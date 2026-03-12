Новини
Терзиев за случая Петрохан: За моите 250 хиляди лева лични пари, дарени за кауза, бях разпънат на кръст

Терзиев за случая Петрохан: За моите 250 хиляди лева лични пари, дарени за кауза, бях разпънат на кръст

12 Март, 2026 16:36 1 402 66

  • васил терзиев-
  • петрохан-
  • дарение

„Това, което се случва около „Петрохан“, е учебникарски пример как се произвежда медийна истерия, за да се скрият истинските въпроси“, заяви кметът

Терзиев за случая Петрохан: За моите 250 хиляди лева лични пари, дарени за кауза, бях разпънат на кръст - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев излезе с остра позиция относно координираната медийна атака срещу него, свързана с дарението му за „Петрохан“. Той определи случващото се като опит за „убийство на критичното мислене“ и посочи, че зад паравана на измислени скандали се крият реални щети за държавата в размер на стотици милиони евро.

„Това, което се случва около „Петрохан“, е учебникарски пример как се произвежда медийна истерия, за да се скрият истинските въпроси“, заяви кметът.

Според него думи като „педофилия“, „секти“ и „паравоенни формирования“ се използват като емоционални бутони, за да упоят обществото. „Щедро се подхранват медийни говорители и анонимни канали, които ежедневно развиват едни и същи наративи. И това не е случайно. Всички те са впрегнати да участват в едно предумишлено убийство – убийството на критичното мислене на българина“, категоричен е Терзиев.

Васил Терзиев подчерта, че след като е бил разпитан от прокуратурата, е спазвал изричната молба на разследващите да не коментира темата публично. “Очевидно обаче това правило не важи за други хора.”

Кметът внесе яснота относно самото дарение, като посочи, че информацията е напълно достъпна за органите:

Даренията са направени по банков път.

Всички данъци са платени.

Средствата са използвани за закупуване на техника, която е налична на Петрохан.

Терзиев отправи и директен въпрос към политическите си опоненти: „Защо ГЕРБ, БСП и „Възраждане“ отказаха документите по случая да бъдат напълно разсекретени? Кой има какво да крие? Аз нямам какво да крия.“

Позицията на кмета не подмина и атаките от страна на ИТН. Той определи обвиненията на Тошко Йорданов като опит за отклоняване на вниманието, правен от хора, превърнали се в „мюре на модела Борисов-Пеевски“.

„В същото време неговата партия в клинична смърт блокира законови промени, от които зависят 437 милиона евро за България по Плана за възстановяване“, напомни Терзиев, правейки паралел между неговите лични 250 000 лв., дарени за кауза, и милиардите публичен ресурс, които изтичат или биват губени.

Къде са истинските отговори?

Васил Терзиев призова фокусът на общественото внимание да се върне върху истинските скандали, които стоят „на трупчета“:

„Джуджетата“ и „Нотариусите“ в прокуратурата;

Източените чували с пари от магистрала „Хемус“;

Делото „Барселонагейт“ и 70-те преписки срещу Борисов;

Провалената акция срещу Nexo, за която държавата рискува милиарди от арбитражни искове.

„За моите 250 хиляди лева лични пари, дарени за кауза, бях разпънат на кръст. А за милиарди евро източени обществени средства – тишина. Точно затова се създава този шум. Но хората не са глупави“, завърши Васил Терзиев.


  • 1 Опааа

    39 19 Отговор
    Васко-ушото ДС веднага оставка и в Белене минимум 20г.каторга!

    Коментиран от #5, #41, #61

    16:37 12.03.2026

  • 2 честен ционист

    29 11 Отговор
    Софиянци плащайки данъци по същество даряват за каузата на петуханците.

    16:38 12.03.2026

  • 3 таксиджия 🚖

    36 11 Отговор
    Каква кауза!? Никой от водещите по бтв и Нова не го питаха! Защо дарява 250к лв в кеш на непознат!?

    Коментиран от #42

    16:40 12.03.2026

  • 4 прокопи

    31 8 Отговор
    Искам да знам, каква е точно каузата?

    Коментиран от #12, #13

    16:40 12.03.2026

  • 5 Виж сега,

    23 12 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Когато двете Дебели и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, влязат в затвора, България ще тръгне по своя правилен път.

    Коментиран от #10, #15, #49, #65

    16:41 12.03.2026

  • 6 Кметицата

    26 9 Отговор
    Нали беха 70 хил бре Василкей? А що им ги дади пък за Люлинския боклук 3 месеца уж шиши пречел. Ся как не пречи или изборе идат?

    16:42 12.03.2026

  • 7 Дориана

    13 28 Отговор
    Това е типично за характера на българина- Ако видят някой да се издига нагоре те с всичка сила го дърпат надолу при тях в дупката. Това с пълна сила важи за Слави Трифонов, Тошо Йорданов и Балабанов. Знаят , че народа ги мрази и ще получат Наказателен вот, отпадат от Парламента и точно за това с цялата си ярост насочват безпомощността си към опонентите , които са заплаха за тях.

    16:43 12.03.2026

  • 8 Истината

    21 15 Отговор
    Българските „рейнджъри“ са попаднали на канали, покровителствани от Борисов и Пеевски, е прекалено очевидна, за да не бъде разследвана. И точно затова няма да бъде разследвана – защото би означавало те да разследват самите себе си.
    Тези канали навремето се курираха от Държавна сигурност. Днес те отново се контролират от службите – със знанието на Борисов и Пеевски. Колкото по-скоро бъдат сменени ръководствата на службите, включително в ДАНС, толкова по-голям шанс ще има обществото да разбере кой всъщност стои зад убийството на тези хора.
    Тези „рейнджъри“ са били използвани, когато е било удобно. Но в един момент е станало необходимо да бъдат отстранени – защото са засегнали интересите на най-мощните фигури в задкулисието.
    За да бъде картината пълна – тези канали не са само местни. Те са международни, а българските участници получават "такса за преминаване". Истинската печалба обаче остава за притежателите на "ценните пратки" - дрога, трафит на хора, контрабанда.
    Не е случайно, че прокуратурата се опита да насочи вниманието към банковите им сметки. Материалният интерес в подобни престъпления е очевиден. Но вместо да се пита къде са истинските босове, обществото се насочва към някакви суми на убитите.
    Подобно масово убийство, пък и на дете, не се обяснява с десетки хиляди. Залогът е в милиони, вероятно десетки милиони. Разликата е очевидна. И не само пари. Според мен е много по-вероятно не само и не толкова парите да са мотив, а опасността от разкриване

    Коментиран от #28, #45

    16:43 12.03.2026

  • 9 браво кмете

    11 25 Отговор
    Кмета е богат ,честен и независим ,за разлика от всички други !!

    16:44 12.03.2026

  • 10 Обаче

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "Виж сега,":

    Към тех требва Костов, Генерал палет, кикитата, Василка Ристю Бокикиев Мирчака братиню Тагариф, че да сме коректни

    16:44 12.03.2026

  • 11 Макс

    9 8 Отговор
    Така е . Сл. Трифонов дари милиони на Емануела , ама баща и ги пропиля на хазарт . Сега Слави е бесен на всеки дарител , заради собствената си жалка и алчна същност .

    Коментиран от #22

    16:44 12.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Разпънаха те

    9 20 Отговор
    на кръст, защото си дал, при това свои пари, върху които си платил и данъци.
    Ако беше откраднал 250000 или дарил от свое име общински пари, свинете щяха да те припознаят като свой - "И тоз е като нас".
    Затова - МАЧКАЙТЕ ГИ ПО ЗАКОН! Правете прозрачни търгове и обществени поръчки и изритвайте тези тройкаджии от държавната хранилка.

    16:46 12.03.2026

  • 15 Дориана

    11 17 Отговор

    До коментар #5 от "Виж сега,":

    Да, точно така. Борисов и Пеевски трябва да напуснат Парламента и политиката завинаги за да се освободи България от корупцията и мафията. А, съюзниците им от ИТН обществото ще ги отхвърли извън Парламента. Отпадат !

    16:46 12.03.2026

  • 16 Софиянец

    22 10 Отговор
    Явно ПЕДОФИЛИЯТА му е лична кауза! Браво, бе!

    Коментиран от #23

    16:46 12.03.2026

  • 17 иванова

    19 6 Отговор
    И КАК СПЕСТИ ТОЛКОВА МНОГО, ЧЕ ДА ДАРЯВАШ 250 000 ? КАКВО ТОЛКОВА СИ РАБОТИЛ И КАКВО СИ ПОЛУЧАВАЛ.

    Коментиран от #20, #39, #50

    16:50 12.03.2026

  • 18 хфджгдд

    14 4 Отговор
    Тоз сигурно и 5 лева не би дал на някой , дарил 250 бона ей така ?!

    16:50 12.03.2026

  • 19 Да де

    16 7 Отговор
    Софиянци срамота е да държите този човек на чело на града си.

    16:51 12.03.2026

  • 20 Трол

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "иванова":

    Има снимка с ферари като малък.

    16:51 12.03.2026

  • 21 Калушай лама

    14 4 Отговор
    Бая наглее тва потомственото червено пeдерeнцe.

    16:52 12.03.2026

  • 22 Киселата Мумия

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Макс":

    "дари" събрани от зрителите му пари. Не ги извади от джоба си.

    16:52 12.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Майора

    18 5 Отговор
    Ало Терзиев , никакви спекулации няма около случая”Петрохан”!Когато фактите говорят и Боговете мълчат , но не и вие мамините и таткови синчета от Партията на кеша и пудела с пачките , регистрирали и узаконили сектата и се оправдавате като малки деца! А колкото до ПВУ вие тотално го провалихте и благодарение нс Дончев част от парите бяха възстановени! А колкото до тия 437 млн евро вината пак е ваша , защото вие спряхте всички плащания по бюджета и ПВУ със свалянето на Желязков от протестите без да ви интересува съдбата на България! Срамота шарлатани и мошеници , за нищо не ставате!

    16:52 12.03.2026

  • 25 въпроси без отговор

    12 2 Отговор
    Никой и не задава въпроса какво правят 6 човека в хижа с леглова база 75 легла грубо , кой са били останалите гости ?!!

    16:53 12.03.2026

  • 26 Дедо Мраз

    6 4 Отговор
    Мафията използва всяка удобна възможност за атака.

    16:53 12.03.2026

  • 27 ТаУмВзе

    13 3 Отговор
    Ти не си педофил, а си педеееерунгел

    16:54 12.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 а как и откъде ги спечели васе?

    7 3 Отговор
    За моите 250 хиляди лева лични пари

    16:54 12.03.2026

  • 30 250 000 затях знаем но колко са?

    8 3 Отговор
    Може да са за наркотици или за любов.Може да са за премахване на някого или за прикриване на нещо.За какво ги даде?

    16:54 12.03.2026

  • 31 Коментар

    7 2 Отговор
    Ивейчо е адвокатин бил и е имал 6 млн натефтер


    Защо точно на него пари и то по лична сметка


    И трябва да се декларират пред НАП

    16:55 12.03.2026

  • 32 Кауза

    7 2 Отговор
    И каква " кауза" - детски кът с екстри? Пароте защо ги птеведе по лична сметка на единия веселяк, нарекъл се ивей;)

    16:55 12.03.2026

  • 33 как

    8 3 Отговор
    от €70000 станаха на €250000 и каква е каузата не казва, ни го питат !

    16:55 12.03.2026

  • 34 Тома

    9 3 Отговор
    А някой да е чувал Боко тиквата и Делян мамута да са давали лични средства

    16:56 12.03.2026

  • 35 наше село

    9 0 Отговор
    Чували сме за такса спокоиствие.

    16:57 12.03.2026

  • 36 СфМЛ

    11 4 Отговор
    ПпДБ влязоха в политиката с престъпления, така и ще излязат от нея - с още по-гнусни и големи престъпления.

    16:59 12.03.2026

  • 37 някой от подвала

    6 3 Отговор
    Василчо какви 250 бона са твои бе, къде си ги придобил тия пари? Кой ще си хвърли спестените пари на някакви педофили я кажи ?

    17:01 12.03.2026

  • 38 казах

    5 4 Отговор
    Това е класика по отношение на корупцията. Платил си е кандидатурата за кмет. Не се знае тези пари след дарението на сектата къде са отишли. Сектата е била НПО и е получавала и друго финансиране, с което може да е купена въпросната техника. Терзиев си е купил кметското място и трябва да му се иска импичмант.

    17:01 12.03.2026

  • 39 Какво толкова е работил ли?!

    5 12 Отговор

    До коментар #17 от "иванова":

    Ами да си чувала,че IT-фирмите са най-вървежни и успешни в днешно време...?!
    А Терзиев сам изгражда-от нулата своята фирма ,,Прогрес"...!
    Ама за да я създадеш и развиеш-требе акъл и то много акъл...!
    А ти какво ли работиш...?!
    Може би продавачка на зарзават...?!
    Ами създай и Ти- IT-фирма и въпросът ти веднагически ще отпадне...!
    Дерзай и успех...!

    17:01 12.03.2026

  • 40 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Пенчо":

    ББ-ДП са чисти като момини сълзи, за това се покриха за 2 седмици. :)
    Хвани единия, yдави другия!
    Единия е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другия е потомствен милиционер, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС шефа Гестапо и одобрен от доган-агент Сава от КГБ до Премиер на Републиката.

    Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
    Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.

    17:01 12.03.2026

  • 41 Стана ясно

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Ето така се финансират разни чужди секти и нпо, които ищ работят против държавата.

    17:02 12.03.2026

  • 42 111

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "таксиджия 🚖":

    за да си купи кметския стол

    17:02 12.03.2026

  • 43 Утре

    7 2 Отговор
    Да бе, лични пари са, но щяха да са за кауза, ако бяха по сметка на фондация. Ти ги превеждаш по лична сметка на съмнителен педофил, лъжеш, шикалкавиш, 80, 70 000, не си спомняш.... Веднага възниква въпрос, получил ли си някаква услуга за тези пари?

    17:04 12.03.2026

  • 44 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    4 5 Отговор
    ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
    - Тия от ППДБ са замесени в случая на "Петрохан"!
    - Те са PDF!
    - Искат да скрият истината от обществото!
    - Служебното правителство на ППДБ опитва да замете случая!
    ППДБ:
    - Хайде внасят проекто решение за гласуване в НС, с което службите от ДАНС и МВР са задължени да разсекретят и да ни предоставят цялата информация по случая!
    ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
    - Гласуваме ПРОТИВ!

    Коментиран от #54

    17:04 12.03.2026

  • 45 ужас

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Истината":

    коя школа по конспирология си завършил. Магнаурската?

    17:04 12.03.2026

  • 46 Малко ти е

    7 2 Отговор
    Десарски хижар

    17:04 12.03.2026

  • 47 Червената шапчица

    8 1 Отговор
    Тези пари не са твои. Тези пари баща ти и дядо ти ги откраднаха от държавата България. Шушляк...

    17:04 12.03.2026

  • 48 Муравей

    7 1 Отговор
    Световноизвестно е , че богатите хора са стиснати , такива дарения не се правят ето така , не случайно има приказка Отиди при богатия да се нагледаш и при бедния да се нахраниш . Така че не на нас тия🤹🤡

    17:05 12.03.2026

  • 49 Добре де

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Виж сега,":

    Туй е старата песен, да си тръгват, а след това кой ще управлява, федофилите и сектите ли? По-добре да си караме с Борисов. Човека е православен християнин и помогал много на Света Църква.

    17:06 12.03.2026

  • 50 Бáбе, Терзиев продаде фирмата си,

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "иванова":

    развита от нулата, за 262 милиона долара.
    С получените пари, финансира старт ъпи, един от които е Пейхоук, чиято пазарна капитализация към момента е почти 2 милиарда долара.

    17:06 12.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Промяна

    4 2 Отговор
    ДО ТЕРЗИЕВ КАУЗАТА НА ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ ГНУС СТЕ А КОЙ ВИ Е ИЗБИРАЛ ЗА КМЕТ НЕЗНАМ ОСТАВКААААААА

    17:09 12.03.2026

  • 53 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    Браво Терзиев!Дай ми и на мен 250 бона,че ми писна да работя на магистралата!🌈🛴💋🥳🤣👍

    17:11 12.03.2026

  • 54 Тончо

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    Ами тогава да ги изнесе служебният МВР министър или пък служебният министър на правосъдието!! Да каже, има данни, че ББ, Пеевски, мафията, извънземните и др. са замесени и виновни за убийствата в хижата и при Околчица! Да изнесат тези уж покрити, но истински факти и доказателства за да спрат всички спекулации и конспиративни теории!! Защо не го правят?

    Коментиран от #57

    17:11 12.03.2026

  • 55 !!!?

    4 0 Отговор
    Прав е Терзиев, но не трябва да пропуска и "Боташ" на Мистър Кеш...!

    17:17 12.03.2026

  • 56 Анонимен

    2 2 Отговор
    Ама педофилията е доказана, че и 8 годишно момиченце се опитали да "спасят" и "пречистят духовно". За родителите му никой не разказва, само на защитниците на педото дават думата.

    17:18 12.03.2026

  • 57 Елементарно

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Тончо":

    Ами защото нямат достъп до тази информация бе Тончо.

    17:20 12.03.2026

  • 58 ?????

    3 1 Отговор
    "Терзиев за случая Петрохан: За моите 250 хиляди лева лични пари, дарени за кауза, бях разпънат на кръст" - за ква кауза говори кмета?
    Кинтите са пратени на лична сметка и в никакви отчети не фигурират никъде.
    Данъчните знаят ли за тези кинти "дарени за кауза"?

    Коментиран от #62

    17:20 12.03.2026

  • 59 Васко !?

    1 0 Отговор
    80 хиляди два месеца преди убийството на Алексей Петров и останалите 3 месеца след убийството му ? Петров изобщо не обичаше компроматите !? За какво всъщност даде парите на Ивей !? Той може да ги е превел после на друг !? Заслужава си да се направят някои сравнения на следите между двата случая. Просто версия. Ама дали ще се работи по нея. 250 000 са достатъчно голяма сума за извършване на мокра поръчка и то срещу обект от високия клас.

    17:24 12.03.2026

  • 60 Рускиня

    0 1 Отговор
    Бяха 80,000 сега 250,000 Много ларш нашия кмет.

    Коментиран от #64

    17:24 12.03.2026

  • 61 Така ли рекъл кмета?

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Кой има какво да крие?
    Тук си личи словореда на един истински ерудит.

    17:24 12.03.2026

  • 62 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "?????":

    Ами, написал е човека, че данъците са платени бе Тошко...чети е не мечи !?

    17:25 12.03.2026

  • 63 верно е по учебник

    0 1 Отговор
    Дал 250 хиляди на пералнята да ги изперат. Ама имало и по-големи играчи и сега единия от тях реши да се отърве от тези че много знаят, а той влиза в политиката. Цялата операция е извършена професионално прецизно и това със самоубийствата е мантра само за лаиците.

    17:25 12.03.2026

  • 64 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Рускиня":

    Ами чакай го на околовръстното...!

    17:26 12.03.2026

  • 65 Васе, да питам друго

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Виж сега,":

    Що свърши Бобчева в общината и колко пудела и дадохте за свършеното

    17:27 12.03.2026

  • 66 Мнение

    0 0 Отговор
    Терзиев е в десетката с този анализ. Само като видиш как са оркестрирани кафявите медии и кафявите политици да повтарят едно и също, ти става ясно че врътката е да очернят и отслабят ППДБ преди изборите.

    17:27 12.03.2026

