Проф. Овчаров: Разкритото по случая „Петрохан – Околчица" е подражание на будистки практики

Проф. Овчаров: Разкритото по случая „Петрохан – Околчица” е подражание на будистки практики

14 Февруари, 2026 18:20 363 5

Изследователят посочи още, че държавата е отпуснала средства за археологически разкопки на някои от важните обекти

Проф. Овчаров: Разкритото по случая „Петрохан – Околчица” е подражание на будистки практики - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Имитациите на будизма са доста разпространени. Това, което беше разкрито по случая „Петрохан – Околчица”, е подражание на будистки практики. Това каза археологът проф. Николай Овчаров в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

„Вместо да се дават пари за такива неща, нека се дадат за археология”, каза професорът.

Той посочи, че такива секти има навсякъде по света, но у нас се случва за пръв път. И допълни, че политизирането на трагедията е недопустима. Изследователят смята, че няма да стане ясно какво точно се е случило в Петрохан и край Околчица.

По повод професионалния празник на археолозите – 14 февруари, Овчаров каза, е работата на тези изследователи не е лесна, но е повод за гордост.

Той сподели, че държавата е отпуснала средства за археологически разкопки на някои от важните обекти.


