Гюров с първо интервю като премиер- За "Петрохан", министър Емил Дечев и Стоил Цицелков (ВИДЕО)

Андрей Гюров даде първото си интервю след като стана служебен министър-председател. За проявата той избра подкаста „Бюрото на Константин Вълков“, съобщават от novini.bg.
"Между двама и трима души отпаднаха от кабинета буквално в последния момент преди връчването на списъка на президента Илияна Йотова", казва той.
"Първият разговор, първото "да" мисля, че беше от г-жа Нейнски."
"В своята кариера, в частния и в академичния сектор, съм имал добра преценка за хората. Тя никога не е 100%, но Роджър Федерер също не е спечелил 100% от точките, а 54% и въпреки това е един от най-успешните тенис състезатели в света. Изборът за хора в кабинета беше добър."
"Винаги съм имал спортен хъс. Най-големите си успехи постигам, защото не се отказвам."
"Принадлежността към НАТО ни дава спокойствие в тази ситуация. Фокусът ни е сега върху гражданите, които да се приберат по най-бързия възможен начин."
"Украйна защитава не само собствената си територия, но защитава и Европа от една по никакъв начин непредизвикана агресия. Ако Украйна загуби тази война това би представлявало огромна заплаха за Европа и България в частност."
"Цел е, когато има видими изборни нарушения, да не се налага българските граждани да правят граждански арести, да обискират автомобили, да намират пари, които се използват за купуване на гласове, а полицията да не прави нищо."
"Областните управители са хора, които са били проекция на редовния кабинет, представители на изпълнителната власт. Тези хора, по някакъв начин, не са се справили със задачата да осигурят честни избори. Такова е решението и на Конституционния съд. Естествено, че те трябва да бъдат сменени."
"Цялата съдебна система е длъжник на българското общество."
"Съпротива има. От ден едно. Атаките бяха безмилостни. Но аз мисля, че министър Емил Дечев е правилният човек, който да се справи с тези атаки."
"Ако анализараме откъде идват атаките срещу Стоил Цицелков, ще разберем защо идват. Атаките идват от хората и средите, които проведоха най-нечестните избори в България. Визирам определени части от предишното управление."
"Деньо Денев не е подходящ за шеф на ДАНС по редица причини. Едно правителство, което си отива след многохилядни протести няма моралното право да назначава на важни за сигурността на страната позиции за следващите пет години. За г-н Денев можем да кажем доста неща, за намесата му с машините, която повлия на резултатите. И там ДАНС като институция не изигра положителна роля."
"Изискал съм пълна прозрачност от службите и вътрешния министър в разследването на "Петрохан", за да се види имало ли е преднамерено спестяване на информация. Трябва да се идентифицира имало ли е преднамерено спестяване на информация или изкривяване на информация. Не изключвам нищо и затова съм разпоредил за има пълно разследване."
"Разговорите (с Румен Радев и Илияна Йотова-бел.ред.) бяха различни. С президента Радев говорихме хипотетично. Това, което остана недоизказано е, че нито ми е предлагано, нито съм приемал или отказвал да ставам служебен премиер."
