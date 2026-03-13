Новини
Гюров благодари на МВнР: Страната ни е на първо място по изведени граждани от зоната на конфликта

13 Март, 2026 12:39 342 10

  • андрей гюров-
  • надежда нейнски-
  • мвнр

Бяха раздадени отличия на членове на Ситуационния център на външното ни министерство

Гюров благодари на МВнР: Страната ни е на първо място по изведени граждани от зоната на конфликта - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебният премиер Андрей Гюров посети Министерството на външните работи, за да поздрави екипа на Кризисния щаб с успешното приключване на активната фаза на операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран.

Гюров се запозна и с условията и начина на работа на Ситуационния център на външното ни министерство. Бяха раздадени и почетни отличия на служителите на ведомството за висок принос при извеждането на българите от конфликтните точки в Близкия изток.

"Не само отчитаме една добре свършена задача, но и отдаваме значение на професионализъм, дълг и отдаденост. Те правят голямата разлика, която направи така че работата на Ситуационният център да остане в историята на българската дипломация. Това бе безпрецедентна по сложност и мащаб операция. Колегите успяха да изведат по професионален и спокоен начиn повече от 2600 български граждани от зоната на конфликта по въздух и суша, при постоянно променящи се опасности. Това са 2600 съдби и причини да се гордеем с работата му. Страната ни е на първо място по изведени граждани от зоната на конфликта. България е една от държавите с най-много организирани полети. Сънародниците ни трябва да се гордеят - могат да разчитат на държавата, когато се нуждаят от нея", заяви министър-председателят.

Премиерът обяви, че множество граждани са изпратили няколко благодарствени писма. "Тази благодарност е най-важният показател - чрез него се вижда защо го правим", допълни той.

По думите на външния министър Надежда Нейнски хората действително са усетили грижа от страна на държавата. "Служителите на Ситуационния център минаха отвъд служебните си ангажименти. Те бяха много ангажирани с процеса по извеждане на българи. Това има голямо значение за авторитета на Външното министерство и за защита на българските интереси", каза тя.

По-рано тази седмица служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи, че над 2600 българи са евакуирани от региона на Близкия изток. Проведени са над 15 000 телефонни разговора и са обработени над 6500 имейла, повече от 100 служители на външното ни министерство и задграничните представителства работиха на 24-часов режим, заяви министър Нейнски.

Проведохме най-мащабната до този момент по евакуация на български граждани от 11 държави, отбеляза още тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 среднощен

    2 3 Отговор
    Добре че е военното ни разузнаване! Поклон и респект пред истинските родолюбци и патриоти!

    12:45 13.03.2026

  • 2 Зевс

    5 1 Отговор
    С една дума сме на първо място по лентяи, ходили на почивка в Дубай и прибрани на държавни разноски ;)

    12:48 13.03.2026

  • 3 Въпрос към факти

    3 0 Отговор
    Защо пред думата факти е английдкото знаме а не българското и не триийте моля а отговорете слуги антибългарски

    12:48 13.03.2026

  • 4 Алоо факти

    3 0 Отговор
    Кому слугувате къв е тоя байряк ингилизки

    12:50 13.03.2026

  • 5 Лентяи

    2 0 Отговор
    с лесни пари и работнички !

    12:50 13.03.2026

  • 6 Много горди

    4 0 Отговор
    На кое място сме по пенсии и цени?

    12:50 13.03.2026

  • 7 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Стига си лъгал мухльо. Италия е извела над 10,000 свои граждани. Еврейката Нейнски да не си преписва заслуги с които може да се похвали всеки обикновен тур оператор.

    12:55 13.03.2026

  • 8 файчо

    0 0 Отговор
    Мъного добъре!

    12:56 13.03.2026

  • 9 Каква излагация...

    1 0 Отговор
    Отчитане на нищоправене! Алваджията хвали бозаджията колко го бива. Дърти и по млади собрудчета и цицелковци. Използвачи и крадци на държавни заплати.

    12:58 13.03.2026

  • 10 дуБай Ганя

    0 0 Отговор
    е вече на сигурно место.

    12:59 13.03.2026

