количество цената на електроенергията, произведена от държавния ТЕЦ 2 може да бъде намалена с до 50 евро/МВтч – това е сериозен резултат, който значително ще повиши конкурентоспособността на производството и ще увеличи необходимостта от добив на повече въглища. Очаква се и намаляване с около 50% на въглеродните емисии, които имат сериозна роля в цената на електроенергията, произведена от ТЕЦ „Марица-изток 2“. Процесът има ключово значение за осигуряване на стабилна заетост и перспектива за работа на комплекса „Марица изток“. „Ако в момента в централата работят пет блока, нашите надежди са догодина по това време, благодарение на включването на дървесен чипс в горивото, натоварването да е 100% и да работят всичките осем блока“, подчерта министър Станков.
Закупуването на машини за включването на дървесен чипс може да бъде финансирано с безвъзмездни средства от Фонда за справедлив преход, където имаме достъп до 88 млн. евро, по линия на фондовете за въглищните региони, както и с кредитни средства.
Добавянето на отпадъчна дървесина към лигнитните въглища като гориво за производство на електроенергия има потенциал да се превърне в успешен пример за сътрудничество между енергетиката и горските стопанства, осигурявайки устойчивост и конкурентоспособност в развитието и на двата отрасъла.
Промяната на горивото е дискутирана и с мениджмънта на двете американски централи – ТЕЦ „Марица-изток“ 1 и ТЕЦ „Марица-изток“ 3, стана ясно още от думите на енергийния министър. Ако тя е успешна, тези две централи също имат готовност да добавят биомаса към лигнитните въглища в своето производство.
Експериментът с включването на отпадъчна дървесина в горивото за производство на електроенергия идва в резултат на едногодишно целенасочено търсене на устойчиви възможности за развитие на комплекса „Марица-изток“. В процеса са включени водещи представители на сектора, както и учени с безспорна дългогодишна експертиза.
1 Роден в НРБ
Коментиран от #3
14:52 11.02.2026
2 Няма такъв пушек, не се диша
Коментиран от #5, #13
14:54 11.02.2026
3 Мнение
До коментар #1 от "Роден в НРБ":Не пропускай и герб, основните съсипници на България!
15:04 11.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ерин Брокович
До коментар #2 от "Няма такъв пушек, не се диша":Къде да им заведение дела?
15:07 11.02.2026
6 Бойкот на О.Л.Хлъц
15:08 11.02.2026
7 Всъщност
Коментиран от #10
15:09 11.02.2026
8 оня с коня
Коментиран от #11, #12, #14
15:11 11.02.2026
9 Хейт
Коментиран от #17
15:15 11.02.2026
10 Ха Здрасти!
До коментар #7 от "Всъщност":Че то именно по тая причина,ЕС не ни разреши да си построим втора държавна АЕЦ Белене ....!
А нашите продажби управници чинно козируваха...!
За да не може една малка БГ,да бъде енергийно-независима от ЕС...!
15:16 11.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 оня с папагала...
До коментар #8 от "оня с коня":...пак си изпапагали пасквила...!
Едно баба си знае...едно си бае...😂🤣😝!
15:20 11.02.2026
13 Интересно...?!
До коментар #2 от "Няма такъв пушек, не се диша":Тоя министър за б@л@ци ли ни има?!
Че то най-големият пушек и замърсяване е от изгаряне на биомаса...!
Питайте жителите на Димитровград и Гълъбово,дето ТЕЦ-овете на Ковачки горят въпросният продукт...!
15:24 11.02.2026
14 Файърфлай
До коментар #8 от "оня с коня":Конски,стига си я повтарял тая твоя глупост сто пъти-водо-воден реактор не може да гърми.Може да изпусне радиация,но да гърми.Това да не ти е ловджийско чифте. А на мене ми е кеф,че тази технология дава нови шансове на комплекса и най- вече,че за т.нар. "зелен преход" все по-малко се дрънка.Засега.
Коментиран от #15
15:33 11.02.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "Файърфлай":да ама клапана му умрял и сга ще молим руснаците да ни продадат клапан, ще видиш ти дали не може да гръмне като надуе парата вътре как ще кипне чайника
Коментиран от #16, #19
15:38 11.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Некой си
До коментар #9 от "Хейт":В софийските ТЕЦ-ове НЯМА КАК да се гори твърдо гориво.
Мръсният въздух е заради безбройните строежи, разнасящи кал из цяла София, заради биомасата от Факултето, която гори ПДЧ и заради обикновената метеорология.
15:47 11.02.2026
18 Биомаса ква биомаса бе
15:50 11.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гост
18:03 11.02.2026