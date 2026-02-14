Проф. Овчаров обясни как траките са пиели виното си

На 14 февруари България отбелязва едновременно деня на влюбените, Трифон Зарезан и празника на археолога. По този повод археологът проф. Николай Овчаров сподели факти за винената култура на древните траки в ефира на Нова тв.
Археологът подчерта, че за траките виното не е било само напитка за пиене, а свещено питие. По думите му всички ритуали още от дълбока древност са били извършвани именно с него.
Проф. Овчаров напомни за светилището на Дионис - богът на виното, като уточни, че тракийският Дионис се появява значително по-рано от гръцкия. Той даде пример за ролята на виното в тракийските вярвания и чрез Казанлъшката гробница, където е нарисувано погребално пиршество.
Относно характеристиките на древното питие, археологът обясни, че по онова време лозята са били некултивирани. Гроздето е било подобно на днешния сорт „Алжирка“ - по-дребно, но от него се е получавало „доста ароматно“, макар и не толкова силно вино.
Професорът изтъкна и една съществена разлика в начина на консумация между древните народи. „Траките непременно трябва да го кажем, са пиели виното неразредено, за разлика от гърците, които са го слагали едно към три с топла вода”, заяви проф. Овчаров.
В археокомплекса „Долината на тракийските царе“ край Казанлък предстои и семинар, посветен на темата за траките, виното и културата.
