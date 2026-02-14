Новини
България »
Проф. Овчаров обясни как траките са пиели виното си

Проф. Овчаров обясни как траките са пиели виното си

14 Февруари, 2026 17:20 764 13

  • проф. николай овчаров-
  • трифон зарезан-
  • археолог

Археологът разказва за свещеното питие и древните ритуали в Долината на тракийските царе

Проф. Овчаров обясни как траките са пиели виното си - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 14 февруари България отбелязва едновременно деня на влюбените, Трифон Зарезан и празника на археолога. По този повод археологът проф. Николай Овчаров сподели факти за винената култура на древните траки в ефира на Нова тв.

Археологът подчерта, че за траките виното не е било само напитка за пиене, а свещено питие. По думите му всички ритуали още от дълбока древност са били извършвани именно с него.

Проф. Овчаров напомни за светилището на Дионис - богът на виното, като уточни, че тракийският Дионис се появява значително по-рано от гръцкия. Той даде пример за ролята на виното в тракийските вярвания и чрез Казанлъшката гробница, където е нарисувано погребално пиршество.

Относно характеристиките на древното питие, археологът обясни, че по онова време лозята са били некултивирани. Гроздето е било подобно на днешния сорт „Алжирка“ - по-дребно, но от него се е получавало „доста ароматно“, макар и не толкова силно вино.

Професорът изтъкна и една съществена разлика в начина на консумация между древните народи. „Траките непременно трябва да го кажем, са пиели виното неразредено, за разлика от гърците, които са го слагали едно към три с топла вода”, заяви проф. Овчаров.

В археокомплекса „Долината на тракийските царе“ край Казанлък предстои и семинар, посветен на темата за траките, виното и културата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    6 3 Отговор
    Индиана Овчаров , любител на виното и младите засукани студентки ...и той обича да организира приключенски лагери !!!

    17:43 14.02.2026

  • 2 Нека да пиша

    3 5 Отговор
    Ден на архиолога )).
    Значи древната мумия Лили Иванова има празник !

    17:45 14.02.2026

  • 3 Тервел

    4 1 Отговор
    Траките са пиели вино от черепите на северномскедонците.

    17:48 14.02.2026

  • 4 Ламата от Петрохан

    4 1 Отговор
    Сега чакаме лама Пимпирев от вечните ледове да ни обясни какви са "древните" традиции на на неговата полярна секта. как го пият това вино? Директно от тубите или оставят тубата да пренощува под мътещ женски пингвин.

    Коментиран от #8, #10

    17:57 14.02.2026

  • 5 Стар тракиец

    1 0 Отговор
    Виното се пие с тънки мезета

    17:59 14.02.2026

  • 6 ма ДУРО

    0 0 Отговор
    Траките не знам, но аз го пия стичащо се от женски ци..и !

    18:00 14.02.2026

  • 7 Анджо

    1 0 Отговор
    Толкова стара информация и Дионис гърците така наречени, защото това име е Тракийско и истинското име е ГРАЙКИ, като за елинин е също Тракийска общност. Те правят Дионис БОГ. Толкова неща не се казват и толкова фалшифицирана историята ,че не знаем цялата истина.

    18:03 14.02.2026

  • 8 Пият го...

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ламата от Петрохан":

    Но... 1. Не си бил на базата за да видиш
    2. Ако го пият и това го знаеш, то го знаеш от ма.кя ти, която им го е сервирала по без га.щи !

    18:07 14.02.2026

  • 9 ЕстетЪ

    1 0 Отговор
    ...в чаша?🤔🤣

    18:09 14.02.2026

  • 10 Водка "Пимпирев "

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ламата от Петрохан":

    Там дънят водка

    Коментиран от #11

    18:10 14.02.2026

  • 11 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Водка "Пимпирев "":

    Без лед !!!

    18:14 14.02.2026

  • 12 Деций

    1 0 Отговор
    Ти не ми разтягай локуми и басни,кажи за четирите проекта за Перперикон ,че там ще се пансионираш.От 20 г баламосвате хората с тези каменяци,а златото в джоба.То съвремените "археолози " да топ иманяри и крадци на подвижни паметници на културата.Ако искаш хвърли няколко лъжи и за другият проект за търмъчене,"Митичният Мисоинис",там до Търговище където е имало три колиби и една кошара,разпъни локума за трикорабни базилики и за зидове и бойни кули!

    18:22 14.02.2026

  • 13 Деций

    0 0 Отговор
    И забравих за онази бутафория до Казанлък,и за нея трябва да ви дадат поне по 10 години.Мародери!

    18:23 14.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове