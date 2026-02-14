Проф. Овчаров: Разкритото по случая „Петрохан – Околчица” е подражание на будистки практики

Имитациите на будизма са доста разпространени. Това, което беше разкрито по случая „Петрохан – Околчица”, е подражание на будистки практики. Това каза археологът проф. Николай Овчаров в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
„Вместо да се дават пари за такива неща, нека се дадат за археология”, каза професорът.
Той посочи, че такива секти има навсякъде по света, но у нас се случва за пръв път. И допълни, че политизирането на трагедията е недопустима. Изследователят смята, че няма да стане ясно какво точно се е случило в Петрохан и край Околчица.
По повод професионалния празник на археолозите – 14 февруари, Овчаров каза, е работата на тези изследователи не е лесна, но е повод за гордост.
Той сподели, че държавата е отпуснала средства за археологически разкопки на някои от важните обекти.
1 Банцко
18:23 14.02.2026
2 Далай Лама !!
18:24 14.02.2026
3 Майна
Остана ли?
Между другото християнство и Православие са несъвместими
А България е разкъсвана от евангелисти, будисти, свидетели на Йехова..
Това наистина е опасно
Турчин будист видяли сте!
Коментиран от #4
18:24 14.02.2026
4 Майна
До коментар #3 от "Майна":Несъвместими са Будизма и Правослието
18:24 14.02.2026
5 Удри с лопатата
18:26 14.02.2026