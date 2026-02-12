Васил Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан"

Посещавал съм хижа "Петрохан" през юли с децата ми. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев на брифинг, коментирайки случая „Петрохан-Околчица“.„Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам“, подчерта той. Кметът посочи, че познава жертвите от три-четири години и се е виждал и с шестимата. Той подчерта, че никога не е виждал някой от тях с пистолет.
Терзиев припомни, че веднага след като е научил за случилото се, е излязъл с публична позиция, в която е заявил, че е сред дарителите на каузата за опазване на гората, зад която са стояли загиналите. „Ако съм имал каквито и да било съмнения, не бих дарил“, категоричен беше той. По думите му е подкрепял различни каузи през годините, без да афишира това публично.
Кметът отправи въпроси и към държавните институции. „Какво се е случило, защо някои хора си посягат? Къде е министърът на вътрешните работи, къде е главният секретар?“, попита той, като уточни, че никой не се е свързал с него, за да го попита откога познава тези хора и какво мисли за тях. Според Терзиев вместо институциите да свършат работата си и да успокоят обществото, се правят внушения с политически оттенък в навечерието на избори. „Търси се политически дивидент“, смята той.
В изказването си Терзиев засегна и темата за управлението на общинските дружества. Той заяви, че на последното заседание на Столичния общински съвет важни доклади, свързани с „Топлофикация“ и други ключови теми, не са били допуснати до дневния ред. В същото време предложението за смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“ не е било прието – 28 общински съветници са гласували „за“, но не е събрано необходимото мнозинство.
„Нямаше аргументи какво се случва в това дружество и защо се правят опити да се купуват стари автобуси на по-високи цени“, заяви Терзиев. По думите му се иска Столичната община да осигури допълнителни средства, без да има реален опит за реформа – нито в общинския съвет, нито в самите дружества.
Кметът подчерта, че ще продължи да настоява за смяна на ръководствата, започвайки със „Столичен автотранспорт“, както и за стартиране на одитна процедура и комплексен анализ на общинските дружества. „Градският транспорт е изключително важен за развитието на София“, посочи той и определи като разочароващо това, че за пореден път не се стига до промяна.
Общинският съветник Симеон Ставрев също коментира темата, като заяви, че предлаганите автобуси са на 18 години и постави въпроса дали софиянци искат подобни превозни средства да се движат в града и да замърсяват въздуха. По думите му ръководството на дружеството впоследствие е заявило, че се отказва от конкретната поръчка и ще търси други автобуси, позовавайки се на законовата възможност за това. Ставрев изрази съмнение, че действията може да представляват нарушение, и посочи, че от дружеството напускат служители, докато се провеждат обществени поръчки за десетки милиони евро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
13:19 12.02.2026
2 софиянец
Коментиран от #43
13:20 12.02.2026
3 Сила
13:20 12.02.2026
4 Ами ...
13:21 12.02.2026
5 незабавно да се направи
тия хора им запушиха устите щото са се натъкнали на нещо
и целият организиран цирк от държавният апарат мирише ...... всячески се опитват да отклонят вниманието ни
Коментиран от #36
13:22 12.02.2026
6 Тити на Кака
13:23 12.02.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
са взели 56 млн. лв.,
за да броят птици, риби, диви кози и мечки🤔❗
Коментиран от #14
13:23 12.02.2026
8 Баш Майстора
13:25 12.02.2026
9 САМО ЕДНО. ВСИЧКИТЕ
13:25 12.02.2026
10 Гост
13:25 12.02.2026
11 Как беше народната поговорка :
Ай стига си се оправдавал...!
Колкото повече се обясняваш,толкова повече затъваш...
Коментиран от #16
13:26 12.02.2026
12 Цвете
Коментиран от #27
13:26 12.02.2026
13 Анонимен
13:26 12.02.2026
14 прокопи
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":В преброяването на животни не споменаваш за прасета. Или, казваш, то е я ясно - те са две.
Коментиран от #25
13:27 12.02.2026
15 зевзек
13:29 12.02.2026
16 Тоя една идея,по-добре се оправдава...!
До коментар #11 от "Как беше народната поговорка :":Но оня Сандов...е голяма смешка,с неговите обяснения,как само пил чай на терасата на хижа ,,Петрохан"... и ни чул,ни видял...!
13:29 12.02.2026
17 Оставка
13:30 12.02.2026
18 Д-р Марин Белчев
Но конкретно: интересна кризисна комуникация.
Първо – класическата защитна формула: „Ако имах съмнения, нямаше да даря“. Значи щом си дарил, автоматично няма проблем. Логиката е желязна. Браво бе, комунист-милионер, да не са всички глупаци?
После – прехвърляне на фокуса: „Къде е МВР? Къде е главният секретар?“ От „защо сте били близки“ стигаме до „държавата е виновна“. Много удобен завой.
След това – виктимизиране: „Търси се политически дивидент“. Разбира се. Винаги някой друг търси дивидент, никога няма просто неудобни въпроси.
И накрая – демонстрация на активност: смесва с автобуси, топлофикация, одити, реформи. Когато стане горещо, дневният ред се разширява да покаже колко много работа вършим.
Новата политика май започва да прилича на старата, само с по-добър PR.
13:30 12.02.2026
19 Питане
13:31 12.02.2026
20 съобщиха
открива ли се сем енна течност на някой от убитите? няма как и кметът Терзиев да не е в нея, щом дава пари? доказателства, включително на писмени бележки за „духовно пречистване и се ксуални практики? Има твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол в казуса "Петрохан". Това съобщиха от прокуратурата.
Коментиран от #33
13:32 12.02.2026
21 Дженерали танас лама
13:33 12.02.2026
22 не е за вярване
Не допускахме че Сандов е посещавал хижата , не на почивка, а заради прохладата през лятото няколко пъти, а сега и Терзиев е ходил да провери правилно ли се усвояват даренията , а не на почивка с семейството.
Като получиха информация за наблюдение от ДАНС от пренията в НС, още доброволни признания ще слушаме.
13:34 12.02.2026
23 НаДжаги
13:34 12.02.2026
24 Смешник
13:35 12.02.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "прокопи":Преди половин век излезе една комедия:
"Преброяване на дивите зайци"!
Ама там само ядоха и пиха,
а тези да гушнали
💰💰 56 ООО ООО лв💰💰 ,
за "броене" на рибки и птички❗
Епстийн е поръчал ДВА ТОНА сярна киселина за заличаване на следи, след като е избухнал скандалът, но това не го спаси❗
13:35 12.02.2026
26 Механик
Първо изтече информацията, че тоя е спонсорирал ЛАМИТЕ, а едва после, поставен в безизходица той призна че ги познава и е ходил там.
Сега ще се топят едни други и ще има цирк с мокри небинарни мишоци.
Взимам пуканките и сядам да гледам сеир.
13:35 12.02.2026
27 Цвете,
До коментар #12 от "Цвете":Има едно цвете - магарешки бодил.
Що създаваш разни асоциации ?
13:36 12.02.2026
28 ФРЕДИЙ БУРСУНАРА
А местните вилдж пипъл не
Ги пускат да берат жлът кантарион и глогинки
13:36 12.02.2026
29 Гост
Ха, ха, ха, треснаха ли ви тайната квартира, а? Направиха ли ви активно мероприятие, а? Пфу!
13:37 12.02.2026
30 Истината
13:37 12.02.2026
31 кой му дреме
13:37 12.02.2026
32 острова Петрохан Епстийн
Васил Терзиев Щом казва три пъти, значи са били тридесет и два.
Васил Терзиев Сандов не става дори и за селски кмет.
Още един Джефри Епстийн.Тая хижа се окажа като острова Епстийн.Ужас!
13:38 12.02.2026
33 биографично допълнение
До коментар #20 от "съобщиха":Не само дядото е началник в ДС, а и бащата и майка му са служители в ДС, пък братовчед на дядо му е самият Предс. на Държавния Съвет - другаря Петър Младенов. (оня с Станко.вете)
13:41 12.02.2026
34 Всички са замесени
Виктор Димчев шокиращо за случая Петрохан: Това е секта, правили са оргии! Синът на Яни Микулев се е хвалил пред своя съученичка, че има богат любовник. Има и клипчета от хижата. Мъжете от ППДБ са преки участници в тези събития.Още един Джефри Епстийн.Ужас!
В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни момчета, обявиха от държавното обвинение. От събраните до момента показания се установява, че в затворената общност са били практикувани задължителни медитации, включващи визуализации, мантри и други подобни практики. Потвърждават се данните за трайно присъствие на малолетни и непълнолетни, както в имот в Мексико, така и на различни населени места в България. В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол.
13:41 12.02.2026
35 Гост
Как взеха един по един баааавно да се "сещат" как са се "криели от жегите" през лятото или от "преспите" през зимата в хижата, където всичко било ОК...
Очаквам още да си "спомнят" от немайкъде, за да не ги изтипосат на камерите!
13:42 12.02.2026
36 Вярно ли
До коментар #5 от "незабавно да се направи":И като са се натъкнали на нещо - защо не са го показали?
Живеем в ерата на интернет. Виждаш, снимаш, качваш в мрежата.
Те са имали политически влиятелни познати и спонсори. Можеше да поискат защита от най-високо ниво.
Нищо такова няма.
И да сте наясно - ако искаш пари от богати хора, за да може да чукаш деца, то има два варианта:
- или не показваш пред потенциалния спонсор, че си педофил (както в конкретния случай с Терзиев);
- или ги чукате заедно.
Медийния и обществен образ на тая секта е граден внимателно, за да може да се получава финансиране.
Какво е ставало под чаршафите е било ясно на тия, които се гръмнаха и на техните жертви, две от които също намериха смъртта си от ръцете на тия насилници.
13:43 12.02.2026
37 опа
13:47 12.02.2026
38 Василке
Много странно да познаваш баш тия хора, и да си отсядал баш в тая хижа.
Мноого много странно.
13:47 12.02.2026
39 сан дован
Щом като ДС отрочета търсят семейно и политически предимно ПАРИЧЕН дивидент, то политическия дивидент на природозащитния зелен сандов балон се спука от изстрела на Калушев по юношата.
13:55 12.02.2026
40 Бай Бай
14:09 12.02.2026
41 Цвете
14:11 12.02.2026
42 и очите му честни
14:11 12.02.2026
43 и аз
До коментар #2 от "софиянец":бих го подкрепил с друго
14:12 12.02.2026
44 Цвете
Коментиран от #52
14:15 12.02.2026
45 Реалист
14:18 12.02.2026
46 Сектата Петрохан
ППДБ и Радев се опитаха да скрият истината, като те и техни анализатори , психолози и политилози лансираха всевъзможни фалшиви конспиративни и лъжливи версии за случилото се.
Изтината да се знае и мислете за кого гласувате!
14:19 12.02.2026
47 МНОГО ОБИЧАМ ТАКИВА ТЕРЗИЙСКИ ТЕКСТОВЕ
14:20 12.02.2026
48 Целта оправдава средствата
14:21 12.02.2026
50 Пурко
14:31 12.02.2026
51 Терзиев
14:33 12.02.2026
52 Достоен
До коментар #44 от "Цвете":Кмет замесен с някаква секта той уж не знаел а давал пари айде стига много дашни се оказаха тия богаташи в България бе
Коментиран от #53
14:39 12.02.2026
53 Едно нещо
До коментар #52 от "Достоен":не мога да разбера: свои пари ли е дарил на тая секта, или общински? Платил ли е престоя си в хижата, или му е дар?
14:44 12.02.2026
54 Въпросче
14:44 12.02.2026