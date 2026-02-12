Новини
Васил Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан"

12 Февруари, 2026 13:18

Столичният кмет заяви, че вероятно е допуснал грешка, дарявайки пари на НАКЗТ

Васил Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Посещавал съм хижа "Петрохан" през юли с децата ми. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев на брифинг, коментирайки случая „Петрохан-Околчица“.„Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам“, подчерта той. Кметът посочи, че познава жертвите от три-четири години и се е виждал и с шестимата. Той подчерта, че никога не е виждал някой от тях с пистолет.

Терзиев припомни, че веднага след като е научил за случилото се, е излязъл с публична позиция, в която е заявил, че е сред дарителите на каузата за опазване на гората, зад която са стояли загиналите. „Ако съм имал каквито и да било съмнения, не бих дарил“, категоричен беше той. По думите му е подкрепял различни каузи през годините, без да афишира това публично.

Кметът отправи въпроси и към държавните институции. „Какво се е случило, защо някои хора си посягат? Къде е министърът на вътрешните работи, къде е главният секретар?“, попита той, като уточни, че никой не се е свързал с него, за да го попита откога познава тези хора и какво мисли за тях. Според Терзиев вместо институциите да свършат работата си и да успокоят обществото, се правят внушения с политически оттенък в навечерието на избори. „Търси се политически дивидент“, смята той.

В изказването си Терзиев засегна и темата за управлението на общинските дружества. Той заяви, че на последното заседание на Столичния общински съвет важни доклади, свързани с „Топлофикация“ и други ключови теми, не са били допуснати до дневния ред. В същото време предложението за смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“ не е било прието – 28 общински съветници са гласували „за“, но не е събрано необходимото мнозинство.

„Нямаше аргументи какво се случва в това дружество и защо се правят опити да се купуват стари автобуси на по-високи цени“, заяви Терзиев. По думите му се иска Столичната община да осигури допълнителни средства, без да има реален опит за реформа – нито в общинския съвет, нито в самите дружества.

Кметът подчерта, че ще продължи да настоява за смяна на ръководствата, започвайки със „Столичен автотранспорт“, както и за стартиране на одитна процедура и комплексен анализ на общинските дружества. „Градският транспорт е изключително важен за развитието на София“, посочи той и определи като разочароващо това, че за пореден път не се стига до промяна.

Общинският съветник Симеон Ставрев също коментира темата, като заяви, че предлаганите автобуси са на 18 години и постави въпроса дали софиянци искат подобни превозни средства да се движат в града и да замърсяват въздуха. По думите му ръководството на дружеството впоследствие е заявило, че се отказва от конкретната поръчка и ще търси други автобуси, позовавайки се на законовата възможност за това. Ставрев изрази съмнение, че действията може да представляват нарушение, и посочи, че от дружеството напускат служители, докато се провеждат обществени поръчки за десетки милиони евро.


  • 1 Вашето мнение

    25 4 Отговор
    Хайдеееее

    13:19 12.02.2026

  • 2 софиянец

    13 28 Отговор
    Подкрепям Василев с две ръце !!

    Коментиран от #43

    13:20 12.02.2026

  • 3 Сила

    32 14 Отговор
    Тиквата не дарява , той трупа в шкафчето ....затова и няма проблеми !!! Не дарявайте в БГ то ...няма ненаказано добро !!!

    13:20 12.02.2026

  • 4 Ами ...

    12 1 Отговор
    УАУ!!!

    13:21 12.02.2026

  • 5 незабавно да се направи

    23 16 Отговор
    публичен обстоен оглед на терена

    тия хора им запушиха устите щото са се натъкнали на нещо

    и целият организиран цирк от държавният апарат мирише ...... всячески се опитват да отклонят вниманието ни

    Коментиран от #36

    13:22 12.02.2026

  • 6 Тити на Кака

    15 6 Отговор
    Децата живи ли са?

    13:23 12.02.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 3 Отговор
    Активисти на Зелено движение и техни НПО

    са взели 56 млн. лв.,

    за да броят птици, риби, диви кози и мечки🤔❗

    Коментиран от #14

    13:23 12.02.2026

  • 8 Баш Майстора

    35 12 Отговор
    Всички педофили са ходили

    13:25 12.02.2026

  • 9 САМО ЕДНО. ВСИЧКИТЕ

    22 2 Отговор
    СТЕ МАСКАРИ И ОНИЯ И ТИ. НАПРАВИХТЕ БГ. КОЧИНА НО КОПАНКАТА БЕШЕ САМО ЗА ВАС. И ЩЕ СЕ ЗАДАВИТЕ СКОРО ВСИЧКИ. КАЗВАМ ГО БЕЗ ЗЛОБА ПРОСТО ИСКАМ СПРАВЕДЛИВОСТ.

    13:25 12.02.2026

  • 10 Гост

    41 7 Отговор
    Айдеее... И тоя се е "криел от жегите" на Петрохан! Щеше да излъже, но явно го има заснет на кемерите! Интересно как преминава "с децата си" през ограда с надписи: "стреля се без предупреждение"!? И не, "няма нищо обезпокоително" в хижа навръх планината, обитавана от въоръжени до зъби, стрелящи "без предупреждение" 4-ма дърти бездетници, без женска компания, а молитвената стая с фалоси им е "хоби"...

    13:25 12.02.2026

  • 11 Как беше народната поговорка :

    43 10 Отговор
    ,,Гузен- негонен бяга...!"
    Ай стига си се оправдавал...!
    Колкото повече се обясняваш,толкова повече затъваш...

    Коментиран от #16

    13:26 12.02.2026

  • 12 Цвете

    14 27 Отговор
    СОФИЯНЦИ, НИЕ ИМАМЕ ОТ МНОГО ГОДИНИ НАЗАД, ДНЕС, ЕДИН ДОСТОЕН КМЕТ. 👍🇧🇬👍

    Коментиран от #27

    13:26 12.02.2026

  • 13 Анонимен

    23 12 Отговор
    Плащал е за малки момченца

    13:26 12.02.2026

  • 14 прокопи

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В преброяването на животни не споменаваш за прасета. Или, казваш, то е я ясно - те са две.

    Коментиран от #25

    13:27 12.02.2026

  • 15 зевзек

    35 7 Отговор
    за щастие на Терзиев, хижаря май си падал по момченца само, а неговите са момиченца

    13:29 12.02.2026

  • 16 Тоя една идея,по-добре се оправдава...!

    31 3 Отговор

    До коментар #11 от "Как беше народната поговорка :":

    Но оня Сандов...е голяма смешка,с неговите обяснения,как само пил чай на терасата на хижа ,,Петрохан"... и ни чул,ни видял...!

    13:29 12.02.2026

  • 17 Оставка

    14 5 Отговор
    и вън ухо мазн....о и долн...о....ОСТАВКА!

    13:30 12.02.2026

  • 18 Д-р Марин Белчев

    33 6 Отговор
    Разведеният милионер с двама дядовци генерали от ДС: типична комунистическа номенклатура - заради такива пропадна социализма.

    Но конкретно: интересна кризисна комуникация.
    Първо – класическата защитна формула: „Ако имах съмнения, нямаше да даря“. Значи щом си дарил, автоматично няма проблем. Логиката е желязна. Браво бе, комунист-милионер, да не са всички глупаци?

    После – прехвърляне на фокуса: „Къде е МВР? Къде е главният секретар?“ От „защо сте били близки“ стигаме до „държавата е виновна“. Много удобен завой.

    След това – виктимизиране: „Търси се политически дивидент“. Разбира се. Винаги някой друг търси дивидент, никога няма просто неудобни въпроси.

    И накрая – демонстрация на активност: смесва с автобуси, топлофикация, одити, реформи. Когато стане горещо, дневният ред се разширява да покаже колко много работа вършим.

    Новата политика май започва да прилича на старата, само с по-добър PR.

    13:30 12.02.2026

  • 19 Питане

    14 6 Отговор
    И твойте деца ли бяха "обгрижени"....?

    13:31 12.02.2026

  • 20 съобщиха

    16 2 Отговор
    Между другото, кмета каква религия изповядва, освен че дядо му е изповядвал комунистическата?

    открива ли се сем енна течност на някой от убитите? няма как и кметът Терзиев да не е в нея, щом дава пари? доказателства, включително на писмени бележки за „духовно пречистване и се ксуални практики? Има твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол в казуса "Петрохан". Това съобщиха от прокуратурата.

    Коментиран от #33

    13:32 12.02.2026

  • 21 Дженерали танас лама

    7 4 Отговор
    Калушев е разработка на Путин за удар срещу дс-добрите сили,самоубиха се от страх да не ги Арес ти Иван,всъщност аз ги преборих

    13:33 12.02.2026

  • 22 не е за вярване

    16 3 Отговор
    Жълтопаветниците излязоха от ступор и започнаха оправдателните изповеди.
    Не допускахме че Сандов е посещавал хижата , не на почивка, а заради прохладата през лятото няколко пъти, а сега и Терзиев е ходил да провери правилно ли се усвояват даренията , а не на почивка с семейството.
    Като получиха информация за наблюдение от ДАНС от пренията в НС, още доброволни признания ще слушаме.

    13:34 12.02.2026

  • 23 НаДжаги

    10 5 Отговор
    Искам си Фандъчето

    13:34 12.02.2026

  • 24 Смешник

    19 1 Отговор
    Ами там ще отидеш разбира се след като си същия педал като твоите съпартийци

    13:35 12.02.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 0 Отговор

    До коментар #14 от "прокопи":

    Преди половин век излезе една комедия:
    "Преброяване на дивите зайци"!
    Ама там само ядоха и пиха,
    а тези да гушнали
    💰💰 56 ООО ООО лв💰💰 ,
    за "броене" на рибки и птички❗

    Епстийн е поръчал ДВА ТОНА сярна киселина за заличаване на следи, след като е избухнал скандалът, но това не го спаси❗

    13:35 12.02.2026

  • 26 Механик

    20 3 Отговор
    Тоя лъже като брадата ромка.
    Първо изтече информацията, че тоя е спонсорирал ЛАМИТЕ, а едва после, поставен в безизходица той призна че ги познава и е ходил там.
    Сега ще се топят едни други и ще има цирк с мокри небинарни мишоци.
    Взимам пуканките и сядам да гледам сеир.

    13:35 12.02.2026

  • 27 Цвете,

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    Има едно цвете - магарешки бодил.
    Що създаваш разни асоциации ?

    13:36 12.02.2026

  • 28 ФРЕДИЙ БУРСУНАРА

    15 1 Отговор
    Ми чи те всичките от ПЪРФОРМАНСА ходили
    А местните вилдж пипъл не
    Ги пускат да берат жлът кантарион и глогинки

    13:36 12.02.2026

  • 29 Гост

    15 0 Отговор
    Опаааа, и ти ли, бе, Васе? Въй, аш му и икебаната! Ма то туй място кат Ривиерата, бе! Все хай тек планинари ходили там!

    Ха, ха, ха, треснаха ли ви тайната квартира, а? Направиха ли ви активно мероприятие, а? Пфу!

    13:37 12.02.2026

  • 30 Истината

    10 2 Отговор
    Дарил държавни пари за 4 часа банкет и пълен багажник на връщане

    13:37 12.02.2026

  • 31 кой му дреме

    9 4 Отговор
    мевере и данс се убиха да повтарят как будизма бил екстремистка и педофилска религия като исляма

    13:37 12.02.2026

  • 32 острова Петрохан Епстийн

    15 2 Отговор
    САМОПРИЗНАНИЕ: Васил Терзиев: е бил три пъти в бившата хижа Петрохан.Сандов ходил три пъти в острова на ужасите да пие чай.
    Васил Терзиев Щом казва три пъти, значи са били тридесет и два.
    Васил Терзиев Сандов не става дори и за селски кмет.

    Още един Джефри Епстийн.Тая хижа се окажа като острова Епстийн.Ужас!

    13:38 12.02.2026

  • 33 биографично допълнение

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "съобщиха":

    Не само дядото е началник в ДС, а и бащата и майка му са служители в ДС, пък братовчед на дядо му е самият Предс. на Държавния Съвет - другаря Петър Младенов. (оня с Станко.вете)

    13:41 12.02.2026

  • 34 Всички са замесени

    13 3 Отговор
    Тая хижа се окажа като острова Епстийн. трагедията в острова на ужасите "Петрохан".
    Виктор Димчев шокиращо за случая Петрохан: Това е секта, правили са оргии! Синът на Яни Микулев се е хвалил пред своя съученичка, че има богат любовник. Има и клипчета от хижата. Мъжете от ППДБ са преки участници в тези събития.Още един Джефри Епстийн.Ужас!
    В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни момчета, обявиха от държавното обвинение. От събраните до момента показания се установява, че в затворената общност са били практикувани задължителни медитации, включващи визуализации, мантри и други подобни практики. Потвърждават се данните за трайно присъствие на малолетни и непълнолетни, както в имот в Мексико, така и на различни населени места в България. В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол.

    13:41 12.02.2026

  • 35 Гост

    18 0 Отговор
    Трагедията "Петрохан" не мирише на политика, а на политици!
    Как взеха един по един баааавно да се "сещат" как са се "криели от жегите" през лятото или от "преспите" през зимата в хижата, където всичко било ОК...
    Очаквам още да си "спомнят" от немайкъде, за да не ги изтипосат на камерите!

    13:42 12.02.2026

  • 36 Вярно ли

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "незабавно да се направи":

    И като са се натъкнали на нещо - защо не са го показали?
    Живеем в ерата на интернет. Виждаш, снимаш, качваш в мрежата.
    Те са имали политически влиятелни познати и спонсори. Можеше да поискат защита от най-високо ниво.
    Нищо такова няма.
    И да сте наясно - ако искаш пари от богати хора, за да може да чукаш деца, то има два варианта:
    - или не показваш пред потенциалния спонсор, че си педофил (както в конкретния случай с Терзиев);
    - или ги чукате заедно.
    Медийния и обществен образ на тая секта е граден внимателно, за да може да се получава финансиране.
    Какво е ставало под чаршафите е било ясно на тия, които се гръмнаха и на техните жертви, две от които също намериха смъртта си от ръцете на тия насилници.

    13:43 12.02.2026

  • 37 опа

    12 1 Отговор
    Сатанински хоро дали са играли там?

    13:47 12.02.2026

  • 38 Василке

    16 1 Отговор
    Василке,

    Много странно да познаваш баш тия хора, и да си отсядал баш в тая хижа.

    Мноого много странно.

    13:47 12.02.2026

  • 39 сан дован

    3 0 Отговор
    „Търси се политически дивидент“, смята той.
    Щом като ДС отрочета търсят семейно и политически предимно ПАРИЧЕН дивидент, то политическия дивидент на природозащитния зелен сандов балон се спука от изстрела на Калушев по юношата.

    13:55 12.02.2026

  • 40 Бай Бай

    5 0 Отговор
    Господ ни прокле с тия педофили от ПП

    14:09 12.02.2026

  • 41 Цвете

    0 4 Отговор
    СОФИЯНЦИ, НИЕ ИМАМЕ ОТ МНОГО ГОДИНИ НАЗАД, ДНЕС, ЕДИН ДОСТОЕН КМЕТ. 👍🇧🇬👍

    14:11 12.02.2026

  • 42 и очите му честни

    1 0 Отговор
    как да не повярваш

    14:11 12.02.2026

  • 43 и аз

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "софиянец":

    бих го подкрепил с друго

    14:12 12.02.2026

  • 44 Цвете

    1 4 Отговор
    СОФИЯНЦИ, НИЕ ИМАМЕ ОТ МНОГО ГОДИНИ НАЗАД, ДНЕС, ЕДИН ДОСТОЕН КМЕТ. 👍🇧🇬👍

    Коментиран от #52

    14:15 12.02.2026

  • 45 Реалист

    3 0 Отговор
    Тези не са само будисти, но и хипнотизатори. Как така всеки им дарява, даже и Терзиев е ходил там с децата си и се бръкнал с 80 000 еврака. Сандов също е посещавал хижичката със сектантите. Много, много смръдлива история има там, но дали някога ще се разбере? По скоро - не.

    14:18 12.02.2026

  • 46 Сектата Петрохан

    5 3 Отговор
    извърши първото масово и асистирано самоубийство в България по окултни причини, подпомагана от ППДБ и министрите на Радев!

    ППДБ и Радев се опитаха да скрият истината, като те и техни анализатори , психолози и политилози лансираха всевъзможни фалшиви конспиративни и лъжливи версии за случилото се.

    Изтината да се знае и мислете за кого гласувате!

    14:19 12.02.2026

  • 47 МНОГО ОБИЧАМ ТАКИВА ТЕРЗИЙСКИ ТЕКСТОВЕ

    4 1 Отговор
    “Посещавал съм хижа “Петрохан през юли с децата ми”… обтекаемо колкото се може повече! Винаги ако се окаже, че я е посещавал много пъти ще каже или, че искал да каже “за последно” или че тогава единствено е водил там децата си! А това, че е спонсорирал такива хора…няма проблем… изобщо като гледам в нашия квартал кофите за боклук…препълнени, новият участък на Каблешков недовършен, вече ми е лесно да си обясня що за хора спонсорира!!!

    14:20 12.02.2026

  • 48 Целта оправдава средствата

    0 4 Отговор
    Много е лошо да се опитат да те рекетират , да почернят името ти и да те забъркат в педофилски скандал заради предстоящите избори , но това е характерно за диктаторите и нарцисите.Те са готови да жертват невини деца ,за да постигнат целта.

    14:21 12.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Пурко

    2 1 Отговор
    Всички депутати да минат полиграф във връзка със случая "Петрохан" и най-вече тези от ПП-ДБ.

    14:31 12.02.2026

  • 51 Терзиев

    1 1 Отговор
    обаче няма деца. Явно под "децата ми" има предвид че си е водил и той малки момченца с него. Тогава всичко се напасва

    14:33 12.02.2026

  • 52 Достоен

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Цвете":

    Кмет замесен с някаква секта той уж не знаел а давал пари айде стига много дашни се оказаха тия богаташи в България бе

    Коментиран от #53

    14:39 12.02.2026

  • 53 Едно нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Достоен":

    не мога да разбера: свои пари ли е дарил на тая секта, или общински? Платил ли е престоя си в хижата, или му е дар?

    14:44 12.02.2026

  • 54 Въпросче

    0 0 Отговор
    А мъжът ти къде беше през юли?

    14:44 12.02.2026

