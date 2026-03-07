Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гюров с първо интервю като премиер- За "Петрохан", министър Емил Дечев и Стоил Цицелков (ВИДЕО)

7 Март, 2026 11:40 1 405 37

"Цел е, когато има видими изборни нарушения, да не се налага българските граждани да правят граждански арести, да обискират автомобили, да намират пари, които се използват за купуване на гласове, а полицията да не прави нищо.", коментира още служебният премиер

Гюров с първо интервю като премиер- За "Петрохан", министър Емил Дечев и Стоил Цицелков (ВИДЕО) - 1
Снимка: YouTube
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров даде първото си интервю след като стана служебен министър-председател. За проявата той избра подкаста „Бюрото на Константин Вълков“, съобщават от novini.bg.
"Между двама и трима души отпаднаха от кабинета буквално в последния момент преди връчването на списъка на президента Илияна Йотова", казва той.

"Първият разговор, първото "да" мисля, че беше от г-жа Нейнски."

"В своята кариера, в частния и в академичния сектор, съм имал добра преценка за хората. Тя никога не е 100%, но Роджър Федерер също не е спечелил 100% от точките, а 54% и въпреки това е един от най-успешните тенис състезатели в света. Изборът за хора в кабинета беше добър."
"Винаги съм имал спортен хъс. Най-големите си успехи постигам, защото не се отказвам."

"Принадлежността към НАТО ни дава спокойствие в тази ситуация. Фокусът ни е сега върху гражданите, които да се приберат по най-бързия възможен начин."

"Украйна защитава не само собствената си територия, но защитава и Европа от една по никакъв начин непредизвикана агресия. Ако Украйна загуби тази война това би представлявало огромна заплаха за Европа и България в частност."

"Цел е, когато има видими изборни нарушения, да не се налага българските граждани да правят граждански арести, да обискират автомобили, да намират пари, които се използват за купуване на гласове, а полицията да не прави нищо."

"Областните управители са хора, които са били проекция на редовния кабинет, представители на изпълнителната власт. Тези хора, по някакъв начин, не са се справили със задачата да осигурят честни избори. Такова е решението и на Конституционния съд. Естествено, че те трябва да бъдат сменени."

"Цялата съдебна система е длъжник на българското общество."

"Съпротива има. От ден едно. Атаките бяха безмилостни. Но аз мисля, че министър Емил Дечев е правилният човек, който да се справи с тези атаки."
"Ако анализараме откъде идват атаките срещу Стоил Цицелков, ще разберем защо идват. Атаките идват от хората и средите, които проведоха най-нечестните избори в България. Визирам определени части от предишното управление."

"Деньо Денев не е подходящ за шеф на ДАНС по редица причини. Едно правителство, което си отива след многохилядни протести няма моралното право да назначава на важни за сигурността на страната позиции за следващите пет години. За г-н Денев можем да кажем доста неща, за намесата му с машините, която повлия на резултатите. И там ДАНС като институция не изигра положителна роля."

"Изискал съм пълна прозрачност от службите и вътрешния министър в разследването на "Петрохан", за да се види имало ли е преднамерено спестяване на информация. Трябва да се идентифицира имало ли е преднамерено спестяване на информация или изкривяване на информация. Не изключвам нищо и затова съм разпоредил за има пълно разследване."
"Разговорите (с Румен Радев и Илияна Йотова-бел.ред.) бяха различни. С президента Радев говорихме хипотетично. Това, което остана недоизказано е, че нито ми е предлагано, нито съм приемал или отказвал да ставам служебен премиер."


България
Оценка 1.9 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ПеПеДеБерас

    18 6 Отговор
    Лама Гюро ние сме зад тебе.

    Коментиран от #11

    11:48 07.03.2026

  • 2 Някой

    17 5 Отговор
    Притеснително е колко сте обсебени от този Петрохан. И постоянното се месите в разследването, което е още по-притеснително.

    11:52 07.03.2026

  • 3 До ПП дб

    15 5 Отговор
    Американския конгресмен тим ти ибо- ние сме страна на педофили.свие българомразци о предател ли и ,сте слуги на педофили.всичко вече лъсна

    11:52 07.03.2026

  • 4 Дориана

    9 17 Отговор
    Борисов и Пеевски завладяха не само МВР и Прокуратурата, но и Администрацията и Общините. За да се освободи България от корупцията и мафията борбата ще бъде жестока. Борисов и Пеевски използват ИТН като маша за да се задържат на власт. Служебното правителство е техния най- голям кошмар, за това саботират и удължителния бюджет.Точно за това е и голямата съпротива срещу Емил Дечев , защото се страхуват от честни и прозрачни избори.

    11:54 07.03.2026

  • 5 Неутралитет

    18 6 Отговор
    Противна Платена слуга и шарлатанин.... Продължават чрез служебни правителства да вредят на родината и на народа. Вън чуждите бази и въоръжения !

    11:55 07.03.2026

  • 6 молба

    20 4 Отговор
    Нито глас за коалицията на педофилите.

    11:55 07.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Полицията не се меси в изборите защото знае че само ще пострада

    11:57 07.03.2026

  • 8 Мурка

    6 2 Отговор
    АКО В ОБЩЕСТВОТО НИ МОРАЛА Е ГРАДИВНА ЧАСТ КИКИ КОКО( ВЕРБОТЕН )В БУЛХАРАЯ КАРАЩИЯТ С 200 У ЗАНДАНА ШИШИ ТУ (ИГИЛИЗКИ) ДА НЕ ИМ Е СКУЧНОА РАЗНИТЕ НПО та КАУШ И НА СОЛЕНА РИБКА без ВОДА ---ПОСЛЕ ВЪСТАНОВИТЕЛЕН САНАТОРИУМ БЕЛЕНЕ щото нямаме АБУ ГРАИБ и ГУАНТАНАМО -ТОЗИ КОМЕНТАР Е ЛИЧЕН и МОЖЕ да не се хареса и да бъде ИЗРИТ но ТОВА НЕ ПРОМЕНЯ ЛИЧНОТО МИ МНЕНИЕ

    11:58 07.03.2026

  • 9 Браво

    3 8 Отговор
    Успех

    12:01 07.03.2026

  • 10 Дориана

    1 14 Отговор
    Много ясно създателите и проводниците на мафията и корупцията заедно с техните съюзници и помагачи ИТН и БСП ОЛ са изпаднали в ужас , че правителството на Гюров се е амбицирало да проведе честни и прозрачни избори. Те са свикнали да фалшифицират и крадат гласовете на своите опоненти и по този начин да опорочават изборите. Сега когато това им е отнето стават агресивни , нападателни и озлобени. Особено много това се вижда при ИТН, които падат надолу под 1 %

    12:04 07.03.2026

  • 11 Ква стана тя..

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "ПеПеДеБерас":

    Кабинетът на петрохан разследва ужасите от петрохан.

    Коментиран от #26

    12:05 07.03.2026

  • 12 3 месечен глист

    13 4 Отговор
    Взел на важен да се прави. Ромско-помашки смоотаняк. Поредният впрочем

    Коментиран от #24

    12:05 07.03.2026

  • 13 Ъхъъъ....мозък

    4 3 Отговор
    С президента Радев говорихме хипотетично...ю

    12:07 07.03.2026

  • 14 К.К

    5 11 Отговор
    Адмирации за Гюров и служебното правителство, с малки изключения на министри - Запрянов. Мафията трябва да се изчисти от цялото управление. Жалко, че няма да имат достатъчно време, а и бойкота и натиска над тях е огромен и отвсякъде.

    12:11 07.03.2026

  • 15 Супер

    8 1 Отговор
    Много хора на Цветанов са назначени в служебното правителство. Почне ли Цветановщина - това ще бъде по-зле от ГЕРБ. Този човек с ограничени възможности и с престъпно мислене, не трябва да се допуска до властта.

    12:13 07.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тоз

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Абе":

    на Иван Костов сина му сигурно.

    12:19 07.03.2026

  • 18 Браво, Гюров!

    3 7 Отговор
    Гюров е интелигентенпи достоен служебен примиер!
    Няма криене, няма задкулисие, няма простащина като при ГИРБ, ДПС НН-ИТН!
    Андрей Гюров е политик от викока класа!!!

    12:24 07.03.2026

  • 19 Лама Гяуро

    7 2 Отговор
    Оставка канадци, педрофилите на канада

    Коментиран от #23

    12:25 07.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор
    Ч@киджия.

    12:27 07.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нещо си се объркал

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Лама Гяуро":

    Оставка подадоха НЕЩАДЪРНИЦИТЕ от ГЕРБ-ИТН-ДПС Ново Начало!! Щото един държавен бюджет не можаха да стъкмят с неуката и некомпетентна селска счетоводителка Теменужка Петкова! Намате брилянтан финансист като Асен Василев с най-престижното икономическо образование в Света от Харвардския Университит!!

    12:29 07.03.2026

  • 24 Хахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "3 месечен глист":

    За Бойко Борисов говориш, нали?!

    12:31 07.03.2026

  • 25 хмммм

    6 2 Отговор
    Дечев да подава оставка!

    Коментиран от #28

    12:31 07.03.2026

  • 26 Лъжеш нагло!

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ква стана тя..":

    Кабинетът НЕ РАЗСЛЕДВА!
    По закон Министерският съвет (кабинетът) няма правомощия да извършва процесуално-следствени действия по криминални дела – това е работа на съдебната власт и разследващите полицаи под надзора на прокурор!!
    Айде научи си урока, пък тогава драскай тук!!

    12:35 07.03.2026

  • 27 Мимчят

    6 0 Отговор
    Що се отнася до Крайна,трябва да ти кажа,че тя нищо не защитава,за Европа и България,а само собствения си джоб и корупцията там.Ами то целия свят почти на нея подарява всичко.Второ много грешно мислиш,че Крайна ще може да спечели срещу Русия.Наистина ли го мислиш или така за пред простолюдието да заблуждаваш...

    12:36 07.03.2026

  • 28 Неадекватно

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "хмммм":

    Ти да не сънуваш, че си шефа на Дечев. Я къш!

    12:36 07.03.2026

  • 29 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Обидите са липса на аргументи!":

    Ром не е обида, ама ромът Гяуро верно много лъже. Също като ромът Боко.

    12:38 07.03.2026

  • 30 Смути

    4 0 Отговор
    Когато законите са нечестни, когато съдебната система изкривява правото, когато службите следват силата, а институциите се скатават, честни избори са просто невъзможни.
    Живеем в държава с неограничени невъзможности и в абсурден свят.

    12:39 07.03.2026

  • 31 Илиев

    5 0 Отговор
    Абсолютно неадекватен е този човек. Надмина всички.

    12:45 07.03.2026

  • 32 Любопитен

    5 0 Отговор
    Тежко разочарован съм от това правителство защото то за пореден път се занимава със социални политики, вдигане на пенсии и заплати, репресия на цените вместо да се занимава с организиране на предстоящите избори. Абсолютно нищо не се прави срещу купувачите на гласове и схемите на партиите, а вместо това министри късат ризите да вдигат пенсиите и да дават великденски добавки.

    12:46 07.03.2026

  • 33 Хмм

    6 0 Отговор
    премиер, който говори не в национална телевизия или радио, а пред свой партиен журналист при това в нета, уважаеми журналисти не трябваше да отразявате интервюто въобще, вашата медия е по-обективна

    12:47 07.03.2026

  • 34 хаха

    1 0 Отговор
    Умник Гюро, без листче, коментира ли нашествието на разни Превъзходителства по държавната телевизия, коментира ли факта, че сме една територия, а той е само говорителя на Господаря.

    12:48 07.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 хаха

    2 0 Отговор
    Типично за партията на позора, по тъмно с удобен журналист и въпроси
    Гюро не ставаш, кой те предложи за Премиер? Мама Румянка Бъчварова ли

    12:53 07.03.2026

  • 37 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Педофили.

    12:55 07.03.2026

