Терзиев за случая Петрохан: За моите 250 хиляди лева лични пари, дарени за кауза, бях разпънат на кръст

Кметът на София Васил Терзиев излезе с остра позиция относно координираната медийна атака срещу него, свързана с дарението му за „Петрохан“. Той определи случващото се като опит за „убийство на критичното мислене“ и посочи, че зад паравана на измислени скандали се крият реални щети за държавата в размер на стотици милиони евро.
„Това, което се случва около „Петрохан“, е учебникарски пример как се произвежда медийна истерия, за да се скрият истинските въпроси“, заяви кметът.
Според него думи като „педофилия“, „секти“ и „паравоенни формирования“ се използват като емоционални бутони, за да упоят обществото. „Щедро се подхранват медийни говорители и анонимни канали, които ежедневно развиват едни и същи наративи. И това не е случайно. Всички те са впрегнати да участват в едно предумишлено убийство – убийството на критичното мислене на българина“, категоричен е Терзиев.
Васил Терзиев подчерта, че след като е бил разпитан от прокуратурата, е спазвал изричната молба на разследващите да не коментира темата публично. “Очевидно обаче това правило не важи за други хора.”
Кметът внесе яснота относно самото дарение, като посочи, че информацията е напълно достъпна за органите:
Даренията са направени по банков път.
Всички данъци са платени.
Средствата са използвани за закупуване на техника, която е налична на Петрохан.
Терзиев отправи и директен въпрос към политическите си опоненти: „Защо ГЕРБ, БСП и „Възраждане“ отказаха документите по случая да бъдат напълно разсекретени? Кой има какво да крие? Аз нямам какво да крия.“
Позицията на кмета не подмина и атаките от страна на ИТН. Той определи обвиненията на Тошко Йорданов като опит за отклоняване на вниманието, правен от хора, превърнали се в „мюре на модела Борисов-Пеевски“.
„В същото време неговата партия в клинична смърт блокира законови промени, от които зависят 437 милиона евро за България по Плана за възстановяване“, напомни Терзиев, правейки паралел между неговите лични 250 000 лв., дарени за кауза, и милиардите публичен ресурс, които изтичат или биват губени.
Къде са истинските отговори?
Васил Терзиев призова фокусът на общественото внимание да се върне върху истинските скандали, които стоят „на трупчета“:
„Джуджетата“ и „Нотариусите“ в прокуратурата;
Източените чували с пари от магистрала „Хемус“;
Делото „Барселонагейт“ и 70-те преписки срещу Борисов;
Провалената акция срещу Nexo, за която държавата рискува милиарди от арбитражни искове.
„За моите 250 хиляди лева лични пари, дарени за кауза, бях разпънат на кръст. А за милиарди евро източени обществени средства – тишина. Точно затова се създава този шум. Но хората не са глупави“, завърши Васил Терзиев.
1 Опааа
Коментиран от #5, #41, #61
16:37 12.03.2026
2 честен ционист
16:38 12.03.2026
3 таксиджия 🚖
Коментиран от #42
16:40 12.03.2026
4 прокопи
Коментиран от #12, #13
16:40 12.03.2026
5 Виж сега,
До коментар #1 от "Опааа":Когато двете Дебели и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, влязат в затвора, България ще тръгне по своя правилен път.
Коментиран от #10, #15, #49, #65
16:41 12.03.2026
6 Кметицата
16:42 12.03.2026
7 Дориана
16:43 12.03.2026
8 Истината
Тези канали навремето се курираха от Държавна сигурност. Днес те отново се контролират от службите – със знанието на Борисов и Пеевски. Колкото по-скоро бъдат сменени ръководствата на службите, включително в ДАНС, толкова по-голям шанс ще има обществото да разбере кой всъщност стои зад убийството на тези хора.
Тези „рейнджъри“ са били използвани, когато е било удобно. Но в един момент е станало необходимо да бъдат отстранени – защото са засегнали интересите на най-мощните фигури в задкулисието.
За да бъде картината пълна – тези канали не са само местни. Те са международни, а българските участници получават "такса за преминаване". Истинската печалба обаче остава за притежателите на "ценните пратки" - дрога, трафит на хора, контрабанда.
Не е случайно, че прокуратурата се опита да насочи вниманието към банковите им сметки. Материалният интерес в подобни престъпления е очевиден. Но вместо да се пита къде са истинските босове, обществото се насочва към някакви суми на убитите.
Подобно масово убийство, пък и на дете, не се обяснява с десетки хиляди. Залогът е в милиони, вероятно десетки милиони. Разликата е очевидна. И не само пари. Според мен е много по-вероятно не само и не толкова парите да са мотив, а опасността от разкриване
Коментиран от #28, #45
16:43 12.03.2026
9 браво кмете
16:44 12.03.2026
10 Обаче
До коментар #5 от "Виж сега,":Към тех требва Костов, Генерал палет, кикитата, Василка Ристю Бокикиев Мирчака братиню Тагариф, че да сме коректни
16:44 12.03.2026
11 Макс
Коментиран от #22
16:44 12.03.2026
14 Разпънаха те
Ако беше откраднал 250000 или дарил от свое име общински пари, свинете щяха да те припознаят като свой - "И тоз е като нас".
Затова - МАЧКАЙТЕ ГИ ПО ЗАКОН! Правете прозрачни търгове и обществени поръчки и изритвайте тези тройкаджии от държавната хранилка.
16:46 12.03.2026
15 Дориана
До коментар #5 от "Виж сега,":Да, точно така. Борисов и Пеевски трябва да напуснат Парламента и политиката завинаги за да се освободи България от корупцията и мафията. А, съюзниците им от ИТН обществото ще ги отхвърли извън Парламента. Отпадат !
16:46 12.03.2026
16 Софиянец
Коментиран от #23
16:46 12.03.2026
17 иванова
Коментиран от #20, #39, #50
16:50 12.03.2026
18 хфджгдд
16:50 12.03.2026
19 Да де
16:51 12.03.2026
20 Трол
До коментар #17 от "иванова":Има снимка с ферари като малък.
16:51 12.03.2026
21 Калушай лама
16:52 12.03.2026
22 Киселата Мумия
До коментар #11 от "Макс":"дари" събрани от зрителите му пари. Не ги извади от джоба си.
16:52 12.03.2026
24 Майора
16:52 12.03.2026
25 въпроси без отговор
16:53 12.03.2026
26 Дедо Мраз
16:53 12.03.2026
27 ТаУмВзе
16:54 12.03.2026
29 а как и откъде ги спечели васе?
16:54 12.03.2026
30 250 000 затях знаем но колко са?
16:54 12.03.2026
31 Коментар
Защо точно на него пари и то по лична сметка
И трябва да се декларират пред НАП
16:55 12.03.2026
32 Кауза
16:55 12.03.2026
33 как
16:55 12.03.2026
34 Тома
16:56 12.03.2026
35 наше село
16:57 12.03.2026
36 СфМЛ
16:59 12.03.2026
37 някой от подвала
17:01 12.03.2026
38 казах
17:01 12.03.2026
39 Какво толкова е работил ли?!
До коментар #17 от "иванова":Ами да си чувала,че IT-фирмите са най-вървежни и успешни в днешно време...?!
А Терзиев сам изгражда-от нулата своята фирма ,,Прогрес"...!
Ама за да я създадеш и развиеш-требе акъл и то много акъл...!
А ти какво ли работиш...?!
Може би продавачка на зарзават...?!
Ами създай и Ти- IT-фирма и въпросът ти веднагически ще отпадне...!
Дерзай и успех...!
17:01 12.03.2026
40 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗
До коментар #28 от "Пенчо":ББ-ДП са чисти като момини сълзи, за това се покриха за 2 седмици. :)
Хвани единия, yдави другия!
Единия е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .
Другия е потомствен милиционер, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС шефа Гестапо и одобрен от доган-агент Сава от КГБ до Премиер на Републиката.
Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.
17:01 12.03.2026
41 Стана ясно
До коментар #1 от "Опааа":Ето така се финансират разни чужди секти и нпо, които ищ работят против държавата.
17:02 12.03.2026
42 111
До коментар #3 от "таксиджия 🚖":за да си купи кметския стол
17:02 12.03.2026
43 Утре
17:04 12.03.2026
44 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
- Тия от ППДБ са замесени в случая на "Петрохан"!
- Те са PDF!
- Искат да скрият истината от обществото!
- Служебното правителство на ППДБ опитва да замете случая!
ППДБ:
- Хайде внасят проекто решение за гласуване в НС, с което службите от ДАНС и МВР са задължени да разсекретят и да ни предоставят цялата информация по случая!
ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
- Гласуваме ПРОТИВ!
Коментиран от #54
17:04 12.03.2026
45 ужас
До коментар #8 от "Истината":коя школа по конспирология си завършил. Магнаурската?
17:04 12.03.2026
46 Малко ти е
17:04 12.03.2026
47 Червената шапчица
17:04 12.03.2026
48 Муравей
17:05 12.03.2026
49 Добре де
До коментар #5 от "Виж сега,":Туй е старата песен, да си тръгват, а след това кой ще управлява, федофилите и сектите ли? По-добре да си караме с Борисов. Човека е православен християнин и помогал много на Света Църква.
17:06 12.03.2026
50 Бáбе, Терзиев продаде фирмата си,
До коментар #17 от "иванова":развита от нулата, за 262 милиона долара.
С получените пари, финансира старт ъпи, един от които е Пейхоук, чиято пазарна капитализация към момента е почти 2 милиарда долара.
17:06 12.03.2026
52 Промяна
17:09 12.03.2026
53 Mими Кучева🐕🦺
17:11 12.03.2026
54 Тончо
До коментар #44 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":Ами тогава да ги изнесе служебният МВР министър или пък служебният министър на правосъдието!! Да каже, има данни, че ББ, Пеевски, мафията, извънземните и др. са замесени и виновни за убийствата в хижата и при Околчица! Да изнесат тези уж покрити, но истински факти и доказателства за да спрат всички спекулации и конспиративни теории!! Защо не го правят?
Коментиран от #57
17:11 12.03.2026
55 !!!?
17:17 12.03.2026
56 Анонимен
17:18 12.03.2026
57 Елементарно
До коментар #54 от "Тончо":Ами защото нямат достъп до тази информация бе Тончо.
17:20 12.03.2026
58 ?????
Кинтите са пратени на лична сметка и в никакви отчети не фигурират никъде.
Данъчните знаят ли за тези кинти "дарени за кауза"?
Коментиран от #62
17:20 12.03.2026
59 Васко !?
17:24 12.03.2026
60 Рускиня
Коментиран от #64
17:24 12.03.2026
61 Така ли рекъл кмета?
До коментар #1 от "Опааа":Кой има какво да крие?
Тук си личи словореда на един истински ерудит.
17:24 12.03.2026
62 !!!?
До коментар #58 от "?????":Ами, написал е човека, че данъците са платени бе Тошко...чети е не мечи !?
17:25 12.03.2026
63 верно е по учебник
17:25 12.03.2026
64 !!!?
До коментар #60 от "Рускиня":Ами чакай го на околовръстното...!
17:26 12.03.2026
65 Васе, да питам друго
До коментар #5 от "Виж сега,":Що свърши Бобчева в общината и колко пудела и дадохте за свършеното
17:27 12.03.2026
66 Мнение
17:27 12.03.2026